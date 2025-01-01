- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
Render
Executa um ciclo completo de renderização iterando todos os objetos de cena no buffer de quadro interno para posterior exibição.
|
bool Render(
Parâmetros
flags
[in] Combinação de sinalizadores que define o modo de renderização. Valores possíveis:
DX_CLEAR_COLOR — limpar o buffer de imagem com cor background_color.
DX_CLEAR_DEPTH — limpar o buffer de profundidade.
background_color=0
[in] Cor de fundo da cena 3D.
Valor retornado
true, se for bem-sucedido; false, se não conseguir renderizar.
Observação
A chamada de Render() não leva à atualização da cena no gráfico, em vez disso, só atualiza o buffer interno da imagem. Para desenhar o quadro atualizado, é necessário chamar explicitamente o método Update().
Render() contém as chamadas RenderBegin e RenderEnd().