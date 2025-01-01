DocumentaçãoSeções
Render

Executa um ciclo completo de renderização iterando todos os objetos de cena no buffer de quadro interno para posterior exibição.

bool  Render(
   uint  flags,                  // combinação de sinalizadores
   uint  background_color=0      // cor de fundo
   );

Parâmetros

flags

[in]  Combinação de sinalizadores que define o modo de renderização. Valores possíveis:
DX_CLEAR_COLOR — limpar o buffer de imagem com cor background_color.
DX_CLEAR_DEPTH — limpar o buffer de profundidade.

background_color=0

[in]  Cor de fundo da cena 3D.

Valor retornado

true, se for bem-sucedido; false, se não conseguir renderizar.

Observação

A chamada de Render() não leva à atualização da cena no gráfico, em vez disso, só atualiza o buffer interno da imagem. Para desenhar o quadro atualizado, é necessário chamar explicitamente o método Update().

Render() contém as chamadas RenderBegin e RenderEnd().