Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráfico 3DCCanvas3DDXDispatcher AmbientColorGetAmbientColorSetAttachCreateDestroyDXContextDXDispatcherInputSceneLightColorGetLightColorSetLightDirectionGetLightDirectionSetObjectAddProjectionMatrixGetProjectionMatrixSetRenderRenderBeginRenderEndViewMatrixGetViewMatrixSetViewPositionSetViewRotationSetViewTargetSetViewUpDirectionSet DXDispatcher Obtém o identificador do gerenciador de recursos. CDXDispatcher* DXDispatcher() Valor retornado Identificador do gerenciador de recursos. DXContext InputScene