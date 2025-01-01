- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
Attach
Obtiene del objeto OBJ_BITMAP_LABEL un recurso gráfico y lo vincula a un ejemplar de la clase CCanvas
|
bool Attach(
Crea un recurso gráfico para el objeto OBJ_BITMAP_LABEL y lo vincula a un ejemplar de la clase CCanvas.
|
bool Attach(
Parámetros
chart_id
[in] Identificador del gráfico.
objname
[in] Denominación (nombre) del objeto gráfico.
width
[in] Anchura del fotograma en el recurso.
height
[in] Altura del fotograma.
clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
[in] Método de procesamiento del color. Podrá leer más información sobre el procesamiento del color en la descripción de la función ResourceCreate().
Observación
true — en caso de éxito, false - si no se ha logrado añadir el objeto gráfico.