Attach

Obtiene del objeto OBJ_BITMAP_LABEL un recurso gráfico y lo vincula a un ejemplar de la clase CCanvas

bool Attach(

const long chart_id,

const string objname,

ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

)

Crea un recurso gráfico para el objeto OBJ_BITMAP_LABEL y lo vincula a un ejemplar de la clase CCanvas.

bool Attach(

const long chart_id,

const string objname,

const int width,

const int height,

ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

)

Parámetros

chart_id

[in] Identificador del gráfico.

objname

[in] Denominación (nombre) del objeto gráfico.

width

[in] Anchura del fotograma en el recurso.

height

[in] Altura del fotograma.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in] Método de procesamiento del color. Podrá leer más información sobre el procesamiento del color en la descripción de la función ResourceCreate().

Observación

true — en caso de éxito, false - si no se ha logrado añadir el objeto gráfico.