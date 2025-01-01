DocumentaciónSecciones
Obtiene del objeto OBJ_BITMAP_LABEL un recurso gráfico y lo vincula a un ejemplar de la clase CCanvas

bool  Attach(
   const long         chart_id,                              // identificador del gráfico
   const string       objname,                               // nombre del objeto
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA       // método de procesamiento del color 
   )

Crea un recurso gráfico para el objeto OBJ_BITMAP_LABEL y lo vincula a un ejemplar de la clase CCanvas.

bool  Attach(
   const long         chart_id,                              // identificador del gráfico
   const string       objname,                               // nombre del objeto
   const int          width,                                 // anchura de la imagen en píxeles
   const int          height,                                // altura de la imagen en píxeles
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA       // método de procesamiento del color 
   )

Parámetros

chart_id

[in]  Identificador del gráfico.

objname

[in]  Denominación (nombre) del objeto gráfico.

width

[in]  Anchura del fotograma en el recurso.

height

[in]  Altura del fotograma.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in]  Método de procesamiento del color. Podrá leer más información sobre el procesamiento del color en la descripción de la función ResourceCreate().

Observación

true — en caso de éxito, false - si no se ha logrado añadir el objeto gráfico.