Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráfico 3DCCanvas3DLightDirectionSet
- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
LightDirectionSet
Especifica a direção da fonte de luz direcional.
|
void LightDirectionSet(
Parâmetros
&light_direction
[in] Vetor de direção.
Valor retornado
Não.