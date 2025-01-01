DocumentationSections
Attach

Retourne la ressource graphique de l'objet OBJ_BITMAP_LABEL et l'attache à une instance de la classe CCanvas.

bool  Attach(
   const long         chart_id,                              // identifiant du graphique
   const string       objname,                               // nom de l'objet
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA       // méthode de gestion des couleurs 
   )

Crée une ressource graphique de l'objet OBJ_BITMAP_LABEL et l'attache à une instance de la classe CCanvas.

bool  Attach(
   const long         chart_id,                              // identifiant du graphique
   const string       objname,                               // nom de l'objet
   const int          width,                                 // largeur de l'image en pixels
   const int          height,                                // hauteur de l'image en pixels
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA       // méthode de gestion des couleurs 
   )

Paramètres

chart_id

[in]  Identifiant du graphique.

objname

[in]  Nom de l'objet graphique.

width

[in]  Largeur du cadre dans une ressource.

height

[in]  Hauteur du cadre.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in]  Méthode de gestion des couleurs. Consultez la description de la fonction ResourceCreate() pour en savoir plus sur les méthodes de gestion des couleurs.

Note

true — en cas de succès, false si en cas d'échec de l'ajout de l'objet graphique.