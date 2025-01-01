Attach

Retourne la ressource graphique de l'objet OBJ_BITMAP_LABEL et l'attache à une instance de la classe CCanvas.

bool Attach(

const long chart_id,

const string objname,

ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

)

Crée une ressource graphique de l'objet OBJ_BITMAP_LABEL et l'attache à une instance de la classe CCanvas.

bool Attach(

const long chart_id,

const string objname,

const int width,

const int height,

ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

)

Paramètres

chart_id

[in] Identifiant du graphique.

objname

[in] Nom de l'objet graphique.

width

[in] Largeur du cadre dans une ressource.

height

[in] Hauteur du cadre.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in] Méthode de gestion des couleurs. Consultez la description de la fonction ResourceCreate() pour en savoir plus sur les méthodes de gestion des couleurs.

Note

true — en cas de succès, false si en cas d'échec de l'ajout de l'objet graphique.