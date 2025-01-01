DocumentaçãoSeções
Obtém cor e intensidade de uma fonte de luz direcional.

void  LightColorGet(
   DXColor  &light_color      // cor e intensidade de iluminação direcional
   );

Parâmetros

&light_color

[out]  Cor e intensidade da iluminação direcional.

Valor retornado

Não.

Observação

A intensidade é armazenada no canal alfa da estrutura DXColor.