O arquivo anexado *.mqh contém funções para a criação de objetos e alteração das propriedades do objeto. Ele é particularmente útil para mim quando eu preciso escrever rapidamente um código de teste que cria objetos em um gráfico e/ou altera as propriedades de objetos existentes.
O outro arquivo é um script com um exemplo de uso (cria um rótulo de texto, gira gradualmente em 90 graus mudando o texto e sua cor ao longo do caminho).
I. Funções para a criação de objetos:
As funções são baseadas nas funções padrão descritas na Referência MQL5. As principais diferenças em relação às funções padrão correspondentes:
- adcionado as linhas para definir as dicas de ferramentas e definir a visibilidade de objetos em diferentes intervalos de tempo;
- removido as linhas para a criação de funções sem definir coordenadas, preços, pontos de ancoragem (exceto para VLineCreate(...) e EventCreate(...));
- baseada em funções para a definir (mudança) as propriedades dos objetos implementados nessa biblioteca, foram acrescentadas condições adicionais para verificar o sucesso da definição das propriedades.
Lista de funções para a criação de objetos:
|Nome
|Breve descrição
|Tipo de objeto
|
VLineCreate
|
Cria uma linha vertical
|
HLineCreate
|
Cria uma linha horizontal
|
TrendCreate
|
Cria uma linha de tendência pelas coordenadas dadas
|
ArrowedLineCreate
|
Cria uma linha de setas pelas coordenadas dadas
|
ChannelCreate
|
Cria um canal equidistante pelas coordenadas dadas
|
RectangleCreate
|
Cria um retângulo pelas coordenadas dadas
|
TriangleCreate
|
Cria um triângulo por coordenadas dadas
|
EllipseCreate
|
Cria uma elipse, pelas coordenadas dadas
|ArrowCreate
|
Cria um OBJ_ARROW
|OBJ_ARROW
|TextCreate
|
Crie um objeto de Texto
|OBJ_TEXT
|
LabelCreate
|
Cria um rótulo de texto
|
ButtonCreate
|
Cria um botão
|
BitmapCreate
|
Cria um bitmap na janela do gráfico
|
BitmapLabelCreate
|
Cria um rótulo do objeto Bitmap
|
EditCreate
|
Cria um objeto Editar
|
EventCreate
|
Cria um objeto de Evento no gráfico
|
RectLabelCreate
|
Cria uma etiqueta retângulo
II. Funções para definir as propriedades do objeto:
Usando ObjectSetDouble(...), ObjectSetInteger(...) e ObjectSetString(...) sem especificar um modificador:
Usando ObjectSetDouble(...), ObjectSetInteger(...) e ObjectSetString(...) com a especificação de um modificador:
|Nome
|Enumeração
|Propriedade
|Breve descrição
|Tipo de Propriedade
|1.
|ObSetDoubleMod
|ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE
|OBJPROP_PRICE
|Coordenada do preço - double, modificador = número ponto de ancoragem
|double
|OBJPROP_LEVELVALUE
|Valor do nível - double, modificador = número do nível
|double
|2.
|ObSetIntegerLevelColorMod
|ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER
|OBJPROP_LEVELCOLOR
|Nível de cor da linha - color, modificador = número do nível
|color
|3.
|ObSetIntegerLevelStyleMod
|ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER
|OBJPROP_LEVELSTYLE
|Linha de nível de estilo ENUM_LINE_STYLE, modificador = número do nível
|ENUM_LINE_STYLE
|4.
|ObSetIntegerLevelWidthMod
|ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER
|OBJPROP_LEVELWIDTH
|Linha do nível de largura - int, modificador = número do nível
|int
|5.
|ObSetIntegerTimeMod
|ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER
|OBJPROP_TIME
|Coordenada do Tempo - data e hora, modificador = número ponto de ancoragem
|datetime
|6.
|ObSetStringMod
|ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING
|OBJPROP_LEVELTEXT
|Descrição do nível - string, modificador = número do nível
|string
|OBJPROP_BMPFILE
|Nome do arquivo BMP para o objeto Bitmap Level - string. Veja também Recursos na Referência. Modificador: 0 - Ligado, 1 - Desligado
|string
Funções adicionais:
|bool ObDelete (long chart_ID,string name)
|Apaga um único objeto com o nome especificado
III. Uso:
Você pode usá-lo como um arquivo de include ou você pode simplesmente copiar certas funções a partir dele ao seu código fonte.
Se você escolher a segunda forma, eu acho que é melhor utilizar pela primeira vez como um arquivo include. Depois de implementar todas as funções de chamada necessárias você pode remover a diretiva include (#include ...).
Em seguida, o compilador irá apontar quais funções você precisa copiar a partir do arquivo de inclusão.
Uso como um arquivo include:
- Salve o arquivo anexado ObjectCreateAndSet.mqh para a pasta "Include". Para fazer isso, você pode usar a janela do Navegador no MetaEditor. Na janela do Navegador, clique com o botão na pasta "Include" e selecione "Open Folder".
- Para usar a biblioteca em seu código, copie a linha #include... a partir do início do arquivo e cole em seu código fonte:
#include <ObjectCreateAndSet.mqh>O script em anexo apresenta um exemplo de incluir a biblioteca.
- Depois disso, compile o código. Ele permitirá ver as dicas de ferramentas para as funções incluídas quando você começar a digitar seus nomes:
Fig.1. Nome completo de uma função em uma dica de ferramenta depois de digitar suas primeiras letras
Fig.2. Parâmetros de uma função em uma dica de ferramenta
Falando nisso, você pode utilizar o botão lista de funções na barra de ferramentas do MetaEditor para visualizar rapidamente a lista de funções usadas no arquivo atual:
Fig.3. Botão para mostrar a lista de funções utilizadas em um arquivo
Quando você pressionar o botão, uma lista suspensa aparecerá. Para ir para uma determinada função, clique em seu nome na lista.
Fig.4. Pressionando o botão abre a lista de funções em um arquivo (Útil para se mover rapidamente para uma determinada função)
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13374
