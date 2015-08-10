O arquivo anexado *.mqh contém funções para a criação de objetos e alteração das propriedades do objeto. Ele é particularmente útil para mim quando eu preciso escrever rapidamente um código de teste que cria objetos em um gráfico e/ou altera as propriedades de objetos existentes.

O outro arquivo é um script com um exemplo de uso (cria um rótulo de texto, gira gradualmente em 90 graus mudando o texto e sua cor ao longo do caminho).



I. Funções para a criação de objetos:



As funções são baseadas nas funções padrão descritas na Referência MQL5. As principais diferenças em relação às funções padrão correspondentes:

adcionado as linhas para definir as dicas de ferramentas e definir a visibilidade de objetos em diferentes intervalos de tempo;

removido as linhas para a criação de funções sem definir coordenadas, preços, pontos de ancoragem (exceto para VLineCreate(...) e EventCreate(...));

baseada em funções para a definir (mudança) as propriedades dos objetos implementados nessa biblioteca, foram acrescentadas condições adicionais para verificar o sucesso da definição das propriedades.

Lista de funções para a criação de objetos:

Nome

Breve descrição

Tipo de objeto

VLineCreate Cria uma linha vertical OBJ_VLINE HLineCreate Cria uma linha horizontal OBJ_HLINE TrendCreate Cria uma linha de tendência pelas coordenadas dadas OBJ_TREND ArrowedLineCreate Cria uma linha de setas pelas coordenadas dadas OBJ_ARROWED_LINE ChannelCreate Cria um canal equidistante pelas coordenadas dadas OBJ_CHANNEL RectangleCreate Cria um retângulo pelas coordenadas dadas OBJ_RECTANGLE TriangleCreate Cria um triângulo por coordenadas dadas OBJ_TRIANGLE EllipseCreate Cria uma elipse, pelas coordenadas dadas OBJ_ELLIPSE ArrowCreate

Cria um OBJ_ARROW OBJ_ARROW TextCreate Crie um objeto de Texto OBJ_TEXT

LabelCreate Cria um rótulo de texto OBJ_LABEL ButtonCreate Cria um botão OBJ_BUTTON BitmapCreate Cria um bitmap na janela do gráfico OBJ_BITMAP BitmapLabelCreate Cria um rótulo do objeto Bitmap OBJ_BITMAP_LABEL EditCreate Cria um objeto Editar OBJ_EDIT EventCreate Cria um objeto de Evento no gráfico OBJ_EVENT RectLabelCreate Cria uma etiqueta retângulo OBJ_RECTANGLE_LABEL

II. Funções para definir as propriedades do objeto:

Usando ObjectSetDouble(...), ObjectSetInteger(...) e ObjectSetString(...) sem especificar um modificador:





Nome da função

Enumeração

Propriedade

Breve descrição

Tipo de Propriedade

1. ObSetDouble ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE OBJPROP_SCALE Escala (propriedade de objetos de Gann e objetos Fibonacci Arcs) double

OBJPROP_ANGLE

Ângulo. Para objetos sem ângulo especificado, criado a partir de um programa, o valor é igual a EMPTY_VALUE

double

OBJPROP_DEVIATION Desvio do canal de desvio padrão

double 2. ObSetIntegerAlign ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_ALIGN Alinhamento de texto horizontal no objeto Edit (OBJ_EDIT)

ENUM_ALIGN_MODE

3. ObSetIntegerAncorPoint ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_ANCHOR

Localização do ponto de ancoragem para os objetos OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP_LABEL e OBJ_TEXT

ENUM_ANCHOR_POINT

4.

ObSetIntegerArrowAncor

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_ANCHOR Localização do ponto de âncora para objetos OBJ_ARROW

ENUM_ARROW_ANCHOR

5. ObSetIntegerArrowCode

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_ARROWCODE código de arrow para OBJ_ARROW

char

6. ObSetIntegerBool ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_BACK

Objeto em segundo plano

bool

OBJPROP_FILL Preencher um objeto com cor (por OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL, OBJ_REGRESSION) bool OBJPROP_HIDDEN Proibir a exibição do nome de um objeto gráfico na lista de objetos a partir do terminal de menu "Gráficos" - "Objetos" - "Lista de objetos". "true" esconde um objeto da lista. Por padrão, o "true" é definido para objetos que exibem eventos no calendário, histórico de negociação e para objetos criados a partir de programas MQL5. Para ver esses objetos gráficos e acessar suas propriedades, clique em

Botão "All" na "Lista de objetos" da janela. bool OBJPROP_SELECTED

Objeto é selecionado bool OBJPROP_READONLY

Habilidade para editar o texto no objeto Edit bool OBJPROP_SELECTABLE

Disponibilidade do objeto bool OBJPROP_RAY_LEFT

O raio vai para a esquerda bool OBJPROP_RAY_RIGHT O raio vai para a direita bool

OBJPROP_RAY Linha vertical que passa por todas as janelas de um gráfico bool OBJPROP_ELLIPSE Mostra a elipse completa do objeto Fibonacci Arc (OBJ_FIBOARC) bool OBJPROP_DRAWLINES Exibe as linhas para a marcação da onda de Elliott bool

OBJPROP_STATE Estado de botão (pressionado/liberado) bool OBJPROP_DATE_SCALE Sinalização da exibição da escala para o objeto Chart bool OBJPROP_PRICE_SCALE Sinalizador da exibição da escala do preço para o objeto Chart bool 7. ObSetIntegerBorderType ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER

OBJPROP_BORDER_TYPE

Tipo de fronteira para o objeto rótulo Retângulo

ENUM_BORDER_TYPE

8. ObSetIntegerColor ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_COLOR Cor (dependendo do tipo de objeto, controla a cor das linhas, texto etc.) color OBJPROP_BGCOLOR Cor de fundo para OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL color OBJPROP_BORDER_COLOR Cor da borda para OBJ_EDIT e OBJ_BUTTON color 9. ObSetIntegerCorner

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER

OBJPROP_CORNER Canto do Gráfico para anexar um objeto gráfico

ENUM_BASE_CORNER 10. ObSetIntegerInt ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_WIDTH Espessura da linha int OBJPROP_LEVELS Número de níveis int

OBJPROP_FONTSIZE Tamanho da fonte int OBJPROP_TIMEFRAMES Visibilidade de um objeto em intervalos de tempo (um conjunto de sinalizadores) int OBJPROP_XDISTANCE Distância em pixels ao longo do eixo X do canto âncora (ver nota na Referência MQL5) int OBJPROP_YDISTANCE Distância em pixels ao longo do eixo Y do canto âncora (ver nota na Referência MQL5)

int OBJPROP_XSIZE Largura do objeto ao longo do eixo X em pixels. Especificada para OBJ_LABEL (somente leitura), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL int

OBJPROP_YSIZE Altura do objeto ao longo do eixo Y em pixels. Especificada para OBJ_LABEL (somente leitura), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL int

OBJPROP_XOFFSET A coordenada X do canto superior esquerdo da área visível retangular na etiqueta Bitmap e objetos gráficos Bitmap (OBJ_BITMAP_LABEL и OBJ_BITMAP). O valor é definido em pixels em relação ao canto superior esquerdo da imagem original int OBJPROP_YOFFSET A coordenada Y do canto superior esquerdo da área visível retangular na etiqueta Bitmap e objetos gráficos Bitmap (OBJ_BITMAP_LABEL и OBJ_BITMAP). O valor é definido em pixels em relação ao canto superior esquerdo da imagem original int OBJPROP_CHART_SCALE Escala para o objeto gráfico (0-5) int 11. ObSetIntegerLineStyle ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_STYLE

Estilo

ENUM_LINE_STYLE

12. ObSetIntegerLong ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_ZORDER Prioridade de um objeto gráfico para receber o evento de clicar em um gráfico (CHARTEVENT_CLICK). O valor padrão zero é definido ao criar um objeto, mas a prioridade pode ser aumentada se necessário. Ao aplicar objetos um em detrimento de outro apenas um deles com a maior prioridade receberá o evento CHARTEVENT_CLICK.

long

ObSetString ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING OBJPROP_NAME Nome do objeto

string OBJPROP_TEXT Descrição do objeto (texto contido no objeto) string OBJPROP_TOOLTIP Texto dica de ferramenta. Se a propriedade não estiver definida, então a dica gerada automaticamente é mostrada. Para desativar a dica de ferramenta, defina o valor "\\ n" (nova linha) para ela string OBJPROP_FONT Fonte string OBJPROP_SYMBOL Símbolo para o objeto Gráfico string

Usando ObjectSetDouble(...), ObjectSetInteger(...) e ObjectSetString(...) com a especificação de um modificador:



Nome

Enumeração Propriedade Breve descrição Tipo de Propriedade 1. ObSetDoubleMod ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE OBJPROP_PRICE Coordenada do preço - double, modificador = número ponto de ancoragem double OBJPROP_LEVELVALUE Valor do nível - double, modificador = número do nível

double 2.

ObSetIntegerLevelColorMod ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_LEVELCOLOR Nível de cor da linha - color, modificador = número do nível

color 3.

ObSetIntegerLevelStyleMod

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_LEVELSTYLE

Linha de nível de estilo ENUM_LINE_STYLE, modificador = número do nível

ENUM_LINE_STYLE

4.

ObSetIntegerLevelWidthMod

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_LEVELWIDTH

Linha do nível de largura - int, modificador = número do nível

int

5. ObSetIntegerTimeMod ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_TIME

Coordenada do Tempo - data e hora, modificador = número ponto de ancoragem

datetime

6. ObSetStringMod ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING OBJPROP_LEVELTEXT Descrição do nível - string, modificador = número do nível string OBJPROP_BMPFILE

Nome do arquivo BMP para o objeto Bitmap Level - string. Veja também Recursos na Referência. Modificador: 0 - Ligado, 1 - Desligado string

Funções adicionais:





bool ObDelete (long chart_ID,string name)

Apaga um único objeto com o nome especificado



III. Uso:

Você pode usá-lo como um arquivo de include ou você pode simplesmente copiar certas funções a partir dele ao seu código fonte.

Se você escolher a segunda forma, eu acho que é melhor utilizar pela primeira vez como um arquivo include. Depois de implementar todas as funções de chamada necessárias você pode remover a diretiva include (#include ...).

Em seguida, o compilador irá apontar quais funções você precisa copiar a partir do arquivo de inclusão.



Uso como um arquivo include:

Salve o arquivo anexado ObjectCreateAndSet.mqh para a pasta "Include". Para fazer isso, você pode usar a janela do Navegador no MetaEditor. Na janela do Navegador, clique com o botão na pasta "Include" e selecione "Open Folder".



Para usar a biblioteca em seu código, copie a linha #include... a partir do início do arquivo e cole em seu código fonte:

#include <ObjectCreateAndSet.mqh> O script em anexo apresenta um exemplo de incluir a biblioteca.



Depois disso, compile o código. Ele permitirá ver as dicas de ferramentas para as funções incluídas quando você começar a digitar seus nomes:

Fig.1. Nome completo de uma função em uma dica de ferramenta depois de digitar suas primeiras letras





Fig.2. Parâmetros de uma função em uma dica de ferramenta



Falando nisso, você pode utilizar o botão lista de funções na barra de ferramentas do MetaEditor para visualizar rapidamente a lista de funções usadas no arquivo atual:

Fig.3. Botão para mostrar a lista de funções utilizadas em um arquivo



Quando você pressionar o botão, uma lista suspensa aparecerá. Para ir para uma determinada função, clique em seu nome na lista.

Fig.4. Pressionando o botão abre a lista de funções em um arquivo (Útil para se mover rapidamente para uma determinada função)

