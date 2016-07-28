Die angehängte *.mqh Datei enthält Funktionen für das Erstellen von Objekten und das Ändern von Eigenschaften von Objekten. Es ist besonders nützlich für mich, wenn ich schnell einen Test-Code zu schreiben habe, der Objekte in einem Diagramm erstellt oder die Eigenschaften vorhandener Objekte ändert.

Die andere Datei ist ein Skript mit einem Verwendungsbeispiel (erstellt eine Beschriftung, dreht sie allmählich um 90 Grad und ändert den Text und seine Farbe auf dem Weg).



I. Funktionen zum Erstellen von Objekten:



Die Funktionen basieren auf den Standardfunktionen, wie sie in der MQL5 Referenz beschrieben sind. Größere Unterschiede zu den korrespondierenden Standardfunktionen:

Zeilen hinzugefügt für das Einstellen von Tooltips und Einstellen der Sichtbarkeit von Objekten auf verschiedenen TimeFrames;

Zeilen entfernt für Erstellungsfunktionen ohne Koordinaten, Preise, Ankerpunkte (ausgenommen VLineCreate(...) und EventCreate(...)) zu setzen;

basierend auf Funktionen für das Einstellen (Ändern) von Objekteigenschaften, die in dieser Bibliothek implementiert sind, wurden zusätzliche Bedingungen hinzugefügt um den Erfolg beim Einstellen der Eigenschaften zu überprüfen.

Liste von Funktionen für das Erstellen von Objekten:

Name

Kurze Beschreibung

Objektyp

VLineCreate Erstelle eine vertikale Linie OBJ_VLINE HLineCreate Erstelle eine horizontale Linie OBJ_HLINE TrendCreate Erzeugt eine Trendlinie mit den gegebenen Koordinaten OBJ_TREND ArrowedLineCreate Erstellt einen Pfeil mit den gegebenen Koordinaten OBJ_ARROWED_LINE ChannelCreate Erzeugt einen äquidistanten Kanal mit den angegebenen Koordinaten OBJ_CHANNEL RectangleCreate Erzeugt ein Rechteck mit den angegebenen Koordinaten OBJ_RECTANGLE TriangleCreate Erzeugt ein Dreieck mit den angegebenen Koordinaten OBJ_TRIANGLE EllipseCreate Erzeugt eine Ellipse mit den angegebenen Koordinaten OBJ_ELLIPSE ArrowCreate

Create OBJ_ARROW OBJ_ARROW TextCreate Erzeugt ein Textobjekt OBJ_TEXT

LabelCreate Erzeugt einen Textlabel OBJ_LABEL ButtonCreate Erzeugt einen Button OBJ_BUTTON BitmapCreate Erzeugt eine Bitmap im Chartfenster OBJ_BITMAP BitmapLabelCreate Erzeugt ein Label Objekt OBJ_BITMAP_LABEL EditCreate Erzeugt ein Edit-Objekt OBJ_EDIT EventCreate Erzeugt ein Event-Objekt am Chart OBJ_EVENT RectLabelCreate Erzeugt einen rechteckigen Label OBJ_RECTANGLE_LABEL

II. Funktionen für das Einstellen von Objekteigenschaften:

Using ObjectSetDouble(...), ObjectSetInteger(...) and ObjectSetString(...) without specifying a modifier:





Funktionsname

Enumeration

Eigenschaft

Kurze Beschreibung

Eigenschaftstyp

1. ObSetDouble ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE OBJPROP_SCALE Skala (Eigenschaft von Gannobjekten und Fibonacci Bogen Objekten) double

OBJPROP_ANGLE

Winkel. Für Objekte bei denen kein Winkel durch ein Programm spezifiziert wurde, ist der Wert gleich EMPTY_VALUE

double

OBJPROP_DEVIATION Abweichung vom Standardabweichungskanal

double 2. ObSetIntegerAlign ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_ALIGN Horizontale Textasurichtung im Edit-Objekt (OBJ_EDIT)

ENUM_ALIGN_MODE

3. ObSetIntegerAncorPoint ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_ANCHOR

Ort des Ankerpunktes für OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP_LABEL und OBJ_TEXT Objekte

ENUM_ANCHOR_POINT

4.

ObSetIntegerArrowAncor

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_ANCHOR Ort des Ankerpunktes für OBJ_ARROW Objekte

ENUM_ARROW_ANCHOR

5. ObSetIntegerArrowCode

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_ARROWCODE Pfeil code für OBJ_ARROW

char

6. ObSetIntegerBool ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_BACK

Objekt im Hintergrund

bool

OBJPROP_FILL Füllt ein Objekt mit Farbe (für OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL,OBJ_REGRESSION) bool OBJPROP_HIDDEN Verbietet die Anzeige des Namens eines grafischen Objektes der Liste der Objekte aus dem Terminal-Menü "Charts" - "Objekte" - "Liste der Objekte". "true" blendet ein Objekt aus der Liste aus. Standardmäßig ist "true" für Objekte gesetzt, die Kalenderereignisse oder die Handelshistorie zeigen und Objekte die von MQL5 Programmen erstellt wurden. Um solche graphischen Objekte zu sehen und auf ihre Eigenschaften zuzugreifen, klicken Sie

den "Alle" Button im "List der Objekte" Fenster. bool OBJPROP_SELECTED

Objekt ist ausgewählt bool OBJPROP_READONLY

Möglichkeit Text im Edit-Objekt zu bearbeiten bool OBJPROP_SELECTABLE

Objekt-Verfügbarkeit bool OBJPROP_RAY_LEFT

Strahl geht nach links bool OBJPROP_RAY_RIGHT Strahl geht nach rechts bool

OBJPROP_RAY Vertikale Linie geht durch alle Fenster eines Charts bool OBJPROP_ELLIPSE Zeige die vollständige Ellipse des Fibonacci Bogen Objektes (OBJ_FIBOARC) bool OBJPROP_DRAWLINES Zeige Linien für die Markierung von Elliottwellen bool

OBJPROP_STATE Button Zustand (gedrückt/losgelassen) bool OBJPROP_DATE_SCALE Flag für die Anzeige der Zeitskala des Chartobjektes bool OBJPROP_PRICE_SCALE Flag für die Anzeige der Preisskala des Chartsobjektes bool 7. ObSetIntegerBorderType ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER

OBJPROP_BORDER_TYPE

Rahmentyp für das Rechteck-Label-Objekt

ENUM_BORDER_TYPE

8. ObSetIntegerColor ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_COLOR Farbe (abhängig vom Objekttyp, steuer die Farbe von Linien, Texten etc.) color OBJPROP_BGCOLOR Hintergrundfarbe für OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL color OBJPROP_BORDER_COLOR Rahmenfarbe für OBJ_EDIT und OBJ_BUTTON color 9. ObSetIntegerCorner

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER

OBJPROP_CORNER Chartecke für das Anhängen von graphischen Objekten

ENUM_BASE_CORNER 10. ObSetIntegerInt ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_WIDTH Linienbreite int OBJPROP_LEVELS Anzahl von Levels int

OBJPROP_FONTSIZE Schriftgröße int OBJPROP_TIMEFRAMES Sichtbarkeit eines Objektes auf TimeFrames (eine Menge von Flags) int OBJPROP_XDISTANCE Distanz in Pixels entlang der X-Achse von der Ankerecke (siehe Hinweis in der MQL5 Referenz) int OBJPROP_YDISTANCE Distanz in Pixels entlang der Y-Achse von der Ankerecke (siehe Hinweis in der MQL5 Referenz)

int OBJPROP_XSIZE Objektbreite entlang der X-Achse in Pixels. Spezifiziert für OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL int

OBJPROP_YSIZE Objekthöhe entlang der Y-Achse in Pixels. Spezifiziert für OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL int

OBJPROP_XOFFSET Die X-Koordinate der oberen linken Ecke des rechteckigen sichtbaren Bereichs im Bitmap-Label und graphischen Bitmap-Objekten (OBJ_BITMAP_LABEL und OBJ_BITMAP). Der Wert wird in Pixels relativ zur oberen linken Ecke des originalen Bildes gesetzt int OBJPROP_YOFFSET Die Y-Koordinate der oberen linken Ecke des rechteckigen sichtbaren Bereichs im Bitmap-Label und graphischen Bitmap-Objekten (OBJ_BITMAP_LABEL und OBJ_BITMAP). Der Wert wird in Pixels relativ zur oberen linken Ecke des originalen Bildes gesetzt int OBJPROP_CHART_SCALE Skala für das Chartobjekt (von 0 bis 5) int 11. ObSetIntegerLineStyle ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_STYLE

Stil

ENUM_LINE_STYLE

12. ObSetIntegerLong ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_ZORDER Priorität eines graphischen Objektes für das Empfangen von Events beim Klicken auf den Chart (CHARTEVENT_CLICK). Der Standard Null Wert wird gesetzt, wenn ein Objekt erstellt wird, aber die Eigenschaft kann vergrößert werden, wenn nötig. Wenn Objekte übereinander gelegt werden empfängt nur jenes mit der höchsten Priorität das CHARTEVENT_CLICK event.

long

ObSetString ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING OBJPROP_NAME Objektname

string OBJPROP_TEXT Objektbeschreibung (im Objekt enthaltener Text) string OBJPROP_TOOLTIP Tooltip-Text. Wenn die Eigenschaft nicht gesetzt wurde, wird der automatisch generierte Tooltip gezeigt. Um den Tooltip abzuschlaten, stellen Sie den Wert "

" (newline) ein string OBJPROP_FONT Schrift string OBJPROP_SYMBOL Symbol für das Chartobjekt string

Verwendung von ObjectSetDouble(...), ObjectSetInteger(...) und ObjectSetString(...) ohne einen Modifikator anzugeben:



Name

Enumeration Eigenschaft Kurze Beschreibung Eigenschaftstyp 1. ObSetDoubleMod ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE OBJPROP_PRICE Preiskoordinate - double, Modifikator=Anker Punkt Nummer double OBJPROP_LEVELVALUE Levelwert - double, Modifikator=Levelnummer

double 2.

ObSetIntegerLevelColorMod ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_LEVELCOLOR Farbe der Levellinie - color, Modifikator=Levelnummer

color 3.

ObSetIntegerLevelStyleMod

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_LEVELSTYLE

Stil der Levellinie ENUM_LINE_STYLE, Modifikator=Levelnummer

ENUM_LINE_STYLE

4.

ObSetIntegerLevelWidthMod

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_LEVELWIDTH

Breite der Levellinie - int, Modifikator=Levelnummer

int

5. ObSetIntegerTimeMod ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_TIME

Zeitkoordinate - datetime, Modifikator=Anker Punkt Nummer

datetime

6. ObSetStringMod ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING OBJPROP_LEVELTEXT Levelbeschreibung - string, Modifikator=Level Nummer string OBJPROP_BMPFILE

BMP Dateiname für das Bitmap Level Objekt - string. Siehe auch Ressourcen in der Referenz. Modifikator: 0-ON Zustand, 1-OFF Zustand string

Zusätzliche Funktionen:





bool ObDelete (long chart_ID,string name)

Lösche ein einzelnes Objekt mit angegebenen Namen



III. Verwendung:

Sie können sie als Include-Datei verwenden oder einfach bestimmte Funktionen daraus in ihren Quellcode kopieren.

Wenn Sie den zweiten Weg wählen, denke ich, dass es besser ist, sie zuerst als Include-Datei zu verwenden. Wenn Sie dann alle notwendigen Funktionsaufrufe implementiert haben, können Sie die Include-Direktive (#include...) entfernen.

Dann sagt Ihnen der Compiler, welche Funktionen Sie von der Include-Datei kopieren müssen.



Verwendung als Include-Datei:

Speichern Sie die angehängte Datei ObjectCreateAndSet.mqh in den "Include" Ordner. Um das zu erreichen, können Sie das Navigator Fenster von MetaEditor verwenden. Im Navigator Festner klicken Sie mit der rechten Maustaste den "Include" Ordner an und wählen "Öffne Ordner".



Um die Bibliothek in Ihrem Code zu verwenden, kopieren Sie die #include... Zeile vom Anfang der Datei und fügen Sie in Ihren Quellcode ein:

#include <ObjectCreateAndSet.mqh> Das angehängte Skript liefert ein Beispiel für das Includen der Bibliothek.



Danach compilieren Sie Ihren Code. Es wird Ihnen ermöglicht, die Tooltips für die eingebundenen Funktionen zu sehen, wenn Sie den Anfang ihrer Namen eingeben:

Abb.1. Der vollständige Name einer Funktion in einem Tooltip nachdem die ersten paar Buchstaben eingegeben wurden





Abb.2. Parameter einer Funktion in einem Tooltip



Sie können übrigens den Funktionsliste Button der MetaEditor Toolbar verwenden, um eine schnelle Anzeige der Liste von Funktionen, die in Ihrer aktuellen Datei verwendet wurde, zu erhalten:

Abb.3. Button zur Anzeige der Liste der in einer Datei verwendeten Funktionen



Wenn Sie den Button drücken, erscheint eine Drop-Down-Liste. Um zu einer bestimmten Funktion zu gehen, klicken Sie ihren Namen in der Liste an.

Abb.4. Klicken des Buttons öffnet eine Liste der Funktionen in einer Datei (praktisch, um sich schnell zu einer Funktion zu bewegen)

Aktualisierungen: