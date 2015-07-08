В прилагаемом файле с расширением *.mqh — функции для создания объектов и/или изменения значений свойств объектов. Мне он особенно удобен в применении, когда нужно быстро создать какой-либо тестовый код, где требуется прописать попутно создание каких-либо объектов на графике и/или изменение каких-либо свойств объектов из уже имеющихся на графике.

Другой файл — это скрипт с тестовым примером применения функций из прилагаемого файла (создает текстовую метку, постепенно поворачивает ее текст на 90 градусов, попутно меняя текст и его цвет).



I. Функции для создания объектов:



Cформированы на основе находящихся в Справочнике по MQL5. Основные отличия от одноименных функций в справочнике:

добавлены строки для установки всплывающих подсказок и строки для выбора установки видимости объектов на различных таймфреймах;

убраны строки с функциями формирования объектов при не заданных координатах, ценах, точках привязок (за исключением в VLineCreate(...) и EventCreate(...));

за счет имеющихся в прилагаемом файле функций по установке (изменению) свойств объектов, при создании объектов добавлены дополнительные условия проверки успешности установки значений свойств.

Список находящихся в файле функций для создания объектов:

Имя

Краткое описание

Тип объекта

VLineCreate Создает вертикальную линию OBJ_VLINE HLineCreate Создает горизонтальную линию OBJ_HLINE TrendCreate Создает линию тренда по заданным координатам OBJ_TREND ArrowedLineCreate Создает линию со стрелкой по заданным координатам OBJ_ARROWED_LINE ChannelCreate Создает равноудаленный канал по заданным координатам OBJ_CHANNEL RectangleCreate Создает прямоугольник по заданным координатам OBJ_RECTANGLE TriangleCreate Создает треугольник по заданным координатам OBJ_TRIANGLE EllipseCreate Создает эллипс по заданным координатам OBJ_ELLIPSE ArrowCreate

Создает OBJ_ARROW

OBJ_ARROW TextCreate Создает объект "Текст"

OBJ_TEXT

LabelCreate Создает текстовую метку OBJ_LABEL ButtonCreate Создает кнопку OBJ_BUTTON BitmapCreate Создает рисунок в окне графика OBJ_BITMAP BitmapLabelCreate Создает объект "Графическая метка" OBJ_BITMAP_LABEL EditCreate Создает объект "Поле ввода" OBJ_EDIT EventCreate Создает объект "Событие" на графике OBJ_EVENT RectLabelCreate Создает прямоугольную метку OBJ_RECTANGLE_LABEL

II. Функции установки значений свойств:

Через ObjectSetDouble(...), ObjectSetInteger(...) и ObjectSetString(...) без указания модификатора:





Имя функции

Перечисление

Свойство

Краткое описание

Тип свойства

1. ObSetDouble ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE OBJPROP_SCALE Масштаб (свойство объектов Ганна и объекта "Дуги Фибоначчи") double

OBJPROP_ANGLE

Угол. Для объектов с еще не заданным углом, созданных из программы, значение равно EMPTY_VALUE

double

OBJPROP_DEVIATION Отклонение для канала стандартного отклонения

double 2. ObSetIntegerAlign ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_ALIGN Горизонтальное выравнивание текста в объекте "Поле ввода" (OBJ_EDIT)

ENUM_ALIGN_MODE

3. ObSetIntegerAncorPoint ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_ANCHOR

Положение точки привязки графических объектов OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP_LABEL и OBJ_TEXT

ENUM_ANCHOR_POINT

4.

ObSetIntegerArrowAncor

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_ANCHOR Положение точки привязки графического объекта OBJ_ARROW

ENUM_ARROW_ANCHOR

5. ObSetIntegerArrowCode

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_ARROWCODE Код OBJ_ARROW

char

6. ObSetIntegerBool ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_BACK

Объект на заднем плане

bool

OBJPROP_FILL Заливка объекта цветом (для OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL,OBJ_REGRESSION) bool OBJPROP_HIDDEN Запрет на показ имени графического объекта в списке объектов из меню терминала "Графики" - "Объекты" - "Список объектов". Значение true позволяет скрыть ненужный для пользователя объект из списка. По умолчанию true устанавливается для объектов, которые отображают события календаря, историю торговли, а также для созданных из MQL5-программы. Для того чтобы увидеть такие графические объекты и получить доступ к их свойствам, нужно нажать

кнопку "Все" в окне "Список объектов". bool OBJPROP_SELECTED

Выделенность объекта bool OBJPROP_READONLY

Возможность редактирования текста в объекте Edit bool OBJPROP_SELECTABLE

Доступность объекта bool OBJPROP_RAY_LEFT

Луч продолжается влево bool OBJPROP_RAY_RIGHT Луч продолжается вправо bool

OBJPROP_RAY Вертикальная линия продолжается на все окна графика bool OBJPROP_ELLIPSE Отображение полного эллипса для объекта "Дуги Фибоначчи" (OBJ_FIBOARC) bool OBJPROP_DRAWLINES Отображение линий для волновой разметки Эллиота bool

OBJPROP_STATE Состояние кнопки (Нажата/Отжата) bool OBJPROP_DATE_SCALE Признак отображения шкалы времени для объекта "График" bool OBJPROP_PRICE_SCALE Признак отображения ценовой шкалы для объекта "График" bool 7. ObSetIntegerBorderType ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER

OBJPROP_BORDER_TYPE

Тип рамки для объекта "Прямоугольная рамка"

ENUM_BORDER_TYPE

8. ObSetIntegerColor ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_COLOR Цвет (в зависимости от типа объекта это цвет линии, текста; и т.д.) color OBJPROP_BGCOLOR Цвет фона для OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL color OBJPROP_BORDER_COLOR Цвет рамки для объекта OBJ_EDIT и OBJ_BUTTON color 9. ObSetIntegerCorner

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER

OBJPROP_CORNER Угол графика для привязки графического объекта

ENUM_BASE_CORNER 10. ObSetIntegerInt ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_WIDTH Толщина линии int OBJPROP_LEVELS Количество уровней int

OBJPROP_FONTSIZE Размер шрифта int OBJPROP_TIMEFRAMES Видимость объекта на таймфреймах (набор флагов flags) int OBJPROP_XDISTANCE Дистанция в пикселях по оси X от угла привязки (см. примечание в Справочнике по MQL5) int OBJPROP_YDISTANCE Дистанция в пикселях по оси Y от угла привязки (см. примечание в Справочнике по MQL5)

int OBJPROP_XSIZE Ширина объекта по оси X в пикселях. Задается для объектов OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL int

OBJPROP_YSIZE Высота объекта по оси Y в пикселях. Задается для объектов OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL int

OBJPROP_XOFFSET X-координата левого верхнего угла прямоугольной области видимости в графических объектах "Графическая метка" и "Рисунок" (OBJ_BITMAP_LABEL и OBJ_BITMAP). Значение задается в пикселях относительного верхнего левого угла исходного изображения int OBJPROP_YOFFSET Y-координата левого верхнего угла прямоугольной области видимости в графических объектах "Графическая метка" и "Рисунок" (OBJ_BITMAP_LABEL и OBJ_BITMAP). Значение задается в пикселях относительного верхнего левого угла исходного изображения int OBJPROP_CHART_SCALE Масштаб для объекта "График" (значение в диапазоне 0–5) int 11. ObSetIntegerLineStyle ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_STYLE

Стиль

ENUM_LINE_STYLE

12. ObSetIntegerLong ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_ZORDER Приоритет графического объекта на получение события нажатия мыши на графике (CHARTEVENT_CLICK). По умолчанию при создании значение выставляется равным нулю, но при необходимости можно повысить приоритет. При наложении объектов друг на друга событие CHARTEVENT_CLICK получит только один объект, чей приоритет выше остальных.

long

ObSetString ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING OBJPROP_NAME Имя объекта

string OBJPROP_TEXT Описание объекта (текст, содержащийся в объекте) string OBJPROP_TOOLTIP Текст всплывающей подсказки. Если свойство не задано, то показывается подсказка, автоматически сформированная терминалом. Можно отключить показ подсказки, установив для нее значение "

" (перевод строки) string OBJPROP_FONT Шрифт string OBJPROP_SYMBOL Символ для объекта "График" string

Через ObjectSetDouble(...), ObjectSetInteger(...) и ObjectSetString(...) с указанием модификатора:



Имя

Перечисление Свойство Краткое описание Тип свойства 1. ObSetDoubleMod ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE OBJPROP_PRICE Координата цены - double, модификатор=номер точки привязки double OBJPROP_LEVELVALUE Значение уровня - double, модификатор=номер уровня

double 2.

ObSetIntegerLevelColorMod ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_LEVELCOLOR Цвет линии-уровня - color, модификатор=номер уровня

color 3.

ObSetIntegerLevelStyleMod

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_LEVELSTYLE

Стиль линии-уровня ENUM_LINE_STYLE, модификатор=номер уровня

ENUM_LINE_STYLE

4.

ObSetIntegerLevelWidthMod

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_LEVELWIDTH

Толщина линии-уровня - int, модификатор=номер уровня

int

5. ObSetIntegerTimeMod ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_TIME

Координата времени - datetime, модификатор=номер точки привязки

datetime

6. ObSetStringMod ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING OBJPROP_LEVELTEXT Описание уровня - string, модификатор=номер уровня string OBJPROP_BMPFILE

Имя BMP-файла для объекта "Графическая метка" - string. Смотрите также в Справочнике: Ресурсы. Модификатор: 0-состояние ON, 1-состояние OFF string

Дополнительные функции в файле:





bool ObDelete (long chart_ID,string name)

Удаление одиночного объекта с известным именем



III. Cпособы применения файла:

Его можно применять как включаемый файл или просто копировать функции из него в создаваемый вами код.

При втором варианте удобно, с моей точки зрения, применить его при создании какого-либо кода сначала как включаемый файл. И лишь после того, как в коде будут прописаны все обращения к функциям из него, затем удалить из создаваемого кода строку ссылки на файл(#include...).

Компилятор после этого быстро и конкретно подскажет, какие функции нужно скопировать в создаваемый вами код из прилагаемого файла.



Применение в виде включаемого файла:

Сохраните прилагаемый выше файл ObjectCreateAndSet.mqh в папке "Include". Для вставки файла в эту папку, ее можно открыть через Навигатор в MetaEditor, кликнув в Навигаторе на папке с названием "Include" правой кнопкой мыши и затем нажав в открывшемся меню на строку "Открыть папку".



При создании кода, где будут применяться функции из этого файла, скопируйте в самом верху файла строку с #include... и поставьте ее затем в верху создаваемого вами кода:

#include <ObjectCreateAndSet.mqh> При необходимости, в прилагаемом выше файле тестового кода можно посмотреть, куда можно примерно поставить эту строку.



После этого скомпилируйте создаваемый вами код. Это сделает доступным видеть подсказку имен имеющихся в подключаемом файле функций при наборе первых букв из их имен:

Рис.1. Всплывающая подсказка после набора первых букв имени функции



Рис.2. Всплывающая подсказка с параметрами для выбранной функции



На всякий случай упомяну, что содержащиеся в каком-либо конкретном файле функции удобно смотреть и через Список функций на панели инструментов MetaEditor:

Рис.3. Кнопка для вызова списка функций, содержащихся в файле



Соответственно, при нажатии кнопки вызова списка функций прилагаемого файла появляется окно со списком имеющихся в этом файле функций. Для быстрого перехода к коду какой-либо функции просто щелкните на ее названии в появившемся списке.

Рис.4. После нажатия кнопки вызова списка функций открывается список функций в файле (удобно для быстрого перехода к коду какой-либо функции и/или просто для просмотра имеющихся)

Обновления: