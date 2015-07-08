Ставь лайки и следи за новостями
ObjectCreateAndSet - библиотека для MetaTrader 5
4137
В прилагаемом файле с расширением *.mqh — функции для создания объектов и/или изменения значений свойств объектов. Мне он особенно удобен в применении, когда нужно быстро создать какой-либо тестовый код, где требуется прописать попутно создание каких-либо объектов на графике и/или изменение каких-либо свойств объектов из уже имеющихся на графике.
Другой файл — это скрипт с тестовым примером применения функций из прилагаемого файла (создает текстовую метку, постепенно поворачивает ее текст на 90 градусов, попутно меняя текст и его цвет).
I. Функции для создания объектов:
Cформированы на основе находящихся в Справочнике по MQL5. Основные отличия от одноименных функций в справочнике:
- добавлены строки для установки всплывающих подсказок и строки для выбора установки видимости объектов на различных таймфреймах;
- убраны строки с функциями формирования объектов при не заданных координатах, ценах, точках привязок (за исключением в VLineCreate(...) и EventCreate(...));
- за счет имеющихся в прилагаемом файле функций по установке (изменению) свойств объектов, при создании объектов добавлены дополнительные условия проверки успешности установки значений свойств.
Список находящихся в файле функций для создания объектов:
|Имя
|Краткое описание
|Тип объекта
|
VLineCreate
|
Создает вертикальную линию
|
HLineCreate
|
Создает горизонтальную линию
|
TrendCreate
|
Создает линию тренда по заданным координатам
|
ArrowedLineCreate
|
Создает линию со стрелкой по заданным координатам
|
ChannelCreate
|
Создает равноудаленный канал по заданным координатам
|
RectangleCreate
|
Создает прямоугольник по заданным координатам
|
TriangleCreate
|
Создает треугольник по заданным координатам
|
EllipseCreate
|
Создает эллипс по заданным координатам
|ArrowCreate
|Создает OBJ_ARROW
|OBJ_ARROW
|TextCreate
|Создает объект "Текст"
|OBJ_TEXT
|
LabelCreate
|
Создает текстовую метку
|
ButtonCreate
|
Создает кнопку
|
BitmapCreate
|
Создает рисунок в окне графика
|
BitmapLabelCreate
|
Создает объект "Графическая метка"
|
EditCreate
|
Создает объект "Поле ввода"
|
EventCreate
|
Создает объект "Событие" на графике
|
RectLabelCreate
|
Создает прямоугольную метку
II. Функции установки значений свойств:
Через ObjectSetDouble(...), ObjectSetInteger(...) и ObjectSetString(...) без указания модификатора:
Через ObjectSetDouble(...), ObjectSetInteger(...) и ObjectSetString(...) с указанием модификатора:
|Имя
|Перечисление
|Свойство
|Краткое описание
|Тип свойства
|1.
|ObSetDoubleMod
|ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE
|OBJPROP_PRICE
|Координата цены - double, модификатор=номер точки привязки
|double
|OBJPROP_LEVELVALUE
|Значение уровня - double, модификатор=номер уровня
|double
|2.
|ObSetIntegerLevelColorMod
|ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER
|OBJPROP_LEVELCOLOR
|Цвет линии-уровня - color, модификатор=номер уровня
|color
|3.
|ObSetIntegerLevelStyleMod
|ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER
|OBJPROP_LEVELSTYLE
|Стиль линии-уровня ENUM_LINE_STYLE, модификатор=номер уровня
|ENUM_LINE_STYLE
|4.
|ObSetIntegerLevelWidthMod
|ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER
|OBJPROP_LEVELWIDTH
|Толщина линии-уровня - int, модификатор=номер уровня
|int
|5.
|ObSetIntegerTimeMod
|ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER
|OBJPROP_TIME
|Координата времени - datetime, модификатор=номер точки привязки
|datetime
|6.
|ObSetStringMod
|ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING
|OBJPROP_LEVELTEXT
|Описание уровня - string, модификатор=номер уровня
|string
|OBJPROP_BMPFILE
|Имя BMP-файла для объекта "Графическая метка" - string. Смотрите также в Справочнике: Ресурсы. Модификатор: 0-состояние ON, 1-состояние OFF
|string
Дополнительные функции в файле:
|bool ObDelete (long chart_ID,string name)
|Удаление одиночного объекта с известным именем
III. Cпособы применения файла:
Его можно применять как включаемый файл или просто копировать функции из него в создаваемый вами код.
При втором варианте удобно, с моей точки зрения, применить его при создании какого-либо кода сначала как включаемый файл. И лишь после того, как в коде будут прописаны все обращения к функциям из него, затем удалить из создаваемого кода строку ссылки на файл(#include...).
Компилятор после этого быстро и конкретно подскажет, какие функции нужно скопировать в создаваемый вами код из прилагаемого файла.
Применение в виде включаемого файла:
- Сохраните прилагаемый выше файл ObjectCreateAndSet.mqh в папке "Include". Для вставки файла в эту папку, ее можно открыть через Навигатор в MetaEditor, кликнув в Навигаторе на папке с названием "Include" правой кнопкой мыши и затем нажав в открывшемся меню на строку "Открыть папку".
- При создании кода, где будут применяться функции из этого файла, скопируйте в самом верху файла строку с #include... и поставьте ее затем в верху создаваемого вами кода:
#include <ObjectCreateAndSet.mqh>При необходимости, в прилагаемом выше файле тестового кода можно посмотреть, куда можно примерно поставить эту строку.
- После этого скомпилируйте создаваемый вами код. Это сделает доступным видеть подсказку имен имеющихся в подключаемом файле функций при наборе первых букв из их имен:
Рис.1. Всплывающая подсказка после набора первых букв имени функции
Рис.2. Всплывающая подсказка с параметрами для выбранной функции
На всякий случай упомяну, что содержащиеся в каком-либо конкретном файле функции удобно смотреть и через Список функций на панели инструментов MetaEditor:
Рис.3. Кнопка для вызова списка функций, содержащихся в файле
Соответственно, при нажатии кнопки вызова списка функций прилагаемого файла появляется окно со списком имеющихся в этом файле функций. Для быстрого перехода к коду какой-либо функции просто щелкните на ее названии в появившемся списке.
Рис.4. После нажатия кнопки вызова списка функций открывается список функций в файле (удобно для быстрого перехода к коду какой-либо функции и/или просто для просмотра имеющихся)
Обновления:
- 2015.09.14: В функции ObDelete() добавлен вывод имени объекта в журнал вкладки терминала "Эксперты", если при удалении объекта возникла ошибка. Это облегчает поиск в коде причины ошибки в случае ее возникновения.
