En el archivo adjunto, con extensión *.mqh, se encuentran unas funciones para crear diferentes objetos y/o para cambiar los valores de las propiedades de los objetos. A mí me resulta especialmente cómodo de aplicar cuando hace falta crear rápidamente algún código de prueba, donde sea necesario resgistrar sobre la marcha la creación de algunos objetos en el gráfico y/o cambiar algunas propiedades de los objetos de los que ya se dispone en el gráfico.

El otro archivo es un script con un ejemplo de prueba sobre la aplicación de las funciones del archivo adjunto (crea una etiqueta de texto, gira paulatinamente su texto 90 grados, cambiando sobre la marcha el texto y su color).



I. Funciones para la creación de objetos:



Están formados sobre la base de los que se encuentran en la Guía de MQL5. Diferencias básicas con respecto a las funciones homónimas en la guía:

se han añadido líneas para establecer sugerencias emergentes y líneas para elegir la configuración de la visibilidad de los objetos en diferentes marcos temporales;

se han quitado las líneas con las funciones de formación de objetos cuando no se establecen las coordenadas, precios, puntos de anclaje (excepto en VLineCreate(...) y EventCreate(...));

gracias a las funciones de configuración (cambio) de las propiedades de los objetos de las que ya se dispone en el archivo adjunto, al crear objetos se añaden condiciones adicionales de comprobación del éxito de la configuración de los valores de las propiedades.

Lista de funciones existentes en el archivo que sirven para la creación de objetos:

Nombre

Breve descripción

Tipo de objeto

VLineCreate Crea una línea vertical OBJ_VLINE HLineCreate Crea una línea horizontal OBJ_HLINE TrendCreate Crea una línea de tendencia según las coordenadas establecidas OBJ_TREND ArrowedLineCreate Crea una línea con flecha según las coordenadas establecidas OBJ_ARROWED_LINE ChannelCreate Crea un canal equidistante según las coordenadas establecidas OBJ_CHANNEL RectangleCreate Crea un rectángulo según las coordenadas establecidas OBJ_RECTANGLE TriangleCreate Crea un triángulo según las coordenadas establecidas OBJ_TRIANGLE EllipseCreate Crea una elipse según las coordenadas establecidas OBJ_ELLIPSE ArrowCreate

Crea OBJ_ARROW

OBJ_ARROW TextCreate Crea el objeto "Texto"

OBJ_TEXT

LabelCreate Crea una etiqueta de texto OBJ_LABEL ButtonCreate Crea un botón OBJ_BUTTON BitmapCreate Crea un dibujo en la ventana del gráfico OBJ_BITMAP BitmapLabelCreate Crea el objeto "Etiqueta Gráfica" OBJ_BITMAP_LABEL EditCreate Crea el objeto "Campo de Introducción" OBJ_EDIT EventCreate Crea el objeto "Evento" en el gráfico OBJ_EVENT RectLabelCreate Crea una etiqueta rectangular OBJ_RECTANGLE_LABEL

II. Funciones de configuración de los valores de las propiedades:

A través de ObjectSetDouble(...), ObjectSetInteger(...) y ObjectSetString(...) sin indicar el modificador:





Nombre de la función

Enumeración

Propiedad

Breve descripción

Tipo de propiedad

1. ObSetDouble ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE OBJPROP_SCALE Escala (propiedad de los objetos de Gann y del objeto "Arco de Fibonacci") double

OBJPROP_ANGLE

Ángulo. Para los objetos con un ángulo aún sin establecer, creados desde el programa, el valor es igual a EMPTY_VALUE

double

OBJPROP_DEVIATION Desviación para el canal de desviación estándar

double 2. ObSetIntegerAlign ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_ALIGN Alineación horizontal del texto en el objeto "Campo de Introducción" (OBJ_EDIT)

ENUM_ALIGN_MODE

3. ObSetIntegerAncorPoint ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_ANCHOR

Posición de los puntos de anclaje de los objetos gráficos OBJ_LABEL, OBJ_BITMAP_LABEL y OBJ_TEXT

ENUM_ANCHOR_POINT

4.

ObSetIntegerArrowAncor

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_ANCHOR Posición del punto de anclaje del objeto gráfico OBJ_ARROW

ENUM_ARROW_ANCHOR

5. ObSetIntegerArrowCode

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_ARROWCODE Código OBJ_ARROW

char

6. ObSetIntegerBool ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_BACK

Objeto en el plano posterior

bool

OBJPROP_FILL Color de relleno del objeto (para OBJ_RECTANGLE, OBJ_TRIANGLE, OBJ_ELLIPSE, OBJ_CHANNEL, OBJ_STDDEVCHANNEL,OBJ_REGRESSION) bool OBJPROP_HIDDEN Prohibición de mostrar el nombre del objeto gráfico en la lista de objetos del menú del terminal "Gráficos" - "Objetos" - "Lista de objetos". El valor true permite ocultar un objeto de la lista, que no sea necesario al usuario. Por defecto se establece true para los objetos que reflejan los eventos del calendario, la historia del comercio, así como para los creados del programa MQL5. Para ver tales objetos gráficos y obtener acceso a sus propiedades, hay que pulsar

el botón "Todo" en la ventana "Lista de objetos". bool OBJPROP_SELECTED

Destacar un objeto bool OBJPROP_READONLY

Posibilidad de editar el texto en el objeto Edit bool OBJPROP_SELECTABLE

Accesibilidad de un objeto bool OBJPROP_RAY_LEFT

El rayo continúa hacia la izquierda bool OBJPROP_RAY_RIGHT El rayo continúa hacia la derecha bool

OBJPROP_RAY La línea vertical continúa a todas las ventanas del gráfico bool OBJPROP_ELLIPSE Representación de la elipse completa para el objeto "Arco de Fibonacci" (OBJ_FIBOARC) bool OBJPROP_DRAWLINES Representación de las líneas para la marcación de las ondas de Elliott bool

OBJPROP_STATE Estado del botón (Pulsado/Sin pulsar) bool OBJPROP_DATE_SCALE Rasgo de representación de la escala de fecha para el objeto "Gráfico" bool OBJPROP_PRICE_SCALE Rasgo de representación de la escala de precio para el objeto "Gráfico" bool 7. ObSetIntegerBorderType ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER

OBJPROP_BORDER_TYPE

Tipo de marco para el objeto "Marco rectangular"

ENUM_BORDER_TYPE

8. ObSetIntegerColor ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_COLOR Color (dependiendo del tipo de objeto, será el color de la línea, del texto; etcétera.) color OBJPROP_BGCOLOR Color del fondo para OBJ_EDIT, OBJ_BUTTON, OBJ_RECTANGLE_LABEL color OBJPROP_BORDER_COLOR Color del marco para el objeto OBJ_EDIT y OBJ_BUTTON color 9. ObSetIntegerCorner

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER

OBJPROP_CORNER Ángulo del gráfico para el anclaje del objeto gráfico

ENUM_BASE_CORNER 10. ObSetIntegerInt ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_WIDTH Grosor de la línea int OBJPROP_LEVELS Cantidad de niveles int

OBJPROP_FONTSIZE Tamaño de la fuente int OBJPROP_TIMEFRAMES Visibilidad del objeto en los marcos temporales (paquete de banderas flags) int OBJPROP_XDISTANCE Distancia en píxeles según el eje X desde el ángulo de anclaje (ver observaciones en la Guía sobre MQL5) int OBJPROP_YDISTANCE Distancia en píxeles según el eje Y desde el ángulo de anclaje (ver observaciones en la Guía sobre MQL5)

int OBJPROP_XSIZE Anchura del objeto según el eje X en píxeles. Se establece para los objetos OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL int

OBJPROP_YSIZE Anchura del objeto según el eje Y en píxeles. Se establece para los objetos OBJ_LABEL (read only), OBJ_BUTTON, OBJ_CHART, OBJ_BITMAP, OBJ_BITMAP_LABEL, OBJ_EDIT, OBJ_RECTANGLE_LABEL int

OBJPROP_XOFFSET Coordenada X del ángulo superior izquierdo de la zona rectangular de visibilidad en los objetos gráficos "Etiqueta gráfica" y "Dibujo" (OBJ_BITMAP_LABEL y OBJ_BITMAP). El valor se establece en píxeles con respecto al ángulo superior izquierdo de la imagen original int OBJPROP_YOFFSET Coordenada del ángulo superior izquierdo de la zona rectangular de visibilidad en los objetos gráficos "Etiqueta gráfica" y "Dibujo" (OBJ_BITMAP_LABEL y OBJ_BITMAP). El valor se establece en píxeles con respecto al ángulo superior izquierdo de la imagen original int OBJPROP_CHART_SCALE Escala para el objeto "Gráfico" (valor en el diapasón 0–5) int 11. ObSetIntegerLineStyle ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_STYLE

Estilo

ENUM_LINE_STYLE

12. ObSetIntegerLong ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_ZORDER Prioridad del objeto gráfico para recibir un evento de pulsación del ratón en el gráfico (CHARTEVENT_CLICK). Por defecto, al crear el valor, se establece uno igual a cero, pero en caso de necesidad se puede aumentar la prioridad. En caso de que los objetos se superpongan uno sobre otro, el evento CHARTEVENT_CLICK recibirá solo el objeto cuya prioridad es mayor al resto.

long

ObSetString ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING OBJPROP_NAME Nombre del objeto

string OBJPROP_TEXT Descripción del objeto (texto contenido en el objeto) string OBJPROP_TOOLTIP Texto de la sugerencia emergente. Si no se ha establecido la propiedad, entonces se mostrará la sugerencia que haya formado el terminal de manera automática. Es posible desactivar la muestra de sugerencias, estableciendo para ella el valor "

" (cambio de la línea) string OBJPROP_FONT Fuente string OBJPROP_SYMBOL Símbolo para el objeto "Gráfico" string

A través de ObjectSetDouble(...), ObjectSetInteger(...) y ObjectSetString(...) indicando el modificador:



Nombre

Enumeración Propiedad Breve descripción Tipo de propiedad 1. ObSetDoubleMod ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE OBJPROP_PRICE Coordenada de precio - double, modificador=número del punto de anclaje double OBJPROP_LEVELVALUE Valor del nivel - double, modificador=número de nivel

double 2.

ObSetIntegerLevelColorMod ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_LEVELCOLOR Color de la línea-nivel - color, modificador=número de nivel

color 3.

ObSetIntegerLevelStyleMod

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_LEVELSTYLE

Estilo de la línea-nivel ENUM_LINE_STYLE, modificador=número de nivel

ENUM_LINE_STYLE

4.

ObSetIntegerLevelWidthMod

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_LEVELWIDTH

Grosor de la línea-nivel - int, modificador=número de nivel

int

5. ObSetIntegerTimeMod ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER OBJPROP_TIME

Coordenada de fecha - datetime, modificador=número del punto de anclaje

datetime

6. ObSetStringMod ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING OBJPROP_LEVELTEXT Descripción del nivel - string, modificador=número de nivel string OBJPROP_BMPFILE

Nombre del archivo BMP para el objeto "Etiqueta gráfica" - string. Mire también en la Guía: Recursos. Modificador: 0-estado ON, 1-estado OFF string

Funciones adicionales en el archivo:





bool ObDelete (long chart_ID,string name)

Eliminar un objeto único con un nombre conocido



III. Métodos de aplicación de un archivo:

Es posible usarlo como archivo incluido o simplemente copiar las funciones desde él al código creado por usted.

Con la segunda variante es cómodo, desde mi punto de vista, usarlo al crear algún código desde el inicio como un archivo incluido. Y solo después de que se hayan registrado en el código todas las llamadas a las funciones de él, a continuación se elimina del código creado la línea del enlace al archivo(#include...).

Después de esto, el compilador sugerirá rápida y concretamente qué funciones hay que copiar al código creado por usted desde archivo adjunto.



Uso como archivo incluido:

Guarde el archivo adjunto de más arriba ObjectCreateAndSet.mqh en la carpeta "Include". Para pegar el archivo en esta carpeta, se la puede abrir a través del Navegador en el MetaEditor, pulsando en el Navegador en la carpeta con el nombre "Include" con el botón derecho del ratón y después pulsando en el menú que se haya abierto sobre la línea "Abrir carpeta".



Al crear el código donde se usarán las funciones de este archivo, copie en la parte de más arriba del archivo la línea de #include... y péguela después en la parte superior del código creado por usted:

#include <ObjectCreateAndSet.mqh> En caso de que sea necesario, en el archivo adjunto más arriba de código de prueba se puede ver dónde es posible poner aproximadamente esta línea.



Después de esto, compile el código creado por usted. Esto hará posible ver la sugerencia de los nombres de las funciones existentes en al archivo unido al introducir las primeras letras de sus nombres.

Fig.1. Sugerencia emergente tras introducir las primeras letras del nombre de la función



Fig.2. Sugerencia emergente con los parámetros para la función elegida



De todas formas, les recuerdo que también es cómodo ver las funciones contenidas en algún archivo concreto a través de la Lista de funciones, en el panel de instrumentos de MetaEditor:

Fig.3. Botón para la llamada de la lista de funciones contenidas en un archivo



Consecuentemente, al pulsar el botón de llamada de la lista de funciones del archivo adjunto, aparecerá una ventana con la lista de las funciones existentes en este archivo. Para pasar rápidamente al código de alguna función, simplemente pulse sobre su nombre en la lista que aparecerá.

Fig.4. Después de pulsar el botón de llamada de la lista de funciones, se abrela lista de funciones en el archivo (resulta cómodo para pasar rápidamente al código de alguna función y/o simplemente para ver las existentes)

