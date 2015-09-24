加入我们粉丝页
ObjectCreateAndSet - MetaTrader 5程序库
- 3128
-
附件 *.mqh 文件包含用于创建各种对象和修改对象属性的函数。当我需要快速编写在图表上创建对象并/或修改现存对象属性的测试代码时, 它特别有用。
其它文件是用例脚本 (创建文本标签, 文本逐渐旋转 90 度, 并一路改变它的颜色)。
I. 用于创建对象的函数:
这些函数均基于在 MQL5 参考 里描述的标准函数。与标准函数的主要区别:
- 加入几行用于在不同时间帧上设置工具提示和设置对象可见性;
- 删除几行用于创建无需设置坐标, 价格, 锚点 (除了 VLineCreate(...) 和 EventCreate(...)) 的函数;
- 用于设置 (修改) 对象属性的基准函数在此程序库里实现, 检查设置属性成功的附加条件已经添加。
用于创建对象的函数清单:
|名称
|简要描述
|对象类型
|
VLineCreate
|
创建垂直线
|
HLineCreate
|
创建水平线
|
TrendCreate
|
创建一条给定坐标的趋势线
|
ArrowedLineCreate
|
创建一个给定坐标的箭头
|
ChannelCreate
|
创建一个给定坐标的等距通道
|
RectangleCreate
|
创建一个给定坐标的长方形
|
TriangleCreate
|
创建一个给定坐标的三角形
|
EllipseCreate
|
创建一个给定坐标的椭圆形
|ArrowCreate
|
创建 OBJ_ARROW
|OBJ_ARROW
|TextCreate
|
创建文本对象
|OBJ_TEXT
|
LabelCreate
|
创建文本标签
|
ButtonCreate
|
创建一个按钮
|
BitmapCreate
|
在图表窗口里创建一个位图
|
BitmapLabelCreate
|
创建一个位图标签对象
|
EditCreate
|
创建一个编辑对象
|
EventCreate
|
在图表上创建一个事件对此象
|
RectLabelCreate
|
创建一个长方形标签
II. 用于设置对象属性的函数:
使用 ObjectSetDouble(...), ObjectSetInteger(...) 和 ObjectSetString(...) 无需指定修饰符:
使用 ObjectSetDouble(...), ObjectSetInteger(...) 和 ObjectSetString(...) 配合一个指定修饰符:
|名称
|枚举
|属性
|简要描述
|属性类型
|1.
|ObSetDoubleMod
|ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE
|OBJPROP_PRICE
|价格坐标 - double, 修饰符=锚点号
|double
|OBJPROP_LEVELVALUE
|级别值 -double, 修饰符=级别号
|double
|2.
|ObSetIntegerLevelColorMod
|ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER
|OBJPROP_LEVELCOLOR
|级别线颜色 - color, 修饰符=级别号
|color
|3.
|ObSetIntegerLevelStyleMod
|ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER
|OBJPROP_LEVELSTYLE
|级别线风格 ENUM_LINE_STYLE, 修饰符=级别号
|ENUM_LINE_STYLE
|4.
|ObSetIntegerLevelWidthMod
|ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER
|OBJPROP_LEVELWIDTH
|级别线宽度 - int, 修饰符=级别号
|int
|5.
|ObSetIntegerTimeMod
|ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER
|OBJPROP_TIME
|时间坐标 - datetime, 修饰符=锚点号
|datetime
|6.
|ObSetStringMod
|ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING
|OBJPROP_LEVELTEXT
|级别描述 - string, 修饰符=级别号
|string
|OBJPROP_BMPFILE
|BMP 文件名, 用于位图级别对象 - string。参见参考里的 资源。修饰符: 0-开状态, 1-关状态
|string
附加函数:
|bool ObDelete (long chart_ID,string name)
|删除指定名称的单个对象
III. 用法:
您可以将它用作包含文件, 或您可以从中拷贝确定的函数到您的源代码里。
如果您选择第二种方法, 我认为第一种作为包含文件的方法更好。一旦您实现了所有必要的函数调用, 您可以删除包含指示符 (#include...)。
之后, 编译器将指出哪些函数您需要从包含文件里拷贝。
作为包含文件使用:
- 保存附件文件 ObjectCreateAndSet.mqh 至 "Include" 文件夹。为此, 您可以使用在 MetaEditor 中的 浏览 窗口。在 浏览 窗口里, 右键点击 "Include" 文件夹并选择 "打开文件夹"。
- 为了在您的代码里使用程序库, 从文件开始拷贝 #include... 行, 并将之粘贴到您的源代码里:
#include <ObjectCreateAndSet.mqh>附件里的脚本提供里一个包含程序库的例子。
- 之后, 编译您的代码。它将在您开始输入包含函数的名字时, 在工具提示里看到匹配信息:
图例.1. 在输入其头几个字母后, 工具提示里出现函数的完整名称
图例.2. 在工具提示里的函数参数
通过此种方法, 您可以使用 MetaEditor 工具提示里的 函数列表 按钮, 以便快速查看当前文件里的函数列表:
图例.3. 显示当前使用文件里的函数列表的按钮
当您按此按钮时, 会出现一个下拉清单。为了移至特定函数, 在清单里点击它的名字。
图例.4. 按下按钮 打开文件里的函数清单 (对于快速移动到确定函数极其有用)
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13374
