CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ColorLeManTrend_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
921
Avaliação:
(13)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador ColorLeManTrend com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer o arquivo do indicador ColorLeManTrend.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador ColorLeManTrend_HTF

Fig.1. O indicador ColorLeManTrend_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13365

ColorJVariation_HTF ColorJVariation_HTF

O indicador ColorJVariation com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

ColorJFatlSpeed_HTF ColorJFatlSpeed_HTF

O indicador ColorJFatlSpeed ​​com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

ColorLinearRegSlope_V2_HTF ColorLinearRegSlope_V2_HTF

O indicador ColorLinearRegSlope_V2 com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

ObjectCreateAndSet ObjectCreateAndSet

Funções para a criação de vários objetos e alteração das propriedades do objeto.