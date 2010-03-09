Bitcoin Quantum Edge Algo

비트코인 퀀텀 엣지 알고 ⚡

BITCOIN QUANTUM EA | MT5 BTCUSD용 전문가 어드바이저 | 자동화된 비트코인 트레이딩 로봇

🚀 비트코인 트레이딩 지배를 위한 최첨단 전문가 어드바이저

BITCOIN QUANTUM EA는 MetaTrader 5용 차세대 전문가 어드바이저로,

세계에서 가장 변동성이 크고 강력한 암호화폐 자산인 비트코인(BTCUSD, BTC)에 특화되어 설계되었습니다.

💡 이것은 일반 EA가 아닙니다. 진정한 PREMIUM EA입니다.

비트코인의 급등락을 전문적으로 활용하고, 트레이딩 수준을 한 단계 끌어올리고자 하는 트레이더를 위해 제작되었습니다.

👉 목표: 강력한 비트코인 트렌드를 포착하고, 스마트하고 통제된 리스크 관리 하에 거래하기.

⚙️ 프리미엄 다중 요인 전략

단일 지표 기반의 단순 EA와 달리, BITCOIN QUANTUM EA는

다중 요인(Multi-Factor)과 다중 시간대(Multi-Timeframe) 구조를 사용하며,

이를 지능적이고 동적인 스코어링 시스템과 결합합니다.

🎯 결과

👉 불필요한 거래 감소

👉 진입 정확도 향상

👉 극단적 비트코인 변동성 최적 활용

🔑 알고리즘 핵심 – 지능형 의사결정 스코어링 시스템

✅ 스마트 스코어링 엔진

모든 신호는:

여러 지표(RSI, MACD, EMA, ADX, ATR, 거래량)를 분석

각 기준의 강도에 따라 가중치 적용

실시간으로 평가 (매수 스코어 vs 매도 스코어)

거래 규칙

➡️ 매수: 매수 스코어 > 매도 스코어 + 임계값

➡️ 매도: 매도 스코어가 명확히 우세할 때

➡️ 강제 거래 없음 – 높은 확률의 기회만

🔁 확장된 다중 시간대 분석

M15 / H1: 진입 신호 감지

H4 / D1: 상위 트렌드 확인

M5: 정확한 타이밍 및 드로우다운 감소

📊 통합 거래 기준

✅ 동적 RSI (과매수/과매도)

✅ 자동 지원/저항 구간

✅ 시장 구조 / 가격 행동

✅ 실제 변동성 (적응형 ATR)

✅ 거래량 및 모멘텀

✅ MACD 발산

✅ EMA 교차 (21 / 50 / 100)

✅ 구간 융합 (피보나치, 원형 숫자, 고점/저점)

🛡️ 동적 리스크 관리 – 프리미엄 수준

빠른 거래 ≠ 통제되지 않은 거래

✔️ 시나리오 무효화 기반 스마트 손절 (Swing / ATR)

✔️ 자본 및 리스크 기반 자동 포지션 사이즈

✔️ 비활성 필터 – 약한 시장 구간에서 거래 없음

✔️ 통제된 드로우다운 – Prop Firm 호환

✔️ 최소 CRV 1:1.5 (조정 가능)

✔️ 마팅게일 및 그리드 없음 (안전 거래)

👉 통제된 공격성과 자본 보호의 완벽한 균형

📈 백테스트 결과 (2021–2025)

✔️ 검증된 성능

빠르고 안정적인 성장

비트코인의 급등락 효율적 활용

높은 변동성에서도 통제된 드로우다운

👉 결과는 알고리즘의 PREMIUM 품질을 반영하며, 과도한 리스크는 아님

💎 왜 BITCOIN QUANTUM EA를 선택해야 하는가?

🚀 비트코인(BTCUSD, BTC)에 최적화

⚡ 강력한 비트코인 트렌드를 위해 설계

🎯 Prop Firm 트레이더 및 야심찬 트레이더에 이상적

⚙️ 즉시 사용 가능 – 프리미엄 기본 설정 포함

🛡️ 엄격한 드로우다운 관리 – FTMO / MFF 호환

💻 VPS 호환 – 24/7 자동 거래

🔒 최대 보안 – DLL 및 외부 호출 없음

🌍 모든 MT5 브로커 호환 (ECN / STP / MM)

🔄 평생 무료 업데이트

📬 우선 지원 프리미엄 서비스

🏆 타 EA와 비교

❌ 다른 EA: 단일 지표, BTC 최적화 아님, 높은 드로우다운

✅ QUANTUM EA: 다중 요인 로직, 지능형 스코어링, BTC 최적화, 통제된 드로우다운

📦 구매 포함 내용

✅ PREMIUM .EX5 파일 (즉시 사용 가능)

✅ 최적화된 설정 파일 (.set)

✅ 평생 무료 업데이트

✅ MQL5 메시지 전용 지원

📥 빠른 설치 (5분)

1️⃣ MetaTrader 5 열기

2️⃣ 파일을 MQL5 > Experts에 복사

3️⃣ MT5 재시작

4️⃣ BTCUSD – M15 권장, EA 시작

5️⃣ 기본 설정 사용 (이미 최적화됨)

👉 몇 분 만에 사용 가능

💰 런칭 프로모션 – PREMIUM EA

BITCOIN QUANTUM EA PREMIUM은 초기 사용자에게 독점 출시가로 제공됩니다.

💡 출시가: 349.99 USD

💡 예정 정가: 2,000 USD

📈 단계별 가격 – 판매 단계마다 상승

👉 지금 구매 =

✅ 최첨단 PREMIUM EA 접근

✅ 모든 향후 업데이트 무료

✅ 평생 우선 지원

⚠️ 활성화 한도 도달 시, 가격 영구 상승

🎁 독점 보너스 – 골드(XAUUSD) 시너지

🔥 2025–2026 승자 트리오

시스템 역할 주요 장점 ⚡ BITCOIN QUANTUM EA 수익 가속 최고 암호화폐 변동성 활용 🚀 NASDAQ QUANTUM PRO EA 지수 파워 강력한 NASDAQ 임펄스 활용 🥇 QUANTUM GOLD AI 안정성 & 헤지 골드 거래 드로우다운 통제

전문 전략:

✅ 분산 투자: 비트코인 + 골드 + 나스닥

✅ 포트폴리오 시너지

✅ 다중 시스템 우선 지원

✅ 혁신 조기 접근

❓ FAQ – 자주 묻는 질문

➡️ 최소 자본?

500 USD 이상 (실계좌) / 10,000 USD (Prop Firm)

➡️ 다른 시장?

❌ 아니요. 비트코인 전용 최적화

➡️ VPS 권장?

✅ 예. 24/7 성능 필수

➡️ Prop Firm 호환?

✅ 예. FTMO / MFF 규정 준수

➡️ 파라미터 변경 가능?

❌ 아니요. PREMIUM 설정 이미 최적화됨

➡️ 업데이트?

✅ 평생 무료 – 비트코인 시장에 지속적 적응

➡️ 권장 타임프레임?

✅ M15 (최적) – M5 / M30 / H1 가능

➡️ 지원 심볼?

✅ BTCUSD, BTC (브로커에 따라 다름)

🔐 보안 & 규정 준수

✅ 100% 자율 – 외부 호출 없음

✅ 최적화된 MQL5 네이티브 코드

✅ 실제 시장 조건 테스트 완료

✅ 투명한 로직 – 블랙박스 없음

✅ 필수 손절로 자본 보호

✅ 규제 브로커와 호환

⚠️ 리스크 경고

트레이딩은 큰 리스크를 포함하며 자본 손실 가능성이 있습니다.

⚠️ BITCOIN QUANTUM EA PREMIUM은 수익 보장을 하지 않음

⚠️ 과거 성과 ≠ 미래 결과

⚠️ 실계좌 거래 전 반드시 데모 계좌에서 테스트

⚠️ 감당 가능한 자본만 투자

권장 사항:

✅ 최소 자본: 500 USD

✅ 거래당 리스크: 1–2%

✅ 24/7 안정성을 위한 VPS

✅ 낮은 비트코인 스프레드 ECN/STP 브로커

🚀 결론

⚡ BITCOIN QUANTUM EA PREMIUM

👉 비트코인의 극단적 변동성을 지배하고 전문적으로 확장하고자 하는 트레이더를 위한 솔루션

🔥 지금 구매하고 비트코인을 지배하세요!

2026 BITCOIN QUANTUM EA – 비트코인을 위한 엘리트 전문가 어드바이저 ⚡

최대 속도를 위한 PREMIUM 지능