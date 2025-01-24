Trojan Forex Hero mt5 nzdusd candlestick patterns

EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - 이 전문가 어드바이저는 사용자를 위해 특별히 설계, 개발 및 최적화되었습니다.

H1 차트주기와 MT5 플랫폼에서 추세의 시작부터 끝까지 모든 단계에서 NZDUSD 심볼의 최고 및 최대 기회를 활용할 수 있는 강력한 EA(전문가 조언자)입니다. 지난 3년간 백테스트에서 인상적인 정확도, 성능 및 일관성을 보였습니다. EA는 사냥꾼, 저격수처럼 가격 움직임, 강세 및 추세를 분석하고 인내심을 가지고 최고의 기회를 기다리며 매우 정확하게 작업을 수행합니다. EA는 CANDLESTICK PATTERNS 전략을 기반으로하며 많은 기본 및 독점 지표를 사용합니다.

LIVE SIGNAL - STRATEGY No.1 - https://www.mql5.com/en/signals/2336247 LIVE SIGNAL - STRATEGY No.2 - https://www.mql5.com/en/signals/2336242



주요 특징 이 EA는 가격 움직임을 지속적으로 분석하고 최적의 기회를 식별하면 단일 제한 주문을 전송하여 포지션을 개시합니다. 모든 포지션에는 처음부터 고정된 Take Profit (TP)과 고정된 Stop Loss (SL)이 설정되어 있습니다. 랏도 입력값에 따라 자동으로 계산되고 결정됩니다. 항상 보안: 이 EA는 매우 안전하며 그리드, 마틴 게일 또는 헤지 전략을 사용하지 않습니다. 모든 거래는 거래당 한 번만 진입할 수 있으며 하드 스톱로스로 보호됩니다. 이 EA는 영향력이 큰 뉴스(FOMC, FED, 급여, ECB, BOE, SNB, BOC, BOJ, RBA 또는 RBNZ) 또는 기타 급격한 가격 변동에 매우 탄력적입니다. EA가 알아서 보호하므로 사용자는 아무것도 할 필요가 없습니다.

세 가지 운영 모드:

고정 로트: 입력란에 원하는 고정 로트를 입력할 수 있습니다. 고정 수익: 입력란에 원하는 수익 금액(USD)을 입력할 수 있습니다. 이 금액은 고정되며, 로트는 자동으로 계산됩니다. 오토로트: 입력란에 목표 수익으로 사용될 잔고의 비율을 입력할 수 있습니다.

설치 방법: 이 EA를 다운로드합니다, 모든 쌍 (NZDUSD) 이 종합시세(Ctrl+M)에 있는지 확인합니다, (NZDUSD) 차트를 H1 주기로 설정합니다, 이 EA를 (NZDUSD) 차트에 놓습니다, 아래 그림과 같이 매개변수를 확인하고 조정합니다, 확인을 클릭하여 활성화합니다, 완료!

INPUTS for YOUR OWN ACCOUNT - 사용자 지정하려는 경우 다음 매개 변수가 있습니다: [#01] 매직 넘버,

[#02] 운영 모드 (고정 로트 또는 고정 이익 또는 자동 로트),

--- [#02]가 고정 로트인 경우,

--- [#02]가 고정 수익 (USD)인 경우,

--- [#02]가 자동 로트인 경우,

[#06] 댓글,

[#07] 접미사,

[#08] 최대 포지션 수 (1 또는 2),

[#09] 전략 1번 (켜기 또는 끄기),

[#10] 전략 2번 (켜기 또는 끄기).

저는 여러분과 저에게 최상의 트레이딩 경험을 제공하기 위해 모든 EA를 지속적으로 최적화하고 개선하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 모든 업데이트는 무료로 제공되며 고객 제안에 따라 EA에 새로운 기능도 추가할 것입니다.



이 전문가의 주요 전략은 - 캔들스틱 패턴 - 스티브 니슨 작성

캔들 스틱 차트는 주식 및 통화 가격 패턴의 기술적 분석에 가장 자주 사용됩니다. 트레이더와 전문가가 과거 패턴을 기반으로 가능한 가격 움직임을 결정하고 해당 기간의 시초가, 종가, 고가, 저가를 사용하는 데 사용합니다. 시가와 종가 사이의 영역을 실체라고 하며, 실체 위와 아래의 가격 변동은 그림자라고 합니다. 가격 범위는 캔들 기간 동안 이동한 상단 그림자의 상단과 하단 그림자의 하단 사이의 거리입니다. 범위는 높은 가격에서 낮은 가격을 빼서 계산합니다. 캔들 패턴은 캔들 차트에서 캔들의 특정 시퀀스이며 주로 추세를 식별하는 데 사용됩니다. 패턴 인식은 주관적이며 차트 작성에 사용되는 전문가는 패턴을 일치시키기 위해 미리 정의된 규칙에 의존해야 합니다. 인식되는 패턴은 42가지로 단순 패턴과 복합 패턴으로 나눌 수 있습니다.

잉글프 잉글프 패턴은 트레이더가 추세 반전 가능성을 예상하고 시장에 진입할 수 있는 접근법을 제공합니다. 잉글링 패턴은 상승 추세 또는 하락 추세의 끝에서 나타나는지 여부에 따라 약세 또는 강세가 될 수 있는 반전 캔들 패턴입니다. 패턴 형성은 두 개의 캔들로 구성됩니다. 첫 번째 캔들은 작은 몸통이 특징이며, 그 뒤에는 이전 캔들의 몸통을 완전히 감싸는 큰 캔들이 이어집니다. 상승잉태형 패턴은 하락 추세의 바닥에 나타날 때 가장 강력한 신호를 제공하며 매수세가 급증하고 있음을 나타냅니다. 하락잉태형 패턴은 하락잉태형 패턴과 정반대입니다.

해머 해머는 단일 일본식 캔들 패턴입니다. 고점 부근의 작은 몸통과 상단 그림자가 거의 또는 전혀 없고 긴 하단 그림자(또는 꼬리)로 구성된 검은색 또는 흰색 캔들입니다. 하락 추세에서 형성된 해머 캔들은 강세 패턴으로 간주됩니다. 요약하면, 해머 캔들은 하락 추세에 나타나며 범위 상단에 작은 실체와 함께 긴 아래쪽 그림자를 표시합니다. 가격이 바닥을 형성하고 있으며 상승 반전을 앞두고 있을 수 있습니다.

행잉맨 행잉맨은 몸통이 작고 위쪽 그림자(또는 심지)가 거의 또는 전혀 없으며 아래쪽 그림자가 있는 일본식 캔들입니다. 행잉맨 양초가 유효하려면 아래쪽 그림자가 양초 몸통의 두 배 이상 커야 합니다. 그리고 캔들 몸통은 거래 범위의 상단에 있어야 합니다. 요약하면, 행잉맨은 상승 추세에서 나타나며 범위 상단에 작은 몸통과 긴 아래쪽 그림자를 표시합니다. 가격이 정점을 찍고 하락으로 반전하기 쉬운 상태일 수 있습니다.

세 가지 방법 세 가지 방법 패턴은 최소 5개의 캔들스틱으로 구성되지만 더 많은 캔들스틱이 포함될 수 있습니다. 세 가지 방법 패턴은 상승 추세 또는 하락 추세에서 나타날 수 있는 추세 지속 패턴입니다. 상승 추세에서는 상승 세 가지 방법 패턴이라고 합니다. 하락 추세에서는 하락 세 가지 방법 패턴이라고 합니다.

이 전문가는 또한 지표 바스켓을 기본으로 사용하며, 주요 지표는 개발자가 만들고 최적화 한 고유하고 독점적 인 지표입니다.



