거래 서버의 반환 코드
거래 작업을 실행하기 위한 거래 요청 MqlTradeRequest의 구조로 전송되는 것은 OrderSend()함수를 사용합니다. 함수 실행 결과는 MqlTradeResult구조에 배치되며 retcode 필드에 트레이드 서버 반환 코드가 포함됩니다.
|
코드
|
정수
|
설명
|
10004
|
TRADE_RETCODE_REQUOTE
|
재산정
|
10006
|
TRADE_RETCODE_REJECT
|
요청 거부됨
|
10007
|
TRADE_RETCODE_CANCEL
|
트레이더에 의한 요청 취소
|
10008
|
TRADE_RETCODE_PLACED
|
주문 발주
|
10009
|
TRADE_RETCODE_DONE
|
요청 완료
|
10010
|
TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL
|
요청의 일부분만 완료됨
|
10011
|
TRADE_RETCODE_ERROR
|
요청 진행 오류
|
10012
|
TRADE_RETCODE_TIMEOUT
|
시간 종료에 의한 요청 취소
|
10013
|
TRADE_RETCODE_INVALID
|
유효하지 않은 요청
|
10014
|
TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME
|
요청의 유효하지 않은 볼륨
|
10015
|
TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE
|
요청의 유효하지 않은 가격
|
10016
|
TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS
|
요청의 유효하지 않은 중지
|
10017
|
TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED
|
거래가 불가능
|
10018
|
TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED
|
마켓이 닫힘
|
10019
|
TRADE_RETCODE_NO_MONEY
|
금액이 부족하여 요청을 완료할 수 없습니다
|
10020
|
TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED
|
가격 변경됨
|
10021
|
TRADE_RETCODE_PRICE_OFF
|
요청을 진행할 시세가 없습니다
|
10022
|
TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION
|
요청의 유효하지 않은 주문 만료일
|
10023
|
TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED
|
주문 상태 변경됨
|
10024
|
TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS
|
너무 빈번한 요청
|
10025
|
TRADE_RETCODE_NO_CHANGES
|
요청에 변경사항 없음
|
10026
|
TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT
|
서버에서 자동거래 사용하지 않음
|
10027
|
TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT
|
클라이언트 터미널에서 자동거래 사용하지 않음
|
10028
|
TRADE_RETCODE_LOCKED
|
요청을 처리하기 위해 잠김
|
10029
|
TRADE_RETCODE_FROZEN
|
주문 또는 포지션이 동결됨
|
10030
|
TRADE_RETCODE_INVALID_FILL
|
유효하지 않은 주문 채우기 유형
|
10031
|
TRADE_RETCODE_CONNECTION
|
거래 서버와의 연결이 없음
|
10032
|
TRADE_RETCODE_ONLY_REAL
|
활성 계정에 대해서만 작업이 허용됩니다
|
10033
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS
|
보류 중인 주문의 수가 한도에 도달했습니다
|
10034
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME
|
기호에 대한 주문 및 포지션의 양이 한계에 도달했습니다
|
10035
|
TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER
|
잘못되었거나 금지된 주문 유형
|
10036
|
TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED
|
지정한 POSITION_IDENTIFIER가 있는 포지션이 이미 닫혔습니다
|
10038
|
TRADE_RETCODE_INVALID_CLOSE_VOLUME
|
닫기 볼륨이 현재 포지션 볼륨을 초과합니다
|
10039
|
TRADE_RETCODE_CLOSE_ORDER_EXIST
|
지정 포지션에 대한 마감 순서가 이미 있습니다. 이러한 상황은 위험회피 시스템에서 작업할 때 발생할 수 있습니다:
|
10040
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS
|
계정에 동시에 존재하는 열려 있는 포지션 수는 서버 설정에 의해 제한될 수 있습니다. 제한에 도달하면 서버는 주문을 시도할 때 TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS 오류를 반환합니다. 포지션 계정 유형에 따라 제한이 다르게 작동합니다:
|
10041
|
TRADE_RETCODE_REJECT_CANCEL
|
보류 중인 주문 활성화 요청이 거부되어 주문이 취소되었습니다
|
10042
|
TRADE_RETCODE_LONG_ONLY
|
기호에 대해 "장기 포지션만 허용" 규칙이 설정되었기 때문에 요청이 거부되었습니다 (POSITION_TYPE_BUY)
|
10043
|
TRADE_RETCODE_SHORT_ONLY
|
기호에 대해 "단기 포지션만 허용" 규칙이 설정되었기 때문에 요청이 거부되었습니다 (POSITION_TYPE_SELL)
|
10044
|
TRADE_RETCODE_CLOSE_ONLY
|
기호에 대해 "포지션 닫기만 허용" 규칙이 설정되었기 때문에 요청이 거부되었습니다
|
10045
|
TRADE_RETCODE_FIFO_CLOSE
|
"포지션 마감은 FIFO 규칙에 의해서만 허용됨" 플래그가 설정이 거래 계정 (ACCOUNT_FIFO_CLOSE=true)에 대해 되었기 때문에 요청이 거부되었습니다
|
10046
|
TRADE_RETCODE_HEDGE_PROHIBITED
|
거래 계정에 대해 "단일 기호의 반대 포지션이 비활성화됨" 규칙이 설정되었기 때문에 요청이 거부됩니다. 예를 들어, 계정에 매수 포지션이 있는 경우 사용자는 매도 포지션을 열거나 보류 중인 매도 주문을 작성할 수 없습니다. 이 규칙은 위험회피 회계 시스템이 있는 계정에만 적용됩니다 (ACCOUNT_MARGIN_MODE=ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING).