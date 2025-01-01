개체 포인터 확인

CheckPointer() 함수는 개체 포인터의 유형을 확인하는 데 사용됩니다. 함수는 ENUM_POINTER_TYPE 열거의 값을 반환합니다. 잘못된 포인터를 사용하면 프로그램 실행이 즉시 종료됩니다.

new() 연산자가 만든 개체는 POINTER_DYNAMIC 유형입니다. delete() 연산자 이러한 포인터에만 사용할 수 있으며 사용해야 합니다.

다른 모든 포인터는 POINTER_AUTOMATIC 유형이며, 이는 이 개체가 mql5 프로그램 환경에 의해 자동으로 생성되었으므을 의미합니다. 이러한 개체는 사용 후 자동으로 삭제됩니다.

ENUM_POINTER_TYPE

정수 설명 POINTER_INVALID 잘못된 포인터 POINTER_DYNAMIC new() 연산자가 만든 개체 포인터 POINTER_AUTOMATIC 자동으로 생성된 개체의 포인터 (new() 사용하지 않음)

추가 참조

