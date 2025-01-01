MQL5 リファレンス標準的な定数、 列挙と構造体名前付き定数オブジェクトポインタのチェック
- 定義済みマクロ代入
- 数学定数
- 数値定数
- 初期化解除の理由のコード
- オブジェクトポインタのチェック
- その他の定数
개체 포인터 확인
CheckPointer() 함수는 개체 포인터의 유형을 확인하는 데 사용됩니다. 함수는 ENUM_POINTER_TYPE 열거의 값을 반환합니다. 잘못된 포인터를 사용하면 프로그램 실행이 즉시 종료됩니다.
new() 연산자가 만든 개체는 POINTER_DYNAMIC 유형입니다. delete() 연산자 이러한 포인터에만 사용할 수 있으며 사용해야 합니다.
다른 모든 포인터는 POINTER_AUTOMATIC 유형이며, 이는 이 개체가 mql5 프로그램 환경에 의해 자동으로 생성되었으므을 의미합니다. 이러한 개체는 사용 후 자동으로 삭제됩니다.
ENUM_POINTER_TYPE
|
정수
|
설명
|
POINTER_INVALID
|
잘못된 포인터
|
POINTER_DYNAMIC
|
new() 연산자가 만든 개체 포인터
|
POINTER_AUTOMATIC
|
자동으로 생성된 개체의 포인터 (new() 사용하지 않음)
추가 참조