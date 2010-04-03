Cheat Engine

Cheat Engineは、中程度のゴールドスキャルピングシステムで、WebベースのAPIを介して取得したグローバルFXセンチメントに基づいて判断を行うことができます。

重要！購入後、手順とボーナスのために私に連絡してください！

Cheat Engineのライブシグナルは近日公開予定です。現在の価格は値上げされます。期間限定価格 80 USD

  • 単発取引のみ。グリッドやマーチンゲールは一切使用しません。
  • 日次ボラティリティに適応するインテリジェントなトレーリングストップによる決済
グローバルFXセンチメントとは、総口座価値10億USDを超える数十万人のトレーダーのポジションを測定したものです。Cheat EngineはAPIを通じてこのデータを即座に取得し、判断に活用することができます。これはオプション機能であり、ユーザーが完全にカスタマイズできます。

    推奨

    • チャート: XAUUSD
    • 時間足: H1

    入力設定

    • ロットサイズ計算方法 - 自動ロットまたは固定ロットを選択
    • 固定ロットサイズ - 固定ロットサイズ
    • 自動ロット - 口座通貨のこの金額ごとに0.01ロット
    • 最大スプレッド - ポジションを開く際に許可される最大スプレッドを設定
    • 自動GMT検出 - ブローカーのGMTオフセットを自動計算
    • 固定ストップロス - ストップロス入力
    • マジックナンバー - 各注文用のマジックナンバー
    • コメント - 注文コメント
    • センチメントフィルターURL - APIリクエストに使用
    • センチメント買い/売りフィルター - 有効または無効
    • センチメントフィルターの動作
