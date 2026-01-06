TREND FLOW PRO

TREND FLOW PRO は、市場の方向を表示するリペイントなしのインジケーターです。トレンドの反転だけでなく、大口市場参加者の初回および再エントリーを特定します。チャート上の BOS マークは、実際のトレンド転換と上位タイムフレームの重要なレベルを示します。データはリペイントされず、各バーの確定後もチャート上に残ります。

戦略例を含む詳細な PDF ガイド は、プライベートメッセージでリクエストして受け取ることができます。

インジケーターの主な要素：

BOS FLOW ― トレンド波動と実際のトレンド転換。これは大口参加者のエントリーと、その存在の確認を示します（数字で表示）。

BOS FILL ― トレンド方向にローソク足を着色します。大口プレイヤーのエントリーポイントや、トレンドが変化するポイントを示します。

シグナルレベル：

BOS ― 強さが未確定な参加者のエントリー（多くの場合、メイントレンド内の調整）。

Move SL ― 大口参加者がポジションをどのように移動させているかを視覚的に表示します。トレーダーはストップロス調整の参考として使用できます。

Super BOS ― 通常の BOS よりも優先度の高い大口参加者のエントリー。確認が出た場合、BOS が Super BOS に昇格することがあり、インジケーターは色の変化でそれを表示します。

Mega BOS ― トレンド方向を反転させる可能性を持つ、最大級の市場参加者による重要なレベル。

Mega BOS moved ― Mega BOS ポジションの移動と、市場での支配力が確認されたことを示します。

アラートは設定から有効にできます。

STRUCTURE

STRUCTURE は、市場構造を正確に表示し、重要な高値・安値のスイングポイントと、直近の構造転換位置を示します。min–max の調整番号はトレンドの継続時間を示し、番号が大きいほど構造転換の確率が高くなります。

MIN MAX ― すべての市場参加者のエントリーをフィルタリングなしで表示するサブ構造で、トレンド動きの詳細分析に役立ちます。

BREAK ― 構造のブレイク。

表示されるすべてのデータとインジケーターのシグナルはリペイントされず、チャート上に残るため、完全な透明性と信頼性を提供します。

インジケーターのパラメータは非常に柔軟で、表示カラーを好みに応じて簡単にカスタマイズできます。

EP – エントリーポイント

EP は、大口参加者のエントリー後に調整が発生した際の、有利なエントリーゾーンを示します。インジケーターはリペイントしないため、分析結果は即座にチャート上で確認できます。

コンピューターの性能に応じて設定で分析用のバー数を増やし、インジケーターと組み合わせてセットアップの分析や検証を行ってください。

EP ボタンでは以下が可能です：

パネル上のワンクリックで有利なエントリーゾーンを有効化

すべてのエントリーポイントを表示、または現在の BOS Flow のみに集中

のみに集中 50% 以上の押し戻しレベルを設定し、最も有利なエントリーポイントのみを表示

以上の押し戻しレベルを設定し、最も有利なエントリーポイントのみを表示 押し戻し率を none に設定し、ポジション構築やグリッドトレード用にすべてのエントリーポイントを表示

に設定し、ポジション構築やグリッドトレード用にすべてのエントリーポイントを表示 新しいエントリーポイントが出現した際に、ターミナルとスマートフォンへ通知を受信

キーボードの (x) キーを押すことで、パネルを非表示にし、チャートに表示しないようにできます。

スキャナー（開発中）

選択したタイムフレームに基づく銘柄スキャナーの追加を予定しています。上位タイムフレームの調整局面の中で、下位タイムフレームのトレンド開始を特定するフィルターとして使用できます。これにより、高確率なエントリーポイントを見つけるための追加の確認要素が得られます。