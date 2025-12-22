Apollo SR Master

Apollo SR Masterは、サポート/レジスタンスゾーンを利用した取引をより容易かつ確実にする特別な機能を備えたサポート/レジスタンスインジケーターです。このインジケーターは、ローカル価格の高値と安値を検出することで、タイムラグなしでリアルタイムにサポート/レジスタンスゾーンを計算します。そして、新たに形成されたSRゾーンを確認するために、インジケーターは特別なシグナルを表示します。このシグナルは、SRゾーンを実際の売りまたは買いシグナルとして考慮して使用できることを示します。この場合、SRゾーンの強度が高まり、SRエリアからの取引が成功する確率も高まります。これがこのインジケーターの基本的な考え方です。

SRゾーンは、ストップロスとテイクプロフィットの設定を容易にします。シグナルの方向に応じて、SRゾーンの上または下のスペースをストップロスとして設定できます。さらに、反対側のSRゾーンは、潜在的なテイクプロフィットエリアとして設定できます。

また、Apollo SRマスターインジケーターをご利用のすべてのユーザーには、「Apollo Price Action System」インジケーターを無料で提供しています。これらのインジケーターを組み合わせることで、より優れたエントリーを見つけるのに役立ちます。

購入後に私に連絡して、ボーナスとして私の取引のヒントと「APOLLO PRICE ACTION SYSTEM」インジケーターを無料で入手してください。


squidme
squidme 2025.12.22 18:27 
 

Another masterpiece from the author

このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
インディケータ
Gann Made Easy は、ミスター・ギャンの理論を使用した取引の最良の原則に基づいた、プロフェッショナルで使いやすい外国為替取引システムです。 W・D・ガン。このインジケーターは、ストップロスとテイクプロフィットレベルを含む正確な買いと売りのシグナルを提供します。 PUSH通知を利用して外出先でも取引可能です。 購入後に私に連絡して、取引のヒント、ボーナス、および「GANN MADE EASY」EA アシスタントを無料で入手してください。 おそらく、ギャンの取引手法についてはすでに何度も聞いたことがあるでしょう。通常、ギャンの理論は初心者のトレーダーだけでなく、すでにある程度の取引経験がある人にとっても非常に複雑なものです。なぜなら、ギャンの取引手法は理論的にはそれほど簡単に適用できるものではないからです。私はその知識を磨き、最良の原則を私の外国為替インジケーターに組み込むために数年を費やしました。 このインジケーターは非常に簡単に適用できます。必要なのは、それをチャートに添付し、簡単な取引推奨事項に従うだけです。このインジケーターは常に市場分析の仕事を行い、取引の機会を探しま
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
インディケータ
通貨強さウィザードは、取引を成功させるためのオールインワン ソリューションを提供する非常に強力な指標です。このインジケーターは、複数の時間枠のすべての通貨のデータを使用して、このまたはその外国為替ペアのパワーを計算します。このデータは、使いやすい通貨インデックスと通貨パワーラインの形式で表され、特定の通貨のパワーを確認するために使用できます。 必要なのは、取引したいチャートにインジケーターを接続することだけです。インジケーターは、取引する通貨の実際の強さを示します。このインジケーターは、トレンドに合わせて取引するときに有利に利用できる売買高の圧力の極値も示します。このインジケーターには、フィボナッチに基づく可能なターゲットも表示されます。 このインジケーターは、PUSH 通知を含むあらゆるタイプのアラートを提供します。 購入後ご連絡下さい。私の取引のヒントをあなたと共有し、素晴らしいボーナスインジケーターを無料で提供します! 幸せで有益な取引をお祈りします。
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
インディケータ
PRO Renko Systemは、特別にRENKOチャートを取引するために設計された高精度の取引システムです。 これは、様々な取引商品に適用することができる普遍的なシステムです。 システムは効果的に正確な逆転信号へのアクセスを与えるいわゆる市場の騒音を中和する。 表示器は非常に使いやすく、信号の生成に責任がある1つの変数だけがあります。 あなたは簡単にお好みの任意の取引ツールとレンコバーのサイズにツールを適応させることができます。 私はいつもあなたが私のソフトウェアで収益性の高い取引を支援するために余分なサポートを提供する準備ができています！ 私はあなたに幸せで収益性の高い取引をしたいです！ ご購入後にご連絡ください！ 私はあなたに私のレンコチャートジェネレータを送信します。 私はまた、私の個人的な推奨事項やシステムの他のモジュールを無料で共有します！
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
インディケータ
市場の2つの基本原則に基づく日中戦略。 このアルゴリズムは、追加のフィルターを使用したボリュームと価格の波の分析に基づいています。インディケータのインテリジェントアルゴリズムは、2つの市場要因が1つに結合した場合にのみシグナルを出します。インディケータは、より高い時間枠のデータを使用して、M1チャート上の特定の範囲の波を計算します。そして波を確認するために、インジケーターはボリュームによる分析を使用します。 このインディケータはレディトレーディングシステムです。トレーダーが必要とするのは、信号に従うことだけです。また、インジケーターはあなた自身の取引システムの基礎になることができます。取引はミニッツチャートでのみ行われます。 インジケーターがMTFの原則を使用しているという事実にもかかわらず、インジケーターのアルゴリズムは可能な限り安定しています。 購入後、必ず私に書いてください！私の取引設定と推奨事項をあなたと共有します！
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
インディケータ
Scalper Vault は、スキャルピングを成功させるために必要なすべてを提供するプロフェッショナルなスキャルピング システムです。このインジケーターは、外国為替およびバイナリー オプションのトレーダーが使用できる完全な取引システムです。推奨される時間枠は M5 です。 システムは、トレンドの方向に正確な矢印シグナルを提供します。また、トップとボトムのシグナルとギャン マーケット レベルも提供します。 インジケーターは、プッシュ通知を含むすべてのタイプのアラートを提供します。 インジケータの購入後にご連絡ください。私の個人的な取引の推奨事項と素晴らしいボーナス指標を無料で共有します! 幸せで有益な取引をお祈りします！
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
インディケータ
デイトレーダーマスターは、デイトレーダーのための完全なトレーディングシステムです。システムは2つのインジケーターで構成されています。 1つの指標は売買する矢印信号です。それはあなたが得る矢印インジケーターです。 2つ目のインジケーターを無料で提供します。 2番目のインジケーターは、これらの矢印と組み合わせて使用​​するために特別に設計されたトレンドインジケーターです。 インジケーターは繰り返さず、遅れないでください！ このシステムの使用は非常に簡単です。 2色の線で表示されている現在のトレンドの方向に矢印信号をたどる必要があります。青は買いの傾向です。赤い色は売りの傾向です。青い矢印は買いシグナルです。赤い矢印は売りの合図です。トレンドラインの色と一致するように、矢印の色と信号の方向が必要です。 矢印インジケーターは、主に時間間隔M5とM15での日中取引のために作成されました。ただし、技術的には、システムは他の時間間隔で使用できます。 インジケータには、PUSHメッセージ機能を備えたポップアップアラートが装備されています。 購入後、必ず私に書いてください！私はあなたにシステムとの取引の
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
インディケータ
Apollo Secret Trend は、任意のペアと時間枠でトレンドを見つけるために使用できるプロのトレンド インジケーターです。インジケーターは、取引するペアや時間枠に関係なく、市場のトレンドを検出するために使用できる主要な取引インジケーターになることができます。インジケーターで特別なパラメーターを使用することにより、シグナルを個人の取引スタイルに適応させることができます。 このインジケーターは、PUSH 通知を含むすべてのタイプのアラートを提供します。インジケータの信号は再描画しないでください!提供されたスクリーンショットでは、アポロ シークレット トレンド インジケーターと買われ過ぎ/売られ過ぎのオシレーター インジケーターを組み合わせて見ることができます。これは完全に無料で提供されます。 購入後、2 番目の買われすぎおよび売られすぎのオシレーター インジケーターを無料で入手するために私に連絡してください!また、システムの使用方法についても説明します。お得な特典もご用意しております！
Apollo Supply Demand Zones
Oleg Rodin
5 (1)
インディケータ
Apollo Supply Demand Zones は、サポートとレジスタンスのレベルを計算する指標です。このインジケーターは、使用する戦略に関係なく、すべてのトレーダーにとって絶対に役立ちます。この指標は、取引システムの主要な要素の 1 つになる可能性があります。このインジケーターは、現在の時間枠でレベルを計算し、MTF モードで動作して、より高い時間枠からのレベルを表示できます。この指標は、任意の時間枠で、任意の取引商品で絶対に使用できます。インジケーターは、実際に市場の全体像を表示するさまざまなタイプのレベルを示します。このインジケーターは音声アラートを提供するため、このインジケーターの操作が非常に 購入後、必ず私に書いてください！インジケーターの使用に関する推奨事項を共有します。あなたを待っている素晴らしいボーナスもあります！
Apollo BuySell Predictor
Oleg Rodin
5 (8)
インディケータ
Apollo BuySell Predictor は、いくつかの取引モジュールを含む専門的な取引システムです。独自のブレイクアウト ゾーン、フィボナッチ ベースのサポートとレジスタンス レベル、ピボット トレンド ライン、プルバック ボリューム シグナル、およびトレーダーが日常的に必要とするその他の便利な機能をトレーダーに提供します。システムはどのペアでも機能します。推奨される時間枠は M30、H1、H4 です。インジケーターは、H4 よりも高い時間枠を除いて、他の時間枠でも機能します。 このシステムは、トレーダーが取引を成功させるために必要なすべてを提供するため、普遍的です。システムは複数の方法で使用できます。デイトレード、スイングトレード、さらにはスキャルピングにも使用できます。どのような取引スタイルを好む場合でも、システムは市場を真の姿で見るのに役立ちます。すべての信号は再描画せず、ラグもありません! 取引の好みやタスクに応じて、システムのさまざまなモジュールのオン/オフを切り替えることができます。システムは、PUSH 通知を含むすべてのタイプのアラートを提供します。必要なアラー
Binary Trader Master
Oleg Rodin
4 (3)
インディケータ
Binary Trader Master は、ローソク足の終値を予測する矢印ベースのインジケーターです。分析は 1 つのろうそく内でのみ行われます。ろうそくが開くと、分析を行い、ろうそくの終値を予測するのに少し時間がかかります.次に、信号を生成します。この指標では、分析に使用できる時間制限を適用することもできます。つまり、ろうそく内での分析にどれくらいの時間が許可されているかを実際に指標に伝えることができます。インジケーターは、ろうそくの特別なボリューム パターンを監視します。この分析は、現在の (0) ローソク足の終値を実際に予測します。このようなローソク足は通常、ボリュームが大きいため、これらのシグナルには潜在的な利益があり、外国為替取引にも使用できます。バイナリーと外国為替の両方のトレーダーがインジケーターの恩恵を受けることができます. インジケーターは個々のろうそくの本体で動作するため、インジケーターはリアルタイムまたはビジュアル戦略テスト モードでのみシグナルを提供します! 信号は再描画されません! 購入後ご連絡ください！私はあなたに取引指示を提供し、無料で素晴らしいボーナス
TopBottom Checker
Oleg Rodin
4.9 (10)
インディケータ
TopBottom Checker は、価格のボトムとトップを決定するインジケーターです。インジケーターは、任意の通貨ペアで使用できます。インジケーターは、M1からD1までの任意の時間枠で機能します。 このインジケーターは、あらゆる戦略にとって非常に重要な市場の側面で機能するため、スタンドアロンのトレーディングシステムとして、または使用するトレーディングシステムの一部として使用できます。インジケーターシグナルは、トレンドに立ち入るため、反転としてのトレンドに逆らうため、およびオープンポジションの閉鎖の可能性を示すため、つまり市場から出るための両方に使用できます。インジケーターは非常に使いやすいです。チャートにインジケーターを追加し、必要に応じてそのシグナルに従う必要があります。このツールは、外国為替取引とバイナリーオプション取引に使用できます。 デフォルトでは、分析は価格の反転を予測するために実行され、そのような条件の形成の最も早い兆候を見つけようとするため、インジケーターはそのシグナルをわずかに再描画する場合があります。再描画はマイナーですが、可能です。しかし、私はそれをゼロに減らす
Forex Breath System
Oleg Rodin
5 (5)
インディケータ
Forex Breath System は、あらゆる市場で使用できるトレンドベースの取引システムです。このシステムは、通貨、金属、商品、指数、仮想通貨、さらには株式でも使用できます。任意の時間枠でも使用できます。システムは普遍的です。トレンドを示し、トレンドに伴う矢印シグナルを提供します。このインジケーターは、シグナルがトレンドの方向に現れたときに特別なタイプのアラートを提供することもできるため、トレンド取引が簡単になります。 このインジケーターは、理解しにくい設定に対処する必要がないため、非常に使いやすいです。 チャートに添付するだけで取引の準備が完了します。どのような取引スタイルを好む場合でも、このシステムは市場の方向性とトレンド方向への可能なエントリーポイントを確認するのに役立ちます。 このインジケーターは、PUSH 通知を含むあらゆる種類のアラートを提供します。 取引手順と素晴らしいボーナスを入手するには、購入後に私にご連絡ください。 幸せで収益性の高い取引をお祈りします!
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
インディケータ
これは、キャンドルの終値を予測する指標です。 このインジケータは、主にD1チャートでの使用を目的としていますが. この指標は、従来の外国為替取引とバイナリオプション取引の両方に適しています。 インジケーターは、スタンドアロンのトレーディングシステムとして使用することも、既存のトレーディングシステムへの追加として機能させることもできます。 このインジケーターは、現在のキャンドルを分析し、キャンドル自体の内部の特定の強度係数と、前のキャンドルのパラメーターを計算します。 したがって、この指標は、市場の動きのさらなる方向性と現在のキャンドルの終値を予測します。 この方法のおかげで、この指標は、短期の日中取引だけでなく、中期および長期の取引にも適しています。 インジケーターを使用すると、市場の状況の分析中にインジケーターが生成する潜在的な信号の数を設定できます。 インジケーターの設定には、このための特別なパラメーターがあります。 また、インジケーターは、チャート上のメッセージの形式で、電子メールで、およびPUSH通知の形式で、新しい信号について通知することができます。 購入後は必ず私に書いて
Trend Cutter
Oleg Rodin
5 (2)
インディケータ
トレンドカッターは、M1 や M5 などの下位時間枠を含むあらゆる時間枠で使用できるトレンド指標です。このインジケーターは日中取引を好むトレーダーにとって理想的であり、長期取引を好むトレーダーにも役立ちます。このインジケーターは、取引システムの基礎として、またはスタンドアロンの取引ソリューションとして使用できます。 このインジケーターは、PUSH 通知を含むあらゆるタイプのアラートを提供します。 インジケーターの使い方はとても簡単です。信号に従えばいいだけです。また、このインジケーターのすべてのユーザーに、このメソッドをできるだけ効率的に使用するのに役立つ追加のインジケーターも無料で提供します。 取引のヒントと素晴らしいボーナスを入手するには、購入後にご連絡ください。
BTC BuySell Predictor
Oleg Rodin
5 (1)
インディケータ
Bitcoin Predictor は、価格の反転を予測するために設計された矢印ベースのインジケーターです。 このツールは、BTC やその他の暗号で使用できます。また、通貨にも使用できます。ただし、どのペアが最も効果的かを最初に確認する必要があります。一部のペアと時間枠は、非常にうまく機能します。ご自身で自由にテストして確認してください。 インジケーターは非常に使いやすいです。必要なのは矢印に従うことだけです。インジケーターは、スタンドアロン システムとして機能することも、既に使用しているシステムの一部として機能することもできます。 信号は再描画しないでください! 購入後ご連絡ください！私の取引の推奨事項とボーナスをあなたと共有します！
Pips Generator
Oleg Rodin
4.6 (10)
インディケータ
Apollo Pips Generator は、トレンドの方向にシグナルを提供するインジケーターです。インジケーターは複数のエントリーポイントを提供するため、常に利益を得る取引機会を見つけることができます。スクリーンショットに注意してください。 スクリーンショットは、上部と下部を示す星の信号が付いたチャネルで表される他のツールと組み合わせたPipsGeneratorツールを示しています。この組み合わせにより、システムを適用する方法が複数提供されます。 購入後、無料で私の2番目のインジケーターを取得するために私に連絡してください。スクリーンショットで示したものとまったく同じシステムになります。 また、このシステムを使用して最良の結果を得る方法についても説明します。 どちらのツールも、プッシュ通知を含むすべてのタイプのアラートを提供します。 私はあなたに幸せな取引を望みます！
Gold Buster M1 System
Oleg Rodin
5 (11)
インディケータ
Gold Buster M1 System - XAUUSDペアのM1チャートのプロの取引システムです。しかし、このシステムはもともと金の取引専用に開発されたという事実にもかかわらず、このシステムは他のいくつかの通貨ペアでも使用できます。購入後、XAUUSDに加えてシステムで使用できるトレーディングペアのリストを提供します。これにより、このシステムを使用する可能性が広がります。 システム内のすべてのインジケーターは繰り返されません！ このシステムは、3つのインジケーターのセットです。市場の強さを視覚的に表示するトレンドインジケーター、矢印インジケーター、ボリュームインジケーターです。購入後、すぐにトレンドインジケーターをダウンロードできます。残りの2つのインジケーターはシステム全体の一部であるため、無料で提供します。また、チャートにインジケーターをロードするために使用できるテンプレートを提供します。さらに、私のシステムとの取引方法を教え、私の推奨事項を共有します。あなたを待っている素晴らしいボーナスもあります！ 購入後すぐにご連絡ください！
Universal Swing Arrows
Oleg Rodin
5 (5)
インディケータ
Universal Swing Arrows は、スイング取引シグナルを提供するために設計された矢印ベースのインジケーターです。任意の取引ペアと任意の取引時間枠で使用できます。 矢印は現在の (0) ろうそくに表示されます。信号は再描画されません! この指標は、スタンドアロンの取引システムとして、または個人の取引戦略の一部として使用できます。インジケーターの矢印はシグナルであるだけでなく、可能なストップ ロス レベルでもあります。インジケーターは自動的に最適なストップ ロス レベルを計算し、ストップ ロスがあるべきポイントに正確に矢印を描画します。誤ったストップロスのトリガーを避けるために、価格にいくらかのスペースを与える保護タイプのストップロスを使用します。 購入後ご連絡ください。私の取引の推奨事項をあなたと共有し、素晴らしいボーナス指標を無料で提供します! 幸せで有益な取引をお祈りします！
PowerBall Signals
Oleg Rodin
5 (4)
インディケータ
PowerBall Signals は、サポート/レジスタンス ゾーンを使用するという考えに基づいた買い/売りシグナル インジケーターです。このインジケーターはサポート/レジスタンスゾーンに基づいて特別な反転パターンを検出し、これらのシグナルをチャート上に提供します。このインジケーターの主なアイデアは、MTF (マルチ タイム フレーム) 分析を使用し、現在および次に高いタイム フレームのレベルに基づいてシグナルを提供することです。この方法により、通貨、金属、指数、さらには仮想通貨など、あらゆる市場で起こり得る価格逆転を予測することができます。 反転シグナルに加えて、インジケーターは取引中にトレンドに留まることができるトレンド継続シグナルも提供します。このインジケーターは外国為替トレーダーとバイナリー オプション トレーダーの両方に役立ちます。インジケーターを NON-MTF モードで使用するか MTF モードで使用するかを選択できます。信号生成のためにデータを取得するソース時間枠を選択することもできます。 取引のヒントと素晴らしいボーナスを入手するには、購入後にご連絡ください。 幸せ
GT Trend M1
Oleg Rodin
5 (6)
インディケータ
GT Trend は、M1 および M5 チャートでの取引用に特別に設計されたトレンド指標です。この指標は、日中取引を好むトレーダーにとって理想的です。この指標は、取引システムの基礎として、またはスタンドアロンの取引ソリューションとして使用できます。インジケーターは使いやすいです。信号に従うだけです。また、このインジケーターのすべてのユーザーに追加のインジケーターを無料で提供します。これは、この方法をできるだけ効率的に使用するのに役立ちます。 購入後、より多くの指標について私に連絡してください。この指標は、市場のノイズを完全にフィルタリングします。この指標は、ほぼすべての取引商品で使用できます。 あなたを待っている素晴らしいボーナスもあります！
Apollo Binary Options Indicator
Oleg Rodin
5 (1)
インディケータ
これは、バイナリーオプション取引のシグナルインジケーターです。信号は現在のろうそくの開始時に来て、それが閉じるまで有効です。シグナルには、チャート上に矢印とシグナルメッセージが付いています。推奨されるオプションの有効期限は1本のキャンドルです。つまり、チャートがH1の場合、有効期限は1時間になります。チャートがM5の場合、オプションの有効期限は5分になります。しかし実際には、あなたはあなたが望むようにシグナルを自由に使うことができ、あなたが望むならあなたはあなた自身の取引ルールに従うことが自由です。 このインジケーターを、フィルターとして機能する他のインジケーターと組み合わせて使用​​することをお勧めします。私はすべてのバイヤーに完全に無料で2番目の指標を提供します。また、最良の結果を達成するためにインジケーターを使用する方法に関する推奨事項を共有します。このシステムは、バイナリーオプショントレーダーと外国為替トレーダーの両方に適しています。 購入後に私にメールしてください！追加のインジケーターを無料でお送りします！また、このシステムで取引するための推奨事項をあなたと共有します。
Market Strength Panel
Oleg Rodin
インディケータ
アポロマーケットストレングスパネルは、外国為替およびバイナリーオプショントレーダーに役立つマルチタイムフレームインジケーターです。パネルは、M1からH4までのいくつかの時間枠での市況を表しています。指標は、3つの重要な市場の側面に関する情報を提供します。それらはトレンド、フォース、インパルスです。これら3つのコンポーネントがすべて揃っている場合、インジケーターは市場の方向性に応じて買いまたは売りのシグナルを提供します。インジケーターはチャート上にシグナルをプロットします。信号を生成する時間枠を選択できます。 また、すべての時間枠が揃ったときに信号を送ることもできます。指標はあなたのために市場分析を行います。信号を適用する準備ができました。パネルは、スタンドアロンシステムとして、または既存の取引システムの一部として使用できます。 購入後、私に連絡して、個人的な取引アドバイスと素晴らしいボーナスインジケーターを入手してください！
Apollo Striker
Oleg Rodin
インディケータ
Apollo Striker は、価格の動きの方向を予測する効果的な BUY/SELL 矢印インジケーターです。この指標は、優先戦略や通貨ペア、時間枠に関係なく、絶対にすべてのトレーダーに適しています。この矢印インジケーターは、通貨、金属、指数、株式、さらには暗号通貨など、あらゆる取引手段で使用できます。さらに、トレーダーは、インジケーター設定の特別なパラメーターを使用して、任意の取引ペアと時間枠にインジケーター信号を簡単に適応させることができます。インジケータは、PUSH を含む音声アラートを提供します。 インジケータ信号は再描画されません! 購入後、必ず私に書いてください！このインジケーターを使用するための推奨事項を紹介します。あなたを待っている素晴らしいボーナスもあります！
GOLD ZigZag
Oleg Rodin
インディケータ
Gold ZigZag - ローソク足の開始時にシグナルを提供する、実際には再描画や遅延のないジグザグである矢印インジケーターです。このインジケーターは、XAUUSD ペア (ゴールド) 用に特別に設計されています。このインジケーターは他のペアでも使用できますが、元々このインジケーターはゴールドでのみ使用されることを意図していました。このインジケーターはどの時間枠でも使用できますが、H4 や D1 などのより高い時間枠をお勧めします。 このインジケーターは使いやすく、トレーダーの特別なスキルや知識は必要ありません。このインジケーターには、「長さ」と「感度」という 2 つのオープンパラメーターしかありません。これら 2 つのパラメータを操作することで、個人の取引の好みに応じてシグナルを調整できます。 PUSH通知を利用して外出先でも取引可能です。 取引のヒントと素晴らしいボーナスを入手するには、購入後にご連絡ください。 幸せで有益な取引をお祈りします。
TMM Channel System
Oleg Rodin
5 (1)
インディケータ
T.M.M チャネル システムは、特別なトレンド フィルター価格チャネル インジケーターを使用して、トレンドに合わせて買いと売りのシグナルを提供する外国為替取引システムです。このインジケーターは、2 つのパラメーターのみを使用して、あらゆる市場に簡単に適応できます。このチャンネル インジケーターは再描画されません。チャネルインジケーターはH4チャートでの取引に推奨されますが、どの時間枠でも使用できます。購入後、チャンネルインジケーターをダウンロードします。矢印インジケーターはご購入後に無料で提供されます。購入後に連絡するだけです。 このマーケットプレイスでは、TMM チャネル インジケーター (このページで紹介されているインジケーター) を購入できます。このインジケーターを購入すると、矢印インジケーターが無料で入手できます。この製品を購入して、矢印ツールをリクエストするメッセージを私に送ってください。 2番目のインジケーターを無料でお送りします。 購入後はご連絡ください！システムの他のインジケーターを完全に無料でお送りします。さらに、素晴らしいボーナスもお伝えします！
Apollo Pips
Oleg Rodin
5 (7)
インディケータ
Apollo Pipsは、あらゆる通貨ペアを取引するための非常に正確なトレンド反転インジケーターです。もともとはXAUUSDの取引用に開発されましたが、実際には、インジケーターを他のペアで正常に使用できることが示されています。 推奨される時間枠H1。 インジケーターは、信号が確認されたときにのみアラートを出します。したがって、アラートが表示された場合は、受信した信号を安全に使用できます。 インジケーターは信号を再描画しません！信号が確認されるまで、矢印が点滅する場合があります。信号が確認されると、矢印の位置が変わりなくなります。 購入後、必ず私に書いてください！インジケーターの使用に関する推奨事項を共有します。あなたを待っている素晴らしいボーナスもあります！
Apollo Global Trends
Oleg Rodin
5 (4)
インディケータ
Apollo Global Trends  -  これは、任意の通貨ペアの市場トレンドの動きを予測するために作成されたトレンド インジケーターであり、金属、インデックス、株式、暗号通貨、その他の取引商品を含む絶対にすべての取引商品です。このインジケーターは、任意の時間枠で使用できます。この指標は、長期および短期取引の両方に適しています。インジケーターは、メイン システムとして、またはインジケーターのフィルターとして機能できます。この指標は、市場のノイズを完全にフィルタリングします。インジケーターは非常に使いやすいです。信号に従うだけです。 購入後、必ず私に書いてください！ このインジケーターを使用した取引に関する推奨事項を共有します。また、無料でインジケーターを提供します。これにより、取引がさらに有益で快適になります。
Apollo Price Action System
Oleg Rodin
インディケータ
プライスアクションの原則に完全に基づいた指標です。インジケーターは、インジケーターの戦略に従って市場に参入するための条件が形成されるとすぐに、売買のシグナルを出します。この指標は、基本的な取引システムとして、または独自の取引システムへの追加として使用できます。 このインジケーターは非常に使いやすいです。信号に従うだけです。このインジケーターは、チャートにトレンド ラインを表示するだけでなく、市場エントリ ポイントとストップ ロス レベルも表示します。利益を確保するには、リスクと報酬の比率を 1:2 以上にすることができます。最良の結果を得るために、このインジケーターをサポートおよびレジスタンス レベルと組み合わせることもできます。 この指標は任意の時間枠で機能しますが、D1 を使用することをお勧めします。 購入後書き込みお願いします。追加のインジケーターを完全に無料で提供します。システムを最大限に活用するのに役立ちます。 取引の成功をお祈りします！
Volume Champion
Oleg Rodin
インディケータ
ボリューム チャンピオンは、市場のボリュームを分析し、データをヒストグラム形式で表示するインジケーターです。市場分析の理論を掘り下げる必要はありません。インジケーターの読みに従うだけです。インジケーター バーは、市場ボリューム構造の分析に基づいて、価格変動の潜在的な方向性を示します。このインジケーターは、H4、D1、W1 などのより高い時間枠で使用するように設計されています。信号はレンダリングされません! 技術的には、インディケータは、トレーダーが望むように他の時間枠で使用できます。また、このインジケーターはどの通貨ペアでも使用できますが、USDJPY、EURJPY、EURUSD、GBPUSD、その他のペアなど、このインジケーターが最適に機能する通貨ペアがあります。購入後、インジケーターに最適な通貨ペアの完全なリストを提供します。 購入後ご連絡ください。サポートされている通貨ペアのリストと、取引をさらに収益性の高いものにするのに役立つ優れたボーナス指標を提供します!
Apollo Volume Profile
Oleg Rodin
インディケータ
Apollo Volume Profile は、出来高分析を使用して市場の動きの方向性を決定する指標です。インジケーターは非常に使いやすいです。この指標は、使用される時間枠に応じて、市場における売り手と買い手の比率を明確に示します。この指標は、あらゆる取引システムの基礎として使用できます。インディケータはシグナルを再描画しません。 この指標は、通貨、金属、指数、株式、暗号通貨などの金融商品の取引に使用できます。 このインジケーターは、スタンドアロンの取引システムとして、またはインジケーターのトレンド フィルターとして使用できます。 購入後、必ず私に書いてください！私の取引の推奨事項と素晴らしいボーナスをあなたと共有します!
Another masterpiece from the author

開発者からの返信 Oleg Rodin 2025.12.23 10:22
Thank You very much for your kind words and feedback, my dear friend! Also Thank You very much for being among my valued return customers and supporting my work here! I appreciate this a lot! It has always been and will always be a great pleasure for me to provide you with high-quality services! I wish you wonderful trading experience and many-many green pips! May the PROFIT always be with you!:)
mpcedar 2025.12.22 16:48 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

開発者からの返信 Oleg Rodin 2025.12.23 10:20
I am very grateful to you for your kind words! It is a true pleasure for me to know my trading indicators have been helpful to you. I hope my tools will help you achieve even greater success in the future! Thank You very much for your trust and for being among my valued return customers!:)
