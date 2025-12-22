Apollo SR Masterは、サポート/レジスタンスゾーンを利用した取引をより容易かつ確実にする特別な機能を備えたサポート/レジスタンスインジケーターです。このインジケーターは、ローカル価格の高値と安値を検出することで、タイムラグなしでリアルタイムにサポート/レジスタンスゾーンを計算します。そして、新たに形成されたSRゾーンを確認するために、インジケーターは特別なシグナルを表示します。このシグナルは、SRゾーンを実際の売りまたは買いシグナルとして考慮して使用できることを示します。この場合、SRゾーンの強度が高まり、SRエリアからの取引が成功する確率も高まります。これがこのインジケーターの基本的な考え方です。

SRゾーンは、ストップロスとテイクプロフィットの設定を容易にします。シグナルの方向に応じて、SRゾーンの上または下のスペースをストップロスとして設定できます。さらに、反対側のSRゾーンは、潜在的なテイクプロフィットエリアとして設定できます。

また、Apollo SRマスターインジケーターをご利用のすべてのユーザーには、「Apollo Price Action System」インジケーターを無料で提供しています。これらのインジケーターを組み合わせることで、より優れたエントリーを見つけるのに役立ちます。

購入後に私に連絡して、ボーナスとして私の取引のヒントと「APOLLO PRICE ACTION SYSTEM」インジケーターを無料で入手してください。