Super Signal Skyblade Edition MT4

5

Super Signal – Skyblade Edition
プロ仕様のノンリペイント / ノーラグ・トレンドシグナルシステム。卓越した勝率を実現 | MT4 / MT5 対応

主な特徴：

Super Signal – Skyblade Edition は、トレンド取引に特化したスマートなシグナルシステムです。マルチレイヤーのフィルターロジックを用いて、明確な方向性と実際のモメンタムに支えられた強力なトレンドのみを検出します。

このシステムは天井や底を予測するものではありません。次の3つの条件がすべて満たされた場合にのみシグナルを発生させます：

  • 明確なトレンド方向

  • モメンタムの増加

  • 健全なボラティリティ構造

市場セッションに基づく流動性分析と組み合わせることで、シグナルの精度とタイミングがさらに向上します。

シグナルの特性：

  • すべての矢印シグナルは 100% 非リペイント / 遅延なし

  • 一度出現したシグナルは固定され、点滅・消失しません

  • チャート上の矢印、情報パネル、ポップアップ通知、音声アラート、プッシュ通知に対応

  • EAとの統合が可能（バッファ出力対応）、自動売買やシグナルコピーに対応

  • 初心者でもすぐ使えるプリセットテンプレート付き

すべてのデータは厳格なバックテスト基準に基づいています。
各シグナルは発生後 60本のローソク足以内に、
EURUSD および USDJPY では最低 +50ポイント、XAUUSD（金）では +100ポイントの利益を達成しなければ失敗と見なされます。
テスト期間：2024年10月13日〜2025年10月13日（365日間）。詳細は下のスクリーンショットをご参照ください。

EURUSD：

時間軸 シグナル数 勝率 平均利益
M15 68 94.1% 317.4 pt
M30 33 93.9% 395.4 pt
H1 14 100.0% 661.7 pt
       

USDJPY：

時間軸 シグナル数 勝率 平均利益
M5 210 91.9% 314.9 pt
M15 83 91.6% 497.7 pt
       

XAUUSD（金）：

時間軸 シグナル数 勝率 平均利益
M15 56 94.6% 1409.8 pt
M30 32 100.0% 3693.2 pt
       

パラメータ設定：

  • Skyblade ：シグナル感度を制御（初期値 = 1）。数値が高いほどシグナルは少なくなるが、精度が向上します

  • 情報パネル、矢印サイズ、通知オプションは必要に応じてオン/オフ可能

使用の推奨：

  • 推奨時間軸：M5 / M15 / M30 / H1

  • 対応市場：FX、金、株価指数、仮想通貨、原油など

  • デフォルトテンプレートは主要トレンド資産向けに最適化済み

  • ボラティリティの高い銘柄（例：Gold、BTCUSD）では、Skyblade 値または利益フィルターのしきい値を上げることを推奨

まとめ：

Super Signal – Skyblade Edition は、明確なロジックに基づき、安定性が高く、高勝率を誇るトレンドシグナルシステムです。
スキャルピングからスイングトレードまで、あらゆるスタイルに対応可能。手動取引にも自動売買にも適応します。
信頼できるプロ仕様のトレンド分析ツールをお探しなら、ぜひ Skyblade の性能をお試しください。

推奨パラメータ、戦略統合、EAの設定についての質問は、コメントまたはメッセージにてご連絡ください。


レビュー 2
infinite2025
97
infinite2025 2025.11.20 01:05 
 

I love this so much!

おすすめのプロダクト
Your good friend
Sergei Semenov
インディケータ
Your Good Friends — this is not just an indicator, but your reliable trading assistant, designed for traders who value simplicity, clarity, and stability. It combines the best classic methods of technical analysis — support and resistance levels, reversal signals, visual cues — and presents them in the clearest, most user-friendly format possible. Suitable for both beginners and experienced traders — especially those who want to eliminate chaos, reduce stress, and trade based on clear signals.
Chart Pattern MT4
Young Ho Seo
インディケータ
Introduction to Chart Pattern MT Chart Pattern MT is a chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Chart Pattern MT uses highly sophisticated chart pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use with intuitive user interface. Chart Pattern MT will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection an
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
インディケータ
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
Pokilopers
Andrey Kozak
インディケータ
Pokilopers - the finished trading system is presented as an indicator for the Metatrader4 platform. When added to a chart, Pokilopers automatically analyzes the situation on the market, determines the direction of the trend, resistance points, the price movement channel and other market factors that affect the current and future price movements. After that, Pokilopers automatically determines the most effective point for opening a trade and gives the trader a signal in the form of an arrow. Afte
Harmonic Shark
Sergey Deev
インディケータ
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
Signal From Level
Yaroslav Varankin
インディケータ
Binary Options Support Resistance Indicator This indicator is designed for binary options trading and effectively shows retracements from support and resistance levels. Signals appear on the current candle. A red arrow pointing downwards indicates a potential selling opportunity, while a blue arrow pointing upwards suggests buying opportunities. All that needs adjustment is the color of the signal arrows. It is recommended to use it on the M1-M5 timeframes as signals are frequent on these timef
Gioteen Volatility Index MT4
Farhad Kia
インディケータ
Gioteen Volatility Index (GVI)   - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicat
Night ghost
Dmitriy Kashevich
インディケータ
ナイト ゴースト - バイナリ オプションの矢印インジケーター。 これからのあなたの頼もしいアシスタントです！ 11 - チャートの再描画なし - すべての通貨ペアで大活躍！ -インジケータの精度は最大 90% (特に夜間) ・長時間の設定不要（バイナリーオプションに最適な設定） - 信号が遅れない - 現在のローソク足でのシグナルの出現 ・M1期にピッタリ(No More!) ・目に優しいキャンドルカラー（赤・青） -インストールされたアラート それを扱う： - 青い矢印は信号アップを示します -赤い下向き矢印 M1 以上のインジケーターをチャートに配置しないでください. シグナルの精度が低下します! インジケーターのスクリーンショットとビデオを見る
Deal Trading SPT
Sukunthakan Ngernbamrung
インディケータ
Deal Trading SPT (Super Trend) is an indicator, shows the market trend direction, entry position, take profit level, stop loss level and trend strength. Utility Help to further filter and develop strategy to trade Market overview on the chart Stop loss and take profit calculation with market volatility Resistance and support for trialing stop No repaint after the finished bar Works in any timeframe and financial instrument, including forex, CFD and crypto etc. Message pop-up, notification with
GeoWprPro
Georgij Komarov
インディケータ
WPR by Profile, or WPR for Professionals Geo_WprPro is one of the well-known currency profile indicators. It simultaneously displays two WPR indicators with different parameters in the matrix form on all timeframes of multiple currency pairs forming the currency profile . As follows from the description, " WPR is a leading indicator that often goes ahead of the price chart. The oscillator frequently reaches extreme values before the price reversal as if anticipating that event: it almost always
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
インディケータ
This indicator is another variant of the famous powerful indicator Fibonacci-SS https://www.mql5.com/en/market/product/10136 but has different behaviour in placing Pending Order and TP Line. Automatically places Fibonacci retracement lines from the last highest and lowest visible bars on the chart with: An auto Pending Order (Buy/Sell). Taking Profit 1, Taking Profit 2 is pivot point and Taking Profit 3 for extended reward opportunity. The best risk and reward ratio. Simple and powerful indicat
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
「Auto FIBO Pro」Crypto_Forex インジケーターは、取引の補助ツールとして最適です。 - インジケーターは、フィボナッチ レベルとローカル トレンド ライン (赤色) を自動的に計算してチャート上に配置します。 - フィボナッチ レベルは、価格が反転する可能性のある重要な領域を示します。 - 最も重要なレベルは、23.6%、38.2%、50%、61.8% です。 - リバーサル スキャルピングやゾーン グリッド取引に使用できます。 - Auto FIBO Pro インジケーターを使用して、現在のシステムを改善する機会も多数あります。 - Info Spread Swap Display があり、接続されている外国為替ペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。 - ディスプレイには、アカウントの残高、エクイティ、マージンも表示されます。 - Info Spread Swap Display は、チャートのどのコーナーにも配置できます。 0 - 左上コーナー、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧にな
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
インディケータ
発見が困難で頻度が少ないため、分岐は最も信頼できる取引シナリオの1つです。このインジケーターは、お気に入りのオシレーターを使用して、通常の隠れた分岐点を自動的に見つけてスキャンします。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 取引が簡単 通常の隠れた発散を見つけます 多くのよく知られている発振器をサポート ブレイクアウトに基づいて取引シグナルを実装します 適切なストップロスおよび利益レベルを表示します 設定可能なオシレーターパラメーター カスタマイズ可能な色とサイズ バー単位でサイズ別に分岐をフィルタリング パフォーマンス統計を実装します 電子メール/音声/視覚アラートを実装します 幅広い市場の見通しを提供するために、異なるオシレーターを使用して、干渉なしで同じチャートにインジケーターを何度もロードできます。このインジケーターは、次のオシレーターをサポートしています。 RSI CCI MACD オスマ 確率的 勢い 素晴らしい発振器 加速器発振器 ウィリアムズパーセントレンジ 相対活力指数 特に外国為替市場では、
ATR Line MT4
Evgeny Levchenko
インディケータ
The indicator - "ATR Line" determines the current trend and gives signals to buy (green arrow to the top) or sell (red arrow to the bottom). The indicator calculation is based on the deviation of the average price of the instrument from its average true range - ATR. The moving average of prices is used to reduce "market noise". If the main line of the indicator - "ATR Line" is lower the instrument price chart, then the market is in a "bullish" trend. If the main line of the indicator is higher t
BarsOldTimeframes
Victor Krupinskiy
インディケータ
The BarsOldTimeFrame indicator is designed to analyze bar formation on a higher timeframe, projecting bars from it onto the current timeframe. The indicator draws higher timeframe bars on the current chart as rectangles with filled candlestick bodies and transparent shadows. The higher timeframe and fill colors for bullish and bearish bar bodies are selected in the settings.
Basic Candlestick Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
1 (1)
インディケータ
当社の革新的なベーシック・ローソク足パターン・ダッシュボードは、チャート上の有益なローソク足パターンを自動的に識別するために特別に設計されています。このダッシュボードは、リアルタイムで価格チャートをスキャンし、古典的なものから複雑なものまで、幅広いローソク足パターンを検出する高度なアルゴリズムを使用しています。さらに、検出されたパターンをさまざまな時間枠で視覚化できる使いやすいインターフェイスを備えており、十分な情報に基づいた意思決定を簡単に行うことができます /  MT5バージョン 無料インディケータ： Basic Candlestick Patterns 含まれるハーモニック・パターン 強気パターン Hammer  Inverse hammer Bullish engulfing Morning star 3 White soldiers 弱気パターン Hanging man Shooting star Bearish engulfing Evening star 3 Black crows インジケーターの列 Symbol: 選択したシンボルが表示されます。 Pa
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
エキスパート
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
MACD Divergence
Sergey Deev
2.5 (2)
インディケータ
The indicator detects divergence signals - the divergences between the price peaks and the MACD oscillator values. The signals are displayed as arrows in the additional window and are maintained by the messages in a pop-up window, e-mails and push-notifications. The conditions which formed the signal are displayed by lines on the chart and in the indicator window. Indicator Parameters MacdFast - fast MACD line period MacdSlow - slow MACD line period MacdSignal - MACD signal line period MacdPric
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
インディケータ
PABT Pattern Indicator - it's classical system one of the signal patterns. Indicator logic - the Hi & Lo of the bar is fully within the range of the preceding bar, look to trade them as pullback in trend. In the way if indicator found PABT pattern it's drawing two lines and arrow what showing trend way.  - First line - it's entry point and drawing at: 1. On the high of signal bar or on middle of the signal bar (depending from indicator mode) for buy; 2. On the low of signal bar or on middle of t
Trend Flasher
Amarnath K M
インディケータ
Trend Flasher Trend is your friend is the age old saying quote in trading arena, there are though many ways to gauge the trend and its direction, more scientific measure and logically meaningful will be an ATR break outs to identify and spot the trend and its acceleration, so we created this easy to use trend identification panel and optimized super trend based multi time frame panel entry system to aid and help the traders to make their trading decision. Unique Features of Trend Flasher 1. H
Gann Price Level
Kirill Borovskii
インディケータ
The indicator is designed to work on any trading platform. The program is based on proprietary algorithms and W.D.Ganna's mathematics, allowing you to calculate target levels of price movement based on three points with the highest degree of certainty. It is a great tool for stock trading. The indicator has three buttons: NEW - call up a triangle for calculation. DEL - delete the selected triangle. DELS - completely remove all constructions. The probability of achieving the goals is more than 80
Before
Nadiya Mirosh
インディケータ
The Before indicator predicts the most likely short-term price movement based on complex mathematical calculations. Most of the standard indicators commonly used in trading strategies are based on fairly simple calculations. This does not mean that there were no outstanding mathematicians in the world at the time of their creation. It is just that computers did not yet exist in those days, or their power was not enough for the sequential implementation of complex mathematical operations. Nowad
We Trade Live Trend Max
Ian Andrew Nicholson
インディケータ
We Trade Live Trend Max 500-1000 Pips Our team of engineers have programmed a great tool which we have used to success and will aid you in making better decisions when placing a trade, it is better than anything available on the market at the moment! try & Test Against other products and see for yourself how amazing this is. Our Main Objective is to help you as traders discover how you can take a simple trading setup and make consistent profits. We provide the fundamentals needed to trade the ma
Turtle fast movement
Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
インディケータ
This trend following system was designed by   Dennis Gartman   and   Bill Eckhart , and relies on breakouts of historical highs and lows to take and close trades: it is the complete opposite to the "buy low and sell high" approach. This trend following system was taught to a group of average and normal individuals, and almost everyone turned into a profitable trader. The main rule is   "Trade an N-day breakout and take profits when an M-day high or low is breached (N must me above M)" . Example
SL Trend Screener
Chalin Saranga Jayathilake
5 (4)
インディケータ
if you want more information please  pm me HI guys this my developing indicator 1st version alert logic work well.. this indicator using can you stronger currency and top weaker currency find well,this;s indicator multy MTF time frame strength work.very good for SL trend screener intraday trader and long time trader, very easily can you watch stronger and weaker index.I hope to more improve this future further,thank you
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex MT4 用インジケーター「モーニング スター パターン」 - インジケーター「モーニング スター パターン」は、プライス アクション トレーディングに非常に強力なインジケーターです。再描画なし、遅延なし。 - インジケーターは、チャート上で強気のモーニング スター パターンを検出します。チャート上の青い矢印信号 (画像を参照)。 - PC、モバイル、および電子メール アラート付き。 - また、その兄弟である弱気の「イブニング スター パターン」インジケーターも利用できます (以下のリンクに従ってください)。 - インジケーター「モーニング スター パターン」は、サポート/レジスタンス レベルと組み合わせるのに最適です。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
インディケータ
トレンドトレーディング は、タイミングのプルバックとブレイクアウトにより、市場で起こっているトレンドから可能な限り利益を得るように設計された指標です。確立されたトレンドの中で価格が何をしているかを分析することにより、取引の機会を見つけます。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 自信を持って効率的に金融市場を取引する むち打ちにならずに確立されたトレンドから利益を得る 収益性の高いプルバック、ブレイクアウト、早期の逆転を認識する この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 複数時間枠のダッシュボードを実装します インジケーターは再描画されていません 電子メール/音声/視覚アラートを実装します 確立されたトレンドは多くの取引機会を提供しますが、ほとんどのトレンド指標はそれらを完全に無視しています。インジケーターの解釈はかなり簡単です： （1） トレンドの変化 （2） トレンドの方向への後退 （3） トレンドの方向へのブレイクアウト 赤いダッシュ は下降トレンド中の修正です 青いダッシュ は上昇トレンド中
Mint RSiDC
David Joseph Sidney Jonasson
インディケータ
A Clean and Easy to Use indicator, this indicator  Shows a Lightblue Bar when price is headed up and a LightRed Bar when price is headed down for a Buy signal you want a Blue bar to show above the signal line / for a sell signal you want a Red bar to show below the signal line. this indicator is one part of a set of three and when combined creates a full Trading Strategy.  When used with Mint Channels and Mint Trend you will take buy signals when price hits LightBlue upper channel and RSi-CD sho
Crosskalp1
Mikhail Bilan
インディケータ
Добрый День уважаемые трейдеры!  Вашему вниманию индикатор созданный и работающий на базе трендовика ADX,  для торговли на смене направления движения который учитывает коррекцию и даёт возможность на ней заработать.  Применяю этот индикатор для скальпинга. Рекомендую таймфреймы от 15 ти минутного(М15) до часового (Н1) периодов.  Красный кружок сигнал на продажу- Sell) Зелёный кружок  сигнал на покупку Buy) Чем меньше ваш таймфрейм тем меньше пунктов вы зарабатываете.   Важно выставлять стопы! !В
Gartley Projection D
Oleksandr Medviediev
3.71 (7)
インディケータ
このインジケーターは、H.M.Gartley (「株式市場の利益」、1935 年) の開発に従って調和パターン (XABCD) を識別します。 D 点を透視投影の点として投影します (設定で ProjectionD_Mode = true を指定します)。 再描画はしません。 作業時間枠のバーが閉じるとき、特定されたパターン ポイントが Patterns_Fractal_Bars バーの間に移動していない場合、チャート上に (予想される価格変動の方向に) 矢印が表示されます。 この瞬間から、矢印はチャート上に永久に残ります。 連続した 2 ～ 3 つ以上の矢印 - これは市場状況の変化であり、再描画/再描画ではありません (時間枠を前後に切り替えてはなりません)。 注: 2 ～ 3 つ以上の矢印が連続している場合 - これは市況の変化であり、再描画ではありません。 パターンの総数は 85 です (Gartley-222 と Gartley-222WS を含む。完全なリストはコメント セクションにあります)。 識別されたすべてのパターンのうち、最後に識別されたパターンのみがベ
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーのためのベストソリューション! このダッシュボードソフトウェアは、28の通貨ペアで動作しています。それは私達の主要な指標（高度な通貨の強さ28と高度な通貨インパルス）の2に基づいています。それは全体の外国為替市場の大きい概観を与えます。それは、すべての（9）時間枠で28の外国為替ペアのための高度な通貨の強さの値、通貨の動きの速度と信号を示しています。チャート上で1つのインディケータを使用して市場全体を観察し、トレンドやスキャルピングの機会をピンポイントで見つけることができたら、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 このインディケータには、強い通貨と弱い通貨の識別、潜在的な取引の識別と確認がより簡単になるような機能が搭載されています。このインディケータは、通貨の強さや弱さが増加しているか減少しているか、また、すべての時間枠でどのように機能しているかをグラフィカルに表示します。 新機能として、現在の市場環境の変化に適応するダイナミックなマーケットフィボナッチレベルが追加され、すでに当社のAdvanced
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
インディケータ
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
インディケータ
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
インディケータ
Dynamic Forex28 Navigator - 次世代の Forex 取引ツール。 現在 49% オフ。 Dynamic Forex28 Navigator は、長年人気のインジケーターを進化させたもので、3 つの機能を 1 つにまとめています。 Advanced Currency Strength28 インジケーター (レビュー 695 件)  + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (レビュー 520 件) + CS28 コンボ シグナル (ボーナス)。 インジケーターの詳細 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 次世代の Strength インジケーターが提供するもの  オリジナルで気に入っていたすべての機能が、新機能と精度の向上によって強化されました。 主な機能: 独自の通貨強度計算式。 すべての時間枠でスムーズかつ正確な強度ライン。 トレンドの特定と正確なエントリーに最適です。 ダイナミックマーケットフィボナッチレベル (マーケットフィボナッチ)。 このインジケーターに固有
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
インディケータ
トレンドインジケーター、1つのツールに組み込まれたすべての重要なトレンド機能を備えたトレンドトレーディングとフィルタリングのための画期的なユニークなソリューション！ これは、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームおよびマルチ通貨インジケーターです。 期間限定オファー: サポートおよびレジスタンス スクリーナー インジケーターは、たった 50 ドルで永久的にご利用いただけます。(元の価格 250 ドル) (オファー延長) トレンドスクリーナーは、チャート内のドットで矢印トレンドシグナルを提供するインジケーターに続く効率的なインジケーターです。 トレンド分析インジケーターで使用できる機能： 1.トレンドスキャナー。 2.最大利益分析を備えたトレンドライン。 3.トレンド通貨強度メーター。 4.アラート付きのトレンド反転ドット。 5.アラート付きの強いトレンドドット。 6.トレンド矢印 毎日の分析例、毎日のシグナルパフォーマンス...など、トレンドスクリーナーインジケーターを使用して、ここで見つけること
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
インディケータ
現在20%OFF! このダッシュボードは、複数のシンボルと最大9つのタイムフレームで動作するソフトウェアの非常に強力な部分です。 このソフトは、弊社のメインインジケーター（ベストレビュー：Advanced Supply Demand）をベースにしています。    Advanced Supply Demand ダッシュボードは、素晴らしい概要を提供します。それは示しています。  ゾーン強度評価を含むフィルタリングされた需給値。 ゾーン内/ゾーンへのPips距離。 ネストされたゾーンがハイライトされます。 選択されたシンボルの4種類のアラートを全ての（9）時間枠で提供します。 それはあなたの個人的なニーズに合わせて高度に設定可能です。 あなたの利益! すべてのトレーダーにとって最も重要な質問です。 市場に参入するのに最適なレベルはどこか？ 成功のチャンスとリスク/リターンを得るために、強力な供給/需要ゾーン内またはその近くで取引を開始します。 損切りの最適な位置はどこですか？ 最も安全なのは、強力な供給/需要ゾーンの下/上にストップを置くことです。 最適な利益
RFI levels PRO
Roman Podpora
インディケータ
事前に指標   市場の反転レベルとゾーンを決定し 、価格がそのレベルに戻るのを待って、新しいトレンドの終わりではなく、始まりにエントリーできるようにします。 彼は示す   反転レベル   市場が方向転換を確認し、さらなる動きを形成する場所。 このインジケーターは再描画なしで動作し、あらゆる金融商品に最適化されており、       トレンドラインプロ   インジケータ。 すべての機器に対応する可逆構造スキャナー すべての取引商品を自動的に追跡し、すべての R 反転パターンを即座に識別して、LOGIC AI 信号がすでに存在する場所やその他の有用な情報を表示します。 Logic AI – エントリーポイントを表示するアシスタント 市場参入の最適なタイミングを判断するインテリジェントなシグナル。TPSproSYSTEMアルゴリズムを使用し、価格動向、トレンド、主要参加者の活動を分析します。 LOGIC AI が表示されるということは、市場状況が十分に整い、高い成功確率で取引の決定を下せる状態であることを意味します。 （R1-PRO）モードは、トレンドプロインジケーターからのトレンドの変化
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT5のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間: すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイム
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
インディケータ
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
インディケータ
トレンドラインプロ   市場の真の方向転換点を理解するのに役立ちます。この指標は、真のトレンド反転と主要プレーヤーが再び参入するポイントを示します。 分かりますか     BOSライン   複雑な設定や不要なノイズなしに、より長い時間足でのトレンドの変化と重要なレベルを把握できます。シグナルは再描画されず、バーが閉じた後もチャート上に残ります。 インジケーターが示す内容: 本当の変化   トレンド（BOSライン） 一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、リペイント機能を持つインジケーターとの重要な違いです。リペイント機能を持つインジケーターは、シグナルを発した後、それを変更し、資金の損失につながる可能性があります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できます。また、矢印が現れた後、目標値（利益確定）に達するか、反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります。 繰り返しエントリ       主要プレーヤーの補充 エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を向上させるため、最適な市場エントリーポイントが検索されるBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュ
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
このインジケーターは、各ポイントのボリュームを分析し、そのボリュームに対する市場の疲労レベルを計算します。 インジケーターは3本のラインで構成されています： 強気のボリューム疲労ライン 弱気のボリューム疲労ライン 市場のトレンドを示すライン。このラインは、市場が強気か弱気かに応じて色が変わります。 任意の開始点から市場を分析できます。一度ボリューム疲労ラインに達したら、次の分析を開始するための新しいポイントを設定してください。 トレンドや修正を分析できます。良いアプローチは、トレンドラインに達したときや、トップやボトムがヒットしたときにインジケーターを移動させることです。 トレンドラインとボリューム疲労ラインの距離が大きいほど、その方向のボリュームは大きくなります。 トレンドラインはオーダーを開く場所として使用でき、疲労ラインは利益を取るために使用されます。 このシステムは非常にユニークですが、非常に直感的でもあります。 市場には同様の製品はありません。 使用に制限はありません。すべての市場およびすべての時間枠で適用できます。 重要：MetaTrader4のテスターで確認する際は、紫色
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューションです。 このインディケータは、エキゾチックペア・コモディティ・インデックス・先物など、あらゆるシンボルの通貨の強さを表示することに特化したインディケータです。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨の強さを表示するために、9行目にどのシンボルでも追加することができます。独自の機能を多数搭載し、新しい計算式を採用したため、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールとなっています。新しいトレンドやスキャルピングチャンスのトリガーポイントを正確に把握することができるため、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアル：ここをクリック   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 すべての時間枠に対応します。あなたはすぐにトレンドを見ることができるようになります! 新しいアルゴリズムに基づいて設計されているため、潜在的な取引の特定と確認がより簡単になります。これは、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
インディケータ
トレンド指標は、金融市場での取引に使用されるテクニカル分析の領域の 1 つです。 Angular Trend Lines ー - トレンドの方向を総合的に判断し、エントリー シグナルを生成します。ろうそくの平均方向を平滑化するだけでなく トレンドラインの傾斜角度も使用します。傾斜角の基礎として、ガン角を構築する原理が採用されました。 テクニカル分析インジケーターは、ローソク足の平滑化とチャートの形状を組み合わせたものです。 トレンド ラインと矢印には 2 つの種類があります。赤い線と矢印は強気方向、紫の線と矢印は弱気方向です。 インジケーターの機能 このインジケーターは使いやすく、パラメータの設定も簡単で、トレンド分析や注文開始のシグナルの受信に使用できます。 インジケーターは再描画されず、ローソク足の終値に矢印が表示されます。 信号が発生したときに複数の種類のアラートを提供します。 あらゆる金融商品（外国為替、暗号通貨、貴金属、株式、指数）に使用できます。 このインジケーターは、どの時間枠やチャートでも機能します。 このインジケーターはプロセッサに負荷をかけない軽量アルゴリズム
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
インディケータ
このインジケーターは実践的なトレードに最適な自動波動分析のインジケーターです！ 場合... 注:   Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) の命名規則の影響で、私は波のグレーディングに西洋の名前を使用することに慣れていません。基本的な波を ペン 、二次波のバンドを セグメント と名付けました。同時に、 セグメント にはトレンドの方向が指定されます (この命名方法は将来のノートで使用されます。最初に言っておきます)。ただし、アルゴリズムは曲がりくねった理論とはほとんど関係がないため、付けるべきではありません。これは、私の市場分析 によって要約された、絶えず変化する複雑な運用ルール を反映しています。 バンドは標準化され、人によって異なることがないよう定義されており、市場参入を厳密に分析する上で重要な役割を果たす人為的な干渉の描画方法が排除されています。 このインジケーターを使用することは、取引インターフェイスの美しさを改善することと同等であり、元の K ライン取引を放棄し、取引の新しいレベルに連れて行きます。また、宣伝の観点から顧客の認識も向上します。 イ
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
インディケータ
Was: $299  Now: $99   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
インディケータ
Royal Scalping Indicator is an advanced price adaptive indicator designed to generate high-quality trading signals. Built-in multi-timeframe and multi-currency capabilities make it even more powerful to have configurations based on different symbols and timeframes. This indicator is perfect for scalp trades as well as swing trades. Royal Scalping is not just an indicator, but a trading strategy itself. Features Price Adaptive Trend Detector Algorithm Multi-Timeframe and Multi-Currency Trend Low
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
インディケータ
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all classic timeframes: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all classic timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From t
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
インディケータ
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
インディケータ
The indicator is a trading system for short-term trading. Scalper Assistant helps to determine the direction of the transaction, and also shows the entry and exit points. The indicator draws two lines (possible points for opening positions). At the moment of the breakdown of the upper line up (and when all trading conditions are met), an up arrow appears (a buy signal), as well as 2 goals. At the moment of the breakdown of the lower line down (and when all trading conditions are met), a down ar
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
インディケータ
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. How to get this indicator for free: Learn more Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79--> 99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't underst
Shogun Trade
Yuki Miyake
インディケータ
新規リリースを記念して、期間限定の特別価格で提供中です。 【コンセプト：戦場を俯瞰する将軍の視座】 目の前の敵と戦うだけの「歩兵」でいる限り、トレードで勝ち続けることはできません。 SHOGUN Tradeは、あなたの視点を局地戦から、戦局全体を見渡す「将軍（Commander）」の視座へと引き上げます。7つの時間軸を同時に掌握し、相場の成熟度を見極め、勝てる公算が高い時だけ静かに軍を動かす。そんな王者のトレード環境を提供します。 SHOGUN Trade を導入する5つの戦略的メリット SHOGUN Trade は、感情に振り回される「歩兵」の視点ではなく、戦局全体を支配する**「将軍」の視点**をトレーダーに提供します。曖昧な裁量判断を排除し、規律あるトレードを実現するためのメリットは以下の通りです。 1. 「なんとなく」のトレードからの完全な卒業 値動きに翻弄され、感覚でエントリーして後悔していませんか？ メリット: 高度な**「市場構造解析エンジン」**が、相場の「高値・安値の切り上げ/切り下げ」を自動判定し、現在のトレンド構造を明確にします。 結果: 今が「攻めるべきトレン
SL Session Strength 28 Pair
Chalin Saranga Jayathilake
5 (20)
インディケータ
SL Curruncy impulse  https://www.mql5.com/en/market/product/82593 SL Session Strength 28 Pair flow of this intraday Asian London New York Sessions strength.SL Session Strength 28 indicator best for intraday scalper. market powerful move time you can catch best symbol. because you'll know which currencies are best to trade at that moment. Buy strong currencies and sell weak currencies (Diverging currencies).   Suggested timeframes to trading : M5 - M15 - M30 - You can however just change session
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
インディケータ
このインディケータは、当社の2つの製品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . のスーパーコンビネーションです。 このインジケーターは全ての時間枠で作動し、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱のインパルスをグラフで表示します。 このインジケータは、金、エキゾチックペア、商品、インデックス、先物など、あらゆるシンボルの通貨強度の加速度を表示することに特化されています。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨強度の加速度（インパルスまたは速度）を表示するために、任意のシンボルを9行目に追加できる、この種の最初のものです。 新しいアルゴリズムに基づいて構築され、潜在的な取引の特定と確認がさらに容易になりました。これは、通貨の強さや弱さが加速しているかどうかをグラフィカルに表示し、その加速の速度を測定するためです。加速すると物事は明らかに速く進みますが、これはFX市場でも同じです。つまり、反対方向に加速している通貨をペアリングすれば、潜在的に利益を生む取引を特定
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
インディケータ
スイングトレーディング は、トレンドの方向のスイングと可能な反転スイングを検出するように設計された最初のインジケーターです。トレーディングの文献で広く説明されているベースラインスイングトレーディングアプローチを使用します。インディケータは、いくつかの価格と時間のベクトルを調査して、全体的なトレンドの方向を追跡し、市場が売られ過ぎまたは買われ過ぎて修正の準備ができている状況を検出します。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] むち打ちを起こさずに市場スイングの利益 インジケーターは常にトレンドの方向を表示します 色付きの価格帯は機会のベースラインを表します 色付きのダッシュは、可能な反転スイングを表します この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 複数時間枠のダッシュボードを実装します カスタマイズ可能なトレンドおよびスイング期間 電子メール/サウンド/プッシュアラートを実装します インジケータは再描画またはバックペインティングではありません Swing Tradingとは Swing Tradingは
SL Currency Strength Meter 28 Pair
Chalin Saranga Jayathilake
4.95 (22)
インディケータ
My  Intraday trading session indicator.    SL Session Strength 28 Pair   https://www.mql5.com/en/market/product/57585   This strategy is even used by the Banks to make profits. They take a strong currency and pitch against a weak currency This indicator allows you to analyze the hidden trends and correlations between the 8 most traded currencies via unique strength meter which creates multiple charts in a single window based on the price action of each currency in relation to all other currenci
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
インディケータ
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
インディケータ
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only    2  copies left ).                                             The next price will be increased to    $150 . The final price will be    $250. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers
作者のその他のプロダクト
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (2)
エキスパート
実運用シグナル（リアル口座） IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   本 EA は、MQL5 に表示されている 検証済みのリアルトレードシグナル と同一のロジックおよび執行ルールを使用しています。 推奨された最適化設定 を使用し、 信頼性の高い ECN / RAW スプレッドブローカー を利用した場合、実際の取引動作は当該リアルシグナルのパフォーマンスおよび取引構造に近いものとなります。 なお、ブローカー条件、スプレッド、約定品質、VPS 環境の違いにより、個々の結果は異なる場合があります。 本 EA は数量限定販売となっており、価格 USD 279 にて残り 2 本のみです；ご購入後、プライベートメッセージにてご連絡いただければ、ユーザーマニュアルおよび推奨設定をお渡しします。 過度なグリッド取引なし、危険なマーチンゲールなし、ナンピン（平均取得単価引き下げ）なし。 重要：GoldWave は実際の市場環境向けに設計されています。 本システムは AI 補助型の適応ロジ
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
インディケータ
Super Signal – Skyblade Edition プロ仕様のノンリペイント / ノーラグ・トレンドシグナルシステム。卓越した勝率を実現 | MT4 / MT5 対応 主な特徴： Super Signal – Skyblade Edition は、トレンド取引に特化したスマートなシグナルシステムです。マルチレイヤーのフィルターロジックを用いて、明確な方向性と実際のモメンタムに支えられた強力なトレンドのみを検出します。 このシステムは 天井や底を予測するものではありません 。次の3つの条件がすべて満たされた場合にのみシグナルを発生させます： 明確なトレンド方向 モメンタムの増加 健全なボラティリティ構造 市場セッションに基づく流動性分析と組み合わせることで、シグナルの精度とタイミングがさらに向上します。 シグナルの特性： すべての矢印シグナルは 100% 非リペイント / 遅延なし 一度出現したシグナルは固定され、点滅・消失しません チャート上の矢印、情報パネル、ポップアップ通知、音声アラート、プッシュ通知に対応 EAとの統合が可能（バッファ出力対応）、自動売買やシグナル
Super Signal Market Slayer
Shengzu Zhong
5 (2)
インディケータ
Super Signal Market Slayer 非リペイント｜高精度｜マルチマーケット対応インテリジェントトレンド指標 トレードにおいて本当に難しいのは、 注文することではなく、相場のノイズの中で「トレンドが始まった瞬間」を見極めることです。 Market Slayer はそのために開発されました。 本インジケーターは、日中取引向けに設計された非リペイント型のインテリジェント指標です。 多層確認とトレンドフィルターにより、重要な局面でのみ明確かつ信頼性の高い Buy / Sell シグナルを表示します。 主な特長 非リペイントシグナル 一度表示されたシグナルは固定され、消えたり移動したりしません。 高精度なトレンド判定 複数銘柄で検証され、特にゴールド M5 / M15 で安定した結果を示します。 マルチマーケット対応 ゴールド、FX、指数、主要暗号資産に対応。 日中取引向け最適化 M5・M15 に特化し、ノイズを抑え実行性を向上。 直感的で分かりやすい 初心者でも理解しやすく、すぐに使用可能。 技術ロジック概要 Market Slayer は単一条件の矢印ではありません。 以
Black horse indicator MT5
Shengzu Zhong
5 (2)
インディケータ
今の価格で入手できるうちに、ぜひ手に入れてください。価格はいつでも変更される可能性があります。 "Black Horse" インディケーターの目的は、価格アクションとVWAPインディケーターとの間のダイバージェンスを特定することです。これは潜在的な誤ったダイバージェンスを取り除き、高品質で正確なアラートを生成するためにフィルターを使用します。 ベアリッシュなダイバージェンスは、キャンドルの上に表示される赤いドットで示され、ブルリッシュなダイバージェンスはキャンドルの下に緑のドットで表示されます。 ダイバージェンスの主なフィルターは、ATR（平均真のレンジ）および見直し期間内の前のキャンドルの価格変動を中心にしています。ダイバージェンスは、見直し期間内の価格変動が十分に鋭いことで、ATR倍数とATRをかけたものを上回ると判定されます。 計算の特性から、より高いタイムフレームで作業する際には、ATR倍数と見直し期間により低い値を設定することが望ましいです。より高いタイムフレームでは、価格変動がより平滑化されるため、15分足のようなシャープな価格変動はより頻繁に発生せず、通常はより少
Black Horse indicator
Shengzu Zhong
5 (1)
インディケータ
今の価格で入手できるうちに、ぜひ手に入れてください。価格はいつでも変更される可能性があります。 "Black Horse" インディケーターの目的は、価格アクションとVWAPインディケーターとの間のダイバージェンスを特定することです。これは潜在的な誤ったダイバージェンスを取り除き、高品質で正確なアラートを生成するためにフィルターを使用します。 ベアリッシュなダイバージェンスは、キャンドルの上に表示される赤いドットで示され、ブルリッシュなダイバージェンスはキャンドルの下に緑のドットで表示されます。 ダイバージェンスの主なフィルターは、ATR（平均真のレンジ）および見直し期間内の前のキャンドルの価格変動を中心にしています。ダイバージェンスは、見直し期間内の価格変動が十分に鋭いことで、ATR倍数とATRをかけたものを上回ると判定されます。 計算の特性から、より高いタイムフレームで作業する際には、ATR倍数と見直し期間により低い値を設定することが望ましいです。より高いタイムフレームでは、価格変動がより平滑化されるため、15分足のようなシャープな価格変動はより頻繁に発生せず、通常はより少
UT BOT Advanced MT5
Shengzu Zhong
インディケータ
Advanced UT BOT ALERTS for MT5 プロフェッショナル多重フィルター型トレンド検出システム｜強化版 UT BOT エンジン 私たちは高品質なインジケーターのみを提供します。 Advanced UT BOT はプロフェッショナル向けに設計されており、安定したシグナルロジックと安全な計算構造によって遅延や誤更新を防止します。 過去のシグナルを 再描画・修正・削除することはありません 。 すべての BUY / SELL シグナルは ローソク足の確定後に生成され固定されます 。 リアルタイム取引中に 再描画は一切なく 、足が確定した時点で即座に表示されます。 期間限定オファー — 次回価格は 49 ドルになります。 価格が上がる前に今すぐ入手してください。 製品概要 Advanced UT BOT ALERTS は、 UT BOT のコアロジックに基づいて再構築された次世代のトレンドシグナルシステムです。 MT5 に完全対応し、複数のフィルター、動的ビジュアル化、高精度アラートを統合しています。 UT Bot インジケーターはもともと Yo_adriiiiaan に
UT BOT Advanced MT4
Shengzu Zhong
インディケータ
Advanced UT BOT ALERTS for MT4 プロフェッショナル多重フィルター型トレンド検出システム｜強化版 UT BOT エンジン 私たちは高品質なインジケーターのみを提供します。 Advanced UT BOT はプロフェッショナル向けに設計されており、安定したシグナルロジックと安全な計算構造によって遅延や誤更新を防止します。 過去のシグナルを 再描画・修正・削除することはありません 。 すべての BUY / SELL シグナルは ローソク足の確定後に生成され固定されます 。 リアルタイム取引中に 再描画は一切なく 、足が確定した時点で即座に表示されます。 期間限定オファー — 次回価格は 49 ドルになります。 価格が上がる前に今すぐ入手してください。 製品概要 Advanced UT BOT ALERTS   は、 UT BOT   のコアロジックに基づいて再構築された次世代のトレンドシグナルシステムです。 MT5 に完全対応し、複数のフィルター、動的ビジュアル化、高精度アラートを統合しています。 UT Bot インジケーターはもともと   Yo_adrii
Super Signal Market Slayer MT4
Shengzu Zhong
インディケータ
Super Signal Market Slayer 非リペイント｜高精度｜マルチマーケット対応インテリジェントトレンド指標 トレードにおいて本当に難しいのは、 注文することではなく、相場のノイズの中で「トレンドが始まった瞬間」を見極めることです。 Market Slayer はそのために開発されました。 本インジケーターは、日中取引向けに設計された非リペイント型のインテリジェント指標です。 多層確認とトレンドフィルターにより、重要な局面でのみ明確かつ信頼性の高い Buy / Sell シグナルを表示します。 主な特長 非リペイントシグナル 一度表示されたシグナルは固定され、消えたり移動したりしません。 高精度なトレンド判定 複数銘柄で検証され、特にゴールド M5 / M15 で安定した結果を示します。 マルチマーケット対応 ゴールド、FX、指数、主要暗号資産に対応。 日中取引向け最適化 M5・M15 に特化し、ノイズを抑え実行性を向上。 直感的で分かりやすい 初心者でも理解しやすく、すぐに使用可能。 技術ロジック概要 Market Slayer は単一条件の矢印ではありません。 以
Multiple Divergence Detection System for MT4
Shengzu Zhong
インディケータ
Multiple Divergence Detection System for MT4 マルチインディケータ「ダイバージェンス」検出および可視化ツール（Regular / Hidden、10種類のインジケータソース、軽量・高効率） 主要価値 • 一目でわかる統合表示：価格とインジケータの間で発生する**通常ダイバージェンス（Regular）および隠れダイバージェンス（Hidden）**を自動検出し、ラインとラベルで明確に表示します。 • 複数ソースの共鳴分析：MACD / MACDヒストグラム / RSI / ストキャスティクス / CCI / モメンタム / OBV / VWMACD / CMF / MFI を同時に分析。最小合成数を設定し、ノイズ信号を排除してより強力なダイバージェンスを抽出。 • 柔軟な表示制御：ラインやピボットの表示、インジケータ名の形式（フル・頭文字・非表示）、最新のセットのみを表示など、多様な設定が可能。 • 軽量で高速：最大バー数・ライン数・ラベル数を制限し、マルチタイムフレームや複数銘柄での同時稼働に最適化。 推奨通貨ペアおよび市場タイプ
Professional Copy Trading System MT4
Shengzu Zhong
ユーティリティ
MT4 Professional Copy Trading System MT4 Professional Copy Trading System は、ファンドマネージャー、シグナルプロバイダー、プロトレーダー向けに設計された信頼性の高いマルチアカウント取引コピーツールです。 マスター口座とレシーバー口座間での取引をリアルタイムで同期し、精密なリスク管理、柔軟なロット割り当て、高度な保護機能を提供します。 機関投資家レベルの精度を追求し、複数ブローカー間で迅速かつ安定した安全な実行を実現します。 概要 MT4 Professional Copy Trading System は、複数のアカウント間でシームレスな取引コピーを可能にします。 マスター口座の注文操作（新規、変更、決済）は、リアルタイムで1つまたは複数のレシーバーに反映され、すべての運用口座で一貫したパフォーマンスを確保します。 ローカルコピーとリモートコピーの両方に対応し、カスタマイズ可能なフィルター、シンボルマッピング、高度なエクイティ保護層を備えています。 投資家ポートフォリオの管理、シグナル配信、または複数ターミナルの
Multiple Divergence Detection System for MT5
Shengzu Zhong
インディケータ
Multiple Divergence Detection System for MT5 マルチインディケータ「ダイバージェンス」検出および可視化ツール（Regular / Hidden、10種類のインジケータソース、軽量・高効率） 主要価値 • 一目でわかる統合表示：価格とインジケータの間で発生する**通常ダイバージェンス（Regular）および隠れダイバージェンス（Hidden）**を自動検出し、ラインとラベルで明確に表示します。 • 複数ソースの共鳴分析：MACD / MACDヒストグラム / RSI / ストキャスティクス / CCI / モメンタム / OBV / VWMACD / CMF / MFI を同時に分析。最小合成数を設定し、ノイズ信号を排除してより強力なダイバージェンスを抽出。 • 柔軟な表示制御：ラインやピボットの表示、インジケータ名の形式（フル・頭文字・非表示）、最新のセットのみを表示など、多様な設定が可能。 • 軽量で高速：最大バー数・ライン数・ラベル数を制限し、マルチタイムフレームや複数銘柄での同時稼働に最適化。 推奨通貨ペアおよび市場タイプ
フィルタ:
infinite2025
97
infinite2025 2025.11.20 01:05 
 

I love this so much!

Aravind Kolanupaka
9769
Aravind Kolanupaka 2025.11.14 13:09 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

レビューに返信