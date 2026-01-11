Slayer Binary

スレイヤーバイナリーは、1キャンドルストライク矢印インジケーターのバイナリーオプションです。この指標は、聖杯を求める人向けではなく、一般的な取引に対して非現実的なアプローチです。この指標は一定のヒット率を示し、資金管理と日々の目標と組み合わせて使えば、さらに信頼性が高まります。インジケーターには以下に記載される多くの機能が備わっています:

特徴
再塗装なし:インジケーターは矢印をライブで再塗装しません。一度矢印が出ると、価格が逆方向に動いても矢印はその位置に留まります。
統計パネル:総合勝率%や最大損失勝ちシグナルなどの指標パフォーマンス統計を表示するパネル
ダイバージェンスに基づく実証済み論理:この指標はダイバージェンス戦略を用いて売買矢印を決定します。
6つ以上の追加フィルター:インジケーターには勝率を上げ、無限のコンボを試せるための多数の追加フィルターがあります。
どうやってトレードするの?
単純に上向き矢印が出たときにコール/買いを開き、その期間の次のローソク足で取引を閉じればいいだけです...売却/プットシグナルも逆です。
日々の目標、例えば3勝者を挙げてから取引を停止する場合、日々の目標を設定することで指標は非常に強力なツールになります。
サポート?
この指標は顧客の要望に応じて継続的に更新され、顧客の意見に基づいて常に改善されていきます。

