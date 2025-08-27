One Minute Gold

4.5

ワンミニットゴールド は、出来高・価格アクション・トレンドフィルターを基にした矢印型エントリーシグナルで、トレーダーが相場の正しい方向に乗り、チャンスを得るのを助けます。

なぜワンミニットゴールドを選ぶのか？

  1. TP-SL。 各シグナルにTPとSLオブジェクトがチャートに表示され、トレーダーはそれに基づき設定可能。方法はATR TP-SLと固定ポイントTP-SL。

  2. 統計パネル。 指定履歴バーに基づき勝敗統計を表示。現在の勝率%、連勝・連敗数、純利益を表示。

  3. 高度な調整性。 デフォルト設定は最適化されているが、無数の期間と組み合わせが可能。5つのルールがシグナル承認前に一致する必要あり。

  4. リペイントなし。 他のインジケーターと違い、矢印や機能は決してリペイントしません！

レビュー 11
Hamid Nikniyat
124
Hamid Nikniyat 2025.12.23 14:05 
 

Definitely one of the best indicators I’ve tried so far—big thanks to the developer! :)

Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.22 11:06 
 

Very good！

Omar Alsaleem
1558
Omar Alsaleem 2025.11.22 03:00 
 

Excellent indicator.

おすすめのプロダクト
BoxInside MT4
Evgeny Shevtsov
4.83 (6)
インディケータ
This indicator calculates the volume profile and places labels that correspond to the VAH, VAL and POC levels, for each candle individually. Indicator operation features The indicator works on the timeframes from M5 to MN, but it uses the history data of smaller periods: M1 - for periods from M5 to H1, M5 - for the H4 period, M30 - for the D1 period, H4 - for the W1 period, D1 - for the MN period. The color and location of the VAL, VAH and POC labels on the current candle are considered to be c
FREE
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
インディケータ
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Triple Threat Signal
Andri Maulana
インディケータ
Conquer the Markets with the Triple Threat Signal ! Tired of signals that leave you guessing? Introducing the Triple Threat Signal , the smart indicator that cuts through market noise to deliver high-probability trade setups. This isn't just another indicator; it's a complete, multi-layered system designed for traders who demand precision, confirmation, and confidence . Why You Need the Triple Threat Signal The market moves fast. You need a tool that confirms a trade from multiple angles before
FREE
Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
インディケータ
Check my paid tools they work great and I share Ea's based on them for free please r ate The Dual Timeframe RSI (Relative Strength Index) indicator is a novel trading tool that allows traders to monitor RSI readings from two different timeframes on a single chart. This dual perspective enables traders to identify potential trend confirmations and divergences more effectively. For instance, a trader might use a 1-hour RSI alongside a daily RSI to ensure that short-term trades align with the broa
FREE
Supply Demand MT4
Agus Santoso
4.33 (6)
インディケータ
MT4 バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/125434 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/157662 MT4 アシスタント: https://www.mql5.com/ja/market/product/107986 ラリーベースラリー (RBR)、ドロップベースラリー (DBR)、ドロップベースドロップ (DBD)、ラリーベースドロップ (RBD)、フェアバリューギャップ (FVG) / インバランス、ヒドゥンベース 「需給 MT4」インジケーターのご紹介。これは、金融市場のダイナミックな世界を正確かつ自信を持ってナビゲートするための究極のツールです。この最先端インジケーターは、トレーダーが需給動向をリアルタイムで把握できるよう綿密に設計されており、情報に基づいた意思決定と取引ポテンシャルの最大化を可能にします。 主な機能： 自動ゾーン識別：このインジケーターは、高度なアルゴリズムを用いて、価格チャート上に主要な需給ゾーンを自動的に検出し、プロットしま
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
インディケータ
Smart FVG インジケーター MT4 – MetaTrader 4 向け高度なフェアバリューギャップ検出 Smart FVG インジケーター MT4 は、MetaTrader 4 上で Fair Value Gap（FVG）をプロフェッショナルレベルで検出・監視し、アラートまで行うツールです。ATR ベースのフィルタリングと相場構造を考慮したロジックを組み合わせることで、ノイズを取り除き、流動性に応じて適応し、本当に重要な不均衡だけを残して精度の高い判断をサポートします。 主な特長 正確な FVG 検出：単なるローソク足のギャップではなく、市場の本質的な非効率を捉えます。 ATR ベースの精度：市場や時間軸が変わっても、低品質なシグナルを自動的にフィルタリング。 有効性のリアルタイム追跡：価格がゾーンを埋める／ブレイクすると、ゾーンが自動で延長・調整・削除されます。 カスタマイズ可能な表示：色・ラインスタイル・塗りつぶしを自由に設定し、どんなテンプレートにも合わせられます。 実用的なアラート：新規 FVG や、埋められた／無効化されたゾーンをリアルタイム通知。 パフォーマンス
FREE
Accuracy Meter
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
インディケータ
精度メーターの紹介： 精度メーターは、戦略の勝率を決定する強力なツールであり、メタトレーダー戦略テスターのようなすべてのトレードのエントリーポイントとエグジットポイントを示します。チャート上のインジケーターとしてシンプルなストラテジーテスターを使用し、さまざまなペアとタイムフレームにアタッチして調べることができます。戦略の正確さのパーセンテージ、ストップロスとリスクを報酬要素に変更し、それがトレーディングのアイデアにどのように影響するかを確認します。 Accuracy Meterはシンプルな戦略テスターです。この製品は、戦略テスターと同じチャート上の戦略の入口と出口にアクセスするのに役立ちます。この製品を使用すると、コストを節約し、不利益なEAを構築するためにお金を無駄にすることがありません。 よくある質問 ： どのように私はこの指標に私の戦略を定義できますか？ 精度メーターには、カスタムインジケーターのパスと名前を調整できる入力設定があり、買いバッファーと売りバッファーの番号も定義できます。 以下の設定を使用できます。     カスタム指標名     バッファ番号を購入
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
インディケータ
外国為替マーケットプロファイル（略してFMP） これは何ではありません： FMPは、従来の文字コード化されたTPO表示ではなく、チャートデータプロファイルの計算全体を表示しません。また、チャートを期間に分割して計算しません。 それが何をするか： 最も重要なことは、FMPインジケーターは、ユーザー定義のスペクトルの左端とユーザー定義のスペクトルの右端の間にあるデータを処理することです。 ユーザーは、インジケーターの両端をマウスで引くだけでスペクトルを定義できます。 インジケーターの右端がライブバーに引き寄せられ、さらに（将来に）引っ張られると、インジケーターは「ライブ」と見なされます（新しいバーで更新されます） インジケーターは、アタッチされているチャートに「アンカー」オブジェクトをドロップし、その後、そのアンカーをハードドライブ上のファイルに関連付けます。 これにより、チャート（またはインジケーター）が閉じられるまで、再起動しても設定が維持された状態で、チャート上で継続的なFMPを実行できます。 FMPインジケーターは、1つのチャート上でそれ自体の多くのインスタンスを実行でき、
FREE
CRW CCI and RSI and WPR
Kaijun Wang
4 (1)
インディケータ
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO The homeopathic indicator is also called the CCI indicator. The CCI indicator was proposed
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
インディケータ
MASi Three Screens is based on the trading strategy by Dr. Alexander Elder. This indicator is a collection of algorithms. Algorithms are based on the analysis of charts of several timeframes. You can apply any of the provided algorithms. List of versions of algorithms:     ThreeScreens v1.0 - A simple implementation, with analysis of the MACD line;     ThreeScreens v1.1 - A simple implementation, with analysis of the MACD histogram;     ThreeScreens v1.2 - Combines the first two algorithms in
FREE
Kombajn Signal
Mariusz Piotr Rodacki
インディケータ
The indicator still has a few bugs but is ready for testing. This is my first indicator that determines entry and exit points. The entry point is based on breaking the peaks determined by a channel indicating highs and lows (invisible channels). TP1 is a probable target at which most positions can be closed. The channel determining the opening and closing of positions is based on different assumptions. The red stop loss line is determined based on lows and highs. The stop loss can be adjusted a
FREE
SchaffTrendCycle indicator
Etsushi Ishizuka
インディケータ
Schaff Trend Cycleとは Schaff Trend Cycle（STC）は、トレンドの転換点をタイムリーに捉えるために設計されたオシレーター系インジケーターです。従来の移動平均やMACDと比較して、サイクル的な動きとモメンタムを組み合わせることで、トレンドの始まりと終わりをより明確に把握できます。 主な特徴 トレンド転換シグナルの明確化：上昇トレンドではサイクルラインが上向きに、下降トレンドでは下向きに推移します。 レンジ相場でのだましを抑制：サイクル周期を考慮した平滑化処理により、短期的なノイズを減少させます。 パラメーター調整が容易：期間や平滑化係数を変更するだけで、動作感度を初心者から上級者まで幅広く調整可能です。 計算ロジック概要 モメンタムの算出 指定期間の価格変化をもとに、短期および長期のモメンタムを計算します。 サイクル平滑化 モメンタムに対し、二重平滑化（ダブル・スムージング）を適用し、サイクル的な振動成分を抽出します。 正規化処理 0～100の範囲に正規化し、オシレーターとして表示します。 シグナル生成 水平ライン（通常は25と75）を上下に抜
FREE
Pinpoint Extreme Swing
Andri Maulana
インディケータ
Unlock Precision Trading with Pinpoint Extreme Swing! Are you tired of missing out on crucial market reversals? Do you wish you had a reliable tool to spot high-probability swing trading opportunities? Look no further! The Pinpoint Extreme Swing indicator is your ultimate partner in navigating the dynamic world of trading, designed to give you the edge you need to succeed. This powerful MQL4 indicator is engineered to identify significant market turning points by intelligently combining the Mon
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
インディケータ
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
Zig Zag 123
Stephen Reynolds
インディケータ
Zig Zag 123 tells us when a reversal or continuation is more likely by looking at the shift in supply and demand. When this happens a signature pattern appears known as 123 (also known ABC) will often break out in direction of higher low or lower high. Stop loss and take profit levels have been added. There is a panel that shows the overall performance of your trades for if you was to use these stop loss and take profit levels.  We get alerted if a pattern 123 appears and also if the price re
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
インディケータ
MACD indicator in MetaTrader 4/5 looks different than MACD does in most other charting software. That is because the MetaTrader 4/5 version of MACD displays the MACD line as a histogram when it is traditionally displayed as a line. Additionally, the MetaTrader 4/5 version computes the Signal line using an SMA, while according to MACD definition it is supposed to be an EMA. The MetaTrader 4/5 version also does not compute a true MACD Histogram (the difference between the MACD/Signal lines). This
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
インディケータ
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
QualifiedEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
インディケータ
QualifiedEngulfing - は ProEngulfing インジケーターの無料版です。 ProEngulfing - は Advance Engulf インジケーターの有料版で、 こちらからダウンロードできます。 ProEngulfing の無料版と有料版の違いは何ですか？無料版は1日に1つのシグナルの制限があります。 QualifiedEngulfingをご紹介します - あなたのMT4用のプロフェッショナルエンゴルフパターンインジケーター Precisionの力を解放して、QualifiedEngulfingを使用して外国為替市場での資格のあるエンゴルフパターンを特定および強調する先進的なインジケーターです。MetaTrader 4用に開発されたQualifiedEngulfingは、外国為替市場のエンゴルフパターンを確認およびハイライトするために設計された切り立ったアプローチを提供し、取引の決定に対して最も信頼性の高いシグナルのみを受け取ることを確認します。 QualifiedEngulfingの動作方法： QualifiedEngulfingは、エンゴルフパター
FREE
Buy Sell zones x2 free
Andrii Malakhov
インディケータ
Индикатор "Buy Sell zones x2" основан на принципе "остановка/разворот после сильного движения". Поэтому, как только обнаруживается сильное безоткатное движение, сразу после остановки - рисуется зона покупок/продаж. Зоны отрабатывают красиво. Или цена ретестит зону и улетает в космос, или пробивает зону насквозь и зона отрабатывается с другой стороны так же красиво.  Работает на всех таймфреймах. Лучше всего выглядит и отрабатывает на Н1.    Может использоваться как: индикатор зон, где лучше вс
FREE
Market Shift and FVG
Cruz Molina William Alberto
5 (2)
インディケータ
MT4用 マーケットストラクチャーシフトとフェアバリューギャップ (FVG) インジケーター このMT4インジケーターは、市場構造の変化とフェアバリューギャップ（FVG）を特定し、トレーダーに潜在的な取引機会を提供します。モバイル通知を通じてこれらのイベントをユーザーに警告し、変化する市場状況に迅速に対応できるようにします。 主な特徴: 市場構造シフトの検出: スイング高値/安値のブレイクと、平均と比較して значительный なキャンドル本体サイズに基づいて、強気と弱気の市場構造シフトを識別します。チャート上の上/下矢印で視覚化されます。 フェアバリューギャップ (FVG) の識別: 過去3本のキャンドルの価格アクションに基づいて、強気と弱気のFVGを検出します。 FVGはチャート上で色付きの長方形で強調表示されます。 モバイル通知: マーケットストラクチャーシフトとFVG形成の両方に関するリアルタイムのモバイル通知を受信し、潜在的な取引設定を見逃さないようにします。 カスタマイズ可能なパラメータ: ルックバック期間 (Lookback Period): スイング高値/安値計
FREE
Cumulative Delta MT4
Evgeny Shevtsov
4.86 (29)
インディケータ
The indicator analyzes the volume scale and splits it into two components - seller volumes and buyer volumes, and also calculates the delta and cumulative delta. The indicator does not flicker or redraw, its calculation and plotting are performed fairly quickly, while using the data from the smaller (relative to the current) periods. The indicator operation modes can be switched using the Mode input variable: Buy - display only the buyer volumes. Sell - display only the seller volumes. BuySell -
FREE
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4 (2)
インディケータ
Wave Reversal Indicator - determines the direction of trend waves and price reversals. The indicator shows wave movements and trend directions. It gives recommendations where to follow the trader, helps to follow the trading strategy. It is an addition to an intraday or medium-term strategy. Almost all parameters are selected for each time frame and are changed automatically, the only parameter for manual adjustment is the wavelength. Works on various trading instruments and timeframes, recomme
FREE
TPX Connect All
TPX
インディケータ
After purchasing the Tpx Dash Supply Demand indicator, you must download this indicator which will link and feed market data to the Tpx Dash Supply Demand indicator and will provide all Supply Demand price signals, ATR Stop, VAH and VAL, trend values ​​with the ADX, and POC prices and locations in the market. Just download it and Dash will locate the indicator to retrieve the information!
FREE
Cart Indicator
Akira Egashira
インディケータ
This is a regression tree indicator for MT4/MT5. This indicator classificate nodes on the time period so that the deviation becomes smaller, and displays regression line and channel for each node. It's free! Attached CartDemo.ex4 and CartDemo.ex5 is a Demo version and has the following limitations: Can't use HighSpeed method (default method is RandomForest) Maximum number of bars is 260 (increase from 200) There is no expiration date and can be started many times, but it stops after an hour.
FREE
Candlestick Oscillator
Stephen Reynolds
4 (1)
インディケータ
Candlestick Oscillator is a truly unique Oscillator that uses the concepts of within candlestick trading called the Record Session High. This is a method of analysing candlesticks to gauge when a trend might be wearing out and therefore ready for reversal or pause. We call it a record session high when we get 8 or more previous candles that have higher closes. We call it a record session low when we get 8 or more previous candles that have lower closes.  We don't rely on the typical Oscillation
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
インディケータ
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
インディケータ
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
MTF Stochastic and RSI
Georgiy Gazaryan
5 (2)
インディケータ
A simple but effective helper that will allow you to track both global and local market trends. The indicator combines the work of two oscillators: Stochastic and RSI. Both indicators can be set to any timeframe. Advantages of Use Multitimeframe - you can adjust both indicators to the desired timeframes. To obtain the entry points, you can use the Elder's triple screen system. Highly customizable - you can configure not only the parameters of the indicators, but also their appearance (color and
FREE
LongTerm SupplyDemand
Meryem Sabir
インディケータ
Long-Term Supply Demand Indicator – Description The Long-Term Supply Demand Indicator is a professional MT4 tool designed for traders who want to track higher-timeframe support and resistance zones on lower timeframes. It identifies supply and demand areas formed on the H4 timeframe and displays them clearly on M15, M5, and M1 charts, giving traders a precise view of key market zones across multiple timeframes. The indicator provides alerts when a new supply or demand zone is formed, allowing
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
インディケータ
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
インディケータ
Gann Made Easy は、ミスター・ギャンの理論を使用した取引の最良の原則に基づいた、プロフェッショナルで使いやすい外国為替取引システムです。 W・D・ガン。このインジケーターは、ストップロスとテイクプロフィットレベルを含む正確な買いと売りのシグナルを提供します。 PUSH通知を利用して外出先でも取引可能です。 購入後に私に連絡して、取引のヒント、ボーナス、および「GANN MADE EASY」EA アシスタントを無料で入手してください。 おそらく、ギャンの取引手法についてはすでに何度も聞いたことがあるでしょう。通常、ギャンの理論は初心者のトレーダーだけでなく、すでにある程度の取引経験がある人にとっても非常に複雑なものです。なぜなら、ギャンの取引手法は理論的にはそれほど簡単に適用できるものではないからです。私はその知識を磨き、最良の原則を私の外国為替インジケーターに組み込むために数年を費やしました。 このインジケーターは非常に簡単に適用できます。必要なのは、それをチャートに添付し、簡単な取引推奨事項に従うだけです。このインジケーターは常に市場分析の仕事を行い、取引の機会を探しま
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーのためのベストソリューション! このダッシュボードソフトウェアは、28の通貨ペアで動作しています。それは私達の主要な指標（高度な通貨の強さ28と高度な通貨インパルス）の2に基づいています。それは全体の外国為替市場の大きい概観を与えます。それは、すべての（9）時間枠で28の外国為替ペアのための高度な通貨の強さの値、通貨の動きの速度と信号を示しています。チャート上で1つのインディケータを使用して市場全体を観察し、トレンドやスキャルピングの機会をピンポイントで見つけることができたら、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 このインディケータには、強い通貨と弱い通貨の識別、潜在的な取引の識別と確認がより簡単になるような機能が搭載されています。このインディケータは、通貨の強さや弱さが増加しているか減少しているか、また、すべての時間枠でどのように機能しているかをグラフィカルに表示します。 新機能として、現在の市場環境の変化に適応するダイナミックなマーケットフィボナッチレベルが追加され、すでに当社のAdvanced
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
インディケータ
M1 SNIPER は使いやすいトレーディングインジケーターシステムです。M1時間足向けに設計された矢印インジケーターです。M1時間足でのスキャルピングのためのスタンドアロンシステムとして、また既存のトレーディングシステムの一部としても使用できます。このトレーディングシステムはM1時間足での取引に特化して設計されていますが、他の時間足でも使用できます。元々、この手法はXAUUSDとBTCUSDの取引用に設計しましたが、他の市場においても役立つと考えています。 インジケーターのシグナルは、トレンドの方向と逆方向に取引できます。インジケーターのシグナルを利用して両方向に取引するのに役立つ特別な取引テクニックをご紹介します。この手法は、特別な動的なサポートとレジスタンスの価格帯を利用することに基づいています。 ご購入後、M1 SNIPER矢印インジケーターをすぐにダウンロードできます。さらに、M1 SNIPERツールのすべてのユーザーに、以下のスクリーンショットに表示されているApollo Dynamic SRインジケーターを無料で提供しています。この2つのインジケーターを組み合わせることで
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
インディケータ
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
インディケータ
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
インディケータ
Apollo SR Master は、サポート/レジスタンスゾーンを利用した取引をより容易かつ確実にする特別な機能を備えたサポート/レジスタンスインジケーターです。このインジケーターは、ローカル価格の高値と安値を検出することで、タイムラグなしでリアルタイムにサポート/レジスタンスゾーンを計算します。そして、新たに形成されたSRゾーンを確認するために、インジケーターは特別なシグナルを表示します。このシグナルは、SRゾーンを実際の売りまたは買いシグナルとして考慮して使用できることを示します。この場合、SRゾーンの強度が高まり、SRエリアからの取引が成功する確率も高まります。これがこのインジケーターの基本的な考え方です。 SRゾーンは、ストップロスとテイクプロフィットの設定を容易にします。シグナルの方向に応じて、SRゾーンの上または下のスペースをストップロスとして設定できます。さらに、反対側のSRゾーンは、潜在的なテイクプロフィットエリアとして設定できます。 また、Apollo SRマスターインジケーターをご利用のすべてのユーザーには、「Apollo Price Action System」
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
インディケータ
Dynamic Forex28 Navigator - 次世代の Forex 取引ツール。 現在 49% オフ。 Dynamic Forex28 Navigator は、長年人気のインジケーターを進化させたもので、3 つの機能を 1 つにまとめています。 Advanced Currency Strength28 インジケーター (レビュー 695 件)  + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (レビュー 520 件) + CS28 コンボ シグナル (ボーナス)。 インジケーターの詳細 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 次世代の Strength インジケーターが提供するもの  オリジナルで気に入っていたすべての機能が、新機能と精度の向上によって強化されました。 主な機能: 独自の通貨強度計算式。 すべての時間枠でスムーズかつ正確な強度ライン。 トレンドの特定と正確なエントリーに最適です。 ダイナミックマーケットフィボナッチレベル (マーケットフィボナッチ)。 このインジケーターに固有
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
インディケータ
トレンドインジケーター、1つのツールに組み込まれたすべての重要なトレンド機能を備えたトレンドトレーディングとフィルタリングのための画期的なユニークなソリューション！ これは、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームおよびマルチ通貨インジケーターです。 期間限定オファー: サポートおよびレジスタンス スクリーナー インジケーターは、たった 50 ドルで永久的にご利用いただけます。(元の価格 250 ドル) (オファー延長) トレンドスクリーナーは、チャート内のドットで矢印トレンドシグナルを提供するインジケーターに続く効率的なインジケーターです。 トレンド分析インジケーターで使用できる機能： 1.トレンドスキャナー。 2.最大利益分析を備えたトレンドライン。 3.トレンド通貨強度メーター。 4.アラート付きのトレンド反転ドット。 5.アラート付きの強いトレンドドット。 6.トレンド矢印 毎日の分析例、毎日のシグナルパフォーマンス...など、トレンドスクリーナーインジケーターを使用して、ここで見つけること
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
インディケータ
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
インディケータ
現在20%OFF! このダッシュボードは、複数のシンボルと最大9つのタイムフレームで動作するソフトウェアの非常に強力な部分です。 このソフトは、弊社のメインインジケーター（ベストレビュー：Advanced Supply Demand）をベースにしています。    Advanced Supply Demand ダッシュボードは、素晴らしい概要を提供します。それは示しています。  ゾーン強度評価を含むフィルタリングされた需給値。 ゾーン内/ゾーンへのPips距離。 ネストされたゾーンがハイライトされます。 選択されたシンボルの4種類のアラートを全ての（9）時間枠で提供します。 それはあなたの個人的なニーズに合わせて高度に設定可能です。 あなたの利益! すべてのトレーダーにとって最も重要な質問です。 市場に参入するのに最適なレベルはどこか？ 成功のチャンスとリスク/リターンを得るために、強力な供給/需要ゾーン内またはその近くで取引を開始します。 損切りの最適な位置はどこですか？ 最も安全なのは、強力な供給/需要ゾーンの下/上にストップを置くことです。 最適な利益
RFI levels PRO
Roman Podpora
インディケータ
事前に指標   市場の反転レベルとゾーンを決定し 、価格がそのレベルに戻るのを待って、新しいトレンドの終わりではなく、始まりにエントリーできるようにします。 彼は示す   反転レベル   市場が方向転換を確認し、さらなる動きを形成する場所。 このインジケーターは再描画なしで動作し、あらゆる金融商品に最適化されており、       トレンドラインプロ   インジケータ。 すべての機器に対応する可逆構造スキャナー すべての取引商品を自動的に追跡し、すべての R 反転パターンを即座に識別して、LOGIC AI 信号がすでに存在する場所やその他の有用な情報を表示します。 Logic AI – エントリーポイントを表示するアシスタント 市場参入の最適なタイミングを判断するインテリジェントなシグナル。TPSproSYSTEMアルゴリズムを使用し、価格動向、トレンド、主要参加者の活動を分析します。 LOGIC AI が表示されるということは、市場状況が十分に整い、高い成功確率で取引の決定を下せる状態であることを意味します。 （R1-PRO）モードは、トレンドプロインジケーターからのトレンドの変化
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT5のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間: すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイム
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
インディケータ
新規リリースを記念して、期間限定の特別価格で提供中です。 【コンセプト：混沌を切り裂く一刀】 遅行するインジケーターやノイズだらけのチャートに迷う日々は終わりです。KATANA Scalperは、「刀」のように鋭い切れ味で相場のノイズを切り落とし、価格の中に隠された純粋な「モメンタムの芯」だけを可視化するために設計されました。複雑な相場をシンプルにし、外科医のような精密さでエントリーするための「視界」を提供します。 KATANA Scalper を導入する5つの核心的メリット KATANA Scalper は単なるシグナルツールではなく、 「機関投資家レベルの市場分析視点」を個人トレーダーにインストールするシステム と言えます。具体的なメリットは以下の通りです。 1. 「遅れ」と「ダマシ」のジレンマからの解放 一般的なインジケーターの最大の弱点である「反応の遅れ（ラグ）」と「ノイズ（ダマシ）」のトレードオフを、独自の 非線形ノイズ除去エンジン で解決しています。 メリット: 従来のオシレーターが反応する前に、市場構造の変化を捉えることができます。 結果: トレンドの「頭と尻尾」ではな
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
インディケータ
通貨強さウィザードは、取引を成功させるためのオールインワン ソリューションを提供する非常に強力な指標です。このインジケーターは、複数の時間枠のすべての通貨のデータを使用して、このまたはその外国為替ペアのパワーを計算します。このデータは、使いやすい通貨インデックスと通貨パワーラインの形式で表され、特定の通貨のパワーを確認するために使用できます。 必要なのは、取引したいチャートにインジケーターを接続することだけです。インジケーターは、取引する通貨の実際の強さを示します。このインジケーターは、トレンドに合わせて取引するときに有利に利用できる売買高の圧力の極値も示します。このインジケーターには、フィボナッチに基づく可能なターゲットも表示されます。 このインジケーターは、PUSH 通知を含むあらゆるタイプのアラートを提供します。 購入後ご連絡下さい。私の取引のヒントをあなたと共有し、素晴らしいボーナスインジケーターを無料で提供します! 幸せで有益な取引をお祈りします。
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
インディケータ
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
インディケータ
PRO Renko Systemは、特別にRENKOチャートを取引するために設計された高精度の取引システムです。 これは、様々な取引商品に適用することができる普遍的なシステムです。 システムは効果的に正確な逆転信号へのアクセスを与えるいわゆる市場の騒音を中和する。 表示器は非常に使いやすく、信号の生成に責任がある1つの変数だけがあります。 あなたは簡単にお好みの任意の取引ツールとレンコバーのサイズにツールを適応させることができます。 私はいつもあなたが私のソフトウェアで収益性の高い取引を支援するために余分なサポートを提供する準備ができています！ 私はあなたに幸せで収益性の高い取引をしたいです！ ご購入後にご連絡ください！ 私はあなたに私のレンコチャートジェネレータを送信します。 私はまた、私の個人的な推奨事項やシステムの他のモジュールを無料で共有します！
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
インディケータ
トレンドラインプロ   市場の真の方向転換点を理解するのに役立ちます。この指標は、真のトレンド反転と主要プレーヤーが再び参入するポイントを示します。 分かりますか     BOSライン   複雑な設定や不要なノイズなしに、より長い時間足でのトレンドの変化と重要なレベルを把握できます。シグナルは再描画されず、バーが閉じた後もチャート上に残ります。 インジケーターが示す内容: 本当の変化   トレンド（BOSライン） 一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、リペイント機能を持つインジケーターとの重要な違いです。リペイント機能を持つインジケーターは、シグナルを発した後、それを変更し、資金の損失につながる可能性があります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できます。また、矢印が現れた後、目標値（利益確定）に達するか、反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります。 繰り返しエントリ       主要プレーヤーの補充 エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を向上させるため、最適な市場エントリーポイントが検索されるBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュ
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
インディケータ
市場の2つの基本原則に基づく日中戦略。 このアルゴリズムは、追加のフィルターを使用したボリュームと価格の波の分析に基づいています。インディケータのインテリジェントアルゴリズムは、2つの市場要因が1つに結合した場合にのみシグナルを出します。インディケータは、より高い時間枠のデータを使用して、M1チャート上の特定の範囲の波を計算します。そして波を確認するために、インジケーターはボリュームによる分析を使用します。 このインディケータはレディトレーディングシステムです。トレーダーが必要とするのは、信号に従うことだけです。また、インジケーターはあなた自身の取引システムの基礎になることができます。取引はミニッツチャートでのみ行われます。 インジケーターがMTFの原則を使用しているという事実にもかかわらず、インジケーターのアルゴリズムは可能な限り安定しています。 購入後、必ず私に書いてください！私の取引設定と推奨事項をあなたと共有します！
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
インディケータ
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
このインジケーターは、各ポイントのボリュームを分析し、そのボリュームに対する市場の疲労レベルを計算します。 インジケーターは3本のラインで構成されています： 強気のボリューム疲労ライン 弱気のボリューム疲労ライン 市場のトレンドを示すライン。このラインは、市場が強気か弱気かに応じて色が変わります。 任意の開始点から市場を分析できます。一度ボリューム疲労ラインに達したら、次の分析を開始するための新しいポイントを設定してください。 トレンドや修正を分析できます。良いアプローチは、トレンドラインに達したときや、トップやボトムがヒットしたときにインジケーターを移動させることです。 トレンドラインとボリューム疲労ラインの距離が大きいほど、その方向のボリュームは大きくなります。 トレンドラインはオーダーを開く場所として使用でき、疲労ラインは利益を取るために使用されます。 このシステムは非常にユニークですが、非常に直感的でもあります。 市場には同様の製品はありません。 使用に制限はありません。すべての市場およびすべての時間枠で適用できます。 重要：MetaTrader4のテスターで確認する際は、紫色
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューションです。 このインディケータは、エキゾチックペア・コモディティ・インデックス・先物など、あらゆるシンボルの通貨の強さを表示することに特化したインディケータです。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨の強さを表示するために、9行目にどのシンボルでも追加することができます。独自の機能を多数搭載し、新しい計算式を採用したため、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールとなっています。新しいトレンドやスキャルピングチャンスのトリガーポイントを正確に把握することができるため、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアル：ここをクリック   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 すべての時間枠に対応します。あなたはすぐにトレンドを見ることができるようになります! 新しいアルゴリズムに基づいて設計されているため、潜在的な取引の特定と確認がより簡単になります。これは、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
インディケータ
Scalper Vault は、スキャルピングを成功させるために必要なすべてを提供するプロフェッショナルなスキャルピング システムです。このインジケーターは、外国為替およびバイナリー オプションのトレーダーが使用できる完全な取引システムです。推奨される時間枠は M5 です。 システムは、トレンドの方向に正確な矢印シグナルを提供します。また、トップとボトムのシグナルとギャン マーケット レベルも提供します。 インジケーターは、プッシュ通知を含むすべてのタイプのアラートを提供します。 インジケータの購入後にご連絡ください。私の個人的な取引の推奨事項と素晴らしいボーナス指標を無料で共有します! 幸せで有益な取引をお祈りします！
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
インディケータ
デイトレーダーマスターは、デイトレーダーのための完全なトレーディングシステムです。システムは2つのインジケーターで構成されています。 1つの指標は売買する矢印信号です。それはあなたが得る矢印インジケーターです。 2つ目のインジケーターを無料で提供します。 2番目のインジケーターは、これらの矢印と組み合わせて使用​​するために特別に設計されたトレンドインジケーターです。 インジケーターは繰り返さず、遅れないでください！ このシステムの使用は非常に簡単です。 2色の線で表示されている現在のトレンドの方向に矢印信号をたどる必要があります。青は買いの傾向です。赤い色は売りの傾向です。青い矢印は買いシグナルです。赤い矢印は売りの合図です。トレンドラインの色と一致するように、矢印の色と信号の方向が必要です。 矢印インジケーターは、主に時間間隔M5とM15での日中取引のために作成されました。ただし、技術的には、システムは他の時間間隔で使用できます。 インジケータには、PUSHメッセージ機能を備えたポップアップアラートが装備されています。 購入後、必ず私に書いてください！私はあなたにシステムとの取引の
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
インディケータ
Apollo Secret Trend は、任意のペアと時間枠でトレンドを見つけるために使用できるプロのトレンド インジケーターです。インジケーターは、取引するペアや時間枠に関係なく、市場のトレンドを検出するために使用できる主要な取引インジケーターになることができます。インジケーターで特別なパラメーターを使用することにより、シグナルを個人の取引スタイルに適応させることができます。 このインジケーターは、PUSH 通知を含むすべてのタイプのアラートを提供します。インジケータの信号は再描画しないでください!提供されたスクリーンショットでは、アポロ シークレット トレンド インジケーターと買われ過ぎ/売られ過ぎのオシレーター インジケーターを組み合わせて見ることができます。これは完全に無料で提供されます。 購入後、2 番目の買われすぎおよび売られすぎのオシレーター インジケーターを無料で入手するために私に連絡してください!また、システムの使用方法についても説明します。お得な特典もご用意しております！
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
インディケータ
トレンド指標は、金融市場での取引に使用されるテクニカル分析の領域の 1 つです。 Angular Trend Lines ー - トレンドの方向を総合的に判断し、エントリー シグナルを生成します。ろうそくの平均方向を平滑化するだけでなく トレンドラインの傾斜角度も使用します。傾斜角の基礎として、ガン角を構築する原理が採用されました。 テクニカル分析インジケーターは、ローソク足の平滑化とチャートの形状を組み合わせたものです。 トレンド ラインと矢印には 2 つの種類があります。赤い線と矢印は強気方向、紫の線と矢印は弱気方向です。 インジケーターの機能 このインジケーターは使いやすく、パラメータの設定も簡単で、トレンド分析や注文開始のシグナルの受信に使用できます。 インジケーターは再描画されず、ローソク足の終値に矢印が表示されます。 信号が発生したときに複数の種類のアラートを提供します。 あらゆる金融商品（外国為替、暗号通貨、貴金属、株式、指数）に使用できます。 このインジケーターは、どの時間枠やチャートでも機能します。 このインジケーターはプロセッサに負荷をかけない軽量アルゴリズム
作者のその他のプロダクト
Sure Reversal
Abdulkarim Karazon
5 (1)
インディケータ
SURE REVERSALは、強気または弱気相場の動きを示す重要な反転ポイントを示すヒストグラム型のオーバー買い/売却型指標です 。この指標は移動平均線とRSI指標の融合であり、リペインターではなく遅延しません。 パラメータ : Ma周期 Ma 方法 Ma 価格 確定期間(Rsi) 確実価格(Rsi) ============== ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TMA Stochastic
Abdulkarim Karazon
インディケータ
TMA Stochastic は、確率的オシレーターと TMA バンド指標に基づいた指標であり、この指標は反転戦略に基づいています。 推奨期間 : 15 歳以上 推奨設定: スキャルピングには低い値、スイングトレードには高い値 ================================================= ===================== パラメーター ： tma 履歴: ストキャスティクスで tma バンドを表示するために遡るバー数 K周期（確率的） D期間（確率的） S期間（確率的） TMA期間 TMAシフト 極端な tma 偏差 : 遠帯域の偏差 tma 偏差 : 内側バンドの偏差 --------------------------------------------------------------
FREE
ZHL Channel
Abdulkarim Karazon
インディケータ
ジグザグインジケーターに基づいた、ジグザグ高低チャネルインジケーターは、トレーダーにトレンドの変化を警告するツールであり、非常に役に立ちます。 現在のトレンドの変化を早期に警告するため、インジケーターには、より高い時間枠またはより低い時間枠で取引できるマルチタイムフレームオプションがあります。 現在のタイムフレームのチャネル。このインジケーターはシステム/戦略に追加され、スタンドアロンで取引に使用できますが、使用することをお勧めします。 あなたの武器庫に加えてください。 =========================================== ===========================================
FREE
Supreme HmaSignal
Abdulkarim Karazon
4.5 (2)
インディケータ
The Supreme HmaSignal indicator is an indicator for trend trading , its main character is the hull moving average colored line , and secondary is buy and sell arrows , arrows are fair but the main focus is on the colored hma , this indicator does not repaint or back paint or delay its signals. if you like this indicator please check my Supreme Trendhisto:   here   , and my Supreme Diamond indicator :   here Parameters:  HMA Period HMA Smoothing HMA Price (close/open) Signal Period (Arrows)
FREE
SuperEntryx
Abdulkarim Karazon
インディケータ
スーパーエントリーはオールインワンの矢印タイプのインジケーターで、ロングシグナルとショートシグナルだけでサイドtpとslレベルを与え、ATR値に基づいて変更および微調整することができます。このインジケーターは、勝率やその他の統計を表示するバックテストパネルを提供します。どの程度の精度が期待できるかを明確に把握できます。 このインジケーターは再ペイントまたはバックペイントを行わず、信号は遅延なくバーオープンで表示されます。 パラメーター ： 設定: インジケーター tp および sl 値、履歴および信号周期 通知 : アラート/電子メール/プッシュ 表示設定: 矢印の色/tp と sl の線の色と幅/矢印の種類 =============================================
Supreme Direction
Abdulkarim Karazon
4 (1)
インディケータ
Supreme Direction is an indicator based on market volatility , the indicator draws a a two lined channel with 2 colors above and below price , this indicator does not repaint or back-paint and signal is not delayed. how to use : long above purple line , short below golden line. Parameters : channel period ========================================================
FREE
Supreme StochRsi
Abdulkarim Karazon
インディケータ
Rsi indicator and Stochastic Combined into one indicator , the Supreme StochRsi doesnt repaint / Back-paint / delay. can be used as overbought oversold strategy , or trend following on 50 level cross. if you like this indicator please check my Supreme Trendhisto: here , and my Supreme Diamond indicator : here ========================================================================= Parameters : Stochastic K and D value , Stochastic period Rsi Period Rsi price ====================================
FREE
Supreme Stoploss
Abdulkarim Karazon
インディケータ
Supreme Stoploss is an indicator for metatrader 4 that is based on the ATR indicator , it gives stoploss/takeprofit as lines drawn above and below the price , this indicator does not repaint/back paint and is not delayed. can be used to determine the stop loss or take profit of a trade using ATR value multiplied by the number set by user. ====================================================================================================== Parameters : ATR SL period : ATR period identity : leave
FREE
Ambitious Dragon EA
Abdulkarim Karazon
5 (1)
エキスパート
Ambitious Dragon EA は、eurusd 1M タイムフレームを取引するために特別に設計されたエキスパートアドバイザーです。その背後にあるロジックは、混合戦略を使用して注文を開くことに基づいています。これは、EA が計算された勝率と損失率とともにヘッジ ロジックを使用することを意味します。したがって、EA は混合戦略であるため、EA は取引を開始するかスキップするかを決定します。つまり、アグレッシブ セット ファイルを使用すると巨大な DD が得られる可能性があり、セーフ モード セットを使用するとより優れた DD が得られます。 最低入金額 : 3000$ ================================= 設定 ： ミックストレード:オン/オフ... 売り取引後の買い取引と買い取引後の売り取引のみを開始します (互いの後に売り取引や買い取引を行うことはできません) LOT1: 固定ロットサイズ オートロット：オン/オフ オートリスク : 取引ごとの最大ロット増加額 ポンのTP SLインポイント -WIN-USD : 株式が X %
Bands Sniper
Abdulkarim Karazon
5 (1)
インディケータ
現在の価格は 10 部のみで、それ以降の価格は 90 ドルとなります 矢印付きのエンベロープとtmaに基づいたバンドスナイパーインジケーターは、動的なサポートとレジスタンスを示し、売買の矢印としてエントリーシグナルも与えるため、多目的のインジケーターです。 デフォルト設定は 1H の時間枠に基づいています。完全なガイドについては購入後にお問い合わせください。 エントリールール： 買い : 1.ローソク足は両バンドの下で終了          2.ローソク足 2 つの上矢印 (金色の矢印とオレンジ色の矢印) を使用して 2 つのバンド内で戻ります。 売り : 1.両方のバンドの上でローソク足で終了          2.ローソク足 2 つの下矢印 (金色の矢印とオレンジ色の矢印) を使用して 2 つのバンド内で閉じます。 TP 1 : ミドルバンドライン TP 2 : 逆バンド SL カップルが矢印の下でピップス 推奨される時間枠は : 15 分以上
SuperOsma Arrow
Abdulkarim Karazon
インディケータ
SuperOsma Arrowは、買いシグナルと売りシグナルを与えるスーパートレンドOSMAベースのインジケーターです。インジケーターは再描画されず、シグナル統計を表示するダッシュボードが付属しています。 推奨期間:15 歳以上 Buy : バーが開いているときに購入矢印が表示され、tp と sl をチャートに描かれたとおりに設定します Sell : バーが開いているときに売り矢印が表示され、tp と sl をチャートに描かれたとおりに設定します ===============================     ダッシュボードには履歴信号情報が表示されます。     1.勝率%     2.勝者は何人ですか     3.敗者は何人ですか     4.連続当選者数     5.連敗者は何人か     6.pips単位の利益 ============================     パラメーター ：     1.スーパートレンド1期     2.スーパートレンド1マルチプライヤー     3.スーパートレンド2期     4.スーパートレンド2マルチプライヤ
BinaryMartini
Abdulkarim Karazon
インディケータ
macd との 3ma クロスに基づくバイナリー取引用のインジケーターで、バーが開いているときに買いシグナルと売りシグナルを与え、再ペイントやバックペイントは行いません。 このインジケーターはマーチンゲール取引用に作成されているため、高い勝率には焦点を当てておらず、連続して最も低い損失シグナル数に焦点を当てています。 戦略 ： 最低入金額は 1000 単位で、1 単位で取引を開始します (取引サイズは資本 1000 ごとに 1 単位です) 現在のシグナルが失われた場合、次のシグナルでトレードサイズを2倍にします。連続で最大7つの損失シグナルを持つインジケーター設定のみを採用します。 過去 10000 キャンドル (x 個のキャンドル以上の履歴取引を表示するために設定で入力できる数値) -推奨タイマーフレーム：任意 -有効期限 : 運用された時間枠と同じ パラメーター ： 1.高速馬期 2.ファストマタイプ 3.スローマ期 4..スローマタイプ 5.トレンドマ期間 6.トレンドマタイプ 7.バー数 (シグナルとバックテスト結果を表示するために使用する履歴バーの数) 8.Macd Fal
Statistic Arrow
Abdulkarim Karazon
インディケータ
3つの移動平均クロス戦略に基づいて、統計アローはチャート上に描かれたtpとslのポイントで買いと売りのシグナルを与えます。勝率と接近した取引の数、勝った取引の数、勝った取引の数を示すバックテストダッシュボードが付属しています。損失が発生し、最終的に利益が得られた場合、インジケーターは BAR OPEN の tp および sl の横に矢印を印刷し、プレアラートを表示します。 ================================================================================================== パラメータは設定のスクリーンショットに表示され、説明されています。
Ambitious Donchian
Abdulkarim Karazon
インディケータ
Ambitious Donchian EA can be downloaded from comment section but it need the ambitious donchian indicator to work. Ambitious Donchian is a Donchian Channel and XO histogram based indicator that gives buy and sell signals in form of up and down arrows with tp and sl as objects on chart. features : 1. Tp and Sl for each signal , the tp and sl can be selected as based on points or ATR value from indicator settings. 2.backtesting dashboard : the dashboard shows the following according to your input
Supreme Arrow
Abdulkarim Karazon
インディケータ
Supreme Arrow は、RSI およびデマーカー インジケーター戦略に基づいた mt4 用のアロー インジケーターです。 この戦略はトレンド市場に適していますが、特にスキャルピングに使用される場合はレンジ市場でも機能します。 推奨される期間 : 任意 推奨アドオン: 200 SMA Supreme Arrow インジケーターは再ペイントやバックペイントを行わず、信号は遅延しません。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Supreme Channel
Abdulkarim Karazon
インディケータ
TV atr チャネル指標に基づいた Supreme Channel 指標は、トレーダーに現在のトレンドの反転の可能性に関するヒントを与える動的なサポートとレジスタンスバンドです。 推奨時間枠：15M以上 推奨設定: デフォルトですが、トレーダーは必要に応じて変更することを選択できます。 ========================================================================== パラメーター ： 1. チャンネルの長さ 2.帯域幅（2つのチャネルライン間の距離） 3.乗数（ATR値乗数） 4. チャンネルを表示 (True/False) =====================================================================
Supreme Diamond
Abdulkarim Karazon
インディケータ
Supreme Diamond は、反転およびトレンド取引戦略に基づいたマルチタイムフレーム インジケーターです。インジケーターは再ペイントやバックペイントを行わず、シグナルも遅延せず、アラート付きで売買シグナルを提供します。 インジケーターには、選択できる 2 つの信号モードがあります (ダイヤモンドとして最適なエントリを使用) input 。これが true に設定されている場合、インジケーターは通常モードの信号をフィルターし、可能な限り最良のものをダイヤモンド信号として提供します。ダイヤモンド モードではダイヤモンド信号を微調整することはできません。 。 通常モードは、（ベストエントリーをダイヤモンドとして使用する）入力が false に設定されている場合です。これにより、バンド設定が有効になり、スクリーンショットに示すように、ボリンジャーバンド戦略として通常モードが有効になります。 最高のパフォーマンスが得られるため、ダイヤモンド モードの使用を強くお勧めします。 Supreme Diamond の取引方法: インジケーターからシグナルを受け取ったら取引を開始し、前の安値/高
Supreme EmaCross
Abdulkarim Karazon
インディケータ
Supreme EmaCross は 2 つの指数移動平均クロスに基づくインジケーターです。EMA クロスに基づいて買いと売りの矢印を生成し、シグナルの出現時にアラートを発します。インジケーターは再描画やバックペイントを行わず、矢印は遅延せず、インジケーターは高速です。トレーダーがインジケーター設定に行かずに ema の値を変更できる ema 期間変更パネル。パネルは移動可能です。 ================================================= ==== パラメーター ： 速い期間 : 速い絵馬期間 遅い期間 : 遅い絵馬期間 通知とアラートの設定 絵馬ラインのオン/オフ 絵馬の線の色 絵馬の十字矢印のオン/オフ 絵馬の十字の矢印の色 ================================================= =========
Supreme TrendHisto
Abdulkarim Karazon
インディケータ
Supreme TrendHisto は、下降トレンドシグナルと上昇トレンドシグナルを与えるトレンドインジケーターです。インジケーターはヒストグラムとして機能し、インジケーターは再描画/バックペイント/遅延を行いません。 戦略 買いトレード: ヒストグラムが 0.65 を超えるクロスで、買いトレードを開始します。エグジットに関しては、ヒストグラムが 0.70 レベルに達したときにエグジットするか、十分にエグジットできます。 売りトレード: ヒストグラムが -0.65 を下回るクロス、買いトレードを開始します。エグジットに関しては、ヒストグラムが -0.70 レベルに達したときにエグジットするか、十分なレベルでエグジットできます。 =============================== 推奨される期間 : 任意 推奨期間 : デフォルト ========================================== パラメーター ： 1.インジケーター期間（スキャルピングの場合は低く、スイングトレードの場合は高くなります） 2.計算タイプ（クローズ/オー
Supreme MaColor
Abdulkarim Karazon
インディケータ
Supreme MaColor is an indicator based on moving average indicator , it gives up and down trend colors and it has different moving averages types and has multi time frame function , this indicator does not repaint/back-paint/delay signal. =================================================================================== Parameters : Timeframe (what time frame to use to draw Supreme Ma) Ma Period  Ma Type Ma Price (close/open...etc) Average Shift (Ma shift) Multi Time frame on/off ===============
Supreme MaChannel
Abdulkarim Karazon
インディケータ
Supreme MaChannel is an indicator based on moving averages , the indicator gives dynamic support and resistance in bands format. Recommended for reversal traders , add it to your reversal strategy. Parameters :  Supreme MA Period : ma periods Supreme MA Price : close/open/high/low..etc Supreme MA Type : Simple/Exponential/Smoothed/Linear Weighted Deviation : bands deviation the distance between the two band lines
Supreme Entry
Abdulkarim Karazon
インディケータ
Supreme Entry is an arrow signal based indicator that give buy and sell signals , the indicator gives buy/sell signals with alert on candle open/close (depends what you set it to be from inputs) . this indicator does not repaint/back-paint and signal is not delayed. Strategy : Open buy same moment buy arrow appear and open sell same moment a sell arrow appear , close on well or on opposite signal . Recommended Time frame : 15 and above this arrow is good as ? : addon to your existing strategy ,
Stoch Arrow
Abdulkarim Karazon
インディケータ
STOCH ARROW is a long short arrow signal type indicator that is based on standard stochastic oscillator this indicator has 3 methods of giving long and short signal that are as follow : 1.whenever stochastic lines cross 2.when a cross happens in overbought and oversold zones (short arrow on overbought zone cross , long arrow on oversold zone cross) 3.when stochastic lines leave overbought and oversold zones (short arrow on leave from overbought zone  , long arrow leave on oversold zone) this ind
Supreme Trend
Abdulkarim Karazon
インディケータ
Supreme Trend is a reversal/continuation type Oscillator type indicator that is based on Moving average and stochastic indicators this indicator can be used in two methods : Reversal Method : short when golden arrow appear after arrows were above upper level (e.g 70) Reversal Method : long when Purple arrow appear after arrows were below lower level (e.g 30) Trend Method : long when arrows cross above 50 level line , short when arrows cross below 50 level line. use higher ma and stochastic peri
FireArrow
Abdulkarim Karazon
インディケータ
FireArrow is an arrow signal based indicator that give buy and sell signals with tp and sl levels , the indicator gives buy/sell signals with alert on candle close along side tp and sl levels on chart for each signal this indicator does not repaint/back-paint and signal is not delayed. Strategy : Open buy same moment buy arrow appear and open sell same moment a sell arrow appear , set tp as drawn on chart along side sl. Recommended Time frame : 15 and above this arrow is good as ? : addon t
BinarySniperZ
Abdulkarim Karazon
インディケータ
Binary Sniper は、バイナリー オプション取引に売買シグナルを与える mt4 インジケーターです。このインジケーターには異なるアプローチがあります。 バイナリー オプション取引に対して、このインジケーターはシグナルを再描画したり遅延したりしません。 エントリールール： 1. CALL (BUY) 、赤いローソク足が赤だった後に緑のバイナリスナイパーバーカラーで閉じるとき。(最初のカラー反転) 2. PUT (SELL) 、緑のローソク足が緑だった後、赤のバイナリ スナイパー バーの色で閉じるとき (最初のカラー反転)。 このインジケーターは価格アクション/出来高およびローソク足パターンに作用するため、設定は制限されています。
StalkeR Arrow
Abdulkarim Karazon
5 (3)
インディケータ
StalkeR Arrow は、バーオープン/バー内で売買シグナルを与える矢印インジケーターです。このインジケーターは価格行動パターンとフラクタルに基づいています。 このインジケーターは、各買いシグナルと売りシグナルの tp と sl を与えます。tp と sl は各シグナルの上下の線の形式であり、新しいシグナルが形成されるまで延長されます。 このインジケーターには、履歴シグナルの勝敗統計を提供するバックテスト パネル/ダッシュボードがありますが、このインジケーターは再ペイントやバックペイントを行いません。 パラメーター ： StalkeR 周期 : 矢印周期、数値が大きいほど信号が少なくなります スプレッド: ポイント単位のスプレッド値を使用して、パネル上の勝敗を計算します。 ストップロス ATR x : atr 乗算における SL 値 Takeprofit ATR x : atr乗算のTP値 ATR 期間 : に基づいて tp と sl を計算するために使用する atr 期間 TP/SL ラインの色と幅 矢印の色と幅 パネル/ダッシュボードの位置。 ア
Renko Star
Abdulkarim Karazon
インディケータ
Renko Starは、練行チャートを取引するように設計されたMT4矢印タイプのインジケーターです。このインジケーターには、勝率や獲得ポイントなどの役立つ情報をトレーダーに伝えるバックテストダッシュボードがあり、ATR x乗算のtpとslも提供されます。バーオープンまたはイントラバーのシグナルであり、シグナルが与えられた正確な価格を示す黄色のマークが付いています。このインジケーターの使用方法は、インジケーターが示す矢印に従って買いまたは売りを開始し、tpを設定することです。インジケーターによって与えられる sl や sl も、インジケーターの設定をいじってみると結果が良くなったり最悪になったりするため、信頼できるダッシュボードで良い結果が得られるまでインジケーター設定を変更する必要があります。 このインジケーターは再ペイントまたはバックペイントを行いません パラメーター ： atr tp : atrに基づくtp値 atr sl : atrに基づくsl値 atr期間 星期 スターフィルター History : バックテストする履歴の量 スプレッド : 計算にスプレッドを使用したバッ
Renko Masterx
Abdulkarim Karazon
インディケータ
Renko Masterx は、練行チャートで取引するために設計された mt4 矢印タイプのインジケーターです。このインジケーターには、勝率や獲得ポイントなどの役立つ情報をトレーダーに提供するバックテスト パネルがあり、ATR x 乗算の tp と sl も提供します。この O O インジケーターオープンバーまたはイントラバーでシグナルを提供し、シグナルが与えられた場所の正確な価格を示す白いマーカーを備えています。このインジケーターの使用方法は、インジケーターが示す矢印に従って買いまたは売りを開始することです。また、インジケーターが示すように TP と SL を確立します。 パラメーター： マスター期間：信号期間 TP ATR: 利益価値を利用してあらゆるシグナルを活用します SL ATR: 各信号を活用するためのストップロス値 ATR PERIOD: tp/sl 値は、この ATR 値を乗算して生成されます TIME FILTER – 使用すると、インジケーターはこのフィルター内の日付によって提供されるシグナルに基づいて損益統計を提供します。 MISC: アラート/矢
Spider Arrow
Abdulkarim Karazon
インディケータ
スパイダー練行矢印は、バーオープン/バー内でシグナルを与え、シグナルをプロットするために2つの戦略を使用する練行ベースの矢印インジケーターです。 このインジケーターは、設定でより高い期間で使用した場合、1 バー TP のスキャルピングまたはスイングトレードに使用できます。 このインジケーターは再ペイントやバックペイントを行うことはありません。 ================================================= ======= パラメーター ： エントリー期間 : メイン信号期間 Filter Period : 信号フィルター周期 アラート ================================================= ======= 使い方 ： 矢印が表示されたのと同じ瞬間に取引を開始し、オープンバーで発生するシグナルを受け取る方がよい (シグナルの 90% がそうである) 購入後にお送りするフィルターを使用して、トレンドの方向をフィルターします。 逆シグナルまたは自分の好みの出口メンタリティで市場から退場することもできます
フィルタ:
Hamid Nikniyat
124
Hamid Nikniyat 2025.12.23 14:05 
 

Definitely one of the best indicators I’ve tried so far—big thanks to the developer! :)

Mounes Ghazel
58
Mounes Ghazel 2025.12.14 15:08 
 

Hi ! Can you help please ? It does not work I saw no signal

Abdulkarim Karazon
14280
開発者からの返信 Abdulkarim Karazon 2025.12.14 23:00
Hello my friend..please play around with settings a d explore diffrent combos...default settings should be good for m1 gold pair..try to change risk to reward ratio as well..as long as the panel give positive winrate than its good to go 👍
fangwen
30
fangwen 2025.12.13 07:59 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Ygxxjydxpy
14
Ygxxjydxpy 2025.11.24 02:46 
 

hello my friend, I don't know how to use indicators. Can you help me?

Abdulkarim Karazon
14280
開発者からの返信 Abdulkarim Karazon 2025.11.24 04:24
Hello my friend.. you have 2 modes eithe tp and sl atr ..or tp as trailing stop ..enter buy on up arrow and sell on down arrow and wait for alert to exit if you are using atr trailing ..if using only tp and sl atr with no trailing than set you tp on the green dot tp object above or below arrow..sl on the red x object above or hellow arrow.. hope this makes it clear
Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.22 11:06 
 

Very good！

Omar Alsaleem
1558
Omar Alsaleem 2025.11.22 03:00 
 

Excellent indicator.

Bahar1392
35
Bahar1392 2025.11.09 06:55 
 

One of the best. Reliable signals with SL&TP. Thank you!

Abdulkarim Karazon
14280
開発者からの返信 Abdulkarim Karazon 2025.11.09 11:06
thanks for your review my friend,glad you find it useful :)
castnod
14
castnod 2025.11.08 15:11 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Abdulkarim Karazon
14280
開発者からの返信 Abdulkarim Karazon 2025.11.08 16:49
thank you
Russell K
85
Russell K 2025.09.04 17:51 
 

Very good

Abdulkarim Karazon
14280
開発者からの返信 Abdulkarim Karazon 2025.11.08 16:49
thanks
manolo67
14
manolo67 2025.09.04 08:09 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Abdulkarim Karazon
14280
開発者からの返信 Abdulkarim Karazon 2025.09.04 09:55
hello my friend, the indicator is fixed and now works smoothly, please update
999-14096____
14
999-14096____ 2025.08.30 20:15 
 

I have been testing this indicator on different currencies/gold, on different time frames and it is very good. With very little work you can get your perfect set up. Looking forward to EA, which I believe will be the best one available.

Abdulkarim Karazon
14280
開発者からの返信 Abdulkarim Karazon 2025.09.04 09:54
hello my friend, the indicator is fixed and now works smoothly, please update
レビューに返信