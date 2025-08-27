One Minute Gold
- インディケータ
- Abdulkarim Karazon
- バージョン: 1.40
- アップデート済み: 4 9月 2025
ワンミニットゴールド は、出来高・価格アクション・トレンドフィルターを基にした矢印型エントリーシグナルで、トレーダーが相場の正しい方向に乗り、チャンスを得るのを助けます。
なぜワンミニットゴールドを選ぶのか？
TP-SL。 各シグナルにTPとSLオブジェクトがチャートに表示され、トレーダーはそれに基づき設定可能。方法はATR TP-SLと固定ポイントTP-SL。
統計パネル。 指定履歴バーに基づき勝敗統計を表示。現在の勝率%、連勝・連敗数、純利益を表示。
高度な調整性。 デフォルト設定は最適化されているが、無数の期間と組み合わせが可能。5つのルールがシグナル承認前に一致する必要あり。
リペイントなし。 他のインジケーターと違い、矢印や機能は決してリペイントしません！
Definitely one of the best indicators I’ve tried so far—big thanks to the developer! :)