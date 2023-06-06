TPSproTREND PrO
- インディケータ
- Roman Podpora
- バージョン: 6.3
- アップデート済み: 15 11月 2025
- アクティベーション: 10
TPSproトレンドプロ - これは市場を自動的に分析し、トレンドとその変化に関する情報を提供し、取引のエントリーポイントを表示するトレンドインジケーターです。 描き直しなしで！
ИНСТРУКЦИЯ RUS - 説明書英語- バージョン MT5
主な機能:
- 正確なエントリーシグナル 塗り直し不要！ 一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、シグナルを発した後にそれを変更し、潜在的に預金の損失につながる可能性のあるリペイントインジケーターとは大きく異なります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できるようになります。また、矢印が現れた後、目標（利益確定）に達するか反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります。
- ストップロス/テイクプロフィットゾーンの表示 エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を高めるため、市場における最適なエントリーポイントを探すためのBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュールを作成しました。また、ストップロスレベルを時間経過とともに管理するインテリジェントなロジックを追加することで、ストップロスレベルを縮小し、取引開始時の初期リスクを軽減します（SL移動）。
- より高い時間枠からのMIN/MAXの表示（MTFモード）
より長い時間間隔におけるMIN/MAX修正領域を表示し、トレンドの変化を示す機能が追加されました。さらに、MIN/MAXに番号が付けられ、修正の順序がわかるようになりました。
- リスク報酬比（RR） このインジケーターのアルゴリズムを用いることで、平均リスクリワードレシオが1:2を超える正確なエントリーポイントを特定できます。シグナル受信後にローソク足が色分けされるなど、視覚的にも分かりやすくなっています。
- 価格変動の方向に関係なくシグナルを提供します。 TPSpro TRENDPRO インジケーターは、価格が上昇、下降、または横ばい傾向にあるかどうかに関係なく、取引エントリ シグナルを生成します。
- 取引勝率統計
このインジケーターは、前期の利益の可能性と統計に関する情報を提供し、どこでどのように利益を増やすことができたかをより明確に特定するのに役立ちます。
- さまざまな時間枠で動作します TRENDPRO インジケーターは、分単位 (M1) から月単位 (MN) まで、チャート上の任意の時間間隔で使用できます。
- グラフィックと音声によるアラート
このインジケーターはグラフィックと音声によるアラートを提供するため、取引のエントリー信号を見逃すことがありません。
- シンプルで効果的なトレンドスキャナー すべての時間枠が 1 つのトレンドに収束すると自動的に警告し、携帯電話に通知を送信する、非常にコンパクトなトレンド スキャナーです。
- 専門家と初心者の両方に
ステップバイステップのビデオ ガイダンスと手順では、初めて使用する場合でも、具体的な例を使用してインジケーターを操作する方法を説明します。
- Х - パネルの表示/非表示
Another level of trading, six stars!