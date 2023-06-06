TPSproTREND PrO

4.69

TPSproトレンドプロ  - これは市場を自動的に分析し、トレンドとその変化に関する情報を提供し、取引のエントリーポイントを表示するトレンドインジケーターです。  描き直しなしで！

ИНСТРУКЦИЯ RUS - 説明書英語- バージョン MT5

主な機能:

  • 正確なエントリーシグナル 塗り直し不要！
    • 一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、シグナルを発した後にそれを変更し、潜在的に預金の損失につながる可能性のあるリペイントインジケーターとは大きく異なります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できるようになります。また、矢印が現れた後、目標（利益確定）に達するか反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります
  • ストップロス/テイクプロフィットゾーンの表示
    • エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を高めるため、市場における最適なエントリーポイントを探すためのBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュールを作成しました。また、ストップロスレベルを時間経過とともに管理するインテリジェントなロジックを追加することで、ストップロスレベルを縮小し、取引開始時の初期リスクを軽減します（SL移動）。
  • より高い時間枠からのMIN/MAXの表示（MTFモード）

    • より長い時間間隔におけるMIN/MAX修正領域を表示し、トレンドの変化を示す機能が追加されました。さらに、MIN/MAXに番号が付けられ、修正の順序がわかるようになりました。

  • リスク報酬比（RR）
    • このインジケーターのアルゴリズムを用いることで、平均リスクリワードレシオが1:2を超える正確なエントリーポイントを特定できます。シグナル受信後にローソク足が色分けされるなど、視覚的にも分かりやすくなっています。
  • 価格変動の方向に関係なくシグナルを提供します。
    • TPSpro TRENDPRO インジケーターは、価格が上昇、下降、または横ばい傾向にあるかどうかに関係なく、取引エントリ シグナルを生成します。
  • 取引勝率統計

    • このインジケーターは、前期の利益の可能性と統計に関する情報を提供し、どこでどのように利益を増やすことができたかをより明確に特定するのに役立ちます。

  • さまざまな時間枠で動作します
    • TRENDPRO インジケーターは、分単位 (M1) から月単位 (MN) まで、チャート上の任意の時間間隔で使用できます。

  • グラフィックと音声によるアラート

    • このインジケーターはグラフィックと音声によるアラートを提供するため、取引のエントリー信号を見逃すことがありません。

  • シンプルで効果的なトレンドスキャナー
    • すべての時間枠が 1 つのトレンドに収束すると自動的に警告し、携帯電話に通知を送信する、非常にコンパクトなトレンド スキャナーです。
  • 専門家と初心者の両方に

    • ステップバイステップのビデオ ガイダンスと手順では、初めて使用する場合でも、具体的な例を使用してインジケーターを操作する方法を説明します。

ホットキー:
  • Х - パネルの表示/非表示
レビュー 31
Alessio Bizzarri
3912
Alessio Bizzarri 2025.12.06 14:29 
 

Another level of trading, six stars!

Slava Zubchonok
46
Slava Zubchonok 2025.02.10 12:25 
 

TrendPro - это не просто индикатор тренда -это целая система ,позволяющая быстро ,эффективно и четко определить направление , в котором движется анализируемый инструмент, выделить структуру-мин/мах( с четкой логикой определения и без перерисовки!)/начало тренда/коррекции/"разводки".SCANER помогает увидеть это сразу на большом количестве инструментов. EntryPoints -точки входа с динамическим зонами стопа -великолепная находка .По самой реализации индикатора- здесь все на 5 звезд: панельки сворачиваются, перемещаются, параметры можно подстраивать под свои предпочтения. Связка с RFILevels дает полноценную торговую стратегию. И что самое главное -разработчик всегда на связи, постоянно улучшает продукт. Респект команде !

Gryffn10
445
Gryffn10 2025.02.10 07:34 
 

It has been more than six months since I purchased both TPSProTRENDPrO and TPSPro RFI Levels, for MT4 and also for MT5 Platforms... I have put the time in to learn about and understand these indicators so that I can properly work with them... so now I can unequivocally state that these indicators work, and I would not, and in fact could not trade without them. Trading is something I now look forward to because it has become stress free, comfortable and consistently profitable. What a pleasure to finally come across indicators that actually deliver.... And ongoing Telegram support, videos, training and support. Thank you Roman and the team. Paul

Braziliy
126
Braziliy 2025.12.17 19:27 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Alessio Bizzarri
3912
Alessio Bizzarri 2025.12.06 14:29 
 

Another level of trading, six stars!

Slava Zubchonok
46
Slava Zubchonok 2025.02.10 12:25 
 

TrendPro - это не просто индикатор тренда -это целая система ,позволяющая быстро ,эффективно и четко определить направление , в котором движется анализируемый инструмент, выделить структуру-мин/мах( с четкой логикой определения и без перерисовки!)/начало тренда/коррекции/"разводки".SCANER помогает увидеть это сразу на большом количестве инструментов. EntryPoints -точки входа с динамическим зонами стопа -великолепная находка .По самой реализации индикатора- здесь все на 5 звезд: панельки сворачиваются, перемещаются, параметры можно подстраивать под свои предпочтения. Связка с RFILevels дает полноценную торговую стратегию. И что самое главное -разработчик всегда на связи, постоянно улучшает продукт. Респект команде !

Gryffn10
445
Gryffn10 2025.02.10 07:34 
 

It has been more than six months since I purchased both TPSProTRENDPrO and TPSPro RFI Levels, for MT4 and also for MT5 Platforms... I have put the time in to learn about and understand these indicators so that I can properly work with them... so now I can unequivocally state that these indicators work, and I would not, and in fact could not trade without them. Trading is something I now look forward to because it has become stress free, comfortable and consistently profitable. What a pleasure to finally come across indicators that actually deliver.... And ongoing Telegram support, videos, training and support. Thank you Roman and the team. Paul

Roman Podpora
112206
開発者からの返信 Roman Podpora 2025.03.01 12:03
Thanks for your feedback)! And there will be more different updates soon)!
Денис Селезнев
334
Денис Селезнев 2025.02.07 18:42 
 

Этот продавец и его индикаторы просто поразили меня! Видно, что в их разработку вложены тысячи часов опыта и труда. Я хочу отметить, что торговая стратегия, которую он использует, невероятно проста, и раньше мне не приходило в голову ее применять. Но как только вы начинаете использовать ее с этим индикатором, она просто работает. Она дает вам преимущество на рынке, а это именно то, что нужно каждому трейдеру.

Roman Podpora
112206
開発者からの返信 Roman Podpora 2025.03.01 12:02
Спасибо)! И да, в этот индикатор вложены тысячи часов опыта.
ets2884
94
ets2884 2025.02.07 15:02 
 

A LIRE AVANT ACHETER ! Bonjour, j'ai achète cette article qui m'a fait perdre tout mon argent sur le long terme. Quand je lis les autres avis positifs, je me demande si ce sont des vraies avis et demande de l'aide a ceux qui l'ont acheter pour que je change mon avis actuel. Les statistiques de gains et pertes sont faux. Les marches touches souvent des SL qui ne sont pas tous compté, tant que la dernière bougie est en cours n'est pas fermé qui créer des plus gros SL que prévu et mal compter voir minimisé dans les statistiques SL. Quand le trade fait TP, Il additionne tous les TP1 +TP2 + TP3 comme si on avait ouvert 1, 2, 3 trades à ce moment là. Mais quand il fait un SL, il compte un seul SL comme si on avait ouvert qu'un seul trade. il oublie qu'il faudrait compter les SL plusieurs fois quand on perd comme quand on gagne et le compter le SL 1 +SL 2 Voir SL 3 en fonction du nombre de trades qui serait ouvert. ET SI DANS CE CAS CONTRAIRE, si on devait ouvrir qu'un seul trade à la chaque fois dans ce cas, on ne peut pas additionné les TP1 TP2 TP3 mais il devrait juste prendre en compte juste le dernier TP, le TP avec le plus grand bénéfice et non (tp1+ tp2+tp3) c'est comme ci on compté trois fois le trade. Je vous invite a faire les calculs vous verrez que c'est pas bon. La plupart du temps quand je rentre en position avec les points entrées affiché a l'écran par une ou des flèches rouges pour vendre ou flèches vert pour acheter . Le marché se retourne est c'est encore un SL sur une moyenne de 20 trades, on fait 15 SL. J'aimerai des explications public du vendeur ici , s'il est de bonne fois sur le fonctionne de produit car j'ai assez testé suffisamment ce produit qui ne fonctionne pas en démo. Je vous le garantie, j'ai déjà discuter avec le vendeur qui ne me donne pas d'explications à mon problème malgré toutes les captures écrans que je lui est envoyé avec des situations de SL, pour lui montrer que ça ne fonctionne pas et éventuellement corriger les réglages de ce que je ne fais pas bien. Mais non il reste fermer pour m'aider et il m'envoie juste des captures écran que ça marche en me montrant des captures du passé dans les rares fois ou ça marche sans me donner d'avantages explications ce que je dois modifier pour réussir. Je reste ouvert à toutes explications du vendeur que me ferait changer d'avis et me rendre rentable avec cette article. Dans ce cas je changerai mon avis en 5 étoiles * * * * * si je me suis trompé. Mais à ce jour, je regret achat de ce produit qui ne me sert a rien et si vous le test vous perdrez juste votre argent comme moi sans explications du vendeur. J'attend de recevoir des explications publics du vendeur pour que je sois rentable avec ce produit, et pour changer mon avis en 5 étoiles, s'il m'explique ce qu'il faut faire pour être rentable avec ce produit . Pour le moment c'est pas le cas. Mon avis sur ce produit : Des statistiques faux qui font croire que ça marche mais une stratégie qui te fait perd 75% du temps. J'attends des explications avec une vidéo ou il fait 10 trades d'affilé en direct live sans coupure sur rendez vous en live, avec date et heure qu'il fasse 10 trades en continu avec des TP Bonne courage !

Marcel Iacovisin
204
Marcel Iacovisin 2025.02.05 19:19 
 

Пользуюсь индикатором довольно дано он мне очень помогает в принятие решение с точками входа. Индикатор оповещает о новом точке входа и это очень упрощает с поисками идеалиной зделкой. У него есть точные уровни стоп и тейк, что делает его самым лучшем. Я рекомендую! !!

Roman Podpora
112206
開発者からの返信 Roman Podpora 2025.03.01 12:00
Спасибо за ваш отзыв)!
Kai
44
Kai 2025.02.05 17:18 
 

I bought this indicator because I liked the author's RFI Levels indicator so much

Roman Podpora
112206
開発者からの返信 Roman Podpora 2025.03.01 12:00
Thanks for your feedback)!
AHDPEU
34
AHDPEU 2025.02.05 12:07 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Roman Podpora
112206
開発者からの返信 Roman Podpora 2025.02.05 12:10
Спасибо большое! Стараемся делать лучшие продукты)!
Paolo Sicardi
45
Paolo Sicardi 2024.08.30 16:19 
 

pueden ayudarme. tengo la actualizacion activa en mi mt4 pero no se actualiza. como puedo hacer para actualizarlo?

Roman Podpora
112206
開発者からの返信 Roman Podpora 2025.02.05 12:09
Answered in private
artch13
34
artch13 2024.08.22 19:19 
 

При приобретении данной торговой системы я предварительно изучил, и точно скажу что система сильно облегчает с твх. Особенно скажу огромное спасибо Роману за своевременные ответы на заданные вопросы.

Roman Podpora
112206
開発者からの返信 Roman Podpora 2024.08.23 10:01
Спасибо за отзыв! Да, индикатор сильно облегчает работу)
dongbao candy
86
dongbao candy 2024.05.29 16:44 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Roman Podpora
112206
開発者からの返信 Roman Podpora 2024.05.29 17:56
Hello, I wrote you a personal SMS
D T
257
D T 2024.05.23 15:59 
 

Actually, it is not useful, several times I lost money because this indicator.

Roman Podpora
112206
開発者からの返信 Roman Podpora 2024.05.23 21:20
You must first familiarize yourself with the product and then use it. Sorry but your review makes no sense.
RvdHo
237
RvdHo 2024.05.22 06:02 
 

I bought this indicator because I liked the author's RFI Levels indicator so much; it works well to filter trades and keep you out of dicey positions. But I found it to be much more than just a Trend Indi. You get precise entry, take profit and exit levels, coupled with a mtf Dashboard and trade statistics to boost your confidence level. Also the Developer is very pro-active and helpful.

Roman Podpora
112206
開発者からの返信 Roman Podpora 2024.05.23 21:20
Thanks a lot)
Bernardo Rippe Di Dio Castagna
523
Bernardo Rippe Di Dio Castagna 2024.02.28 04:47 
 

This indicator is an example of efficiency and simplicity. You only need to pay attention to the entry areas and trails on exits. What I like about this indicator is that don't repaint, just assumes the loss and records the statistics. Maybe the only thing that is needed to complement the indicator is the supply and demand.

Roman Podpora
112206
開発者からの返信 Roman Podpora 2024.02.28 09:37
Thank you very much for your feedback. We only have much better supply and demand zones - RFI LEVELS
wuzzy66
1008
wuzzy66 2024.02.16 12:07 
 

A must have indicator I wish somebody told me about this indicator early I was searching for a trend indicator and stumbled into it this would improve your trading profit instantly I paid for the indicator in full and no regrets you need this to make constant profit when it scans for trading opportunities it immediately alerts you that you are in a buy or sell zone and communication with developer is and A++

Roman Podpora
112206
開発者からの返信 Roman Podpora 2024.02.16 14:59
Thanks a lot))
Let it bring you big profits)!
Ganardiario
34
Ganardiario 2024.02.10 01:15 
 

Ready, I was able to install it, let's see how it works. Thanks for your support.

Roman Podpora
112206
開発者からの返信 Roman Podpora 2024.02.13 08:20
Thank you, if you have any questions, write to us, we will always help.
anjane201
885
anjane201 2024.02.08 12:08 
 

One of the best indicators that i have seen , a little bit of learning initially and u are good to go, thank you to the developer for the continuous support

Roman Podpora
112206
開発者からの返信 Roman Podpora 2024.02.08 15:16
Thank you very much) And this is not the limit, there will be more updates soon)!
guibernaua
876
guibernaua 2024.01.24 17:31 
 

Still in the Testing phase. Showing nice results. Roman is very kind and open to listen to your feedback to improve the indicator.

Roman Podpora
112206
開発者からの返信 Roman Podpora 2024.01.24 18:13
Thanks for your feedback)! Thank you for helping to improve the product.
DanyLbc747
1222
DanyLbc747 2024.01.18 13:38 
 

The indicator fulfills what it has. Thanks for this indicator.

Roman Podpora
112206
開発者からの返信 Roman Podpora 2024.01.18 15:47
Thank you) There will be many more updates to it)
12
レビューに返信