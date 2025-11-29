Smart Volume Profile MT4
- インディケータ
- Sathit Sukhirun
- バージョン: 1.10
- アップデート済み: 30 11月 2025
- アクティベーション: 20
Japanese
-
「スマートマネー」のスキャン (Volume Markers): 異常な出来高（平均以上）を伴うローソク足を、緑と赤の矢印ではっきりと表示します。大口投資家の参入を見極め、ダマシのシグナルを排除するのに役立ちます。
-
重要なアラート機能 (Alerts): 画面に張り付く必要はありません。価格がPOC（出来高の中心点）をクロスした瞬間にシステムが通知します。ここはトレンドの継続か反転かの重要な判断ポイントとなります。
-
現在の市場構造を即座に把握 (Developing Profile): 現在形成中の価格サイクルのプロファイルを表示します。価格が保ち合い（アキュムレーション）ゾーンから抜け出そうとしているのか、それとも平均値に引き戻されているのかを確認できます。
Good indicator. Able to see the market condition.