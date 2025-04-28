Swing Master EA
- エキスパート
- Ihor Otkydach
- バージョン: 4.0
- アップデート済み: 20 8月 2025
- アクティベーション: 10
最強のEAを紹介します！これは私の手動トレードシステム「Algo Pumping」をベースにして作り上げたものです。
このストラテジーを徹底的に磨き上げ、重要なアップデート、フィルター、テクノロジーをぶち込み、ついにリリースすることになりました。このEAは：
- 高度なAlgo Pumping Swing Tradingアルゴリズムでマーケットを攻めます
- 資金を守るためにしっかりStop Lossを設定
- 「Prop Firmチャレンジ」にも「個人トレード」にもバッチリ対応
- マーチンゲールも重いナンピンも使わず、リスク管理はスマートに
- M15タイムフレームで稼働（今後H1とH4対応も予定）
- 15通貨ペアを同時に運用：AUDCAD、AUDCHF、AUDUSD、AUDSGD、CADCHF、EURGBP、EURNZD、EURUSD、GBPAUD、GBPCAD、GBPCHF、GBPUSD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF
- ブレイクアウト戦略は使わない（無理な突っ込みトレードなし）
- サーバーの遅延や超高速約定に頼らず安定稼働
- 最低入金額はたったの200USDからスタート可能
- レバレッジも自由自在：1:30、1:50、1:100、1:200、1:500、1:1000まで対応！
AUDCAD M15でのテスト用デフォルト設定
ライブシグナル 「Swing Master Incubator」 - https://www.mql5.com/en/signals/2304764?source=Site+Profile+Seller (多通貨ポートフォリオ15通貨ペア)
ライブシグナル 「Swing experimental M15」 - https://www.mql5.com/en/signals/2310081?source=Site+Profile+Seller (多通貨ポートフォリオ8通貨ペア)
ステップ・バイ・ステップのセットアップ・ガイド＋迅速な設定のためのすぐに使えるセットファイルはこちら - https://www.mql5.com/ja/blogs/post/762432
分散こそ最強！
このEAの本当の強みは、広い分散運用にあります。1つの通貨ペアだけで爆益を狙うのではなく、15通貨ペアを同時に運用することで、リスク分散しながら安定的に利益を積み上げます。
いつまでもストラテジーテスターに頼ってないで、リアル口座で本当の実力を見せつけましょう！
スイングトレード戦略 + アップグレードされたトレードエンジン
このEAのコアは「スイングポイントでのリバーサルトレード」です。
簡単に言うと、価格が新しい高値や安値をつけたあと、戻り方向にエントリーするスタイルです。
スイングパターンを検出したら、すぐに逆方向にエントリーして平均価格までの戻りを狙います。
Swing Master EAは、カスタムされたボリンジャーバンド、RSI、移動平均線、プロ仕様のスイングインジケーターを組み合わせてマーケットを読みます。
さらに、現在のボラティリティや、利確目標までの距離も考慮して、確度の高いトレードだけを狙います。
Swing Master EAの今後のアップデートロードマップ
私は常に自分のプロダクトを磨き続けています。このEAにも今後の進化プランを用意しています：
- ステップ1： 「ポジショントレードモード」を追加予定 — H1、H4の中長期タイムフレームにも対応 (H1 用の設定ファイルは準備されており、マニュアルページからダウンロードできます)
- ステップ2： 「ライトナンピンモード」を実装予定 — 1銘柄あたり2〜3ポジションで積極的に資金を成長させる（攻めたいトレーダー向け）
さぁ、一緒にリアルな利益を掴みに行こう！
It seems I've finally reached the destination. It's been a long journey—wandering through uncharted terrain, chasing mirages labeled as “guaranteed profits,” and nearly handing over my wallet to promises wrapped in magic words. Amid countless systems that ignored improvement and focused more on flashy slogans than actual performance, I’ve finally encountered something real. Here, there are no illusions leading you astray, no graveyards of abandoned code. It’s like an oasis in the middle of the desert—quiet, stable, and alive with trust. Someday, I may need to seek a new path again. But for now, I can draw water here, rest, and plan my next step with peace of mind.