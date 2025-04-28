最強のEAを紹介します！これは私の手動トレードシステム「Algo Pumping」をベースにして作り上げたものです。

このストラテジーを徹底的に磨き上げ、重要なアップデート、フィルター、テクノロジーをぶち込み、ついにリリースすることになりました。このEAは：

高度なAlgo Pumping Swing Tradingアルゴリズムでマーケットを攻めます

資金を守るためにしっかりStop Lossを設定

「Prop Firmチャレンジ」にも「個人トレード」にもバッチリ対応

マーチンゲールも重いナンピンも使わず、リスク管理はスマートに

M15タイムフレームで稼働（今後H1とH4対応も予定）

15通貨ペアを同時に運用：AUDCAD、AUDCHF、AUDUSD、AUDSGD、CADCHF、EURGBP、EURNZD、EURUSD、GBPAUD、GBPCAD、GBPCHF、GBPUSD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF

ブレイクアウト戦略は使わない（無理な突っ込みトレードなし）

サーバーの遅延や超高速約定に頼らず安定稼働

最低入金額はたったの200USDからスタート可能

レバレッジも自由自在：1:30、1:50、1:100、1:200、1:500、1:1000まで対応！

AUDCAD M15でのテスト用デフォルト設定 ライブシグナル 「Swing Master Incubator」 - https://www.mql5.com/en/signals/2304764?source=Site+Profile+Seller (多通貨ポートフォリオ15通貨ペア) ライブシグナル 「Swing experimental M15」 - https://www.mql5.com/en/signals/2310081?source=Site+Profile+Seller (多通貨ポートフォリオ8通貨ペア) ステップ・バイ・ステップのセットアップ・ガイド＋迅速な設定のためのすぐに使えるセットファイルはこちら - https://www.mql5.com/ja/blogs/post/762432

分散こそ最強！

このEAの本当の強みは、広い分散運用にあります。1つの通貨ペアだけで爆益を狙うのではなく、15通貨ペアを同時に運用することで、リスク分散しながら安定的に利益を積み上げます。

いつまでもストラテジーテスターに頼ってないで、リアル口座で本当の実力を見せつけましょう！

スイングトレード戦略 + アップグレードされたトレードエンジン

このEAのコアは「スイングポイントでのリバーサルトレード」です。

簡単に言うと、価格が新しい高値や安値をつけたあと、戻り方向にエントリーするスタイルです。

スイングパターンを検出したら、すぐに逆方向にエントリーして平均価格までの戻りを狙います。

Swing Master EAは、カスタムされたボリンジャーバンド、RSI、移動平均線、プロ仕様のスイングインジケーターを組み合わせてマーケットを読みます。

さらに、現在のボラティリティや、利確目標までの距離も考慮して、確度の高いトレードだけを狙います。

Swing Master EAの今後のアップデートロードマップ 私は常に自分のプロダクトを磨き続けています。このEAにも今後の進化プランを用意しています： ステップ1： 「ポジショントレードモード」を追加予定 — H1、H4の中長期タイムフレームにも対応 (H1 用の設定ファイルは準備されており、マニュアルページからダウンロードできます)

ステップ2： 「ライトナンピンモード」を実装予定 — 1銘柄あたり2〜3ポジションで積極的に資金を成長させる（攻めたいトレーダー向け）

さぁ、一緒にリアルな利益を掴みに行こう！