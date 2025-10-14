One Man Army
- エキスパート
- Ihor Otkydach
- バージョン: 3.3
- アップデート済み: 29 10月 2025
- アクティベーション: 10
誇張もなく、無謀なリスクもなし。最小限のドローダウンでトレードする：One Man Army は、個人トレードにもプロップファームトレードにも対応したマルチカレンシー自動売買システムです。
短期および中期の市場調整や反転を狙うスキャルピング戦略を採用し、**指値の保留注文（リミットオーダー）**で取引を行います。
このトレーディングボットは方向を予想しません。最も有利な価格帯で高精度にエントリーします。まさにあなたが求めていたスタイルです。では、詳しく見ていきましょう。
主な特徴
- マーチンゲールもナンピンも使用しない
- すべての取引がストップロスで保護されている
- 個人トレードおよびプロップファームトレードの両方に対応
- 取引タイムフレーム：M15
- 取引資産：17通貨ペア
- 推奨レバレッジ：任意（1:30以上）
- 最低推奨資金：500 USD
One Man Army 開発ロードマップ
リリース後の数か月間で、One Man Army プロジェクトを以下の方向へ発展させる予定です。
- 6か月ごとの設定ファイル更新により、常に最新の市場状況に適応
- 平均保有時間5～10時間の追加スキャルピングアルゴリズムを開発（別ポートフォリオとして）
- 双方向のロックポジションを利用した高度なヘッジングアルゴリズムを構築（別ポートフォリオとして）
- 2～3ポジションを同時に運用し、フィボナッチに基づいた段階的な利確を行うマルチポジションアルゴリズムを実装（追加ポートフォリオとして）
詳細説明
- One Man Army はリミットオーダーを使用し、反転の可能性が高いゾーンでのみエントリーします。価格を追わず、ランダムに取引することもありません。すべて計画的かつ構造的なエントリーです。
- 各取引には独自のストップロスが設定され、市場構造に基づいて動的に計算されます。
- これは、500 USDからの小規模口座でも、大口資金でも、資本を確実に保護することを意味します。
- マーチンゲールもナンピンも使用しません。グリッド取引、倍加ポジション、ギャンブル的手法は一切なし。
- 制御されたリスクエクスポージャーとプロフェッショナルなリスクマネジメントのみを採用しています。
- 17銘柄、1つのポートフォリオ。主要通貨ペアにリスクを分散させ、さまざまな市場環境で安定したパフォーマンスを維持します。
- プロップファーム口座にも個人口座にも対応し、厳格なリスク管理基準を満たしています。
- 誰でも利用可能 — 500 USDから運用でき、高レバレッジは不要（1:30で十分）。
- 世界中のすべてのMT5ブローカーに対応 — 欧州、米国、アジアのブローカーでテスト済み。
- 完全自動運用 — 感情に左右されず、ルールを守り、24時間体制で規律を維持。
あなたがコントロールし、アルゴリズムがすべての作業をこなします。
I usually only take the time to write a review once the EAior has fully recovered its cost on a live account—and I'm pleased to say this one has done exactly that in a short period. Ihor has truly delivered an impressive EA here, operating effectively as a one-man development team. The performance has been strong, with consistent results that have exceeded my initial expectations, though there will be loss hanging there, but profitable ones fill the gap eventually. It's true that Ihor's EAs typically require opening 10+ charts to set up all pairs properly, but this is a small effort well worth making. Maybe it is the way to demonstrates respect for the developer's work, maximizes the bot's potential, and aligns perfectly with the important principle of diversification in trading. I genuinely hope this EA continues to receive the recognition and positive feedback it deserves, especially as future updates are released. Thank you, Ihor, for creating such a high-quality EA. I look forward to future improvements and continued strong performance