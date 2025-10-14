One Man Army

4.75

誇張もなく、無謀なリスクもなし。最小限のドローダウンでトレードする：One Man Army は、個人トレードにもプロップファームトレードにも対応したマルチカレンシー自動売買システムです。

短期および中期の市場調整や反転を狙うスキャルピング戦略を採用し、**指値の保留注文（リミットオーダー）**で取引を行います。
このトレーディングボットは方向を予想しません。最も有利な価格帯で高精度にエントリーします。まさにあなたが求めていたスタイルです。では、詳しく見ていきましょう。

テストには、EURCAD通貨ペア、M15時間枠を使用してください. One Man Army は、複数の資産とさまざまな市場局面における広範なテストに基づいて開発されました。このシステムの動作は安定的で予測可能、そして分析しやすい設計です。コントロール、安全性、そして体系的なアプローチを重視するトレーダーのために作られています。

LIVE SIGNAL "Double shot" - Click here

LIVE SIGNAL "М15" - Click here

Installation and setup guide – HERE

主な特徴

  • マーチンゲールもナンピンも使用しない
  • すべての取引がストップロスで保護されている
  • 個人トレードおよびプロップファームトレードの両方に対応
  • 取引タイムフレーム：M15
  • 取引資産：17通貨ペア
  • 推奨レバレッジ：任意（1:30以上）
  • 最低推奨資金：500 USD

One Man Army 開発ロードマップ

リリース後の数か月間で、One Man Army プロジェクトを以下の方向へ発展させる予定です。

  • 6か月ごとの設定ファイル更新により、常に最新の市場状況に適応
  • 平均保有時間5～10時間の追加スキャルピングアルゴリズムを開発（別ポートフォリオとして）
  • 双方向のロックポジションを利用した高度なヘッジングアルゴリズムを構築（別ポートフォリオとして）
  • 2～3ポジションを同時に運用し、フィボナッチに基づいた段階的な利確を行うマルチポジションアルゴリズムを実装（追加ポートフォリオとして）
つまり、4つの異なる戦略で動作できる、安定かつ市場適応型のアルゴリズムを手に入れることができます。

詳細説明

  • One Man Army はリミットオーダーを使用し、反転の可能性が高いゾーンでのみエントリーします。価格を追わず、ランダムに取引することもありません。すべて計画的かつ構造的なエントリーです。
  • 各取引には独自のストップロスが設定され、市場構造に基づいて動的に計算されます。
  • これは、500 USDからの小規模口座でも、大口資金でも、資本を確実に保護することを意味します。
  • マーチンゲールもナンピンも使用しません。グリッド取引、倍加ポジション、ギャンブル的手法は一切なし。
  • 制御されたリスクエクスポージャーとプロフェッショナルなリスクマネジメントのみを採用しています。
  • 17銘柄、1つのポートフォリオ。主要通貨ペアにリスクを分散させ、さまざまな市場環境で安定したパフォーマンスを維持します。
  • プロップファーム口座にも個人口座にも対応し、厳格なリスク管理基準を満たしています。
  • 誰でも利用可能 — 500 USDから運用でき、高レバレッジは不要（1:30で十分）。
  • 世界中のすべてのMT5ブローカーに対応 — 欧州、米国、アジアのブローカーでテスト済み。
  • 完全自動運用 — 感情に左右されず、ルールを守り、24時間体制で規律を維持。

あなたがコントロールし、アルゴリズムがすべての作業をこなします。

レビュー 8
SEAN
191
SEAN 2025.12.11 16:29 
 

I usually only take the time to write a review once the EAior has fully recovered its cost on a live account—and I'm pleased to say this one has done exactly that in a short period. Ihor has truly delivered an impressive EA here, operating effectively as a one-man development team. The performance has been strong, with consistent results that have exceeded my initial expectations, though there will be loss hanging there, but profitable ones fill the gap eventually. It's true that Ihor's EAs typically require opening 10+ charts to set up all pairs properly, but this is a small effort well worth making. Maybe it is the way to demonstrates respect for the developer's work, maximizes the bot's potential, and aligns perfectly with the important principle of diversification in trading. I genuinely hope this EA continues to receive the recognition and positive feedback it deserves, especially as future updates are released. Thank you, Ihor, for creating such a high-quality EA. I look forward to future improvements and continued strong performance

ys1267 tkhs
127
ys1267 tkhs 2025.11.21 02:21 
 

What an impressively low drawdown—I'm amazed. I've used it for a month now, and this past month ended in profit. Of course, when I run long-term backtests using all pairs in the analyzer, there are months with losses. But honestly, knowing that it can go down is actually reassuring. An EA that never loses makes me fear it might one day wipe out everything, and I can't sleep at night using something like that. I'm also relying on other indicators. As always, it's truly professional work.

Kris Jef Saelen
723
Kris Jef Saelen 2025.11.10 16:34 
 

I bought this EA a few weeks ago and it's a very stable one. The last weeks were difficult ones and the EA kept performing very well. It will not be my last EA I buy from Ihor.

作者のその他のプロダクト
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
エキスパート
リアルモニタリング。正直なテスト。ハイプなし。 LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES 技術的な詳細に入る前に、知っておくべきことが二つあります。 PipsHunter は実資金のモニタリングシグナルによって確認されています。EA は実際のリアル口座（Pepperstone）で数ヶ月間稼働しており、モニタリングは完全に公開されています。シミュレーションなし、隠し口座なし、「完璧なバックテストだけ」もありません。リアルトレードの結果が性能を証明しています。 バックテストは100%正直です。カーブフィッティングなし、履歴操作なし、非現実的なモデリングなし。ストラテジーテスターで見える動作は、リアルトレードでの動作と完全に同じです。マジックも、黄金の粉のようなトリックもありません。時間によって証明された戦略が、リアルでもテスターでも継続して機能しているだけです。 この理由により、PipsHunter は MQL5 マーケットで最も透明で正直な EA の一つであり、「人工的なブーストなしで、安全で安定したリアルトレードシステムを構築する」という一つの原則で作られていま
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.63 (67)
エキスパート
最強のEAを紹介します！これは私の手動トレードシステム「 Algo Pumping 」をベースにして作り上げたものです。 このストラテジーを徹底的に磨き上げ、重要なアップデート、フィルター、テクノロジーをぶち込み、ついにリリースすることになりました。このEAは： 高度なAlgo Pumping Swing Tradingアルゴリズムでマーケットを攻めます 資金を守るためにしっかりStop Lossを設定 「Prop Firmチャレンジ」にも「個人トレード」にもバッチリ対応 マーチンゲールも重いナンピンも使わず、リスク管理はスマートに M15タイムフレームで稼働（今後H1とH4対応も予定） 15通貨ペアを同時に運用：AUDCAD、AUDCHF、AUDUSD、AUDSGD、CADCHF、EURGBP、EURNZD、EURUSD、GBPAUD、GBPCAD、GBPCHF、GBPUSD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF ブレイクアウト戦略は使わない（無理な突っ込みトレードなし） サーバーの遅延や超高速約定に頼らず安定稼働 最低入金額はたったの200USDからスタート可能 レバレッジも自
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.67 (18)
エキスパート
こんにちは、トレーダーの皆さん！ もしあなたが、ただ無作為にトレードを繰り返すだけのEAではなく、戦略に基づいた、ロジカルに動く本格派EAを探しているなら、Scalper Investor EA をご紹介します。 このEAはマルチカレンシー対応で、すでに洗練された**リバーサル戦略（逆張り戦略）を搭載しており、近い将来にはトレンド戦略（順張り）**のアップデートも予定されています。 リバーサル戦略 – すぐに使用可能 リリース時点では、このEAはリバーサル戦略に特化して設計されています。ケルトナーチャネルを中心とした価格の反転ポイントを見極め、複数のフィルターでノイズを排除。 無計画なエントリーは一切なし。すべては市場ロジックとテクニカル根拠に基づいています。 ベースとなるのは、チャネル内への価格の戻りを狙ったトレード。ボラティリティ、トレンドの方向、シグナル強度、スプレッド、スリッページなど、様々な条件でフィルタリング。さらに、ローリング時間帯や市場が静かな時間帯はトレードを控えるよう設計されています。 注: 戦略テスターではデフォルトでM15 EURNZDを使用します Live s
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
3.82 (17)
エキスパート
私のオリジナルの取引戦略・インジケーター「Divergence Bomber」のユーザーからの多数のリクエストに応え、エキスパートアドバイザーを開発しました。 Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link 私は、MACDのダイバージェンスを検出し取引する独自のアルゴリズムをベースにして、自動売買システム「Bomber Corporation」を開発しました。 このアルゴリズムトレーディングシステムは次の特徴を持ちます： アメリカ、ヨーロッパ、アジアのブローカー要件に対応（すべてのMT5ブローカーで稼働可能） マーチンゲールやナンピンを使用しない 各トレードはストップロス注文で保護されている 幅広く分散されたマルチカレンシーポートフォリオで稼働 H1およびM15のタイムフレームで動作 Propファームや個人トレーディングの両方に適している 大きな初期資金は不要（最低推奨資金：200 USD） 高いレバレッジも不要（最低レバレッジ：1:30） 「B
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.75 (20)
インディケータ
PUMPING STATION – あなた専用の「オールインワン」戦略 PUMPING STATIONは、あなたのトレードをより楽しく、そして効果的に変えてくれる革新的なFXインジケーターです。ただの補助ツールではなく、強力なアルゴリズムを備えた本格的なトレーディングシステムで、より安定したトレードのスタートをサポートします。 この商品をご購入いただくと、以下の特典を無料でお付けします： 専用セットファイル：自動設定による最大パフォーマンスを実現。 ステップバイステップのビデオマニュアル：PUMPING STATION戦略の使い方を学べます。 Pumping Utility：PUMPING STATION専用の半自動トレードボットで、より快適かつシンプルな運用を可能にします。 ※ご購入後すぐにご連絡ください。追加リソースへのアクセスを提供いたします。 PUMPING STATIONの仕組み： トレンド管理：市場のトレンド方向を即座に判断。トレンドはあなたの最高の味方です。 エントリーサイン：チャート上の矢印で、取引のタイミングと方向を明確に示します。 明確な目標設定：インジケーターが自
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.69 (16)
インディケータ
PUMPING STATION – あなた専用の「オールインワン」戦略 PUMPING STATIONは、あなたのトレードをより楽しく、そして効果的に変えてくれる革新的なFXインジケーターです。ただの補助ツールではなく、強力なアルゴリズムを備えた本格的なトレーディングシステムで、より安定したトレードのスタートをサポートします。 この商品をご購入いただくと、以下の特典を無料でお付けします： 専用セットファイル：自動設定による最大パフォーマンスを実現。 ステップバイステップのビデオマニュアル：PUMPING STATION戦略の使い方を学べます。 Pumping Utility：PUMPING STATION専用の半自動トレードボットで、より快適かつシンプルな運用を可能にします。 ※ご購入後すぐにご連絡ください。追加リソースへのアクセスを提供いたします。 PUMPING STATIONの仕組み： トレンド管理：市場のトレンド方向を即座に判断。トレンドはあなたの最高の味方です。 エントリーサイン：チャート上の矢印で、取引のタイミングと方向を明確に示します。 明確な目標設定：インジケーターが自
Grabber System
Ihor Otkydach
5 (2)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
Enslaver
Ihor Otkydach
3.6 (5)
エキスパート
残り 6 個、価格は 399ドル 次回価格は 499ドル インストールおよび設定マニュアルはこちらです –  https://www.mql5.com/ja/blogs/post/763483 私がEnslaver EAを気に入っている理由、そしてあなたもきっと気に入る理由： すべての取引にはストップロスが設定されており、資金保護が徹底されています プロップファームでの取引にも使用可能です Enslaver EAはストップロスに達するまで待たず、価格が平均値に戻った時点で、利益または損失に関係なく市場から退出します 8つの通貨ペアに対応したマルチカレンシー型のEAで、1つの通貨ペアが損失でも、他のペアが利益を出してカバーできます スプレッドの大きさに依存しません 注文の実行スピードにも依存しません 始めるのに多額の資金は不要です（200ドルで十分です） 高いレバレッジは不要です 米国、欧州、アジアなど、どのブローカーでも使用可能です。FIFOなどの厳しい規制にも対応しています ヘッジ口座とネッティング口座の両方に対応しています Enslaver EAの概要： Enslaver EAは、
voda007
882
voda007 2025.12.28 06:50 
 

i had this running on a live account since its release and it with all pairs trading on a chocoping vps it slows it down but also holds positions open to long its a reversal EA and trades off indicators so when it gets the reversal wrong you can be stuck in trades for weeks,there are far more better EAs out there nowadays that actually trade off AI and are far more accurate

Ihor Otkydach
26072
開発者からの返信 Ihor Otkydach 2025.12.28 08:47
Unfortunately, there are no magic grails that generate profits every day without trading drawdowns. If you are involved in automated trading, you should know this. Be patient! The market operates cyclically, and after a short period of trading drawdowns, there is a period of active growth. If you understand what I'm talking about, bro!
SEAN
191
SEAN 2025.12.11 16:29 
 

I usually only take the time to write a review once the EAior has fully recovered its cost on a live account—and I'm pleased to say this one has done exactly that in a short period. Ihor has truly delivered an impressive EA here, operating effectively as a one-man development team. The performance has been strong, with consistent results that have exceeded my initial expectations, though there will be loss hanging there, but profitable ones fill the gap eventually. It's true that Ihor's EAs typically require opening 10+ charts to set up all pairs properly, but this is a small effort well worth making. Maybe it is the way to demonstrates respect for the developer's work, maximizes the bot's potential, and aligns perfectly with the important principle of diversification in trading. I genuinely hope this EA continues to receive the recognition and positive feedback it deserves, especially as future updates are released. Thank you, Ihor, for creating such a high-quality EA. I look forward to future improvements and continued strong performance

ys1267 tkhs
127
ys1267 tkhs 2025.11.21 02:21 
 

What an impressively low drawdown—I'm amazed. I've used it for a month now, and this past month ended in profit. Of course, when I run long-term backtests using all pairs in the analyzer, there are months with losses. But honestly, knowing that it can go down is actually reassuring. An EA that never loses makes me fear it might one day wipe out everything, and I can't sleep at night using something like that. I'm also relying on other indicators. As always, it's truly professional work.

Kris Jef Saelen
723
Kris Jef Saelen 2025.11.10 16:34 
 

I bought this EA a few weeks ago and it's a very stable one. The last weeks were difficult ones and the EA kept performing very well. It will not be my last EA I buy from Ihor.

rentier777
19
rentier777 2025.10.19 22:20 
 

I bought One Man Army right after it was released and after less than a week of its operation I am not very enthusiastic. With the lowest risk setting the result is a loss of -0.32% and an unrealized loss of another -0.37% from 4 unclosed trades (2 in profit, 2 in loss). There were a total of 5 closed trades, 4 of which were profitable. Well, not every day is a feast, I will see what happens next. I will call back in a week.

collinmira
89
collinmira 2025.10.15 23:06 
 

I just bought the EA right now waiting for limit order i can vouch IHOR EA AND INDICATOR IS REALLY GOOD AND REALISTIC

Guys after using it in a week so far i gain 200 dollars in just a week with it capital is 2800 dollars with a standard setting like the signal that ihor show us very stable the drawdown small i haven't experience loss minimal drawdown which is normal but this is a honest review

Ihor Otkydach
26072
開発者からの返信 Ihor Otkydach 2025.10.16 10:20
Don't worry, everything works like Swiss clockwork! 👍😎
Eric Vivas Ocampo
294
Eric Vivas Ocampo 2025.10.14 23:45 
 

Compré One Man Army durante la oferta de lanzamiento y fue una excelente decisión. Soy cliente fiel de Ihor desde hace tiempo y todos sus EAs han sido rentables, consistentes y muy bien desarrollados. Se nota la experiencia y dedicación detrás de cada proyecto: entradas precisas, excelente gestión del riesgo y una lógica profesional. Este nuevo EA mantiene el mismo nivel de calidad, incluso mejorado. Agradezco que ofreciera el descuento de lanzamiento y que siga creando herramientas tan confiables. Seguiré apoyando todos sus proyectos sin dudarlo!

Michael John Malkinson
700
Michael John Malkinson 2025.10.14 15:51 
 

Ihor does it again. I set my alarm today purposely to make sure I bought this in the half price initial sale. Ihors own live signal was enough to convince me this would be another winner from him - and how correct it was. Had 2 trades open since running and they're both heavily in profit, assumingly going to close very soon. As with all Ihor EA's the initial setup is a bit of a pain, 17 seperate chart to install the EA's and setfiles, but once you're finally done with it, its set and forget and dont have to think about it anymore, just watch the profits grow. Only downside is I now run so many of IHOR's EAs my MT5 window has over 100 charts and looks insane! but ive upgraded my VPS to handle the load.

Ihor Otkydach
26072
開発者からの返信 Ihor Otkydach 2025.10.14 15:59
