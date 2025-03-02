FORCE CANDLE PRO MT5

モメンタム 型 の 取引 ロボット 規律 と 明瞭 さ で 強い 値動き を 捕捉 する

市場 に 本物 の 強勢 ローソク が 現れた 時 のみ エントリー する

実体 が 支配 的 反対 ヒゲ を 制御 客観 的 な 判定 と 堅実 な 執行

余計 な 要素 なし 外部 依存 なし マーチン なし グリッド なし

FORCE CANDLE PRO が 優れている 理由

価格 の エネルギー が 一本 の 強勢 ローソク に 集中 する 瞬間 を 狙う

その 状況 では 継続 の 可能性 が 高まり やすい

ロボット は 実体 の 強さ を ATR と 比較 し 実体 対 レンジ の 質 を 評価 し 反対 ヒゲ が 制御 されて いる か を 確認 する

必要 に 応じて 直近 の 高値 または 安値 の 突破 に よる 確認 を 追加 できる

結果 は 背景 の ある クリーン な エントリー で 大きな 一波 を 狙う こと に 集中 できる

対象 ユーザー

明確 な エントリー と 低 ノイズ を 求める トレーダー

軽量 で 実用 的 な 外部 ライブラリ 不要 の EA を 望む 人

ポイント 指定 の 損切 と 利確 で すばやく 設定 したい 人

一貫 した 執行 と 単純 明快 な リスク 管理 を 求める 人

この EA の 特長

一本 の バー ごと に 一度 の 判断 で 反復 売買 を 回避

シンボル と マジック ごと に 一つ の ポジション のみ を 維持 する 設定 が 可能

可用 証拠金 に 応じて 自動 的 に 手数 を 調整 し 規則 を 守り ながら 可能 な 最大 ロット を 採用 しよう と する

銘柄 の 最小 ストップ 距離 を 尊重 し 損切 と 利確 を 自動 調整 して 受付 拒否 を 減らす

DLL なし WebRequest なし トリック なし ログ は 透明

構成 は シンプル で 堅牢 テスト に も 日次 運用 に も 適する

ロボット の 思考 手順

バー の クローズ を 待つ

ローソク 実体 を 測定 し 指定 した ATR と 照合 する

実体 対 レンジ の 比率 を 確認 して 信号 の 質 を 担保 する

反対 ヒゲ を 確認 して 荒れた ローソク を 排除 する

突破 を 有効 化 した 場合 は 指定 窓内 の 直近 高値 または 安値 を クローズ が 上回る か 下回る こと を 要求 する

すべて の 条件 が そろえば 銘柄 制約 と 可用 証拠金 を 守り ながら 市場 成行 で 損切 と 利確 を ポイント で 設定 して 発注 する

主要 パラメータ の 平易 な 説明

マジック 取引 を 識別 する インスタンス 固有 の ID

ロット 固定 希望 ロット で 証拠金 が 不足 する 場合 は 自動 で 縮小

スリッページ 許容 可能 な 価格 乖離 の 上限

ワン ポジション パー シンボル 有効 化 で シンボル と マジック あたり 一つ の ポジション のみ 維持

開始 最小 本数 取引 を 始める 前 に 必要 な 最低 バー 本数

ATR 期間 ボラティリティ 測定 の 基準 期間

ボディ ATR 乗数 実体 の 最小 強度 ATR の 何倍 か を 指定 強い ローソク を 狙う なら 一 から 一 と 二 分 の 一 程度 が 目安

最小 ボディ レンジ 実体 と 全レンジ の 比率 の 下限 値 が 高い ほど 充実 した ローソク を 意味 する

最大 反対 ヒゲ 比率 実体 に 対する 反対 ヒゲ の 最大 割合 中庸 の 値 が 拒否 感 の 強い ローソク を フィルタ する の に 有効

ブレイクアウト 必須 と 期間 直近 高値 または 安値 の 突破 に よる 確認 を 用いる 設定

SL ポイント と TP ポイント 損切 と 利確 の ポイント 指定 ゼロ で 無効 銘柄 の 仕様 に 合わせて 調整

テスター モード の 無 取引 保護

ストラテジー テスター 向け に 専用 の フェイルセーフ を 搭載

多く の バー が 無信号 の まま 経過 した 場合 テスト 口座 の 証拠金 を 尊重 し つつ 緩和 した しきい値 で 一度 だけ 強制 取引 を 行う 場合 が ある

この 機能 は テスター のみ で 有効 実運用 の ロジック は 変更 しない 最適化 中 の 実行 と 設定 整合 性 の 迅速 確認 に 有用

初期 セットアップ 推奨

フォレックス と 指数

ボディ ATR 乗数 は 一 から 一 と 二 分 の 一 未満 を 目安

最小 ボディ レンジ は 五十五 から 六十五 パーセント を 目安

最大 反対 ヒゲ 比率 は 三十 から 四十 パーセント を 目安

ブレイクアウト 確認 を 有効 に し 窓 は 二十 から 三十 本 を 目安

損切 と 利確 は 同じ タイムフレーム の ATR の 一倍 と 二倍 程度 を 目安

ゴールド と クリプト

ボディ ATR 乗数 は 一 と 二 分 の 一 まで の 範囲 を 目安

最小 ボディ レンジ は 六十 から 七十 パーセント を 目安

最大 反対 ヒゲ 比率 は 二十五 から 三十五 パーセント を 目安

ブレイクアウト 窓 は 三十 から 四十 本 を 目安

損切 は 一倍 ATR 利確 は 二倍 から 三倍 ATR を 目安 に 長い 一波 を 狙う

推奨 タイムフレーム

五 分足 から 一 時間足 で スタート

損切 と 利確 を 銘柄 の ポイント スケール に 合わせる

各 銘柄 は ポイント ティック 最小 ストップ 距離 最小 ロット など の 仕様 が 異なる 契約 に 合わせて 値 を 調整

良い 運用 習慣

一つ の チャート に 一つ の 銘柄 で インスタンス を 管理

チャート と 銘柄 ごと に 固有 の マジック を 使用

実運用 前 に デモ 口座 で テスト

高 影響 ニュース 時間 帯 は 追加 ボラティリティ を 許容 する 計画 が なければ 回避

市場 状況 に 応じて 定期 的 に 損切 と 利確 を 見直す

入手 できる もの

FORCE CANDLE PRO MT5 EA すぐ に 使える 形

保守 的 と 方向 性 の 二種類 の 推奨 プリセット

設定 に 関する サポート は MQL5 ポータル の メッセージ で 受け付け

なぜ 売れる の か

明瞭 さ を 求める トレーダー の 言語 で 語る から

奇跡 を 約束 せず 小細工 も なく グリッド で 積み上げ ず 損失 後 に ロット を 倍加 しない

価格 が 本当 の エネルギー を 示す とき に 入り あなた が 定めた 損切 と 利確 で 出る

ノイズ を 減らし 執行 と リスク に 集中 できる

チャート に 設置 する 手順

目的 の 銘柄 の チャート を 開く

タイムフレーム を 設定

EA を チャート に ドラッグ

固定 ロット 損切 利確 を 設定

ボディ ATR 乗数 最小 ボディ レンジ 最大 反対 ヒゲ 比率 を 調整

必要 なら ブレイクアウト 必須 を 有効 化 し 期間 を 選択

確認 して ロボット を バー ごと に 動作 させる

技術 的 な 重要 事項

ロット 計算 は 銘柄 の 最小 最大 そして ステップ を 遵守

発注 前 に 可用 証拠金 を 確認

損切 と 利確 を 自動 調整 して 銘柄 の 最小 ストップ 距離 を 遵守

銘柄 の 桁数 に 合わせて 価格 と 量 を 正規 化

監査 と トラブル シューティング の ため の 明瞭 な ログ

適した シーン

実体 が 大きく 充実 した ローソク が 多い 方向 性 の 強い 日

継続 を 裏付ける 突破 局面

流動 性 が 高く トレンド が 明確 な 銘柄

注意 が 必要 な シーン

長期 の レンジ と ヒゲ が 多発 する 相場

ニュース 周辺 の 不規則 な ボラティリティ

可変 スプレッド で 拡大 が 頻発 する 銘柄 損切 と 利確 に 余裕 を 持たせる

戦略 を 一言 で

強勢 ローソク を 忍耐 強く 待ち 明確 な リスク と 目的 利確 で エントリー

透明 性 の 約束

DLL なし

WebRequest なし

マーチン なし

グリッド なし

一本 の バー で 一度 の 判断

シンボル と マジック ごと に 一つ の ポジション のみ を 選択 可能

最後 の メッセージ

基準 と シンプル さ を 両立 する モメンタム EA を 求める なら FORCE CANDLE PRO MT5 が 役立つ

明確 な ルール 堅牢 な 執行 客観 的 な 入力 を 組み合わせ 強勢 ローソク の アプローチ を 規律 的 に テスト 調整 実行 できる

まず デモ で 試し 銘柄 に 合わせて 微調整 し 責任 を 持って 実運用 に 移行

今 すぐ 入手 して 強さ を 読み取る ロボット を 味方 に する

リスク 警告

金融 市場 の 取引 には リスク が 伴う

過去 の 成果 は 未来 を 保証 しない

あなた の プロファイル に 適合 する リスク 管理 を 用いる

実運用 前 に デモ で 検証 する

