Dragon Nova MT5 – MetaTrader 5 用マルチペア適応型トレーディングロボット (EURUSD / USDJPY / GBPUSD / USDCAD)
Dragon Nova MT5 は、MetaTrader 5 プラットフォーム向けに設計されたプロフェッショナルな 自動売買システム (Expert Advisor) です。
本EAは EURUSD、USDJPY、GBPUSD、USDCAD の主要通貨ペアで動作し、高度な適応型アルゴリズム (Adaptive Algorithm) を採用。
ボラティリティ分析 (Volatility Analysis)、動的リスク管理 (Dynamic Risk Control)、および インテリジェントシグナルフィルタリング (Signal Filtering) を組み合わせ、精密で安定した現実的な取引パフォーマンスを実現します。
主な特徴 (Key Features of Dragon Nova MT5)
-
マルチカレンシーエンジン (Multi-Currency Engine) – EURUSD、USDJPY、GBPUSD、USDCAD を同時に取引し、各ペアに独立したロジックを使用。
-
適応型リスク管理 (Adaptive Risk Management) – リアルタイムのボラティリティに基づき、自動的にロットサイズ (Lot Size)、ストップロス (Stop Loss)、テイクプロフィット (Take Profit) を調整。
-
インテリジェントシグナルフィルタリング (Intelligent Signal Filtering) – 通貨ペア間の相関を分析し、過剰なポジションを防止。
-
プラグアンドプレイ設定 (Plug-and-Trade Setup) – 最適化済みパラメータを搭載、事前の最適化は不要。
-
低CPU負荷 (Low CPU Load) – VPSや複数EA環境でも安定したパフォーマンスを発揮。
技術情報 (Technical Information)
-
プラットフォーム: MetaTrader 5 (MT5)
-
タイムフレーム: M15
-
対応ペア: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD
-
最低入金額: $100
-
最小ロット (Lot): 0.01 から
-
アカウントタイプ: ECN, Raw, Standard, Cent
-
稼働モード: 完全自動売買 (24/5)
Dragon Nova MT5 を選ぶ理由 (Why Choose Dragon Nova MT5)
-
数千回のバックテスト (Backtests) とフォワードテスト (Forward Tests) を経て開発。
-
マーチンゲール (Martingale)、グリッド (Grid)、ヘッジ (Hedging) を使用しません。
-
安定性、低ドローダウン (Drawdown)、高精度を重視した設計。
-
MetaTrader 5 をサポートするすべてのブローカーで動作可能。
-
定期的なアップデートと技術サポートを提供。
ユーザーサポートとドキュメント (User Support and Documentation)
Dragon Nova MT5 を購入すると、ユーザーは以下を受け取ります：
-
詳細なインストールおよび設定マニュアル (Installation Manual)
-
MQL5メッセージを通じたパーソナライズされたサポート
-
無料の生涯アップデートおよびアルゴリズム改善 (Lifetime Updates)
開発背景 (Development Background)
Dragon Nova MT5 は10ヶ月以上のマルチペア研究とアルゴリズム最適化を経て開発されました。
目的は、過剰最適化や過大なリスクを伴わずに、さまざまな市場構造に適応できる安定した インテリジェントEA (Expert Advisor) を構築することです。
重要事項 (Important Notes)
-
EA内部にはストップロス (Stop Loss) とテイクプロフィット (Take Profit) が統合されています。
-
手動によるSL/TP設定は無効化されており、アルゴリズムの一貫性を維持します。
-
安定した稼働のためにVPSの使用を推奨します。
Great match between results and expectations. Demo and live behavior align well, with solid risk management. Excellent, prompt support.