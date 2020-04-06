外国為替市場向けに精密に設計されたプルバック取引アルゴリズム。

ライブ パフォーマンス : https://www.mql5.com/en/signals/2326381 - 設定ファイルは不要で、デフォルトのみが使用されます。

仕組み

BounceEdge EAは、あらゆる外国為替ペアにおける日中の反落を捉えるために設計された堅牢なアルゴリズムです。通貨ごとの価格変動を分析し、以前の価格水準への回帰を予測して取引を開始します。

このシステムは、USD、EUR、GBP、JPY、CAD、CHF、AUD、NZD のすべての組み合わせをカバーする 28 の外国為替ペアに完全に最適化されています。

主な機能は次のとおりです。

• スムーズな市場参入のための連続取引実行。

• 一般的なストップロスを修正しました。

• 市場の状況に応じてリアルタイムで調整されるダイナミック テイク プロフィット。

この戦略は、正確性、安全性、効率性を兼ね備えており、リスクを管理しながら持続可能な成長の可能性を生み出し、安定した長期的成果を目指すトレーダーにとって信頼できるツールとなります。

セットアップ手順

• EAをEURGBP、AUDCAD、NZDCHFのチャートのM5時間枠に添付します。

• EAのタイムゾーン設定が正しいことを確認してください。ほとんどのブローカーではデフォルト設定が有効です。

• 1 ペアあたり最低 300 ドルを維持します。

• これで完了です。残りは EA が管理します。

BounceEdgeは、シンプルなリバーサルシステム（単一取引、SL = TP）として、またはマルチ取引ロジックでスケールアップして、統一されたリスク管理を維持したままご利用いただけます。上級ユーザーは、曜日または3時間枠（最大8つの日中期間）で取引をカスタマイズできます。これにより、各通貨ペアに固有の時間的制約のある価格パターンを特定し、最適な結果を得るために戦略を微調整できます。





技術要件

• 時間枠: M5。

• ペア: あらゆる外国為替ペア。

• ブローカー: ヘッジされた口座であればどれでも可。スプレッドが低い ECN が望ましいですが、必須ではありません。

• VPS: 基本的な VPS であれば十分です。

• スワップ: 有利なスワップ レートは長期的なパフォーマンスを向上させます。

スマートかつ安全に取引

• 過去のパフォーマンスは、ライブテストまたはバックテストを問わず、将来の結果を保証するものではありません。

• すべての通貨ペアがサポートされていますが、複数の通貨ペアを同時に使用すると、総エクスポージャーが増加します。通常、必要資金は通貨ペアあたり最低300ドルです。

• 取引は長期間にわたって行われる可能性があります。ブローカーが有利なスワップ条件を提供していることを確認してください。

BounceEdge EA — 自信を持って取引できるオールインワンツール。パフォーマンスを重視して構築。安全性も考慮。市場を真剣に捉えるトレーダーのために設計されています。

ご質問がございましたら、お気軽にプライベートメッセージをお送りください。

今すぐエッジを活性化しましょう。