製品名：Quantum Grid Matrix





概要：





動的なグリッドシステムを用いて市場をインテリジェントに管理する、洗練されたエキスパートアドバイザーです。Quantum Grid Matrixは、計算された注文グリッドを構築することで市場変動を巧みに乗り切り、自然な価格変動から利益を確保することを目指しています。





詳細：

インテリジェントなグリッド取引で市場のリズムを掌握しましょう。

感情に左右されず、体系的に運用できる戦略ツールをお探しですか？Quantum Grid Matrixは、市場のボラティリティをチャンスに変えます。プロフェッショナルなグリッド取引戦略を自動化し、市場の自然な変動から体系的にポジションを構築し、利益を獲得するように設計されています。





コア戦略：インテリジェントなグリッド管理





Quantum Grid Matrixは、明確かつ計算された原則に基づいて動作します。





初期エントリー：EAはグリッドの開始点を設定します。





動的グリッド作成：価格変動に応じて、EAは事前に定義された間隔（グリッド間隔）で一連の保留注文を自動的に発注し、構造化された取引ゾーンを作成します。





プログレッシブスケーリング：ポジションの平均エントリー価格を最適化するために、グリッド内の新規注文ごとに、徐々に大きなロットサイズ（ロット乗数）を適用できます。この手法は、全体的な利益目標をより効率的に達成するために設計されています。





サイクル利益決済：市場価格がグリッド全体の計算された利益確定レベルに達すると、すべてのオープンポジションが同時に決済され、サイクルが利益で完了します。





これは、市場に対して体系的で手間のかからないアプローチを好むトレーダーのための高度なツールです。





主な機能：

完全自動化グリッドロジック：EAがグリッド間隔と注文発注のすべての計算を処理します。





高度なロット管理：グリッド内の新規注文を戦略的に重み付けするための高度なロット乗数を備えています。





完全なコントロールとカスタマイズ：グリッド距離、テイクプロフィット、マルチプライヤーなど、すべての主要パラメータを調整できるため、EAの動作を個人の取引スタイルやリスク許容度に合わせてカスタマイズできます。





堅牢な注文管理：マジックナンバーとスリッページ制御機能を搭載し、ライブ取引環境における精度と安全性を確保します。





期間限定導入価格！

最初のユーザーグループにご参加いただくと、Quantum Grid Matrixを特別ローンチ価格で入手できます。





最初の10部はわずか299ドルでご提供いたします！





最初の10部が完売すると、価格は399ドルに値上げされます。





この強力なツールを最安値で手に入れるチャンスです。





推奨設定とベストプラクティス

最適なパフォーマンスとリスク管理のために、以下の推奨事項を厳守してください。





購入後、まずは提供されている「.set」ファイルをダウンロードしてロードしてください。このファイルには、この戦略に最適化された設定が含まれています。





推奨設定：

通貨ペア：EURUSD





時間足：M5（5分足）





ブローカー：スプレッドの低いブローカーを強く推奨します。





口座タイプ：セント口座。セント口座は少額の資金で取引できるため、リスク管理に不可欠です。





レバレッジ：1:50





最低入金額：10,000セント（100米ドル相当）。これは、グリッド戦略を効果的に運用するための十分なバッファーとなります。





重要なガイドライン：

デモ口座でEAに慣れる：まずは、推奨設定でデモ口座でEAを実行することを強くお勧めします。これにより、本番取引を始める前に、グリッドの仕組みと動作に慣れることができます。





少額から始める：提供されている「.set」ファイルは10,000セント口座用に設定されています。戦略に自信が持てるまでは、より高いロットサイズを使用しないでください。





戦略を理解する: この EA は、グリッドベースの取引とポジション管理の原則を理解しているトレーダー向けに設計された強力なツールです。