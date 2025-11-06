BlockLongTimeFlexible - 時間ブロックビューアー

市場の時間分析をマスター

BlockLongTimeFlexibleは、プロフェッショナルで直感的に時間枠を視覚化・分析する必要があるトレーダーやアナリストのための究極のツールです。チャート上に直接、サイクル、季節性、時間パターンを強調するカスタマイズ可能な視覚的長方形を作成します。

BlockLongTimeFlexibleインジケーター簡易マニュアル

このインジケーターの機能

特定の期間をマークするために、チャート上に色付きの長方形を作成します。季節パターン、市場サイクルの分析、期間比較に最適です。

3ステップの基本設定

1. 期間タイプの選択

年/月/週：時間単位を選択

ブロックあたりの単位数：各長方形が表す単位数（例：2週間）

ブロック数：作成する長方形の数

2. 日付の定義（オプション）

固定日付を使用：特定の期間にチェック

開始/終了日：最初の長方形を定義

次の長方形は自動的に作成されます

3. 色のカスタマイズ

メインカラー：すべてのブロック用

カラーグループ：特定のブロックを異なる色で強調

簡易カラーシステム

基本色

すべてのブロックはメインカラーで始まります

グループを使用して特定のブロックを着色

グループの使用方法

グループ1："0,2,4" → ブロック0、2、4が赤色に

グループ2："1,3,5" → ブロック1、3、5が緑色に

グループ3："6-8" → ブロック6、7、8が青色に

クイックヒント：

"0,2,4" = 特定のブロック

"1-5" = 1から5までのすべてのブロック

即時実践例

月次分析

タイプ：月

単位：1（ブロックあたり1ヶ月）

ブロック：12（1年）

日付：2024年1月1日から2024年1月31日

グループ1："0,4,8" → 各四半期の1月

週次分析

タイプ：週

単位：2（ブロックあたり2週間）

ブロック：6（12週間）

グループ1："0,2,4" → 偶数ブロック

グループ2："1,3,5" → 奇数ブロック

実践的使用方法

パターン識別

類似期間をカバーするブロックを設定

パフォーマンスをマークするために色を使用

各ブロックでの価格行動を比較

エントリー計画

高/低ボラティリティの歴史的期間をマーク

最適なタイミングを識別するために色を使用

パターンが繰り返されるか観察

季節分析

同じ期間の年間ブロックを作成

年ごとのパフォーマンスを比較

季節トレンドを識別

クイックヒント

ブロック番号付け：

ブロック0：最初の期間（最も最近）

ブロック1：2番目の期間

ブロック2：3番目の期間

...以下同様

ベストプラクティス：

乱雑さを避けるために2-3色で開始

最初に少ないブロックでテスト

背景と対照的な色を使用

一般的な問題：

ブロックが表示されない？日付を確認

色が機能しない？まずグループを有効化

視認性が悪い？線幅を増加

初心者向けクイック設定

今すぐ始める：

「固定日付を使用」を未チェックのまま

選択：週｜1単位｜8ブロック

メインカラー：グレー

完了！既に動作中です。

カスタマイズするには：

「固定日付を使用」をチェック

開始/終了日を定義

グループを有効化して色を設定

適用して視覚化

最終まとめ

主な機能： チャート上に時間長方形を作成

目的：

時間パターンの分析

同等期間の比較

季節性の識別

取引計画

最小設定： 期間タイプと表示したいブロック数を選択するだけ！

ヒント： シンプルに始め、必要に応じて複雑さを追加。インジケーターの強みは柔軟性にあります！

主な特徴

完全な柔軟性

複数単位：年、月、週

カスタマイズ可能な期間：特定の日付を定義または自動期間を使用

連続ブロック：連続シーケンスで複数期間を作成

インテリジェントカラーシステム

3カラーグループ：特定の色で異なる期間を強調

完全なカスタマイズ：各グループの独立した色、幅、スタイル

明確な視覚化：期間タイプ間の即時識別

使いやすさ

クイック設定：直感的なインターフェースとシンプルなパラメーター

即時結果：数秒でチャート上にブロックを表示

完全互換性：すべての資産と時間枠で動作

プロフェッショナルユースケース

スウィングトレーダー向け

反転週の識別

繰り返される月次パターンの分析

時間サイクルに基づく取引計画

ポジショントレーダー向け

四半期トレンドの監視

年間季節性の分析

高ボラティリティ期間の識別

アナリスト向け

四半期間のパフォーマンス比較

時間相関の研究

戦略の視覚的バックテスト

動作方法

1. 基本期間の設定

時間単位と視覚化したいブロック数を選択。

2. 日付の定義

特定の日付または自動連続期間を使用。

3. 色のカスタマイズ（オプション）

異なる期間グループに異なる色を割り当て。

4. 視覚的分析

パターン、時間的サポート・レジスタンスを識別。

アプリケーション例

色付き四半期分析

赤：強気四半期

緑：弱気四半期

青：中立四半期

年間比較

異なる年の同じ月を比較

繰り返される季節パターンの識別

相対的パフォーマンスの分析

ボラティリティ研究

高ボラティリティ期間の強調

時間クラスターの識別

リスク管理計画