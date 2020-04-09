Digital Clock Real Time Display

🕐 概要説明
Digital Clock は、Everton Messias によって開発された MetaTrader 5 用のリアルタイム・デジタル時計インジケーターです。このツールは、トレーダーがチャート分析を行いながら、取引セッションの時間を即座に確認できるよう設計されています。外部アプリを開いたり、PC のシステム時計を確認したりする必要がなく、取引画面内ですべての時間情報を一元的に把握できます。特に、ロンドン・ニューヨーク・アジアなどのセッション切り替わりを重視するトレーダーや、時間に敏感なエントリー戦略を使うユーザーにとって、非常に役立つインジケーターです。

主な特徴:
リアルタイム表示 — 時・分・秒を毎秒更新し、常に正確な時間を表示
🎨 豊富なカスタマイズ性 — 色、フォント、サイズを自由に調整可能
📍 柔軟な位置設定 — チャートの上下左右、または中央へも配置可能
🔄 自動更新 — 毎秒リフレッシュし、常に最新状態を維持
💻 全タイムフレーム・全銘柄に対応 — どの市場・どの分析スタイルでも使用可能
🌙 ライト/ダークテーマ両対応 — MT5 のどの配色でも視認性を確保
📊 セッショントレードに最適 — 市場の切替タイミングを把握しやすい
軽量設計 — チャート負荷を最小限に抑え、快適に使用できる構造

Digital Clock は単なる時計ではなく、「時間」を軸にした取引精度を高めるための重要な補助ツールとして機能します。スキャルピング、デイトレード、ニューストレードなど、エントリータイミングが勝敗を左右するスタイルで特に大きな効果を発揮します。また、複数チャートを使用するトレーダーにとって、どの画面からでも時間を即確認できるため、作業効率向上にもつながります。


