BlockOscilationDay
- インディケータ
- Everton Fernando Da Silva Messias
- バージョン: 3.20
- アクティベーション: 5
BlockOscilationDay – プロフェッショナル市場ビジュアル分析
説明
BlockOscilationDayは、市場の動きを明確かつエレガントに視覚分析する高度なテクニカル指標です。シンプルさと効率性を重視するトレーダー向けに設計されており、クリーンで直感的なインターフェースに複数の情報レイヤーを組み合わせています。
主な特徴
-
マルチタイムフレーム分析
任意のタイムフレームで設定可能な動的なトレンドライン
前日の重要なレベルを視覚化
直感的な色の日次オシレーション矩形
-
ミニマリストデザイン
整理された視覚インターフェース
簡単な解釈のための信号機カラーコード（緑/赤）
価格分析を妨げない控えめなグラフィック要素
-
スマート機能
高値・安値スイングの自動検出
前日のサポートラインとレジスタンスライン
市場の主要な方向を示す矩形
転換点のオプション矢印
カスタマイズ設定
-
トレンドライン
保持するラインの数
カスタマイズ可能な太さとスタイル
分析用の特定のタイムフレーム
-
日次矩形
調整可能な表示期間
カスタマイズ可能なラインスタイル
現在価格の位置に基づく色
-
視覚要素
すべての要素の色をカスタマイズ可能
ラインの太さとスタイルの制御
オプションの情報ラベル
利点
-
明確な視覚化: 視覚的混乱なしに必要な情報を表示
-
カスタマイズ可能: 取引スタイルに適応
-
直感的: 意思決定を容易にする色と形状
-
効率的: 最小限のシステムリソース消費
視覚的なエレガンスと実用的な機能性を組み合わせたツールで、テクニカル分析を向上させましょう。BlockOscilationDayは、市場分析において明快さと精度を求めるトレーダーに理想的な選択肢です。