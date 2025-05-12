EasyInsight AIO MT5

EASY Insight AIO – スマートで手間いらずな取引のオールインワンソリューション

概要
数秒で市場全体——FX、ゴールド、暗号資産、指数、さらには株式まで——を、手作業のチャート確認や複雑なセットアップ・インジケーター導入なしにスキャンできたらどうでしょうか？
EASY Insight AIOはAIトレードのための究極のプラグ＆プレイ型エクスポートツールです。市場全体のスナップショットを、クリーンなCSVファイルで一括出力。ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexityなど、さまざまなAIプラットフォームで即座に解析できます。

ウィンドウの切り替えやグラフのごちゃごちゃしたオーバーレイはもう不要。自動エクスポートされる純粋で構造化されたインサイトだけで、無駄なチャート監視に悩まされず、スマートなデータ主導の判断に集中できます。

なぜEASY Insight AIOなのか？

本当のオールインワン
• セットアップ不要、インジケーターのインストール不要、チャートへのオーバーレイ不要。インストールして起動し、エクスポートするだけです。

マルチアセット対応
• FX、貴金属、暗号資産、株価指数、株式など、ブローカーが提供するあらゆる銘柄をスキャン・解析。

AI対応データエクスポート
• AIツールやプラットフォームで直接使える、高度に構造化・プロンプト最適化されたCSV。

エクスポート内容：
• 3つの選択可能な時間軸での通貨強度分析
• 純ロングポジションの変化による市場センチメント
• ボリュームの変化、ボラティリティ、正確なサポート/レジスタンスゾーン
• M15、H1、D1のOHLCを含むマーケットデータ
• すべてのデータが即エクスポート可能——追加設定不要

スマートなプロンプトエンジニアリング
• 組み込みのプロンプトファイルがAIによるデータ解析をガイドし、即座にトレードアイデアや相場分析が可能です。

手間いらずの自動化
• エクスポートは自動的にアセットクラス別（FX、暗号資産、貴金属など）のフォルダーに整理。各フォルダーにはタイムラプス（時系列スナップショット）も含まれ、バックテストやAI学習・戦略開発が簡単です。

パワフルなのにシンプル

個別インジケーターの購入やライセンス、設定は一切不要。EASY Insight AIOはすべてを内蔵し、すぐに使えます。チャートへの影響もなく、完全なデータ出力のみで手間もかかりません。

コミュニティにも支持されています

急成長中のEASY Insightコミュニティでは、AIプロンプト設定、高度な自動売買戦略、データエクスポートに基づく完全EAフレームワークが続々と共有されています。ユーザーからは、ローンチ後数日で暗号資産などでの利益トレード報告も寄せられています。

EASY Insight AIOの実例をチェック

実際の事例やフルウォークスルーは、AIトレーディングYouTubeプレイリストでご覧ください。

リソース＆サポート

• EASY Insightは初めてですか？まずはこちら：EasyInsight FAQ
• テンプレート、戦略、動画、グループチャットはStein Investments中央ハブからアクセス可能

まとめ – なぜEASY Insight AIO？

• 主要アセット全てをカバーするワンクリックCSVエクスポート
• 100%データ出力：インジケーターなし、オーバーレイなし、設定不要
• AIトレード用に設計——構造化＆プロンプト最適化、即利用可能
• オールインワンの快適さ、手間ゼロ
• 急成長するコミュニティがデータ駆動のトレードの未来を構築
• 効率的・モダン・あなたの次のトレードにすぐ使える

手間なく賢くトレードしませんか？
今すぐEASY Insight AIOを導入して、設定不要のAI精密トレード新時代へ。

レビュー 11
ANDREAS KURT HANS MEYER
1604
ANDREAS KURT HANS MEYER 2025.11.24 15:13 
 

I have been active in Forex trading for quite some time and have tried many indicators. Nevertheless, I have always returned to the tools from stein investments. The indicators complement each other perfectly, and if you follow the rules, you will be profitable. I can recommend Daniel and Alain's tools and indicators without hesitation. The customer support is also great. You always get a quick response. Good work! Keep it up!

C098 K098
104
C098 K098 2025.11.11 00:04 
 

Simply fantastic! The prompt is a text file, you can simply copy and paste and take the data and have AI do the deep analysis from the raw data parsed from MT5. I love it! Will be buying your other products if they are just as easy as this.

minnox
243
minnox 2025.07.18 20:11 
 

Another great and high quality tool from Stein Investments that gives you a fast overview of the market and suggestions with help from AI.

If trading volume is picking up or there is no major news event on the horizon, the win rate tends to be solid.

Of course, it is not a holy grail. Sometimes the AI suggests trades that don’t fully hold up. That is where your own trading experience and judgment matters, you should always double check if a setup makes sense. Like when it points to a buy at a zone that was just rejected, ask yourself is there really enough momentum to push through this time?

But instead of scanning charts all by yourself, everything is done by AI analyzing the CSV tables, and this is a huge time saver. You can even do this with a fulltime job in your coffee break.

Besides all that, their support impressed me, really fast and detailed. Every time I had an issue, they replied quickly.

The price value is pretty decent. Definitely worth considering if you want an extra edge without spending hours glued to the screen.

