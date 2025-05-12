EasyInsight AIO MT5
- ユーティリティ
- Alain Verleyen
- バージョン: 2.28
- アップデート済み: 30 7月 2025
- アクティベーション: 10
EASY Insight AIO – スマートで手間いらずな取引のオールインワンソリューション
概要
数秒で市場全体——FX、ゴールド、暗号資産、指数、さらには株式まで——を、手作業のチャート確認や複雑なセットアップ・インジケーター導入なしにスキャンできたらどうでしょうか？
EASY Insight AIOはAIトレードのための究極のプラグ＆プレイ型エクスポートツールです。市場全体のスナップショットを、クリーンなCSVファイルで一括出力。ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexityなど、さまざまなAIプラットフォームで即座に解析できます。
ウィンドウの切り替えやグラフのごちゃごちゃしたオーバーレイはもう不要。自動エクスポートされる純粋で構造化されたインサイトだけで、無駄なチャート監視に悩まされず、スマートなデータ主導の判断に集中できます。
なぜEASY Insight AIOなのか？
本当のオールインワン
• セットアップ不要、インジケーターのインストール不要、チャートへのオーバーレイ不要。インストールして起動し、エクスポートするだけです。
マルチアセット対応
• FX、貴金属、暗号資産、株価指数、株式など、ブローカーが提供するあらゆる銘柄をスキャン・解析。
AI対応データエクスポート
• AIツールやプラットフォームで直接使える、高度に構造化・プロンプト最適化されたCSV。
エクスポート内容：
• 3つの選択可能な時間軸での通貨強度分析
• 純ロングポジションの変化による市場センチメント
• ボリュームの変化、ボラティリティ、正確なサポート/レジスタンスゾーン
• M15、H1、D1のOHLCを含むマーケットデータ
• すべてのデータが即エクスポート可能——追加設定不要
スマートなプロンプトエンジニアリング
• 組み込みのプロンプトファイルがAIによるデータ解析をガイドし、即座にトレードアイデアや相場分析が可能です。
手間いらずの自動化
• エクスポートは自動的にアセットクラス別（FX、暗号資産、貴金属など）のフォルダーに整理。各フォルダーにはタイムラプス（時系列スナップショット）も含まれ、バックテストやAI学習・戦略開発が簡単です。
パワフルなのにシンプル
個別インジケーターの購入やライセンス、設定は一切不要。EASY Insight AIOはすべてを内蔵し、すぐに使えます。チャートへの影響もなく、完全なデータ出力のみで手間もかかりません。
コミュニティにも支持されています
急成長中のEASY Insightコミュニティでは、AIプロンプト設定、高度な自動売買戦略、データエクスポートに基づく完全EAフレームワークが続々と共有されています。ユーザーからは、ローンチ後数日で暗号資産などでの利益トレード報告も寄せられています。
EASY Insight AIOの実例をチェック
実際の事例やフルウォークスルーは、AIトレーディングYouTubeプレイリストでご覧ください。
リソース＆サポート
• EASY Insightは初めてですか？まずはこちら：EasyInsight FAQ
• テンプレート、戦略、動画、グループチャットはStein Investments中央ハブからアクセス可能
まとめ – なぜEASY Insight AIO？
• 主要アセット全てをカバーするワンクリックCSVエクスポート
• 100%データ出力：インジケーターなし、オーバーレイなし、設定不要
• AIトレード用に設計——構造化＆プロンプト最適化、即利用可能
• オールインワンの快適さ、手間ゼロ
• 急成長するコミュニティがデータ駆動のトレードの未来を構築
• 効率的・モダン・あなたの次のトレードにすぐ使える
手間なく賢くトレードしませんか？
今すぐEASY Insight AIOを導入して、設定不要のAI精密トレード新時代へ。
