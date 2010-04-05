First Block

First Order Block of the Day インディケーター - 価値エリアの識別

説明
First Order Block of the Day（デイリー最初のオーダーブロック）インディケーターは、オーダーブロックとマーケットプロファイル分析の概念に基づいて取引するトレーダーにとって不可欠なツールです。このインディケーターは、毎日の取引開始後1時間以内に形成される最初のオーダーブロックを自動的に識別します。これは戦略的意思決定において極めて重要な領域です。

主な特徴

  • 自動識別: 1時間足に基づいて、当日最初のオーダーブロックの矩形を自動的に描画します。

  • 参照線: 前日の高値と安値をサポート/レジスタンス領域として追加します。

  • オブジェクト管理: 48時間以上経過したオブジェクトを自動的に削除し、チャートを整理された状態に保ちます。

  • 明確な視覚化: 異なる色とスタイルでグラフィカル要素を簡単に識別できます。

最初の1時間オーダーブロックの重要性
取引開始後1時間以内に形成される最初のオーダーブロックは、プライスアクション分析において最も重要な領域の1つとして広く認識されています。その理由は以下の通りです：

高い流動性と市場参加

  • 大口参加者の初期の蓄積/分布を表します。

  • その後のセッションの参照点として頻繁に機能する初期の取引範囲を確立します。

  • 機関の注文が大量に集中します。

サポート/レジスタンスとしての強力な働き

  • サポートとして: 強気の動きの後で価格がこの領域に戻ると、頻繁に買い手が見つかります。

  • レジスタンスとして: 下降トレンドでは、この領域は通常、上昇動向を強く拒否します。

  • 意義あるブレイクアウト: このブロックの決定的な突破は、多くの場合、市場のセンチメントの変化を示します。

予測価値

  • このブロックの初期ブレイクアウトの方向性は、多くの場合、そのセッションの基調を確立します。

  • ブレイクアウト後のこの領域への戻りは、リスクとリターンの比率が改善されたエントリー機会を提供します。

使用方法

  1. インストール後、インディケーターは自動的に機能します。

  2. 当日最初の1時間足が完全に形成されるまで待ちます。

  3. セッション中に価格が識別されたブロックとどのように相互作用するかを観察します。

  4. 前日の高値/安値線を追加の関心領域として利用します。

技術的参数

  • 推奨時間枠: 正確なエントリーのためにはH1またはそれ以下の時間枠。

  • 通貨ペア: 任何の通貨ペアまたは資産で機能します。

  • 作動時間: GMT 01:00後に自動的に活性化されます。

このインディケーターは、金融市場における価値領域の重要性を認識する機関トレーダー、先物オペレーター、およびすべての専門家にとって特に貴重です。

注意: このインディケーターは、追加の分析と適切なリスク管理を考慮した完全な取引戦略の一部として使用する必要があります。



作者のその他のプロダクト
Digital Clock Real Time Display
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
概要説明 Digital Clock は、Everton Messias によって開発された MetaTrader 5 用のリアルタイム・デジタル時計インジケーターです。このツールは、トレーダーがチャート分析を行いながら、取引セッションの時間を即座に確認できるよう設計されています。外部アプリを開いたり、PC のシステム時計を確認したりする必要がなく、取引画面内ですべての時間情報を一元的に把握できます。特に、ロンドン・ニューヨーク・アジアなどのセッション切り替わりを重視するトレーダーや、時間に敏感なエントリー戦略を使うユーザーにとって、非常に役立つインジケーターです。 主な特徴: リアルタイム表示 — 時・分・秒を毎秒更新し、常に正確な時間を表示 豊富なカスタマイズ性 — 色、フォント、サイズを自由に調整可能 柔軟な位置設定 — チャートの上下左右、または中央へも配置可能 自動更新 — 毎秒リフレッシュし、常に最新状態を維持 全タイムフレーム・全銘柄に対応 — どの市場・どの分析スタイルでも使用可能 ライト/ダークテーマ両対応 — MT5 のど
FREE
Gatilho Swing
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
Gatilho Swing インジケーターマニュアル 概要 Gatilho Swing は、MetaTrader 5用の高度な視覚的インジケーターで、複数のテクニカル分析ツールを1つのパネルに統合しています。重要なレベルを識別し、セッションの長方形を描画し、前日の高値/安値をマークし、トップとボトムを色付きの矢印でシグナル表示します。 主な機能 1. 前日の高値と安値ライン 前日の高値と安値のレベルに水平線を描画 簡単な識別のためのオプションの説明テキスト 色、スタイル、太さをカスタマイズ可能 2. H1セッション長方形 各1時間足に対して視覚的な長方形を作成 チャート上に保持する長方形の数を調整可能 カスタマイズ可能なスタイルと色 3. トップとボトム識別矢印 ボトム（スイング安値）用の緑色の矢印（コード233） トップ（スイング高値）用の赤色の矢印（コード234） 設定可能な過去期間の分析に基づく パラメータ設定 長方形設定 RectanglesToKeep: 保持する長方形の数（0-10）- デフォルト：500 RectColor: 長方形の色 - デフォルト：マゼンタ Rec
ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
インディケータ
買い勢力 vs 売り勢力 可視化インジケーター (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   商品説明 : 「買い勢力 vs 売り勢力 可視化インジケーター」は、MetaTrader 5専用の独自開発ツールです。市場の買い圧力と売り圧力を直感的なビジュアルで表現し、チャート背景色で優位勢力を表示します：   緑色   → 買い勢力優位（強気相場）   赤色   → 売り勢力優位（弱気相場）   黒色   → 勢力均衡 トレンドを素早く把握し、確信を持った取引判断が可能になります！   主な特長 : 数値計算不要の即時市場勢力可視化 シンプル設定（主要パラメータ1つのみ） 動的に変化する背景色で相場感覚を養える 不正コピー防止機能内蔵 ️   カスタマイズ可能なパラメータ : PeriodBuySell （指標期間 - デフォルト値：13）   使用方法 : MT5チャートにインジケーターを追加 背景色で優位勢力を確認 独自戦略と組み合わせてエントリー/イグジットを判断 ️   ライセンスとセキ
BullBea Display
Everton Fernando Da Silva Messias
インディケータ
1. 基本情報 インジケーター名:   BullBear Display バージョン:   1.00 開発者:   [あなたの名前] 会社:   MT5TOOLSLAB 種類:   チャートインジケーター 市場:   外国為替、株式、先物、暗号通貨 2. 説明 BullBear Display   は以下をリアルタイムで表示する視覚的インジケーターです： ブル（買い手）の強さ ベア（売り手）の強さ 市場支配権（価格をコントロールしている側） このインジケーターはチャートの左上隅に情報を表示し、市場センチメントの迅速な分析を可能にします。 3. インストール BullBear_Display.mq5   を保存:   \MQL5\Indicators\ MetaTrader 5を再起動 「ナビゲータ」ウィンドウで「カスタムインジケーター」を探す 目的のチャートにドラッグ＆ドロップ 4. 入力パラメータ PeriodBuySell   (デフォルト: 13): EMA参照計算の期間。低い値はより敏感なシグナルを、高い値はより滑らかなシグナルを生成します。 5. シグナル解釈 支配: ブル
PullbackShit
Everton Fernando Da Silva Messias
インディケータ
PullbackShit – M5のシグナル PullbackShitは、5分足のプルバックでの客観的なエントリーポイントを探すトレーダー向けに設計されたインジケーターです。 価格と移動平均線の相互作用に基づいて、チャート上で明確な視覚的な矢印で潜在的な買いと売りのポイントをマークします。   主な機能: 検証済みプルバック:   価格が移動平均に戻り、動きを確認した場合のみシグナルを生成。 明確な視覚的シグナル:   チャート上に緑（買い）と赤（売り）の矢印を表示。 ノイズフィルター:   連続したシグナルを回避し、信頼性を向上。 M5専用:   5分足専用に設計・最適化。 推奨事項:   資産のトレンドに逆らってシグナルを取引することは推奨されません。 重要な注意事項！ PullbackShitは、非常に複雑で精密かつ繊細な分析コードを使用してMetaTrader 5プラットフォーム向けに開発されたため、5分足チャートでのみ機能します。 使用方法： 5分足チャートのみ。インジケーターを追加後、タイムフレームを変更しないでください。「シグナル設定の変更を許可する」ボックスは空
Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
インディケータ
買い勢力 vs 売り勢力 可視化インジケーター (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   商品説明 : 「買い勢力 vs 売り勢力 可視化インジケーター」は、MetaTrader 5専用の独自開発ツールです。市場の買い圧力と売り圧力を直感的なビジュアルで表現し、チャート背景色で優位勢力を表示します：   緑色   → 買い勢力優位（強気相場）   赤色   → 売り勢力優位（弱気相場）   黒色   → 勢力均衡 トレンドを素早く把握し、確信を持った取引判断が可能になります！   主な特長 : 数値計算不要の即時市場勢力可視化 シンプル設定（主要パラメータ1つのみ） 動的に変化する背景色で相場感覚を養える 不正コピー防止機能内蔵 ️   カスタマイズ可能なパラメータ : PeriodBuySell （指標期間 - デフォルト値：13）   使用方法 : MT5チャートにインジケーターを追加 背景色で優位勢力を確認 独自戦略と組み合わせてエントリー/イグジットを判断 ️   ライセンスとセキ
DailyFirstHourLines
Everton Fernando Da Silva Messias
インディケータ
Daily First Hour Lines - MetaTrader 5 インジケーター 説明 Daily First Hour Lines   は、MetaTrader 5 用の革新的なテクニカルインジケーターで、各トレーディングセッションの最初の1時間足キャンドルに基づいてサポートとレジスタンスレベルを自動的にプロットします。金融市場で取引するトレーダー向けに開発されたこのインジケーターは、潜在的な反転ポイントとトレンド継続を識別するための重要な視覚的参照を提供します。 主な特徴 最初のH1キャンドルライン : 毎日の最初の1時間足キャンドルの高値と安値のレベルに点線を引く 前日参照 : 前日の高値と安値のレベルを含む破線 直感的なカラーコーディング : 高値には青（DodgerBlue） 安値にはマゼンタ 自動クリーンアップ : 48時間以上経過したオブジェクトを自動的に削除し、チャートを整理された状態に保つ 毎日更新 : 01:00後に1日1回自動的に処理される トレーダーへのメリット サポート/レジスタンスの識別 : 最初のH1キャンドルラインは、重要な intraday
PriceActionCore
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
PriceActionCore (MT5) – 純粋なプライスアクションインジケーター - ( 最低販売価格 $30 USD。一度の支払いでインジケーターを永久に所有できます。 (Saitei hanbai kakaku $30 USD. Ichido no shiharai de injikētā o eikyū ni shoyū dekimasu.) ) 作者: Everton バージョン: 1.50 プラットフォーム: MetaTrader 5 プラットフォームで説明の表示を有効にすることを忘れないでください！ (Purattofōmu de setsumei no hyōji o yūkō ni suru koto o wasurenaide kudasai!) 純粋なプライスアクションプロファイル クリーンなチャート、ろうそく足のみ（インジケーターなし）。 水平線：サポート、レジスタンス、日次終値、前日の高値と安値。 プルバック、ブレイクアウト、反転を取引するトレーダーが使用。 インジケーターより目を信じる人に非常に効率的。 (Junsui na p
First Order Block of the Day
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
First Order Block of the Day インディケーター - 価値エリアの識別 説明 First Order Block of the Day （デイリー最初のオーダーブロック）インディケーターは、オーダーブロックとマーケットプロファイル分析の概念に基づいて取引するトレーダーにとって不可欠なツールです。このインディケーターは、毎日の取引開始後1時間以内に形成される最初のオーダーブロックを自動的に識別します。これは戦略的意思決定において極めて重要な領域です。 主な特徴 自動識別 : 1時間足に基づいて、当日最初のオーダーブロックの矩形を自動的に描画します。 参照線 : 前日の高値と安値をサポート/レジスタンス領域として追加します。 オブジェクト管理 : 48時間以上経過したオブジェクトを自動的に削除し、チャートを整理された状態に保ちます。 明確な視覚化 : 異なる色とスタイルでグラフィカル要素を簡単に識別できます。 最初の1時間オーダーブロックの重要性 取引開始後1時間以内に形成される最初のオーダーブロックは、プライスアクション分析において最も重要な領域の1つとして
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
デイリーチェンジインジケーター - リアルタイム市場変動表示 概要 デイリーチェンジインジケーターは、MetaTrader 5用に設計されたプロ仕様の取引ツールで、チャート上で直接日々の価格変動をリアルタイムで監視します。この軽量ながら強力なインジケーターは、当日の価格変動を絶対ポイントとパーセンテージの両方で表示し、即座の市場評価のためにBid価格線の隣に便利に配置されます。 主な特徴 リアルタイム日次変動: 日足始値以降の価格変動を追跡・表示 デュアル表示形式: 絶対ポイント変化とパーセント変動の両方を表示 Bid価格連携: 現在のBid価格を変動データとともに表示 スマートカラーコーディング: プラス変動は緑、マイナス変動は赤 柔軟な配置: チャート上のカスタマイズ可能な位置（デフォルト：左上隅） 自動日次リセット: 市場開始時に自動再計算 再描画なし: 遅延のない正確なリアルタイムデータを提供
BlocoSwingBR
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
BlocoSwingBR インジケーター バリューエリア識別 BlocoSwingBR は、チャート上の 重要な価格ゾーン を強調し、分析を簡単にします。 主な機能: ダイナミック長方形 日足固定長方形（高値/安値） 前日のライン スイング矢印 柔軟な設定 トレーダーのメリット: 攻防ゾーンを特定 スイングパターン認識 Price Action 戦略の明確化 自動サポート/レジスタンス BlocoSwingBR - 高度なグラフィカル分析指標 BlocoSwingBR をご紹介します。これは MetaTrader 5 向けのプロフェッショナルなテクニカル指標で、統合された複数のグラフィカルツールを通じて、市場構造の包括的なビューを提供します。 主な機能： •   動的矩形：   選択した時間足の各キャンドルの範囲を表す矩形を自動的に描画し、取引エリアを素早く視覚化できます。 •   固定日次矩形：   各日の高値と安値に基づいて固定矩形を作成し、日次の境界線を明確に視覚的に参照できます。 •   参照線：   前日の高値と安
BlockOscilationDay
Everton Fernando Da Silva Messias
インディケータ
BlockOscilationDay – プロフェッショナル市場ビジュアル分析 説明 BlockOscilationDayは、市場の動きを明確かつエレガントに視覚分析する高度なテクニカル指標です。シンプルさと効率性を重視するトレーダー向けに設計されており、クリーンで直感的なインターフェースに複数の情報レイヤーを組み合わせています。 主な特徴 マルチタイムフレーム分析 任意のタイムフレームで設定可能な動的なトレンドライン 前日の重要なレベルを視覚化 直感的な色の日次オシレーション矩形 ミニマリストデザイン 整理された視覚インターフェース 簡単な解釈のための信号機カラーコード（緑/赤） 価格分析を妨げない控えめなグラフィック要素 スマート機能 高値・安値スイングの自動検出 前日のサポートラインとレジスタンスライン 市場の主要な方向を示す矩形 転換点のオプション矢印 カスタマイズ設定 トレンドライン 保持するラインの数 カスタマイズ可能な太さとスタイル 分析用の特定のタイムフレーム 日次矩形 調整可能な表示期間 カスタマイズ可能なラインスタイル 現在価格の
BlockLongTimeFlexible
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
BlockLongTimeFlexible - 時間ブロックビューアー 市場の時間分析をマスター BlockLongTimeFlexibleは、プロフェッショナルで直感的に時間枠を視覚化・分析する必要があるトレーダーやアナリストのための究極のツールです。チャート上に直接、サイクル、季節性、時間パターンを強調するカスタマイズ可能な視覚的長方形を作成します。 BlockLongTimeFlexibleインジケーター簡易マニュアル このインジケーターの機能 特定の期間をマークするために、チャート上に色付きの長方形を作成します。季節パターン、市場サイクルの分析、期間比較に最適です。 3ステップの基本設定 1. 期間タイプの選択 年/月/週：時間単位を選択 ブロックあたりの単位数：各長方形が表す単位数（例：2週間） ブロック数：作成する長方形の数 2. 日付の定義（オプション） 固定日付を使用：特定の期間にチェック 開始/終了日：最初の長方形を定義 次の長方形は自動的に作成されます 3. 色のカスタマイズ メインカラー：すべてのブロック用 カラーグループ：特定のブロック
EssentialLines
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
EssentialLines Indicator v3.00 – マニュアル EssentialLines v3.00 は MetaTrader 5 用のインジケーターで、前日の High、Low、Open、Close、Mid Range を自動表示します。各ラインは可視性、色、スタイル、太さを個別に設定できます。 インストール MT5/MQL5/Indicators にコピー MT5 を再起動 チャートへ追加 設定 必要なラインのみ有効化 色・スタイル（SOLID, DASH など）・太さ（1–5 px） プリセット Day Trade、Swing Trade、Minimalist 情報表示 クリックすると前日のデータ表示 60%以上：強い 40–60%：中立 40%未満：弱い 戦略 Breakout、Range、Opening 自動動作 00:00 に更新 古いライン削除 ログに記録 トラブル 表示されない → 可視性確認 色が変わらない → 設定確認 重複 → 再追加 制限 アラートなし 前日レベルのみ バックテスト不可 必要条件 MT5 シンボル履歴
PriceMovementMapper
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
PriceMovementMapperは、価格変動に対する独自の視覚的アプローチでテクニカル分析に革命をもたらします。このMT5用の革新的なインジケーターは、始値/終値のデイリーレンジを、価格の極値を示すスマートな垂直線で動的にマッピングします。従来のツールとは異なり、色分けされた長方形と直感的な接続線を通じて、市場構造、トレンドの強さ、主要なサポート/レジスタンスレベルを水晶のようにクリアに可視化します。各取引日は、始値から終値までの価格の完全な軌跡を示す個別のブロックとして表現され、垂直方向の延長線は価格が始値・終値レベルをどれだけ超えて動いたかを明らかにします。高確率の取引機会を特定する優位性を求めるスイングトレーダー、テクニカルアナリスト、プライスアクション愛好家に最適です。このインジケーターは全ての金融商品および日足以下のタイムフレームで動作し、カスタマイズ可能な色、スタイル、塗りつぶしオプションによるパーソナライズされた取引体験と、市場の動きを理解する比類のない明確さを提供します。 PriceMovementMapper - 価格変動マッパー MQL5公開用説明 Pr
PriceMovementMapperBR
Everton Fernando Da Silva Messias
ユーティリティ
Price Movement Mapper B3 - ブラジル株式市場専用インジケーター 技術説明: Price Movement Mapper B3は、ブラジル証券取引所（B3）で取引される資産のテクニカル分析のために特別に開発された高度なインジケーターです。この視覚的ツールは、カラーブロックと戦略的に配置された垂直線を組み合わせた独自のグラフィック表現を通じて、日々の価格変動をマッピングします。 主な特徴: カラー日次ブロック : 始値/終値関係の明確な視覚的表現 完全な時間カバレッジ : 00:00から23:59までブロックを描画（24時間） スマートウィック配置 : B3取引セッションの真ん中に垂直線を配置（〜13:30） 参照ライン : 前日の高値と安値に説明ラベル付き 警告システム : ヒストリカルデータの可用性に関するアラート B3専用機能: ブラジル市場の特性を考慮して開発： 特定のB3取引時間（10:00-17:59） 株式分割・逆分割の自動調整 視覚要素の正確な時間配置 ブラジル資産の行動に最適化 要件: MetaTrader 5 D1より小さいタイムフレーム（
