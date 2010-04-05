First Order Block of the Day インディケーター - 価値エリアの識別

説明

First Order Block of the Day（デイリー最初のオーダーブロック）インディケーターは、オーダーブロックとマーケットプロファイル分析の概念に基づいて取引するトレーダーにとって不可欠なツールです。このインディケーターは、毎日の取引開始後1時間以内に形成される最初のオーダーブロックを自動的に識別します。これは戦略的意思決定において極めて重要な領域です。

主な特徴

自動識別 : 1時間足に基づいて、当日最初のオーダーブロックの矩形を自動的に描画します。

参照線 : 前日の高値と安値をサポート/レジスタンス領域として追加します。

オブジェクト管理 : 48時間以上経過したオブジェクトを自動的に削除し、チャートを整理された状態に保ちます。

明確な視覚化: 異なる色とスタイルでグラフィカル要素を簡単に識別できます。

最初の1時間オーダーブロックの重要性

取引開始後1時間以内に形成される最初のオーダーブロックは、プライスアクション分析において最も重要な領域の1つとして広く認識されています。その理由は以下の通りです：

高い流動性と市場参加

大口参加者の初期の蓄積/分布を表します。

その後のセッションの参照点として頻繁に機能する初期の取引範囲を確立します。

機関の注文が大量に集中します。

サポート/レジスタンスとしての強力な働き

サポートとして : 強気の動きの後で価格がこの領域に戻ると、頻繁に買い手が見つかります。

レジスタンスとして : 下降トレンドでは、この領域は通常、上昇動向を強く拒否します。

意義あるブレイクアウト: このブロックの決定的な突破は、多くの場合、市場のセンチメントの変化を示します。

予測価値

このブロックの初期ブレイクアウトの方向性は、多くの場合、そのセッションの基調を確立します。

ブレイクアウト後のこの領域への戻りは、リスクとリターンの比率が改善されたエントリー機会を提供します。

使用方法

インストール後、インディケーターは自動的に機能します。 当日最初の1時間足が完全に形成されるまで待ちます。 セッション中に価格が識別されたブロックとどのように相互作用するかを観察します。 前日の高値/安値線を追加の関心領域として利用します。

技術的参数

推奨時間枠 : 正確なエントリーのためにはH1またはそれ以下の時間枠。

通貨ペア : 任何の通貨ペアまたは資産で機能します。

作動時間: GMT 01:00後に自動的に活性化されます。

このインディケーターは、金融市場における価値領域の重要性を認識する機関トレーダー、先物オペレーター、およびすべての専門家にとって特に貴重です。

注意: このインディケーターは、追加の分析と適切なリスク管理を考慮した完全な取引戦略の一部として使用する必要があります。







