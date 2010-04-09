BullBea Display
- インディケータ
- Everton Fernando Da Silva Messias
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
1. 基本情報
-
インジケーター名: BullBear Display
-
バージョン: 1.00
-
開発者: [あなたの名前]
-
会社: MT5TOOLSLAB
-
種類: チャートインジケーター
-
市場: 外国為替、株式、先物、暗号通貨
2. 説明
BullBear Display は以下をリアルタイムで表示する視覚的インジケーターです：
-
ブル（買い手）の強さ
-
ベア（売り手）の強さ
-
市場支配権（価格をコントロールしている側）
このインジケーターはチャートの左上隅に情報を表示し、市場センチメントの迅速な分析を可能にします。
3. インストール
-
BullBear_Display.mq5 を保存: \MQL5\Indicators\
-
MetaTrader 5を再起動
-
「ナビゲータ」ウィンドウで「カスタムインジケーター」を探す
-
目的のチャートにドラッグ＆ドロップ
4. 入力パラメータ
-
PeriodBuySell (デフォルト: 13): EMA参照計算の期間。低い値はより敏感なシグナルを、高い値はより滑らかなシグナルを生成します。
5. シグナル解釈
-
支配: ブル: 買い手が市場を支配
-
支配: ベア: 売り手が市場を支配
-
支配: 均衡: 買い手と売り手の力が均衡
6. 推奨設定
-
M1-M15: 8-13 (スキャルピング/デイトレード)
-
M30-H1: 13-21 (デイトレード)
-
H4-D1: 21-34 (スイングトレード)
-
週足: 34-55 (長期トレード)