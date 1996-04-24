📊 BlocoSwingBR インジケーター

🔎 バリューエリア識別

BlocoSwingBR は、チャート上の重要な価格ゾーンを強調し、分析を簡単にします。

✨ 主な機能:

⚪ ダイナミック長方形

⚪ 日足固定長方形（高値/安値）

⚪ 前日のライン

⚪ スイング矢印

⚪ 柔軟な設定

🎯 トレーダーのメリット:

⚪ 攻防ゾーンを特定

⚪ スイングパターン認識

⚪ Price Action 戦略の明確化

⚪ 自動サポート/レジスタンス





BlocoSwingBR - 高度なグラフィカル分析指標

BlocoSwingBR をご紹介します。これは MetaTrader 5 向けのプロフェッショナルなテクニカル指標で、統合された複数のグラフィカルツールを通じて、市場構造の包括的なビューを提供します。

主な機能：

• 動的矩形： 選択した時間足の各キャンドルの範囲を表す矩形を自動的に描画し、取引エリアを素早く視覚化できます。

• 固定日次矩形： 各日の高値と安値に基づいて固定矩形を作成し、日次の境界線を明確に視覚的に参照できます。

• 参照線： 前日の高値と安値の線を自動的に引き、サポートラインとレジスタンスラインの識別に不可欠です。

• スイングポイント検出： 直感的な矢印でスイング高値と安値を自動的に識別しマークするため、トレンドの反転と継続の分析が容易になります。

技術的特徴：