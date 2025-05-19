Copy Cat More Trade Copier MT4 (コピー猫MT4) は単なるローカル取引コピーツールではなく、現代の取引課題に対応するために設計された完全なリスク管理と実行フレームワークです。Propファームのチャレンジから個人の資産管理まで、強力な実行力、資金保護、柔軟な設定、高度な取引処理を組み合わせ、あらゆる状況に適応します。

このコピーツールは Master（送信側） と Slave（受信側） の両モードで動作し、成行注文や指値注文のリアルタイム同期、取引修正、部分決済、Close By 操作をサポートします。デモ口座・リアル口座の両方に対応し、取引用パスワードまたは投資家パスワードでも利用可能です。Persistent Trade Memory 技術により、EA・ターミナル・VPS が再起動しても復元可能です。複数の Master と Slave を同時に管理でき、ブローカー間の違いはプレフィックス/サフィックスの自動調整やシンボルマッピングで処理されます。

高速・安定・正確

高いセキュリティ: 危険なDLLやWebrequestを使用しない

Persistent Trades Memory 技術

シンボルのプレフィックス/サフィックス自動検出

部分決済機能 (MT4/5対応)

Close By 対応

リバースコピー対応

コピー先の取引に空白の Magic Number とコメントを設定可能

口座リスク管理と保護

トレーリングストップ、テイクプロフィット、ストップロス対応

取引ベースのロットサイズとリスク管理



Better Price ロジック（より良い価格）

その他多くの高度な機能

ストップロスとテイクプロフィット管理

ストップロスとテイクプロフィットはMasterに追従、未設定、ポイント指定、またはATR/ADRを利用した動的計算が可能です。テイクプロフィットはストップロスの倍率として設定することも可能です。すべての設定はブローカーのStopLevelおよびFreezeLevel制限に従い、拒否を回避します。

取引フィルタリングと制御

取引は シンボル、Magic Number、コメント でフィルタでき、包括リスト・除外リストの両方をサポートします。部分一致（例: 「USD」で全ドルペア）や完全一致を利用できます。

また、リバースコピー（買い→売り、売り→買い）をサポートし、Masterの決済を無視してSlave側で独自に管理することも可能です。指値注文はコピーまたは無視を選択でき、部分決済やClose By操作も正確に複製されます。

コピー速度・価格フィルター・取引セッション

実行はPropファームの要件に合わせて意図的に遅延・ランダム化が可能です。Better Price ロジック（より良い価格）を有効にすると、ポイント距離、金額、ATR%、ADR%でエントリーをフィルタリングし、許容範囲やSL/TPの自動調整を行います。

時間ベースの取引制御として、2つの独立したセッションフィルターを利用でき、曜日や特定時間で取引を制限できます。これにより、取引スケジュールやニュース、Propファームのルールに正確に対応可能です。

初期同期とロット分割

起動時に既存取引をコピーするか（全て、利益のみ、損失のみ、コピーなし）を選択可能です。ロットは固定、倍率、口座ベース（証拠金、残高、余剰証拠金、証拠金×レバレッジ）で調整可能で、さらに 分割 して小さなポジションにすることも可能です。ロット数や取引数で分割でき、余りやオーバーフローも制御可能で、厳しいブローカールールにも対応します。

ドローダウンと資金保護

日次ドローダウン、総合ドローダウン、エクイティ保護機能を搭載し、特にPropファーム環境での取引を守ります。制限はパーセンテージまたは金額で設定でき、到達すると翌日または条件回復まで自動的に取引をロックします。保護は残高、エクイティ、初期入金に基づいて適用可能です。

高度なリスク管理ツール

コピー機能には トレーリングストップエンジン が組み込まれており、ポイント・ATR・ADR方式をサポートします。ストップロス係数、トレール幅、ブレークイーブン、対象取引のみでの発動など柔軟に設定可能です。さらに、バスケットクローズシステム により取引グループを全体管理し、グローバルSL、TP、トレーリング、ブレークイーブン、手数料やスワップも考慮します。ポートフォリオレベルでの戦略的終了をサポートします。ロットサイズの最小/最大制限や取引数制限でリスクエクスポージャーを管理できます。

Magic Number・コメント・リトライロジック

コピーされた取引は 空のMagic Number、MasterのMagic Number継承、またはカスタム設定が可能です。コメントも同様に空欄、Masterから継承、ユーザー定義が選べます。ユニークな機能: MasterにMagic Numberやコメントが設定されていても、Slave側の取引は空欄のままにできます。ブローカー制限や接続問題でコピーが失敗した場合、自動的に複数回リトライし、速度と信頼性のバランスを保ちます。

初回入金とインジケーター

初回入金を自動検出して基準を設定できます。手動での設定も可能です。ATR・ADRインジケーターを内蔵し、動的なストップ管理やボラティリティベースの調整を実現します。