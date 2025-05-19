Copy Cat More Trade Copier MT4

Copy Cat More Trade Copier MT4 (コピー猫MT4) は単なるローカル取引コピーツールではなく、現代の取引課題に対応するために設計された完全なリスク管理と実行フレームワークです。Propファームのチャレンジから個人の資産管理まで、強力な実行力、資金保護、柔軟な設定、高度な取引処理を組み合わせ、あらゆる状況に適応します。

このコピーツールは Master（送信側） と Slave（受信側） の両モードで動作し、成行注文や指値注文のリアルタイム同期、取引修正、部分決済、Close By 操作をサポートします。デモ口座・リアル口座の両方に対応し、取引用パスワードまたは投資家パスワードでも利用可能です。Persistent Trade Memory 技術により、EA・ターミナル・VPS が再起動しても復元可能です。複数の Master と Slave を同時に管理でき、ブローカー間の違いはプレフィックス/サフィックスの自動調整やシンボルマッピングで処理されます。


主な機能:
  • 高速・安定・正確
  • 高いセキュリティ: 危険なDLLやWebrequestを使用しない
  • Persistent Trades Memory 技術
  • シンボルのプレフィックス/サフィックス自動検出
  • 部分決済機能 (MT4/5対応)
  • Close By 対応
  • リバースコピー対応
  • コピー先の取引に空白の Magic Number とコメントを設定可能
  • 口座リスク管理と保護
  • トレーリングストップ、テイクプロフィット、ストップロス対応
  • 取引ベースのロットサイズとリスク管理
  • Better Price ロジック（より良い価格）
  • その他多くの高度な機能

ストップロスとテイクプロフィット管理

ストップロスとテイクプロフィットはMasterに追従、未設定、ポイント指定、またはATR/ADRを利用した動的計算が可能です。テイクプロフィットはストップロスの倍率として設定することも可能です。すべての設定はブローカーのStopLevelおよびFreezeLevel制限に従い、拒否を回避します。

取引フィルタリングと制御

取引は シンボル、Magic Number、コメント でフィルタでき、包括リスト・除外リストの両方をサポートします。部分一致（例: 「USD」で全ドルペア）や完全一致を利用できます。

また、リバースコピー（買い→売り、売り→買い）をサポートし、Masterの決済を無視してSlave側で独自に管理することも可能です。指値注文はコピーまたは無視を選択でき、部分決済やClose By操作も正確に複製されます。

コピー速度・価格フィルター・取引セッション

実行はPropファームの要件に合わせて意図的に遅延・ランダム化が可能です。Better Price ロジック（より良い価格）を有効にすると、ポイント距離、金額、ATR%、ADR%でエントリーをフィルタリングし、許容範囲やSL/TPの自動調整を行います。

時間ベースの取引制御として、2つの独立したセッションフィルターを利用でき、曜日や特定時間で取引を制限できます。これにより、取引スケジュールやニュース、Propファームのルールに正確に対応可能です。

初期同期とロット分割

起動時に既存取引をコピーするか（全て、利益のみ、損失のみ、コピーなし）を選択可能です。ロットは固定、倍率、口座ベース（証拠金、残高、余剰証拠金、証拠金×レバレッジ）で調整可能で、さらに 分割 して小さなポジションにすることも可能です。ロット数や取引数で分割でき、余りやオーバーフローも制御可能で、厳しいブローカールールにも対応します。

ドローダウンと資金保護

日次ドローダウン、総合ドローダウン、エクイティ保護機能を搭載し、特にPropファーム環境での取引を守ります。制限はパーセンテージまたは金額で設定でき、到達すると翌日または条件回復まで自動的に取引をロックします。保護は残高、エクイティ、初期入金に基づいて適用可能です。

高度なリスク管理ツール

コピー機能には トレーリングストップエンジン が組み込まれており、ポイント・ATR・ADR方式をサポートします。ストップロス係数、トレール幅、ブレークイーブン、対象取引のみでの発動など柔軟に設定可能です。さらに、バスケットクローズシステム により取引グループを全体管理し、グローバルSL、TP、トレーリング、ブレークイーブン、手数料やスワップも考慮します。ポートフォリオレベルでの戦略的終了をサポートします。ロットサイズの最小/最大制限や取引数制限でリスクエクスポージャーを管理できます。

Magic Number・コメント・リトライロジック

コピーされた取引は 空のMagic Number、MasterのMagic Number継承、またはカスタム設定が可能です。コメントも同様に空欄、Masterから継承、ユーザー定義が選べます。ユニークな機能: MasterにMagic Numberやコメントが設定されていても、Slave側の取引は空欄のままにできます。ブローカー制限や接続問題でコピーが失敗した場合、自動的に複数回リトライし、速度と信頼性のバランスを保ちます。

初回入金とインジケーター

初回入金を自動検出して基準を設定できます。手動での設定も可能です。ATR・ADRインジケーターを内蔵し、動的なストップ管理やボラティリティベースの調整を実現します。

レビュー 3
Erlon Diamante Neiva
288
Erlon Diamante Neiva 2025.11.23 21:12 
 

Execelente copiador, utilizo em várias contas financiadas. Não tem problema alguma quanto a execução das ordens. Recomendo!!

Grab
52
Grab 2025.09.15 16:47 
 

I been using Copy Cat Trade Copier MT4 for couple months now and honestly its the best copier I tried. What really blow me away is the Better Price logic. It don’t just copy a trade, it check the market price and sometimes give me a better entry than the master. That’s like having extra edge build right into the copier.

The functions are super fexible too. I can change lot sizing, symbol mapping, time filters, even risk controls. Its way more than just basic copy, it feels like a full risk management tool.

I tried other copiers before but nothing come close, this one really stand out as best in the market. For me its 5 stars no question.

Benson III
58
Benson III 2025.07.08 17:30 
 

Yo. I bought this copier end of last week for the "Close By" and partial close functions. Turns out it does those really well, and the copier is faster than other copiers Ive used (Im not joking). Im solely a guy that trawls through telegram looking for investor passes to login a copy. I have hundreds of active investor passes, some good, some crap. But going forward this is the copier Ill use cos its quick and smart. Doesnt seem to slow down my my PC like other ones (Ive used TS Copier for a few years but its super heavy on PC resources) so this is my new choice of copier to go fwd with. Im using mostly default settings, but have set pending orders to false. Only trade executions Ill have incase spreads and shit are different. Only other thing Ive found is this copier cant copy the source Comment the way I'd like, but the actual options, functions (including equity protector and copying is a 10/10. I bought the MORE version MT4 to get all the functions. Once you get it running its top banana. Oh andthe guy on user support is excellent as well, answered all my questions including user guide. 19/11 - Have just seen your reply - Most Welcome.

HFT PropFirm EA MT5
Dilwyn Tng
4.92 (75)
エキスパート
MT4バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 HFT MT5チャレンジパフォーマンスモニター（ライブアカウント用ではありません）： ブローカー：Fusion Market ログイン：89600 パスワード：Greenman89$ サーバー：FusionMarkets-demo 以前にリリースされたMT4バージョンの700以上の本物の5つ星レビュー： https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews 公共チャンネル： https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea MT4バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 主要機能 HFTチャレンジ専用に設計: Prop Firmsチャレンジを低ドローダウンで効率的にクリアするように調整されています。 サポート: setファイルの提供に加え、VPSの設定、MTの設定、EAのダウン
All In One Breakout
Dilwyn Tng
5 (4)
エキスパート
ブレイクアウト戦略は、最も長い歴史を持ち、普遍的で信頼性の高いトレーディング手法の一つです。これらは、市場の調整期間後などの重要な価格レベルでモメンタムを捉えることを目的としており、その後強い値動きが発生する傾向があります。これにより、ブレイクアウトシステムは、日中またはセッションベースのトレンドに乗りたいトレーダーに最適です。 All-In-One Breakout EA [オールインワン・ブレイクアウトEA] は、この原理を最大限に活用し、静かな期間（東京前、ロンドン前、ニューヨーク前など）に価格レンジを特定し、価格がそのレンジを突破したときに取引に入ります。これにより、この戦略は次のことを可能にします: トレンドの初期段階で取引に入り、大部分の値動きが消耗する前に参入。 モメンタムの確認を待つことで、レンジ相場や不安定な市場を回避。 さまざまな取引セッションや銘柄に適応し、柔軟性を高める。 この戦略的優位性は、EAのコンフルエンスフィルター、カスタムエグジットロジック、および資金管理コントロールによってさらに強化され、新規および経験豊富なトレーダーの双方にとって強力なツールとなり
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
ユーティリティ
Copy Cat More Trade Copier MT5 (コピーキャット MT5) は、今日の取引課題に対応して設計されたローカルトレードコピーシステムと完全なリスク管理・実行フレームワークです。プロップファームのチャレンジから個人ポートフォリオ管理まで、堅牢な実行、資本保護、柔軟な設定、高度な取引処理の組み合わせで、あらゆる状況に適応します。 コピーシステムはマスター（送信側）とスレーブ（受信側）の両方のモードで動作し、成行注文と指値注文、取引修正、部分決済、両建て決済操作のリアルタイム同期を行います。デモ口座とライブ口座、取引ログインまたは投資家ログインの両方に対応し、EA、ターミナル、またはVPSが再起動してもパーシスタント取引メモリシステムを通じて復旧を保証します。複数のマスターとスレーブをユニークIDで同時に管理でき、ブローカー間の違いはプレフィックス/サフィックス調整またはカスタムシンボルマッピングを通じて自動的に処理されます。 マニュアル/設定  | Copy Cat More MT4 | チャンネル  特別機能： 設定が簡単 — わずか30秒で完了（ビデオをご覧
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
エキスパート
HFT Prop Firm EAは、その独特のロゴからGreen Manとも呼ばれており、高頻度取引（HFT）戦略を許可するプロプライエタリトレーディング会社（prop firms）の課題や評価を克服するために特別に作成されたエキスパートアドバイザー（EA）です。 期間限定：HFT Prop Firm EAを購入すると、$198相当の無料ユーティリティがもらえます MT5バージョン： https://www.mql5.com/en/market/product/117386 HFTチャレンジパフォーマンスモニター（$200から開始）： ブローカー：IC Markets アカウント番号：66603384 サーバー：ICmarketsSC-Demo06 パスワード：Greenman ブローカー：IC Markets アカウント番号：21718043 サーバー：ICmarketsSC-Demo02 パスワード：Greenman 結果1： https://c.mql5.com/31/1055/hft-prop-firm-ea-screen-4333.gif 結果2： https://c.mql
Range Auto TP SL
Dilwyn Tng
4.47 (38)
エキスパート
Range Auto TP SL  is for you, 100% free for now, download it and give me a good review and you are free to use it for lifetime !!!! Range Auto TP SL is a EA to set Stop Loss and Take Profit level based on range using Average True Range (ATR). It works on both manually opened positions via PC MT5 Teriminals or MT5 Mobiles and EA/robots opened position. You can specify magic number for it to work on or it can work on all the positions. Many EA does not good Stop Loss and Take Profit function and
FREE
PropFirm Equity Protector
Dilwyn Tng
ユーティリティ
Prop Firm Equity Protector safe guard your hard earned prop firm account from balance or equity downdraw. It can be used for live/personal account too. It will close all positions if drawdown hit the preset level or percentage. It can be set to close other EA in the same MT4 terminal too.  This utility is not need to use conjuction with  HFT Prop Firm EA (Green Man),   HFT Prop Firm EA has it build-in equity protector and also it has ultra low drawdown. Setting: Prop Firm Account Size Drawdown
Prop Firm Toolbox
Dilwyn Tng
ユーティリティ
Prop Firm Toolbox contains the important tools for maximising your funded account prop firm accounts. It contains function: - Lot Size Consistency Advisor  (This is the number one reason of prop firm not paying if you soft bleach this rule) - Biggest Profit Size Warning  (This is the number two reason of prop firm not paying if you soft bleach this rule) - Spread Meter
