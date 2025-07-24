Urban Pulse
- エキスパート
- Fajar Dicky Firmansyah
- バージョン: 4.80
- アップデート済み: 13 12月 2025
- アクティベーション: 20
単一チャートでの実行: GBPUSDに対して時間枠H1で添付します。それだけです。1つのチャート。1つの武器。
重要: このバージョンは割引価格で提供されています。最終価格: $399。早期アクセスはすぐに終了します。
チャンネル リンク = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar
主要な利点
- 自動リスクロジック： アカウントサイズとSL距離に基づいてロットサイズを計算します。
- 手動または固定ロットサポート： あなたがモードをコントロールします - 保守的または攻撃的。
- ドローダウンガード： フローティング損失が設定したパーセンテージを超えた場合、自動的にシャットダウンします。
- ワンチャートデザイン： 複数のシンボルを内部で管理し、プラットフォームを clutter する必要はありません。
戦略実行
マルチトレンドモデル： エントリーを考慮する前に、複数の時間枠でトレンドの方向を整えます。
セットアップチェックリスト
|パラメータ
|値
|チャート
|GBPUSD
|時間枠
|H1
|管理されているシンボル
|GBPAUD,GBPCHF,GBPNZD,GBPCAD,GBPUSD
購入後： テレグラムアクセスを受け取るには直接ご連絡ください。プライベートアップデート、設定ファイル、独占的なヒントは確認済みのクライアントのみと共有されます。
