派手なトリックはなし。壊れた約束はなし。 Urban Pulseは、一つのことに気を使うトレーダーのために設計されています: 一貫性。プロップチャレンジを通じてスケールする場合でも、クライアント資本を管理する場合でも、このEAは限界内にとどまり、結果を提供します。

単一チャートでの実行: GBPUSDに対して時間枠H1で添付します。それだけです。1つのチャート。1つの武器。

重要: このバージョンは割引価格で提供されています。最終価格: $399。早期アクセスはすぐに終了します。

チャンネル リンク = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar

主要な利点

  • 自動リスクロジック： アカウントサイズとSL距離に基づいてロットサイズを計算します。
  • 手動または固定ロットサポート： あなたがモードをコントロールします - 保守的または攻撃的。
  • ドローダウンガード： フローティング損失が設定したパーセンテージを超えた場合、自動的にシャットダウンします。
  • ワンチャートデザイン： 複数のシンボルを内部で管理し、プラットフォームを clutter する必要はありません。


戦略実行

マルチトレンドモデル： エントリーを考慮する前に、複数の時間枠でトレンドの方向を整えます。

 

セットアップチェックリスト

パラメータ
チャート GBPUSD
時間枠 H1
管理されているシンボル GBPAUD,GBPCHF,GBPNZD,GBPCAD,GBPUSD



購入後： テレグラムアクセスを受け取るには直接ご連絡ください。プライベートアップデート、設定ファイル、独占的なヒントは確認済みのクライアントのみと共有されます。

レビュー 3
Stefano Fazzino
296
Stefano Fazzino 2025.11.10 09:16 
 

Now Urban Pulse is competitive and profitable! Keep up the good work, Fajar Dicky Firmansyah!

Tuan Anh Cao
207
Tuan Anh Cao 2025.09.06 16:02 
 

Its a working Ea , the test is the same as live result, it has a recovery option ,which can work well in come cases but im running with almost default setting with recovery disable, for stability and consistency. The Author is kind and always there for support , new updates will also be promising . Recommened

