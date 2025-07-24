派手なトリックはなし。壊れた約束はなし。

Urban Pulseは、一つのことに気を使うトレーダーのために設計されています: 一貫性。プロップチャレンジを通じてスケールする場合でも、クライアント資本を管理する場合でも、このEAは限界内にとどまり、結果を提供します。

単一チャートでの実行: GBPUSDに対して時間枠H1で添付します。それだけです。1つのチャート。1つの武器。

重要: このバージョンは 割引価格 で提供されています。最終価格: $399。早期アクセスはすぐに終了します。 チャンネル リンク = https://www.mql5.com/en/channels/mqltradingfajar

主要な利点

自動リスクロジック： アカウントサイズとSL距離に基づいてロットサイズを計算します。

アカウントサイズとSL距離に基づいてロットサイズを計算します。 手動または固定ロットサポート： あなたがモードをコントロールします - 保守的または攻撃的。

あなたがモードをコントロールします - 保守的または攻撃的。 ドローダウンガード： フローティング損失が設定したパーセンテージを超えた場合、自動的にシャットダウンします。

フローティング損失が設定したパーセンテージを超えた場合、自動的にシャットダウンします。 ワンチャートデザイン： 複数のシンボルを内部で管理し、プラットフォームを clutter する必要はありません。





戦略実行

マルチトレンドモデル： エントリーを考慮する前に、複数の時間枠でトレンドの方向を整えます。

セットアップチェックリスト

パラメータ 値 チャート GBPUSD 時間枠 H1 管理されているシンボル GBPAUD,GBPCHF,GBPNZD,GBPCAD,GBPUSD









購入後： テレグラムアクセスを受け取るには直接ご連絡ください。プライベートアップデート、設定ファイル、独占的なヒントは確認済みのクライアントのみと共有されます。