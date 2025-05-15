Trade Management MT5

このシステムは、取引ごとのリスクを正確に計算し、 RR （リスク・リワード比率）を簡単に設定できます。すべてのトレードパラメータを一目で監視し、ワンクリック機能で新規注文を簡素化し、部分決済オプション、ブレークイーブン、その他の便利な機能でトレードを管理し、すべてのトレードを完全にコントロールできます - すべて最も簡単な操作、広範なカスタマイズオプション、超高速実行、正確なリスク管理、継続的な開発、直接サポートで実現します。


必要なすべて：

インストール方法   |   使用方法   |   デモアカウントのトライアル


注文の視覚化

チャートウィンドウで直接、エントリー価格、ストップロス、テイクプロフィットを視覚化します。新規注文を正確に計画し、注文前にすべての関連パラメータを一目で確認できます。ユーザーフレンドリーな操作により、個人的に重要なものに応じて、表示されるすべてのパラメータを個別に表示または非表示にできます。


リスク管理

リスク計算システムは、定義されたリスクとストップロス距離に基づいて注文量を自動的に計算します。任意のストップロス距離を設定できます - リスクは一定のままです。リスクフィールドでは、パーセント（ 0-100 ％）または固定ロットでリスクを定義できます。設定で計算方法を選択します：口座残高のパーセント、証拠金のパーセント、または固定ロット。

リスク・リワード比率（ RR ）は、ドラッグ＆ドロップで簡単に調整できます。設定された比率は、テイクプロフィットとストップロスの関係を自動的に定義します。リスクに対する利益目標を設定します - 例えば、同じサイズの SL TP には 1:1 2 倍の大きさのテイクプロフィットには 1:2


注文実行

6 つの注文タイプから選択： 2 つの即時実行注文（成行買い / 売り）と 4 つの指値注文（買いストップ、売りストップ、買い指値、売り指値）。すべての注文は、ワンクリック機能で直接開くことができます。


機能概要

  • 自動 RR モード： 時間を無駄にせずに TP/SL ポジションを自動計算 - スキャルパーに最適

  • 正確なポジションサイズ計算： 残高 % 、証拠金 % 、固定ロットから柔軟に選択

  • ワンクリック注文実行： 6 つの異なる注文タイプに対応

  • マジックナンバー＆注文コメント： すべての注文の一意の識別とコメント

  • マルチロット機能： ブローカーの制限を超えて複数の注文を開く - わずかワンクリックで

  • 同時 TP SL 配置： すべてのトレードは、エントリー時に即座にテイクプロフィットとストップロスで開かれます - 最初から完全な保護

  • インテリジェントなスプレッド / スリッページ調整： TP SL は、エントリーへの最初に計画された距離を自動的に維持します

  • ワンクリック・ブレークイーブン： トレードが利益になると、ストップロスを自動的にブレークイーブンに移動します

  • ワンクリック全決済： ワンクリックですべてのオープンポジションを決済

  • ワンクリック部分決済： 定義されたパーセンテージステップでポジションを段階的に決済

  • トレーリングストップ： 開始値とステップ値は現在のボラティリティに自動的に適応 - 高ボラティリティと静かな市場の両方で最適なパフォーマンス

  • 自動フィルター監視： スプレッド、レイテンシー、ボラティリティの継続的なスキャン - 注文が拒否された場合、理由が即座に表示されます

  • スケーラブル GUI すべてのモニターで最適な表示を実現する損失のないサイズ調整

  • 統合チャートテンプレート： ブライトモードとダークモードのワンクリック切り替え

  • カスタマイズ可能なパラメータ表示： 関連するトレードパラメータのみを表示し、すべての色設定を個別にカスタマイズ

  • 高速シンボル切り替え： すべての資産間での便利な切り替え - FX 、インデックス、暗号通貨、コモディティ、先物、株式


スキャルプ、デイ、スイングトレーダーに最適。通貨強度、プライスアクション（ HH/LL ）、カギ、チャートパターン、ハーモニックパターン、ローソク足パターン、トレンドライン、インジケーター、ダイバージェンス、マルチタイムフレーム分析と組み合わせて最適な結果を実現します。

想像してください：気を散らす計算はもうなく、慌ただしい注文配置もなく、実行時のストレスもありません。 完璧なエントリーポイント だけに集中してください - それ以外はすべて Trade Management MT5 が処理します。これは、より明確さ、より良い決定、そして最終的により収益性の高いトレードを意味します。チャートは情報で過負荷になることがよくあります。この EA では、重要なものだけが表示されます。明確な視界で明確な思考と明確な取引決定を。使いやすいが、実行は非常に複雑 - 複雑さはマシンに引き継がれます。複雑な計算や実行ではなく、トレードに集中してください。適切なタイミングでチャート内の適切な場所にいて、適切なことをするためのより多くの焦点。

あなたのメリット：

  • 最大限のコード最適化による超高速実行

  • リスク管理の正確さ

  • 広範なカスタマイズオプション

  • 継続的な無料アップデート

  • 直接サポート

ヒント： Windows および Windows VPS と互換性があります。 12 のアクティベーションを含みます（マシンごとに 1 つ）。 Linux VirtualBox Mac ユーザー：事前にシステムをテストしてください。

追加機能を備えた多くのアップデートがすでに計画されており、段階的にリリースされます。 開発は全速力で進行中 - すべてのアップデートは 無料で提供されることが保証されています。

デモ口座でテストバージョンをテストする（上記リンク）または実際の口座用のフルバージョンのライセンスを確保してください。

このユーティリティにご満足いただけましたか？ポジティブな評価をいただけると大変嬉しいです！ご質問や問題がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください - あなたのメッセージは必ず読まれ、返信いたします。



Eirini Stefanidou
125
Eirini Stefanidou 2025.06.29 17:29 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Jonas Elias Ott
341
開発者からの返信 Jonas Elias Ott 2025.12.08 18:17
Thank you very much! If there is any question you are welcome to let me know.
レビューに返信