Smart Grid set EA

Smart Grid Set EAは、グリッド上に指値注文を配置するための、柔軟で使いやすいエキスパートアドバイザーです。損益分岐ロジック、複数のトレーリングストップモード、手動グリッド配置、カスタマイズ可能なロットサイズ、そして直感的なチャートインターフェースをサポートしています。

グリッド戦略や平均化戦略を採用するトレーダーに最適です。

主な特徴
  • カスタマイズ可能なグリッドに買いストップ注文売りストップ注文を配置します
  • 各グリッドレベルごとに個別の区画サイズをサポート
  • トレーリングストップを内蔵: クラシック、ローソク足の高値/安値、または移動平均
  • 自動損益分岐機能
  • グリッドのカスタム開始価格を設定する機能
  • 画面上のボタンによる手動グリッド起動
  • チャート上に直接ボタンと編集可能なフィールドを備えたビジュアルコントロールパネル
  • 時間枠変更後の注文の再作成（オプション）

コミュニティに参加する  MQL5 と Telegram で結果、質問、フィードバックを共有してください。

入力パラメータ

一般的な

  • RecreateOrdersOnTFChange — 時間枠が変更されたときにグリッドを再作成します（true / false）
  • CustomBuyStartPrice — 購入グリッドのカスタム開始価格（> 0の場合に使用）
  • CustomSellStartPrice — 売りグリッドのカスタム開始価格（0より大きい場合に使用）
  • PlaceOrdersOnAttach — EAの起動時にグリッドを自動的に配置します

グリッド設定

  • numberOfBuyOrders — グリッド内の買い注文の数
  • numberOfSellOrders — グリッド内の売り注文の数
  • LotBuy — ロットサイズのリスト（「/」で区切られます。例：0.01/0.02/0.03）
  • LotSell — 売り注文のロットサイズのリスト
  • ステップ — ポイント単位での注文間の距離
  • MN — EAの注文を識別するためのマジックナンバー

損切り/利益確定

  • StopLossPoints — ポイントでのストップロス（0 = SLなし）
  • TakeProfitPoints — ポイントでの利益確定（0 = TPなし）

とんとん

  • UseBreakeven — 損益分岐点関数を有効にする
  • BreakevenTriggerPoints — 損益分岐点に達するために必要な利益（ポイント）
  • BreakevenProfitPoints — 損益分岐点後に保持される利益（ポイント単位）

トレーリングストップ

  • UseTrailing — トレーリングストップを有効にする
  • TrailingMode — トレーリングストップモード:
    • NoTrailing — 無効
    • クラシック - 標準的なトレーリングストップ
    • ByCandles — 以前のキャンドルに基づいて
    • ByIndicator — 移動平均（EMA）に基づく

クラシックトレーリング

  • TrailStart — トレーリングを開始するためのポイントの最小利益
  • TrailStep — トレーリングのステップサイズ
  • TrailDistance — ポイント単位での追跡距離

キャンドルによる追跡

  • TrailCandleDelay — 使用するキャンドルの数
  • TrailFromHighLow — ローソク足の高値/安値からのオフセット（ポイント単位）

インジケーターベースのトレーリング

  • MA_Period — 指標ベースのトレーリングで使用されるEMAの期間

追加設定

  • スリッページ — 最大許容スリッページ
  • NumberOfTry — 注文送信が失敗した場合の試行回数

手動モード

  • ManualBuyPrice — 手動でトリガーされる購入グリッドの基本価格
  • ManualSellPrice — 手動でトリガーされた売りグリッドの基本価格

画面上のボタンとフィールド

要素 関数
買い終了 指定されたマジック ナンバーを持つすべての買い市場注文をクローズします。
売り終了 指定されたマジックナンバーを持つすべての売り市場注文をクローズします。
デルバイ すべての購入保留注文（購入ストップと購入リミット）を削除します。
デル・セル すべての売り保留注文（売りストップと売りリミット）を削除します。
買う editBuyPrice で指定された価格から購入グリッドを起動します。
売る editSellPrice で指定された価格から売りグリッドを起動します。
購入価格を編集 入力フィールド: 購入グリッドの手動開始価格。
販売価格を編集 入力フィールド: 売りグリッドの手動開始価格。
手動注文数を編集 入力フィールド: 購入/販売ボタンを押したときに作成する注文の数。

注記

  • EA は、添付されているチャート上でのみ動作します。
  • 注文を出す際にはブローカーの制限 ( StopLevel ) が考慮されます。
  • エラーが発生した場合（たとえば、エラー 130 - 無効な価格）、EA は自動的に注文価格を調整して再試行します。

Smart Grid Set EA は、完全なリスク管理と最新のユーザー インターフェイスを提供する、半自動グリッド取引用の強力なツールです。


おすすめのプロダクト
OTRX Fimathe Backtest
Fabio Rocha
ユーティリティ
OTRX Fimathe Backtest is a tool for the Trader or Enthusiast who uses the Fimathe technique created by Trader Marcelo Ferreira to carry out his training and validate if he can obtain profitability. In this tool you will be able to: 1. Define whether you are looking for a buy or sell entry. (Trend). 2. Define by clicking twice on the horizontal lines where your Reference Zone and your Neutral Zone will be. 3. Monitor the entry, subcycle and exit of the trade. 4. Trading Summary, Daily, Week
FREE
TropangFX Auto TP and SL MT4
Jordanilo Sarili
ユーティリティ
FREE UNTIL FEBRUARY 14, 2023 SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. This version is only auto set of Takeprofit and StopLoss Main Version  of  TropangFX:   MT4 Version  |  MT5 Version Recommended timeframe:   H1 Supported currency pairs:  GBPUSD, EURUSD, EURCHF ,   USDCAD, USDCHF ,  AUDCAD, EURCAD, EURAUD and many more... Requirements The EA requires good brokerage conditions:   low spread   and   slippage   during the rollover time. I advise using a really   good ECN brok
FREE
Night Scalper EA Lite
Robots4Forex Ltd
2.33 (3)
エキスパート
The Night Scalper EA Lite is a fully automated Expert Advisor that trades at night and relies on price reversion. The EA trades using market orders and has the option to use time averaging to improve performance. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe, but will also work on AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF and likely many more. A VPS is advisable when trading this system and a low spread and commission based broker is best. Check the comments for back test results and optimiz
FREE
Fibomathe for MT4
Almaquio Ferreira De Souza Junior
インディケータ
Fibomathe Indicator: Support and Resistance Tool for MT4 The Fibomathe Indicator is a technical analysis tool designed for MetaTrader 4 (MT4) that assists traders in identifying support and resistance levels, take-profit zones, and additional price projection areas. It is suitable for traders who use structured approaches to analyze price action and manage trades. Key Features Support and Resistance Levels: Allows users to define and adjust support and resistance levels directly on the chart. L
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
インディケータ
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
Manual zig zag
Andrey Koshcheev
5 (7)
ユーティリティ
Manual Zig-zag allows you to build a zig-zag with the mouse, to build it is necessary to turn on the zig-zag and left-click. The file must be placed in the \ MQL4 \ Indicators folder then in the terminal from the list of indicators put it on the chart. A zigzag can be built so that this zigzag can only be seen on the current time frame or in all halves at once. You can change the color and thickness of the line while on the chart without getting into the settings. You can quickly remove each
FREE
PositionStatisticsAndSoundAlerts
Jinqing Lin
ユーティリティ
Smart Trade Monitor — Real-Time Position Tracking, P&L Analysis & Alert System   Real-Time Monitoring : Auto-tracks open/closed positions, displays yesterday’s & previous day’s P&L—no manual calculations!   Smart Alerts (Premium Only) : Instant push notifications + sound alerts for position changes—never miss a trading opportunity!   User-Friendly : One-click setup, key data displayed directly on charts for faster decisions.   Cross-Platform : Supports both MT4 & MT5, compatible with
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
インディケータ
外国為替マーケットプロファイル（略してFMP） これは何ではありません： FMPは、従来の文字コード化されたTPO表示ではなく、チャートデータプロファイルの計算全体を表示しません。また、チャートを期間に分割して計算しません。 それが何をするか： 最も重要なことは、FMPインジケーターは、ユーザー定義のスペクトルの左端とユーザー定義のスペクトルの右端の間にあるデータを処理することです。 ユーザーは、インジケーターの両端をマウスで引くだけでスペクトルを定義できます。 インジケーターの右端がライブバーに引き寄せられ、さらに（将来に）引っ張られると、インジケーターは「ライブ」と見なされます（新しいバーで更新されます） インジケーターは、アタッチされているチャートに「アンカー」オブジェクトをドロップし、その後、そのアンカーをハードドライブ上のファイルに関連付けます。 これにより、チャート（またはインジケーター）が閉じられるまで、再起動しても設定が維持された状態で、チャート上で継続的なFMPを実行できます。 FMPインジケーターは、1つのチャート上でそれ自体の多くのインスタンスを実行でき、
FREE
Auto BE 2 Edition
Calvin Andile Mahlangu
ユーティリティ
Auto BE #2 Edition – Trade Exit and ADR Panel Utility (MT4) Overview Auto BE #2 Edition is a MetaTrader 4 utility that manages trade exits using automatic stop-loss placement, breakeven protection, and an optional partial-close mechanism. It also includes an ADR (Average Daily Range) panel that displays market range and volatility data directly on the chart. The tool helps traders maintain consistent, rules-based trade management whether trading manually or through Expert Advisors. Main Functio
FREE
Telegram Order
Agus Santoso
ユーティリティ
ブログ: https://www.mql5.com/en/blogs/post/765148 MT4 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/154458 MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/154459 Telegram Order – MT4 向けスマートトレードマネージャー＆Telegram 通知ツール Telegram Order は、MetaTrader 4 向けのスマートトレードマネージャー＆通知ツールです。 すべての注文（成行注文と未決済注文）を自動的に監視し、詳細な通知を Telegram に送信します（スクリーンショットの添付も可能）。また、チャートから直接、TP、SL、BE、トレーリング、Close All を管理できる直感的なパネルを提供します。 最適なユーザー: Telegramに自動シグナルを送信したいシグナルプロバイダー/FXコーチ 視覚的なTP/SLパネル、トレーリング、BEが必要な手動トレーダー すべての注文活動をTelegramに
FREE
Chart Mirror Client MT4
Fabio Albano
インディケータ
This indicator will mirror the assets in use in another metatrader, being able to choose the timeframe and a template. This is the Metatrader 4 Client, it needs the Metatrader 4 or 5 Server versions: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server:   https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Details of how it works in the video.
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
インディケータ
This indicator help to mark the high and low of the session Asian,London,Newyork , with custom hour setting This indicator is set to count from minute candle so it will move with the current market and stop at the designated hour and create a accurate line for the day. below is the customization that you can adjust : Input Descriptions EnableAsian Enables or disables the display of Asian session high and low levels. EnableLondon Enables or disables the display of London session high and
FREE
MT4 Monitoring Agent
Lars Tippmann
ユーティリティ
If you run an EA on a VPS, it is necessary to quickly notice if the server loses the connection to the broker. The ServerGuard24 EA checks the connection to the broker once a minute and sends the result to our monitoring server. There we notify you by e-mail, SMS, push and much more. The setup is super easy: 1. register at www.serverguard24.de 2. create a "Cron" check 3. copy the URL that is shown to you during the "Cron" check into the properties of the EA. And you can be sure that your Met
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
インディケータ
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Tracing Spreads
Rustam Zaytsev
ユーティリティ
Real-time spread tracking and monitoring software Displays spread values in form of histograms on current timeframe of chart Convenient for analyzing spread changes, as well as for comparing trading conditions of different brokers By placing on desired chart, the spread changes at different trading times are displayed Additionally Fully customizable Works on any instrument Works with any broker
FREE
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
エキスパート
Trend Catcher EA Pro — 最も支持されている Trend Catcher インジケーターを基盤に、多くのリクエストを受け、ついに Trend Catcher EA が登場しました。 アルゴリズムによる自動売買と、トレーダーによる手動コントロールを融合した次世代型エキスパートアドバイザー。 市場に対する完全な主導権を与えます。 高速、高適応性、そして「明確さ・性能・自由度」を重視するトレーダーのために設計されています。 EURUSD に対してリアルティック（99.9% 精度）のデータで設計・最適化。 再描画なし、再計算なし、遅延なしで安定した実行を提供します。 【ユーザーマニュアル・推奨設定】および【テスト済みプリセット】リンクをクリックしてください。 コア戦略: EA には2つの戦略モードが内蔵されています： I. Smart Trend Mode — トレンド方向に沿って一方向のみでエントリー。 構造が明確で低リスク、高精度。ヘッジなし。 II. Dynamic Dual Mode（アグレッシブ） — ヘッジ系スキャルピングロジックで両方向にエントリーし、相場の
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
インディケータ
このプロジェクトが好きなら、5つ星レビューを残してください。 このインジケータは、指定されたためのオープン、ハイ、ロー、クローズ価格を描画します 特定のタイムゾーンの期間と調整が可能です。 これらは、多くの機関や専門家によって見られた重要なレベルです トレーダーは、彼らがより多くのかもしれない場所を知るために有用であり、 アクティブ。 利用可能な期間は次のとおりです。 前の日。 前週。 前の月。 前の四半期。 前年。 または: 現在の日。 現在の週。 現在の月。 現在の四半期。 現年。
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
インディケータ
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
インディケータ
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
ChartTrader Demo
FX AutoTrader
ユーティリティ
Please note: This demo will work only on EURUSD live chart. It will not run in the strategy tester. ChartTrader is a professional trading tool that every trader needs in their toolbox. It has been developed to work with the MetaTrader 4 platform. ChartTrader offers a number of options to make placing orders in the Forex market quick and easy. The GUI sits on the chart window, so there is no need to navigate to separate windows when placing orders. The program allows you to set pending and insta
FREE
Grid Assistant Pro
Alessandro De Cristofaro
ユーティリティ
Grid Assistant Pro – Utility for Managing Grid Strategies on MetaTrader 4 Grid Assistant Pro is a professional utility that helps traders manage and monitor unidirectional grid strategies directly from the MT4 chart. It provides a visual dashboard , clear controls, and automated risk protection features for precise and efficient grid operation. Key Features Visual Dashboard Real-time metrics: Balance, Equity, Floating P/L, Drawdown %, Free Margin Grid status: active and pending or
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
インディケータ
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
BoxInside MT4
Evgeny Shevtsov
4.83 (6)
インディケータ
This indicator calculates the volume profile and places labels that correspond to the VAH, VAL and POC levels, for each candle individually. Indicator operation features The indicator works on the timeframes from M5 to MN, but it uses the history data of smaller periods: M1 - for periods from M5 to H1, M5 - for the H4 period, M30 - for the D1 period, H4 - for the W1 period, D1 - for the MN period. The color and location of the VAL, VAH and POC labels on the current candle are considered to be c
FREE
Constructor
Aleksey Semenov
ユーティリティ
Constructor is a convenient tool for creating, (building strategies) testing and applying trading strategies and ideas, as well as testing and using separate indicators and their groups. Constructor includes opening, closing, deal tracking, averaging and recovery modules, as well as various trading options with and without averaging and martingale. You are able to connect up to 10 different external indicators. Find the detailed instructions in the attached pdf file. Trading settings averaging
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
インディケータ
MACD indicator in MetaTrader 4/5 looks different than MACD does in most other charting software. That is because the MetaTrader 4/5 version of MACD displays the MACD line as a histogram when it is traditionally displayed as a line. Additionally, the MetaTrader 4/5 version computes the Signal line using an SMA, while according to MACD definition it is supposed to be an EMA. The MetaTrader 4/5 version also does not compute a true MACD Histogram (the difference between the MACD/Signal lines). This
FREE
StatsBar
Maksim Kalachev
ユーティリティ
StatBar 1.6 Indicator showing balance, earnings for today, yesterday and the day before yesterday. The indicator also shows: - Server; - GMT; - Server time; - Shoulder; - Spread. Description of variables: extern int Magic = "-1"; // Magic for statistics -1 = all 0 = manual extern string Symboll = "-1"; // Symbol for statistics -1 = all 0 = current EURUSD = for EURUSD
FREE
VR Color Levels MT4
Vladimir Pastushak
5 (1)
ユーティリティ
VR カラー レベルは、トレンドライン、四角形、テキストなどの要素を使用してテクニカル分析を適用する人にとって便利なツールです。グラフにテキストを直接追加したり、スクリーンショットを撮ったりすることができます。 設定、設定ファイル、デモ版、説明書、問題解決方法は、以下から入手できます。 [ブログ] レビューを読んだり書いたりすることができます。 [リンク] のバージョン [MetaTrader 5] インジケーターの操作は ワンクリック で実行できます。これを行うには、線の付いたボタンをクリックすると、カーソルの下に傾向線が表示されます。次に、カーソルを移動して 線の位置 を選択し、もう一度クリックして修正します。 インジケーター の特徴は、スタイルと色のすべての変更が自動的に保存され、その後すべての 新しく作成された グラフィック オブジェクトに適用されることです。 このインジケーターには、異なるスタイルのトレンド ラインを設定するための 2 つの独立したボタン、異なるスタイルの 2 つの独立した四角形、独自のスタイルを持つ 1 つのテキスト フィールド、およびスクリーンショット
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
エキスパート
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
Symbol Cycler
Abraham Correa
インディケータ
Symbol Cycler is a lightweight on-chart utility that lets you quickly switch between symbols in your Market Watch list using two simple arrow buttons (). With a single click, you can scroll forward or backward through your predefined symbols without leaving the chart. Key Features: One-click symbol switching from the chart Works with your Market Watch list order Buttons can be placed in any chart corner or even the center Timeframe remains locked while switching symbols Clean, responsive UI
FREE
Trade Panel Pro by RunwiseFX
Runwise Limited
4.85 (33)
ユーティリティ
Fully functional manual trade panel with risk/reward, auto SL, lot size calculation, one-click trading, hidden (virtual) stop loss/take profit and pending orders, scale in and out of trades (partial close), news events and more. Works with all symbols not just currency pairs. Brings an incredible amount of functionality to MetaTrader for free and for both demo and live accounts. Features Lot size calculation - based on % of account to risk, fixed amount or dynamic lots Automatic take profit base
FREE
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
ユーティリティ
Local Trade Copier EA MT4 による、驚くほど高速な取引コピーを体験してください。1分で簡単にセットアップできるこの取引コピー機は、同じWindowsコンピュータまたはWindows VPS上の複数のMetaTrader端末間で取引をコピーすることができ、0.5秒未満の高速コピースピードを実現します。 初心者であろうとプロのトレーダーであろうと、 Local Trade Copier EA MT4 には、あなたの特定のニーズに合わせてカスタマイズするための幅広いオプションが用意されています。これは、利益の可能性を高めたい人にとって究極のソリューションです。 今すぐ試してみて、これが市場で最も速くて簡単なトレードコピー機である理由を理解してください。 ヒント： デモアカウントで Local Trade Copier EA MT4 デモバージョンをダウンロードして試すことができます： ここ ダウンロードした無料のデモ ファイルを MT4 >> ファイル >> データ フォルダを開く >> MQL4 >> Experts フォルダに貼り付けて、ターミナルを再起動しま
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
ユーティリティ
取引 ごとのリスクの 計算、新規注文 の 簡単 な 設置、部分的 な 決済機能 を 持 つ 注文管理、 7 種類 のトレーリングストップなど 、便利 な 機能 を 備 えています 。 追加の資料と説明書 インストール手順 - アプリケーションの手順 - デモアカウント用アプリケーションの試用版 ライン機能 チャート上にオープニングライン、ストップロス、テイクプロフィットを表示します。この機能により、新規注文を簡単に設定することができ、注文を出す前にその特徴を確認することができます。   リスク計算 リスク計算機能は、設定されたリスクとストップロス注文のサイズを考慮して、新規注文のボリュームを計算します。ストップロスの大きさを自由に設定できると同時に、設定したリスクを守ることができます。 Lot calc ボタン - リスク 計算 を 有効 / 無効 にします 。 Risk フィールドでは 、必要 なリスクの 値 を 0 から 100 までのパーセンテージまたは 預金通貨 で 設定 します 。 設定」 タブで 、 リスク 計算 の 種類 を 選択 します ：「 $ 通貨」、「 % 残
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
ユーティリティ
Trade Manager EAへようこそ。これは、取引をより直感的、正確、そして効率的にするために設計された究極の リスク管理ツール です。これは単なるオーダー実行ツールではなく、包括的な取引計画、ポジション管理、リスク管理のためのソリューションです。初心者から上級者、迅速な実行を必要とするスキャルパーまで、Trade Manager EAはあらゆるニーズに対応し、為替、指数、商品、暗号通貨などさまざまな市場で柔軟に対応します。 Trade Manager EAを使用すると、複雑な計算が過去のものになります。市場を分析し、エントリーポイント、ストップロス、テイクプロフィットのレベルをチャート上のラインでマークし、リスクを設定するだけで、Trade Managerが最適なポジションサイズを即座に計算し、SLとTPをピップ、ポイント、口座通貨でリアルタイムに表示します。すべての取引が簡単かつ効果的に管理されます。 主な機能： ポジションサイズ計算機 ：定義されたリスクに基づいて取引サイズを瞬時に決定します。 簡単な取引計画 ：エントリー、ストップロス、テイクプロフィットを設定するためのド
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
ユーティリティ
平均化ヘルパー - この種の取引ヘルパー ツールは、次の 2 つのテクニックを使用して、以前は利益がなかったポジションを平均化するのに役立ちます。 標準平均 トレンドに応じてポジションを開くヘッジ このユーティリティは、買いと売りの両方の異なる方向の複数のオープンポジションを一度に整理する機能を備えています 。例えば、売りポジションを1つ、買いポジションを1つオープンしたが、どちらも利益が出ていない場合、あるいは1つは利益が出ているものの利益が十分でない場合、この2つのポジションを平均化してプラスで取引を終了したい場合などです。これは、私の平均化支援ユーティリティが役立ちます。 平均化ヘルパー ユーティリティ - 次のポジションのサイズ、注文価格、ポジションを平均化する方向、指定した利益確定サイズでプラスでポジションをクローズする方向を自動的に計算できます。 このユーティリティでは、「買い」と「売り」ボタンを使ってポジションを開くこともできます。希望する利益確定額と開始ロットを指定するだけです。ユーティリティ自体は、最初に指定した利益確定額でポジションをクローズするか、ポジションを平均
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
ユーティリティ
Copy Cat More Trade Copier MT4 (コピー猫MT4) は単なるローカル取引コピーツールではなく、現代の取引課題に対応するために設計された完全なリスク管理と実行フレームワークです。Propファームのチャレンジから個人の資産管理まで、強力な実行力、資金保護、柔軟な設定、高度な取引処理を組み合わせ、あらゆる状況に適応します。 このコピーツールは Master（送信側） と Slave（受信側） の両モードで動作し、成行注文や指値注文のリアルタイム同期、取引修正、部分決済、Close By 操作をサポートします。デモ口座・リアル口座の両方に対応し、取引用パスワードまたは投資家パスワードでも利用可能です。Persistent Trade Memory 技術により、EA・ターミナル・VPS が再起動しても復元可能です。複数の Master と Slave を同時に管理でき、ブローカー間の違いはプレフィックス/サフィックスの自動調整やシンボルマッピングで処理されます。 マニュアル/設定: Copy Cat Trading Copier マニュアル Copy Cat Mo
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
ユーティリティ
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
ユーティリティ
Trade Panel は、多機能の取引アシスタントです。このアプリケーションには手動取引用の 50 を超える取引機能が含まれており、ほとんどの取引操作を自動化できます。 注意、アプリケーションはストラテジー テスターでは動作しません。購入する前に、デモアカウントでデモ版をテストできます。デモ版 ここ 。 完全な手順 こちら 。 取引。 ワンクリックで取引操作を実行できます: 自動リスク計算を使用して未決の注文とポジションをオープンします。 ワンクリックで複数の注文とポジションをオープンします。 注文グリッドを開きます。 未決の注文とポジションをグループごとにクローズします。 ポジション反転 (買いを閉じて売りを開く、または売りを閉じて買いを開く)。 ポジションをロックします（買いポジションと売りポジションの量を均等にする追加のポジションをオープンします）。 ワンクリックですべてのポジションを部分的にクローズします。 すべてのポジションのテイクプロフィットとストップロスを同じ価格レベルに設定します。 すべてのポジションのストップロスをポジションの損益分岐点レベルに設定します。 注文とポ
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
ユーティリティ
MT4 to Telegram Signal Provider は使いやすく、完全にカスタマイズ可能なツールで、Telegramに信号を送信し、あなたのアカウントを信号提供者に変えることができます。 メッセージのフォーマットは 完全にカスタマイズ可能です！ しかし、簡単な使用のために、あらかじめ定義されたテンプレートを選択し、メッセージの特定の部分を有効または無効にすることもできます。 [ デモ ]   [ マニュアル ] [ MT5バージョン ] [ Discordバージョン ] [ Telegramチャンネル ]  New: [ Telegram To MT5 ] セットアップ ステップバイステップの ユーザーガイド が利用可能です。 Telegram APIの知識は必要ありません。開発者が必要なものをすべて提供します。 主要機能 購読者に送信される注文の詳細をカスタマイズする機能 例えばブロンズ、シルバー、ゴールドなど、階層型のサブスクリプションモデルを作成できます。ゴールドサブスクリプションでは、すべての信号が得られますなど。 ID、シンボル、またはコメントによる注文のフ
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
ユーティリティ
日ごとおよび週ごとのクローズ取引履歴、現在のオープン取引、および外国為替エクスポージャーを 1 つのチャートで即座に確認できます。ヒートマップを使用して、収益性の高い取引と、取引ポートフォリオ内の現在のドローダウンの位置を特定します。 クイック クローズ ボタン クイック クローズ ボタンを使用すると、1 つのシンボルのすべての取引をクローズしたり、個々の取引を完全にクローズしたり、ボタンをクリックするだけで部分的な利益または損失を取得したりできます。リストで取引を探したり、取引の一部をクローズする方法を考えたりする必要はもうありません。ダッシュボードには、外国為替ペアの取引中に各通貨シンボルの現在のエクスポージャーも表示されるため、主要なニュース イベントの前にエクスポージャーが過剰になっている可能性のある領域を特定するのに役立ちます。ボタンを使用して、ニュースの前にエクスポージャーを即座にすばやく減らすことができます。または、ニュースがすでに発生して利益が出ている場合は、1 回のクリックでその利益をすばやく銀行に預けることができます。 オープン取引ヒートマップ 取引ヒートマッ
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
ユーティリティ
Risk/Reward Toolは、MetaTrader 4でのトレード計画、可視化、執行の方法を革新するために設計されたプロフェッショナルグレードのエキスパートアドバイザーです。精密なリスク管理を重視する裁量トレーダーでも、トレード設定を視覚的にテストする必要のある戦略開発者でも、このツールはエレガントで直感的なインターフェースで必要なすべてを提供します。 基本的なポジション計算機とは異なり、Risk/Reward Toolは視覚的なトレード計画を即時執行機能、リアルタイムの損益モニタリング、包括的なトレード管理機能と組み合わせています。このツールはMT4ストラテジーテスターと完全に互換性があり、実際の資金をリスクにさらすことなくトレード戦略を練習し、アプローチを改善することができます。 ツールの完全なマニュアルはこちら: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766244 MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/158601 主な機能 視覚的なトレード計画 ドラッグ＆ドロップ操作可能
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
ユーティリティ
取引したい主要エリアを特定したら、サポートとレジスタンス、または供給と需要のゾーンを自動的に取引します。この EA を使用すると、1 回のクリックで買いゾーンと売りゾーンを描画し、価格が反転すると予想される場所に正確に配置できます。EA はそれらのゾーンを監視し、ゾーンに指定した価格アクションに基づいて自動的に取引を行います。最初の取引が行われると、EA は、ターゲット エリアとなる、配置した反対のゾーンで利益を出して終了します。その後、2 つの選択肢があります。取引を終了して新しいゾーンを描画してエントリーするか、利益を出して終了し、すぐに反対方向に取引を反転して、「常に市場に参加する」スタイルの戦略を作成します。 入力と戦略を含む完全なマニュアルはこちら: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760256 この EA は、市場で固定またはハード ストップ ロスを使用しないポジション トレーダーまたはドル コスト平均法の取引戦略向けに設計されています。代わりに、次の利用可能なサポートまたはレジスタンス ゾーンで同じ方向に新しい取引を行うことで、
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
ユーティリティ
Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
ユーティリティ
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
ユーティリティ
Trade Copierは、取引口座間の取引をコピーして同期するように設計された専門的なユーティリティです。 コピーは、同じコンピューターまたはvps にインストールされている、サプライヤーのアカウント/端末から受信者のアカウント/端末に行われます。 購入する前に、デモ アカウントでデモ バージョンをテストできます。 デモ版 こちら 。 詳細な説明は こちら 。 主な機能と利点： MT5ネッティングアカウントを含む、MT4> MT4、MT4> MT5、MT5> MT4のコピーをサポートします。 高いコピー速度（0.5秒未満）。 ベンダーモードと受信者モードは同じ製品内に実装されています。 チャートから直接リアルタイムでコピーを制御できる、簡単で直感的なインターフェイス。 接続が切断されたり、端末が再起動されたりしても、設定と位置が失われることはありません。 コピーするシンボルを選択できます。また、受信者のシンボルを置き換えることもできます（例：EURUSD> USDJPY）。 バックコピーをサポートします。 特定の注文のみのコピーを有効にする機能。 取引開始価格の最大差と最大遅延時間を
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
ユーティリティ
MetaTrader4のコピー機を取引します。     それは任意の口座からの外国為替取引、ポジション、注文をコピーします。 それは最高の貿易コピー機の1つです     MT4 - MT4、MT5 - MT4     のために     COPYLOT MT4     バージョン（または     MT4 - MT5  MT5 - MT5     のために     COPYLOT MT5     バージョン）。 MT5のバージョン 完全な説明   +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 のコピー機 バージョン       MetaTrader 5 ターミナル（   МТ5 - МТ5、МТ4 - МТ5   ）-   コピーロットクライアントMT5 独自のコピーアルゴリズムにより、すべての取引がマスターアカウントからクライアントアカウントに正確にコピーされます。 また、動作速度が速いことでも知られています。タフなエラー処理。 強力な機能セット。 プログラムは、複数
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
ユーティリティ
ワンクリックで取引できるトレーディングパネル。ポジションと注文の操作！チャートまたはキーボードから取引。 手動取引用の取引パネル。チャート（チャートウィンドウ）またはキーボードから取引できます。開閉、リバース、ロックポジションと注文を処理する МetaТrader4のメインオーダーのトレーディングコントロールパネル：売買、売却、売却、売却、売却、閉じる、削除、修正、トレーリングストップ、ストップロス、takeproft MT5のバージョン 完全な説明   +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 シンボルウィンドウからの取引とキーボードからの取引！ あなたはMetaTrader 4ターミナル - バーチャルコントロールパネルVirtualTradePadのためのユニークなプラグインを持っています。 Description on English 注意！  ストラテジーテスターの 取引方法を学びたい場合は、無料の TesterPad ユーティリティをチェックしてくだ
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
ユーティリティ
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Auto Grid trades
Makarii Gubaydullin
ユーティリティ
Auto Grid：  既存のトレードに基づいたグリッド注文の自動作成。 複雑なトレード戦略の自動化   新しいポジションを検出し、最適化された注文配列を自動的に作成する高度なグリッドシステム。 多機能ユーティリティ ：66+ 機能、Auto Gridツールを含む  |   ご質問はこちらまで   |   MT5版 A. インテリジェントなトレード検出と監視： 特定シンボルまたは包括的なポートフォリオスキャン 正確な分類による高度な注文タイプ検出 戦略的監視開始：即時、遅延、または条件ベース アルゴリズム戦略互換性のためのマジックナンバー統合 B. 高度なグリッド設定： 戦略的注文配置：   複数の配置方法論 インテリジェントな方向ロジック：   同一、反対、または市場ベースの注文作成 精密な注文数量：   カスタマイズ可能なグリッド密度と構造 高度なオフセットシステム：   固定間隔または動的百分比進行 包括的なレベル管理：   サイズまたは価格一貫性のあるSL/TP継承 高度なロットサイジング：   固定、累進的增加、または戦略的削減 有効期限制御：   カスタム時間枠または原注
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
ユーティリティ
Expert Advisor は 、アカウントMetaTrader 4で 取引を繰り返し、ポジションを設定するか、事前に設定された回数だけシグナルを送信します。 手動または別のエキスパートアドバイザーによって開かれたすべての取引をコピーします。 シグナルをコピーし、シグナルからロットを増やします ！ 他のEAの多くを増やします。 次の機能がサポートされています：コピーされた取引のカスタムロット、ストップロスのコピー、テイクプロフィット、トレーリングストップの使用。 MT5のバージョン 完全な説明 +DEMO +PDF 購入する方法 インストールする方法     ログファイルの取得方法     テストと最適化の方法     Expforex のすべての製品 リンク MetaTraderのトレードコピー機はこちらから入手できます：   COPYLOT 注意 注：これは、端末間の取引用のコピー機ではありません。 ストラテジーテスターでエキスパートアドバイザーをテストし、ビジュアルモードでEAPADPROツールバーと取引することができます！ EAを1つの通貨ペアにインストールするだけで
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
ユーティリティ
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
X2 Copy MT4
Liubov' Shkandrii
ユーティリティ
革新的な X2 Copy MT4 で瞬時のトレードコピーを発見しましょう。わずか10秒のセットアップで、単一のWindowsコンピューターまたはVPS上のMetaTrader端末間でのトレード同期を、前例のない速度（0.1秒未満）で行う強力なツールを手に入れられます。 複数の口座を管理していても、シグナルをフォローしていても、戦略を拡大していても、X2 Copy MT4 は比類のない精度とコントロールであなたのワークフローに適応します。待つのはやめてください — 市場をリードする速度と信頼性でコピーを開始しましょう。今すぐ トライアル版 をダウンロードしてください。 *重要：MT5端末での作業には、別途 X2 Copy MT5 バージョンが必要です X2 Copy MT4/5 の設定と機能の説明 | X2 Copy トライアル版のインストール方法 特徴 高速コピー — 0.1秒未満でのトレード転送 すべてのコピータイプのユニバーサルサポート：MT4>MT4, MT4>MT5, MT5>MT4, MT5>MT5 直感的なインターフェースで10秒で即時セットアップ 24時間年中無休の安定動
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
ユーティリティ
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
KT Equity Protector MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
3.4 (5)
ユーティリティ
取引資金を簡単に保護しましょう 取引資金を守ることは、増やすことと同じくらい重要です。KT Equity Protectorはあなた専用のリスクマネージャーとして、口座の純資産（エクイティ）を常に監視し、あらかじめ設定した利益目標や損失限度に達すると、すべてのポジションや指値注文を自動的に決済して、損失回避や利益確保を行います。 感情に左右されることも、直感に頼ることもありません。ただ信頼できる資金保護ツールが、あなたのために24時間体制で機能します。 KT Equity Protectorは、すべてのチャートを自動的に閉じることで、他のエキスパートアドバイザー（EA）による取引を停止できます。これにより、KT Equity Protectorを手動で再起動するまで、追加の取引が行われることはありません。完全なコントロールと安心感を提供します。 仕組みについて エクイティ・ストップロス（損失から守る）: 例えば口座残高が$10,000あり、$1,000のストップロスを設定した場合、エクイティが$9,000に達するとKT Equity Protectorは全取引を即座に終了し、資金のさ
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
ユーティリティ
コピー機->便利で高速なインターフェースインタラクション、ユーザーはすぐに使用できます     ->>>> WindowsコンピュータまたはVPS Windowsでの使用を推奨 特徴： 多様でパーソナライズされたコピー取引設定：1. 異なるシグナルソースに異なるロットモードを設定できます。2. フォワードコピー取引とリバースコピー取引に異なるシグナルソースを設定できます。3. シグナルはコメントで設定できます。4. 契約ロットに応じてロットを調整するかどうか 多様でパーソナライズされたコピー注文設定2：1.品種ごとに異なるロットモードを設定できます2.順方向コピー注文と逆方向コピー注文に異なる品種を設定できます3.コメントでシグナルを設定できます4.契約ロットに応じてロットを調整するかどうか コメントフィルタリング、MAGICフィルタリング、シグナルロットフィルタリング、ローカル製品フィルタリング 勤務時間設定 逆同期SLAVE終了 注文バインド機能: 任意の注文を設定されたシグナルソース注文にバインドできます (テーブルをダブルクリックして編集します) アカウントリスク管理 基本
Drawdown Manager MT4
Biswarup Banerjee
ユーティリティ
Drawdown Manager MT4 は、MetaTrader 4向けに設計された強力なエキスパートアドバイザーで、資本保護ツールとして取引を管理し、トレーディングアカウントを保護します。このユーティリティツールは、プロップトレーディング企業向けに特別に開発され、高度なリスク管理機能によりトレーディング体験を向上させ、投資の安全性を確保します。取引を実行せずにトレーディング活動を監視および制御し、資本保護とアカウントパフォーマンスの最適化に重点を置いています。 注 ：Drawdown Manager MT4のデモ版をデモアカウントでダウンロードしてテストしてください。 こちら 。 MT5バージョンはこちらでダウンロードできます： Drawdown Manager MT5 MT4のフルバージョンはこちらでダウンロードできます： Drawdown Manager MT4 詳細なドキュメントはこちら： 詳細設定ガイド 機能： 一般設定：取引識別用のマジックナンバー、固定損失額、またはパーセンテージベースの制限など、リスク戦略に合わせた重要なパラメータを設定します。 スワップと手数料：スワ
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
ユーティリティ
このスクリーナーを使用すると、選択した期間（時間枠）内に通常よりも買われ過ぎ（成長率）または売られ過ぎ（減少率）の資産を特定できます。 市場は法律によって支配されており、より安く購入し、より高価に販売しますが、自動スキャナーがないと、たとえば今週内に、通常よりも買われ過ぎまたは売られ過ぎの通貨/株を特定することは非常に困難です。現在の時間、または月。 数十または数百の機器が存在する可能性があり、すべてを手動で分析する時間がないことが物理的に可能な場合もあります。これらの問題は、Screenerを使用して簡単に解決できます。 スクリーナーができること スキャナーはどのTFでも使用できます スキャナーは、通貨、株式、暗号通貨、商品、インデックス、およびその他の機器で動作します 資産を特定するロジックは、市場の基本法則に基づいているため、普遍的です。 スクリーナーの助けを借りて、あなたはさまざまな戦略に従って作業することができます、最も一般的なものの1つはポンプとダンプです 各商品の平均値を明らかにする-SoftimoTradeScreenerは、選択したTFの資産の買われ過ぎと売られ過ぎ
EchoTrade Telegram Signal Backtester
Perpetual Chinemerem Vincent
ユーティリティ
EchoTrade Telegram Signal Backtester VALIDATE TELEGRAM SIGNALS IN MINUTES - STOP GUESSING, START BACKTESTING Stop blowing accounts on "VIP" signals that don't deliver. The EchoTrade Telegram Signal Backtester is the professional solution to audit, verify, and optimize any Telegram signal provider's performance on historical data. Most signal providers show you their wins but hide their losses. This tool reveals the naked truth. By combining a powerful Data Manager (included) with an advanced MT4
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.8 (5)
ユーティリティ
Seconds Chart — MetaTrader 4で秒足チャートを作成するユニークなツールです。 Seconds Chart を使用すると、秒単位のタイムフレームでチャートを構築でき、標準的な分足や時間足チャートでは得られない柔軟性と分析精度を実現します。例えば、 S15 は15秒足を表します。あらゆるインジケーター、エキスパートアドバイザー、スクリプトを利用可能で、標準的なチャートと同様に便利に操作できます。 標準的なツールとは異なり、 Seconds Chart は超短期のタイムフレームでも高い精度と遅延なく作業できるように設計されています。 Seconds Chartの利点 1秒から900秒 までのタイムフレームをサポート。 瞬時の読み込み MT5ターミナルからのティックデータベースのインポートにより、過去データを即時利用可能。 MT5ターミナルで「 Tick Database 」ユーティリティを最初に起動する必要があります。 リアルタイムでデータが更新され、 遅延やラグなし 。 複数の秒足チャートを同時に作成可能。 Seconds Chartが最適な用途 スキャルピング
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
ユーティリティ
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
ユーティリティ
TelegramからMT4へ： 究極のシグナルコピーソリューション Telegram to MT4 は、DLLを必要とせず、TelegramのチャンネルやチャットからMetaTrader 4プラットフォームに取引シグナルを直接コピーできる最先端のユーティリティです。この堅牢なソリューションは、比類のない精度とカスタマイズオプションにより、シグナルのシームレスな実行を保証し、時間を節約し、効率性を向上させます。 [ Instructions and DEMO ] 主な特徴 直接的なTelegram API統合 電話番号とセキュアコードで認証します。 ユーザーフレンドリーな EXE ブリッジを使用して、チャット ID を簡単に取得および管理します。 複数のチャネル/チャットを追加、削除、更新して、同時に信号をコピーします。 高度なフィルターによる信号解析 カスタム例外語 (例: 「レポート」、「概要」) を含む不要な信号をスキップします。 柔軟な SL および TP 形式 (価格、ピップ、ポイント) をサポートします。 シグナルが価格ではなくポイントを指定する場合、エントリ ポイントを自動
作者のその他のプロダクト
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
ユーティリティ
平均化ヘルパー - この種の取引ヘルパー ツールは、次の 2 つのテクニックを使用して、以前は利益がなかったポジションを平均化するのに役立ちます。 標準平均 トレンドに応じてポジションを開くヘッジ このユーティリティは、買いと売りの両方の異なる方向の複数のオープンポジションを一度に整理する機能を備えています 。例えば、売りポジションを1つ、買いポジションを1つオープンしたが、どちらも利益が出ていない場合、あるいは1つは利益が出ているものの利益が十分でない場合、この2つのポジションを平均化してプラスで取引を終了したい場合などです。これは、私の平均化支援ユーティリティが役立ちます。 平均化ヘルパー ユーティリティ - 次のポジションのサイズ、注文価格、ポジションを平均化する方向、指定した利益確定サイズでプラスでポジションをクローズする方向を自動的に計算できます。 このユーティリティでは、「買い」と「売り」ボタンを使ってポジションを開くこともできます。希望する利益確定額と開始ロットを指定するだけです。ユーティリティ自体は、最初に指定した利益確定額でポジションをクローズするか、ポジションを平均
HYT utility
Sergey Batudayev
ユーティリティ
HYT (Help Your Trading) は、主に次の 2 つのテクニックを使用して、損失ポジション を平均化 できるように設計されたツールです。 標準平均化。 トレンドの方向に沿ってポジションをオープンすることでヘッジします。 このツールを使用すると、買いと売りの両方において、異なる方向に開かれた複数のポジションを管理できます。 HYT は、次のポジションのサイズ、注文価格、平均化の方向、指定された利益確定レベルでのポジションのクローズを自動的に計算します。 また、希望する利益確定レベルと初期ロットを指定して、「購入」ボタンと「販売」ボタンを使用してポジションを開くオプションも提供します。 使用を開始する には、ツールをチャートにドラッグし、利益確定レベルを設定して、「平均化を開始」ボタンをクリックするだけです。 初期ポジションが大きすぎない ことを確認し、平均を下げるときにツールによってポジション サイズが拡大されるため、追加費用が発生することを覚悟してください。 HYTは 自動取引 も可能です。自動取引を有効にすると、ツールは指定されたパラメータに従ってポジションを開閉しま
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
ユーティリティ
TelegramからMT5へ： 究極のシグナルコピーソリューション Telegram to MT5 を使えば、取引がシンプルになります。DLL を必要とせず、Telegram のチャンネルやチャットから MetaTrader 5 プラットフォームに取引シグナルを直接コピーできる最新ツールです。この強力なソリューションは、正確なシグナル実行、豊富なカスタマイズオプション、時間の節約、そして効率性の向上を実現します。 [ Instructions and DEMO ] 主な特徴 直接的なTelegram API統合 電話番号とセキュアコードで認証します。 ユーザーフレンドリーな EXE ブリッジを通じてチャット ID を簡単に管理できます。 複数のチャネル/チャットを追加、削除、更新して、同時に信号をコピーします。 高度なフィルターによる信号解析 例外的な単語 (例: 「レポート」、「結果」) を含む不要な信号をスキップします。 柔軟な SL および TP 形式 (価格、ピップ、ポイント) をサポートします。 価格ではなくポイントを指定するシグナルのエントリ ポイントを自動的に計算します。
Risk Manager for MT5
Sergey Batudayev
4.35 (17)
ユーティリティ
MT5のエキスパートアドバイザーリスクマネージャーは非常に重要であり、私の意見ではすべてのトレーダーにとって必要なプログラムです。 このエキスパートアドバイザーを使用すると、取引口座のリスクを管理することができます。リスクと利益の管理は、金銭的およびパーセンテージの両方で実行できます。 エキスパートアドバイザーが機能するには、それを通貨ペアチャートに添付し、許容可能なリスク値を預金通貨または現在の残高の％で設定するだけです。 [Instruction for Risk Manager parameters] アドバイザ機能 このリスクマネージャーは、リスクの管理を支援します。 -取引のために -1日あたり - 1週間 - ひと月ほど 制御することもできます 1）取引時の最大許容ロット 2）1日あたりの最大注文数 3）1日あたりの最大利益 4）エクイティを引き受ける利益を設定する それだけではありません。設定で自動設定を指定した場合、アドバイザーはデフォルトのSLとTPを設定することもできます。 アドバイザーは各イベントにアラートを添えて、注文を削除する理由を説明し
Ice Cube Scalper for MT5
Sergey Batudayev
4.5 (6)
エキスパート
トレーディングアドバイザー アイスキューブスキャルパー -       これはデイスキャルパーであり 、毎日大量の取引を行い、各取引で数ポイントを獲得します。 EA の戦略は、RSI インジケーターを使用してトレンドに合わせて取引することです。 EA は乗数ロットによる平均化を使用するため、EA を使用する前にこれを理解する必要がありますが、この戦略はバックテストとライブ取引の両方で良好なパフォーマンスを示しました。 購入する前に、必ず戦略テスターでアドバイザーの作業をテストしてください。 リスク管理   エキスパートアドバイザーでリスクを制御するには、平均化の注文の最大数と株式リスクを制限することができます。 アドバイザーがどのように機能するかを理解するために、無料のシグナルを購読すると、アドバイザーがどのように機能するか、およびその可能性を理解することができます。 MT4用Ice Cube Scalperバージョン 購入後は必ずご連絡ください。         設定に関してはいつでもお手伝いさせていただきます。 アドバイザーのオンライン監視 -           https://
Indicator iPump for MT4
Sergey Batudayev
3 (2)
インディケータ
iPumpインジケーターは、3つのカテゴリーのインジケーターの利点を組み合わせた用途の広いインジケーターです。 複数のTFでの同時トレンド検出 抵抗とサポートのゾーンを定義する 買われ過ぎと売られ過ぎのゾーンの決定 インジケーター機能： トレンドの定義 この機能は、現在の市場の方向性を客観的に評価し、主観を避けたいすべてのトレーダーに必要です。ほんの一瞬で、最も重要な時間枠でトレンドの方向を比較することができ、これは明確で直感的になります。 サポートとレジスタンスレベルの決定 iPumpインジケーターを使用すると、数秒以内に資産の潜在的な価格障壁を評価できます。 また、インジケーターは目の前にあるレベルのタイプを示します。 テストレベル（抵抗/サポート） 逆転レベル 弱いレベル テストされていないレベル 買われ過ぎと売られ過ぎのゾーンの決定 このタスクでは、インジケーターに遅延や再描画のないシグナルオシレーターがあり、アセットの現在の状態を示します。このデータに基づいて、次のことができます。 購入するのが面白くなる時期を正確に知る 資産を売却することが興味深い場合のゾーン
AI Trade Analyzer
Sergey Batudayev
ユーティリティ
AI トレード アナライザーは、 インジケーター形式で実装されたインテリジェントな市場分析ツールです。このプログラムはチャート上のシグナルを視覚化し、テクニカル指標とニュースの背景に基づいてトレーダーが市場の状況を評価するのを支援します。 主な機能: 1. テクニカル分析： 人気の指標のサポート: EMA (ショート/ロング)、一目均衡表、ADX、RSI、MACD、ストキャスティクス、ATR、ボリンジャー バンド、ピボット ポイント、フィボナッチ。 トレンド、相違、主要レベルを特定します。 2. ニュースの背景を扱う: 指定されたパラメータ (時間枠、日付) に従って経済イベントを受信します。 マクロ経済データが市場に及ぼす可能性のある影響を考慮に入れる。 3. 自動化とカスタマイズ性： 潜在的なエントリ ポイント、SL、TP を計算して分析結論を形成します。 確立されたパラメータに従って情報を解釈する能力を使用して市場の状況を評価します。 4. 多言語サポート： 結果はロシア語、英語、ドイツ語、インドネシア語で表示できます。 5. 柔軟なインターフェース： ユーザーは、コントロール
Power Reserve MT4
Sergey Batudayev
インディケータ
作業ロジック この指標の重要性は、「燃料が機器に残っている」量を理解できるという事実にあります。状況を想像してみてください。あなたが半分放電したバッテリーを搭載した車に残した場合、平均して、この量のエネルギーは通常250 kmの車に十分であるため、必要に応じて700kmの距離を超えることはできません。そのため、商品ごとに一定の日次価格変動があり、統計的観察の結果、資産が1日あたり1 ATRを通過する時間の85％、2以上のATRを通過する時間の15％のみであることが明らかになりました。 例、毎日のATR EURUSD = 682ピップ。トレードに参加します。たとえば、TPが500ピップのレベルのブレイクアウトの場合、正しいTPサイズを設定したように見えますが、資産がすでに1日のATRの90％を通過していることを考慮していません。取引が開始された時間、したがって、楽器にはTPを受け取るのに十分なエネルギーがない可能性があります。楽器の残りのチャージが10％しかない場合は、TPを調整するか、取引にはまったく参加しません。 パワーリザーブインジケーターは、計測器が慣性を使い果たした量を％
GoldPro MT5
Sergey Batudayev
5 (4)
エキスパート
GoldPro による革新的で効率的な金取引の世界へようこそ。GoldPro は、金市場での成功を支援するために特別に設計された高度な取引ロボットです。 アドバイザーは平均化手法を使用しますが、これを良いとか悪いとかではなく、市場で機能するアプローチとして認識する必要があります。1 つの方法が良くて、他の方法が悪いという単極的な考えを捨ててください。平均化手法は存在し、うまく適用できます。これは事実です。 信頼性と経験：GoldProは、金融および技術の専門家チームによる綿密な調査と長年の経験に基づいて開発されました。当社のロボットは、実績のある信頼性の高い戦略に基づいており、市場の動きを効果的に分析し、情報に基づいた意思決定を行うことができます。 適応性と精度：GoldProは、変化する市場状況に迅速に適応できる独自のアルゴリズムを備えています。ロボットは潜在的な取引機会を特定し、取引の最適なタイミングを判断するのに役立つ正確なシグナルを提供します。 自動化された効率性：GoldProは、金取引を完全に自動化するアプローチを提供します。これにより、手動取引に伴う感情的な判断や
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
ユーティリティ
このスクリーナーを使用すると、選択した期間（時間枠）内に通常よりも買われ過ぎ（成長率）または売られ過ぎ（減少率）の資産を特定できます。 市場は法律によって支配されており、より安く購入し、より高価に販売しますが、自動スキャナーがないと、たとえば今週内に、通常よりも買われ過ぎまたは売られ過ぎの通貨/株を特定することは非常に困難です。現在の時間、または月。 数十または数百の機器が存在する可能性があり、すべてを手動で分析する時間がないことが物理的に可能な場合もあります。これらの問題は、Screenerを使用して簡単に解決できます。 スクリーナーができること スキャナーはどのTFでも使用できます スキャナーは、通貨、株式、暗号通貨、商品、インデックス、およびその他の機器で動作します 資産を特定するロジックは、市場の基本法則に基づいているため、普遍的です。 スクリーナーの助けを借りて、あなたはさまざまな戦略に従って作業することができます、最も一般的なものの1つはポンプとダンプです 各商品の平均値を明らかにする-SoftimoTradeScreenerは、選択したTFの資産の買われ過ぎと売られ過ぎ
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
ユーティリティ
TelegramからMT4へ： 究極のシグナルコピーソリューション Telegram to MT4 は、DLLを必要とせず、TelegramのチャンネルやチャットからMetaTrader 4プラットフォームに取引シグナルを直接コピーできる最先端のユーティリティです。この堅牢なソリューションは、比類のない精度とカスタマイズオプションにより、シグナルのシームレスな実行を保証し、時間を節約し、効率性を向上させます。 [ Instructions and DEMO ] 主な特徴 直接的なTelegram API統合 電話番号とセキュアコードで認証します。 ユーザーフレンドリーな EXE ブリッジを使用して、チャット ID を簡単に取得および管理します。 複数のチャネル/チャットを追加、削除、更新して、同時に信号をコピーします。 高度なフィルターによる信号解析 カスタム例外語 (例: 「レポート」、「概要」) を含む不要な信号をスキップします。 柔軟な SL および TP 形式 (価格、ピップ、ポイント) をサポートします。 シグナルが価格ではなくポイントを指定する場合、エントリ ポイントを自動
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
ユーティリティ
MT4のエキスパートアドバイザーリスクマネージャーは非常に重要であり、私の意見ではすべてのトレーダーにとって必要なプログラムです。 このエキスパートアドバイザーを使用すると、取引口座のリスクを管理することができます。リスクと利益の管理は、金銭的およびパーセンテージの両方で実行できます。 エキスパートアドバイザーが機能するには、それを通貨ペアチャートに添付し、許容可能なリスク値を預金通貨または現在の残高の％で設定するだけです。 アドバイザ機能 このリスクマネージャーは、リスクの管理を支援します。 -取引のために -1日あたり - 1週間 - ひと月ほど 制御することもできます 1）取引時の最大許容ロット 2）1日あたりの最大注文数 3）1日あたりの最大利益 4）エクイティを引き受ける利益を設定する それだけではありません。設定で自動設定を指定した場合、アドバイザーはデフォルトのSLとTPを設定することもできます。 アドバイザーは各イベントにアラートを添えて、注文を削除する理由を説明します。たとえば、あなたが開封し、6番目の注文を開封し、1日あたり5つの注文のみを開封す
GoldPro
Sergey Batudayev
3.67 (3)
エキスパート
GoldPro による革新的で効率的な金取引の世界へようこそ。GoldPro は、金市場での成功を支援するために特別に設計された高度な取引ロボットです。 アドバイザーは平均化手法を使用しますが、これを良いとか悪いとかではなく、市場で機能するアプローチとして認識する必要があります。1 つの方法が良くて、他の方法が悪いという単極的な考えを捨ててください。平均化手法は存在し、うまく適用できます。これは事実です。 信頼性と経験：GoldProは、金融および技術の専門家チームによる綿密な調査と長年の経験に基づいて開発されました。当社のロボットは、実績のある信頼性の高い戦略に基づいており、市場の動きを効果的に分析し、情報に基づいた意思決定を行うことができます。 適応性と精度：GoldProは、変化する市場状況に迅速に適応できる独自のアルゴリズムを備えています。ロボットは潜在的な取引機会を特定し、取引の最適なタイミングを判断するのに役立つ正確なシグナルを提供します。 自動化された効率性：GoldProは、金取引を完全に自動化するアプローチを提供します。これにより、手動取引に伴う感情的な判断や
EA Ice Cube Scalper
Sergey Batudayev
4.71 (21)
エキスパート
トレーディングアドバイザーアイスキューブスカルパー-     それはデイスカルパー であり、毎日多数の取引を行い、各取引でいくつかのポイントを取ります。 EAの戦略は、RSI指標を使用したトレンドとの取引に基づいています。 EAは乗数ロットによる平均化を使用します。EAを使用する前にこれを理解する必要がありますが、戦略はバックテストとライブ取引の両方でうまく機能しました。 購入する前に、必ずストラテジーテスターでアドバイザーの仕事をテストしてください。 Expert Advisorでリスクを管理するために、平均化する注文の最大数と株式リスクを制限できます。 アドバイザーがどのように機能するかを理解するために、無料のシグナルをサブスクライブして、アドバイザーがどのように機能し、その可能性を理解できるようにすることができます。 ご購入後、必ずご連絡ください。     私はいつも設定を手伝います。また、すべてのバイヤーにとって、 アドバイザーのオンライン監視-       https://www.mql5.com/en/signals/author/batudaev?orderby=gain
Coppy Master MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
ユーティリティ
Coppy Master MT5 は、   MetaTrader 4 端末と MetaTrader 5 端末間で取引をコピーするためのツールです。両方向のコピーをサポートします: MT5 から MT4、MT4 から MT5、また同じタイプのアカウント間でも可能です。 正しく動作させるには、すべてのターミナルを 1 台のコンピューターまたは VPS で起動する必要があります。 [ Instruction  and Demo ]  MetaTrader 4 にコピーするには、製品の別のバージョンである Coppy Master MT4 が 必要です。 主な機能: 接続タイプ マスターモードとレシーバーモード。注文の送受信ロジックを柔軟に設定できます。 注文管理 成行注文と保留注文のコピー。取引の同期クローズ、部分クローズ、取引の反転、SL/TP の変更のサポート。 シンボルの操作 プレフィックスとサフィックスのサポート。個々の文字の除外/包含。アセットにカスタム名を割り当てる機能。 制限とリスク管理 1 日あたりの取引回数、1 日の最大損失、コピーを停止する残高レベルの制限。 音量
MT5 for Telegram Signals
Sergey Batudayev
5 (9)
ユーティリティ
The utility is designed to send signals from MT4 to Telegram. It has several unique features, allowing not only the sending of trade signals but also the following functionalities: Send messages directly from the terminal to Telegram Send emojis along with custom text Send text and images from Telegram All of these features enable users to manage a signal channel while focusing on trading and finding quality signals. Customizable Signal Messages You can fully customize the signal message: Specif
Coppy Master MT4
Sergey Batudayev
3.5 (2)
ユーティリティ
コピーマスター MT4       MetaTrader 4およびMetaTrader 5ターミナル用のトレードコピーツールです。双方向のコピーをサポートしています。 MT4 から MT5、MT5 から MT4、同じタイプのアカウント間での MT4 から MT4 への移行も可能です。 正しく動作するには、すべての端末が同じ PC または VPS 上で実行されている必要があります。 [ Instruction  and Demo ]  MetaTrader 4にコピーする場合は、別のバージョンが必要です。       コピーマスター MT5       - が必要です。 主な特徴: コピーモード マスターとレシーバーの両方の役割をサポートします。取引の送受信を柔軟に設定できます。 注文管理 成行注文と未決済注文をコピーします。同期決済、部分決済、取引反転、SL/TP変更をサポートします。 シンボル処理 プレフィックスとサフィックスをサポートします。特定のシンボルを除外または含めたり、アセットにカスタム名を割り当てたりできます。 リスク管理と制限 1 日の取引制限、最大損失制限、お
SPARK Liquidity breakout for MT4
Sergey Batudayev
3.75 (4)
エキスパート
自動取引は、無限の設定や理論で混乱させるのではなく、資本を増やすのに役立ちます。 SPARK は 、精度とシンプルさを重視して初心者が自信を持って始められるように設計された、軽量でありながら効果的なエキスパート アドバイザーです。 SPARK が他と違うのはなぜですか? EUR/USD に重点を置きます:   EA は、最も流動性と安定性に優れた通貨ペアの 1 つである EUR/USD に特化して最適化されています。 流動性ブレイクアウトロジックに基づいて構築:   SPARK は、価格がブレイクアウトする可能性のある独自の流動性ゾーンを識別して反応し、高確率の取引を実現します。 設定のストレスは不要。EUR   /USDチャートに貼り付けて実行するだけです。すべて事前に設定されています。 自動保護:   EA はスリッページとスプレッド条件を管理して、不適切な取引エントリーを回避します。 一貫したロジック: 取引は動的なゾーン検出アルゴリズムによってフィルタリングされ、よりスマートかつタイムリーなエントリーが可能になります。 物語ではなく、実際の結果 過去の月間収益性: +3.98%
FREE
Stop Out Line MT5
Sergey Batudayev
ユーティリティ
作業ロジック ストップアウトユーティリティは、ストップアウトレベルまで残っているポイント数を示すシンプルですが非常に便利なインジケーターです。 その利点は、多くのトレーダーが利益を追求して取引する際のリスクを故意に過大評価し、利用可能なマージンを最大限に使用するという事実にあります。この場合、ブローカーがあなたのポジションを強制的に閉じることができる場所を知ることは非常に重要です。 チャートにインジケーターを配置するだけで、買いまたは売りのオープンポジションに応じて、チャート上にこの取引の価格の境界マークが表示されます。 ポジションを開くまで、ラインはチャートに表示されません。 チャートに線が表示されない場合、これはユーティリティが機能しないことを意味するものではなく、おそらく取引のリスクが最小限であり、預金が大きい場合は、ストップアウトラインをはるかに高く探す必要があります/現在のリスクではストップアウトから遠く離れているため、トレードよりも低くなります。 ご不明な点がございましたら、ディスカッションセクションにご記入ください。幸せな取引。 Recommended Ro
True Supply and Demand MT5
Sergey Batudayev
5 (1)
インディケータ
真の需給指標     -すべての時間枠で抵抗の場所とサポートレベルをすばやく決定できます。 この指標は、取引でテクニカル分析を使用する人に役立ちます。 インジケーターは使いやすく、チャート上でドラッグアンドドロップするだけで、インジケーターは最も可能性の高いサポートレベルとレジスタンスレベルを表示します。 時間枠を切り替えると、新しく選択した時間枠のレベルが表示されます。 おすすめのロボットスキャルパー     -       テスト 。 入力パラメータ Use_priceラベル -オン/オフレベルの近くに価格アイコンを表示する 価格レベルの色 -価格アイコンの色を選択します 価格Lebelサイズ -価格アイコンサイズ サポート/耐性レベルの色 -レベルの色を選択します 私の購読     ページ 、私は他の多くの有用な製品を持っています。 この指標が気に入ったら 、レビューを残してください。便利な製品を無料で共有する動機付けになります。
Impuls Pro
Sergey Batudayev
エキスパート
EAの戦略はスウィングトレードに基づいており、iPumpインジケーターによって計算された鋭いインパルスの後のエントリーがあります。 前述のように、EAには自動サポートで手動取引を開始する機能があります。 -下降トレンドの場合↓価格が修正された後に取引を開始し、資産が買われ過ぎゾーンに入り、トレンドに沿って販売します。 -上昇トレンド↑の場合、価格が修正的に下落した後に取引を開始し、資産が売られ過ぎゾーンに分類され、トレンドに沿って購入します。 選択した資産で取引する場合、アドバイザーはトレンドを考慮し、現在のトレンドに従ってのみ取引を開始します。不採算の取引は、停止と平均化の両方を使用して閉じることができます。2番目のオプションは確かにより収益性が高く、リスクも高くなります。 利点 さまざまなTFのレベルを分析するための組み込みレベルインジケーター チャート上で手動で平均化のレベルを選択する機能 多くのピラミッド型注文を開くことによって利益を増やす能力（注文数は自分で制御できます） iPumpインジケーターのリバースシグナルに基づいて、TPを％で設定するためのより多くの基準 「ハン
MT4 for Discord Signals
Sergey Batudayev
ユーティリティ
このユーティリティは、MT4からDiscordにシグナルを送信するために設計されています。数多くの独自の機能を備えており、取引シグナルの送信だけでなく、以下の機能も実行できます。 ターミナルからDiscordに直接メッセージを送信する カスタムテキストと一緒に絵文字を送信する MT4ターミナルからDiscordに直接テキストと画像を送信します これにより、ユーザーはシグナルを含むチャネルを維持し、取引と質の高いシグナルの発見に集中できるようになります。 Instructions for the utility 完全にカスタマイズ可能なメッセージ 信号メッセージは完全にカスタマイズできます。 独自のヘッダーとフッターを指定する メッセージの下部にリンクを挿入します アドバイザーまたは手動注文からのコメントを表示する 複数の言語をサポート このユーティリティは、メッセージに 14 の言語をサポートしています。 英語 スペイン語 ロシア ドイツ語 イタリア語 フランス語 ポルトガル語 トルコ語 マレー語 中国語 日本語 韓国語 アラブ ヒンディー語 翻訳は、特にあなたのチャンネルに送信される
MT5 for Discord Signals
Sergey Batudayev
ユーティリティ
このユーティリティは、MT5からDiscordにシグナルを送信するために設計されています。数多くの独自の機能を備えており、取引シグナルの送信だけでなく、以下の機能も実行できます。 ターミナルからDiscordに直接メッセージを送信する カスタムテキストと一緒に絵文字を送信する MT5ターミナルからDiscordに直接テキストと画像を送信します これにより、ユーザーはシグナルを含むチャネルを維持し、取引と質の高いシグナルの発見に集中できるようになります。 Instructions for the utility 完全にカスタマイズ可能なメッセージ 信号メッセージは完全にカスタマイズできます。 独自のヘッダーとフッターを指定する メッセージの下部にリンクを挿入します アドバイザーまたは手動注文からのコメントを表示する 複数の言語をサポート このユーティリティは、メッセージに 14 の言語をサポートしています。 英語 スペイン語 ロシア ドイツ語 イタリア語 フランス語 ポルトガル語 トルコ語 マレー語 中国語 日本語 韓国語 アラブ ヒンディー語 翻訳は、特にあなたのチャンネルに送信され
Fast Grid Orders
Sergey Batudayev
ユーティリティ
The "Open grid of pending orders" script is designed to automate the process of creating buy (Buy) and sell (Sell) orders on the MT4 trading platform. It provides the user with the ability to set the distance between orders and the number of orders in this grid.       This script allows traders to quickly build a grid of orders that covers a specific price range. The main functions of the script include: Ability to select the direction of orders: Buy (purchase) or Sell (sale). Setting the distan
Close All Orders for MT4
Sergey Batudayev
ユーティリティ
Close All Orders for MT4 script - closes absolutely all orders, whether pending or market ones. Orders are closed at the current profit/loss indicators at the time of closing. The script is suitable for moments when you need to quickly close all orders at the current indicators. The script is very easy to use, just drag the script onto the chart and it will do its job. Add me as a friend , I have many other useful products.
Smart expert advisor
Sergey Batudayev
エキスパート
アドバイザーの説明 Smart Expert Advisorは、各トレーディングペアの設定を自動選択する自動グリッドトレーディングアドバイザーです。 Expert Advisorは、各通貨ペアの設定を自動的に選択するため、各ペアのパラメーターを定義する必要はありません。計算は、取引されている商品のボラティリティに基づいています。 取引時に、エントリーポイントの方向を設定できます。トレンドによるフィルターを有効にします。 戦略について EAはプルバックの動きをキャッチするロジックに基づいており、価格がロールバックするとEAは取引を開始します。価格が取引の方向に進むと、ピラミッドのグリッドが構築されます。価格が価格に反する場合は、アドバイザは平均化を使用します。 リスク管理 リスクコントロールを設定するには、最大DD設定を使用します。これは、ポジションへの入力に失敗した場合にグリッドを閉じる必要がある最大ドローダウン％を設定します。 誰もが自分の裁量でこの設定を設定します。実際には、私は資本の30％を展示しています。 リスクを超えたときにすべての注文を削除するには、M_DD後の注文の削除
PercentTradePad
Sergey Batudayev
ユーティリティ
パネルには、すべての初心者が処理できる最も直感的なインターフェイスがあります。 SLp列で-SLサイズをピップで指定する必要があります。値が灰色に変わり、同時にベイ/セルボタンも非アクティブになっている場合は、ブローカーによって設定される前に許可されていた値よりも小さいSL値を指定しています。 [TP％]列で、アカウント残高の％でTPを示します。設定では、この指標の計算内容に基づいて、資本、残高、または自由証拠金を選択できます。 R％列では、取引のリスク値を設定できます。 Insボタン。 -設定値ですぐに注文を開くことができます。無効になっている場合は、取引のパラメータをチャートに直接プリセットできます。 上部の左上隅にあるマイナス記号をクリックすると、グラフのパネルを最小化できます。 パネル名の下にある+ボタンと-ボタンを調整することで、パネル自体のサイズを拡大または縮小することもできます。 保留中の注文を開いてBUへの転送、トレーリングストップ、注文を開くためのさまざまな設定の保存、さまざまな手法での注文のサポートも必要な場合は、より機能的なEasyTradePad
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
ユーティリティ
EasyTradePad – MetaTrader 4用取引パネル EasyTradePadは 、手動および半自動取引のためのツールです。パネルでは、注文とポジションを迅速に管理できるほか、リスク管理の計算もワンクリックで行えます。 パネルの機能: 事前に定義されたリスク（％または預金通貨）で取引を開始および終了します SLとTPをポイント、パーセンテージ、または金額で設定します リスクと報酬の比率を自動計算 損切りを損益分岐点に移動する 部分的なポジションのクローズ トレーリングストップ（ポイントまたはローソク足の影による） ポジションの平均化とピラミッディング アクティブな取引のパラメータを変更する [   デモ ] [   説明 ] 追加機能: ピラミッド化 価格がテイクプロフィットに近づくにつれて、段階的に取引を追加します。新規取引ごとのリスクを軽減できます。追加する取引数は簡単に設定できます。 平均化 チャート上のカスタムレベルで追加注文を出すことができます。ポジションは平均エントリー価格で決済されます。 損益分岐点移転 価格が指定された利益幅に達した後、ストップロ
Main Trading Info
Sergey Batudayev
ユーティリティ
MetaTraderユーティリティMTI（メイントレーディング情報）–トレーダーの基本的なトレーディング情報を表示します。 平均および現在のスプレッドサイズ ショートポジションとロングポジションのスワップサイズ 1つの取引ロットに対して1ピップのコスト ストップレベルサイズ（保留中の注文を出すための最小距離） 現在の（赤）終了までの時間と次の（灰色）取引セッションの開始までの時間 現在の取引セッションが終了するまでの時間は赤で表示され、次のセッションが開始されるまでの時間は灰色で表示されます。色は、インジケーターのプロパティで個別に調整できます。 おすすめのロボットスキャルパー-       https://www.mql5.com/en/market/product/77108 表示は次の方法で実行されます。 欧州貿易セッション（EU旗） アメリカの貿易セッション（米国旗） オセアニア貿易セッション（オーストラリア国旗） アジア貿易セッション（日の丸） 取引セッションの終了と変更の時間を知ることは重要です。なぜなら、取引セッションの終了までに、多くのトレーダーはポジションを修正し、
Impuls Pro MT4
Sergey Batudayev
5 (2)
エキスパート
EAの戦略はスウィングトレードに基づいており、iPumpインジケーターによって計算された鋭いインパルスの後のエントリーがあります。 前述のように、EAには自動サポートで手動取引を開始する機能があります。 -下降トレンドの場合↓価格が修正された後に取引を開始し、資産が買われ過ぎゾーンに入り、トレンドに沿って販売します。 -上昇トレンド↑の場合、価格が修正的に下落した後に取引を開始し、資産が売られ過ぎゾーンに分類され、トレンドに沿って購入します。 選択した資産で取引する場合、アドバイザーはトレンドを考慮し、現在のトレンドに従ってのみ取引を開始します。不採算の取引は、停止と平均化の両方を使用して閉じることができます。2番目のオプションは確かにより収益性が高く、リスクも高くなります。 利点 さまざまなTFのレベルを分析するための組み込みレベルインジケーター チャート上で手動で平均化のレベルを選択する機能 多くのピラミッド型注文を開くことによって利益を増やす能力（注文数は自分で制御できます） iPumpインジケーターのリバースシグナルに基づいて、TPを％で設定するためのより多くの基準 「ハンド
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信