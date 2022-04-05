作業ロジック この指標の重要性は、「燃料が機器に残っている」量を理解できるという事実にあります。状況を想像してみてください。あなたが半分放電したバッテリーを搭載した車に残した場合、平均して、この量のエネルギーは通常250 kmの車に十分であるため、必要に応じて700kmの距離を超えることはできません。そのため、商品ごとに一定の日次価格変動があり、統計的観察の結果、資産が1日あたり1 ATRを通過する時間の85％、2以上のATRを通過する時間の15％のみであることが明らかになりました。 例、毎日のATR EURUSD = 682ピップ。トレードに参加します。たとえば、TPが500ピップのレベルのブレイクアウトの場合、正しいTPサイズを設定したように見えますが、資産がすでに1日のATRの90％を通過していることを考慮していません。取引が開始された時間、したがって、楽器にはTPを受け取るのに十分なエネルギーがない可能性があります。楽器の残りのチャージが10％しかない場合は、TPを調整するか、取引にはまったく参加しません。 パワーリザーブインジケーターは、計測器が慣性を使い果たした量を％