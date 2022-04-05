Smart Grid set EA
- ユーティリティ
- Sergey Batudayev
- バージョン: 1.42
- アップデート済み: 25 8月 2025
Smart Grid Set EAは、グリッド上に指値注文を配置するための、柔軟で使いやすいエキスパートアドバイザーです。損益分岐ロジック、複数のトレーリングストップモード、手動グリッド配置、カスタマイズ可能なロットサイズ、そして直感的なチャートインターフェースをサポートしています。
グリッド戦略や平均化戦略を採用するトレーダーに最適です。主な特徴
- カスタマイズ可能なグリッドに買いストップ注文と売りストップ注文を配置します
- 各グリッドレベルごとに個別の区画サイズをサポート
- トレーリングストップを内蔵: クラシック、ローソク足の高値/安値、または移動平均
- 自動損益分岐機能
- グリッドのカスタム開始価格を設定する機能
- 画面上のボタンによる手動グリッド起動
- チャート上に直接ボタンと編集可能なフィールドを備えたビジュアルコントロールパネル
- 時間枠変更後の注文の再作成（オプション）
コミュニティに参加する MQL5 と Telegram で結果、質問、フィードバックを共有してください。
- MQL5チャンネル
- Telegramチャンネル @AlgoTrader_Sergey
入力パラメータ
一般的な
- RecreateOrdersOnTFChange — 時間枠が変更されたときにグリッドを再作成します（true / false）
- CustomBuyStartPrice — 購入グリッドのカスタム開始価格（> 0の場合に使用）
- CustomSellStartPrice — 売りグリッドのカスタム開始価格（0より大きい場合に使用）
- PlaceOrdersOnAttach — EAの起動時にグリッドを自動的に配置します
グリッド設定
- numberOfBuyOrders — グリッド内の買い注文の数
- numberOfSellOrders — グリッド内の売り注文の数
- LotBuy — ロットサイズのリスト（「/」で区切られます。例：0.01/0.02/0.03）
- LotSell — 売り注文のロットサイズのリスト
- ステップ — ポイント単位での注文間の距離
- MN — EAの注文を識別するためのマジックナンバー
損切り/利益確定
- StopLossPoints — ポイントでのストップロス（0 = SLなし）
- TakeProfitPoints — ポイントでの利益確定（0 = TPなし）
とんとん
- UseBreakeven — 損益分岐点関数を有効にする
- BreakevenTriggerPoints — 損益分岐点に達するために必要な利益（ポイント）
- BreakevenProfitPoints — 損益分岐点後に保持される利益（ポイント単位）
トレーリングストップ
- UseTrailing — トレーリングストップを有効にする
- TrailingMode — トレーリングストップモード:
- NoTrailing — 無効
- クラシック - 標準的なトレーリングストップ
- ByCandles — 以前のキャンドルに基づいて
- ByIndicator — 移動平均（EMA）に基づく
クラシックトレーリング
- TrailStart — トレーリングを開始するためのポイントの最小利益
- TrailStep — トレーリングのステップサイズ
- TrailDistance — ポイント単位での追跡距離
キャンドルによる追跡
- TrailCandleDelay — 使用するキャンドルの数
- TrailFromHighLow — ローソク足の高値/安値からのオフセット（ポイント単位）
インジケーターベースのトレーリング
- MA_Period — 指標ベースのトレーリングで使用されるEMAの期間
追加設定
- スリッページ — 最大許容スリッページ
- NumberOfTry — 注文送信が失敗した場合の試行回数
手動モード
- ManualBuyPrice — 手動でトリガーされる購入グリッドの基本価格
- ManualSellPrice — 手動でトリガーされた売りグリッドの基本価格
画面上のボタンとフィールド
|要素
|関数
|買い終了
|指定されたマジック ナンバーを持つすべての買い市場注文をクローズします。
|売り終了
|指定されたマジックナンバーを持つすべての売り市場注文をクローズします。
|デルバイ
|すべての購入保留注文（購入ストップと購入リミット）を削除します。
|デル・セル
|すべての売り保留注文（売りストップと売りリミット）を削除します。
|買う
|editBuyPrice で指定された価格から購入グリッドを起動します。
|売る
|editSellPrice で指定された価格から売りグリッドを起動します。
|購入価格を編集
|入力フィールド: 購入グリッドの手動開始価格。
|販売価格を編集
|入力フィールド: 売りグリッドの手動開始価格。
|手動注文数を編集
|入力フィールド: 購入/販売ボタンを押したときに作成する注文の数。
注記
- EA は、添付されているチャート上でのみ動作します。
- 注文を出す際にはブローカーの制限 ( StopLevel ) が考慮されます。
- エラーが発生した場合（たとえば、エラー 130 - 無効な価格）、EA は自動的に注文価格を調整して再試行します。
Smart Grid Set EA は、完全なリスク管理と最新のユーザー インターフェイスを提供する、半自動グリッド取引用の強力なツールです。