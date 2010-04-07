MT4 for Discord Signals
- ユーティリティ
- Sergey Batudayev
- バージョン: 1.36
- アップデート済み: 11 12月 2024
- アクティベーション: 5
このユーティリティは、MT4からDiscordにシグナルを送信するために設計されています。数多くの独自の機能を備えており、取引シグナルの送信だけでなく、以下の機能も実行できます。
- ターミナルからDiscordに直接メッセージを送信する
- カスタムテキストと一緒に絵文字を送信する
- MT4ターミナルからDiscordに直接テキストと画像を送信します
これにより、ユーザーはシグナルを含むチャネルを維持し、取引と質の高いシグナルの発見に集中できるようになります。
完全にカスタマイズ可能なメッセージ
信号メッセージは完全にカスタマイズできます。
- 独自のヘッダーとフッターを指定する
- メッセージの下部にリンクを挿入します
- アドバイザーまたは手動注文からのコメントを表示する
複数の言語をサポート
このユーティリティは、メッセージに 14 の言語をサポートしています。
- 英語
- スペイン語
- ロシア
- ドイツ語
- イタリア語
- フランス語
- ポルトガル語
- トルコ語
- マレー語
- 中国語
- 日本語
- 韓国語
- アラブ
- ヒンディー語
翻訳は、特にあなたのチャンネルに送信されるメッセージに関係します。
メッセージブロードキャスト機能
このユーティリティを使用すると、次の内容に関するメッセージをブロードキャストできます。
- 注文を開く
- 注文の終了
- 注文の変更
- 部分的な閉鎖
- 損切りと利益確定のレベルを変更する
- 保留注文の有効化
- 日ごとにレポートを送信するスケジュールを選択できる取引レポートの送信機能
ユーザーフレンドリーなグラフィカルインターフェース
このユーティリティは、ユーザーの利便性を高めるグラフィカルインターフェースを備えています。常に改善と改良が続けられています。Discordシグナル用MT4ユーティリティをご活用いただければ幸いです。#MT4Discord #DiscordTrading #MT4UtilityforDiscord #DiscordBot #ForexCommunity #MT4DiscordIntegratio #AlgoTrading