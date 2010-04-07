MT4 for Discord Signals

このユーティリティは、MT4からDiscordにシグナルを送信するために設計されています。数多くの独自の機能を備えており、取引シグナルの送信だけでなく、以下の機能も実行できます。

  • ターミナルからDiscordに直接メッセージを送信する
  • カスタムテキストと一緒に絵文字を送信する
  • MT4ターミナルからDiscordに直接テキストと画像を送信します

これにより、ユーザーはシグナルを含むチャネルを維持し、取引と質の高いシグナルの発見に集中できるようになります。

Instructions for the utility

完全にカスタマイズ可能なメッセージ

信号メッセージは完全にカスタマイズできます。

  • 独自のヘッダーとフッターを指定する
  • メッセージの下部にリンクを挿入します
  • アドバイザーまたは手動注文からのコメントを表示する

複数の言語をサポート

このユーティリティは、メッセージに 14 の言語をサポートしています。

  • 英語
  • スペイン語
  • ロシア
  • ドイツ語
  • イタリア語
  • フランス語
  • ポルトガル語
  • トルコ語
  • マレー語
  • 中国語
  • 日本語
  • 韓国語
  • アラブ
  • ヒンディー語

翻訳は、特にあなたのチャンネルに送信されるメッセージに関係します。

メッセージブロードキャスト機能

このユーティリティを使用すると、次の内容に関するメッセージをブロードキャストできます。

  • 注文を開く
  • 注文の終了
  • 注文の変更
  • 部分的な閉鎖
  • 損切りと利益確定のレベルを変更する
  • 保留注文の有効化
  • 日ごとにレポートを送信するスケジュールを選択できる取引レポートの送信機能

ユーザーフレンドリーなグラフィカルインターフェース

このユーティリティは、ユーザーの利便性を高めるグラフィカルインターフェースを備えています。常に改善と改良が続けられています。Discordシグナル用MT4ユーティリティをご活用いただければ幸いです。

#MT4Discord #DiscordTrading #MT4UtilityforDiscord #DiscordBot #ForexCommunity #MT4DiscordIntegratio #AlgoTrading


