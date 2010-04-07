このユーティリティは、MT4からDiscordにシグナルを送信するために設計されています。数多くの独自の機能を備えており、取引シグナルの送信だけでなく、以下の機能も実行できます。

ターミナルからDiscordに直接メッセージを送信する

カスタムテキストと一緒に絵文字を送信する

MT4ターミナルからDiscordに直接テキストと画像を送信します

これにより、ユーザーはシグナルを含むチャネルを維持し、取引と質の高いシグナルの発見に集中できるようになります。

完全にカスタマイズ可能なメッセージ

信号メッセージは完全にカスタマイズできます。

独自のヘッダーとフッターを指定する

メッセージの下部にリンクを挿入します

アドバイザーまたは手動注文からのコメントを表示する

複数の言語をサポート

このユーティリティは、メッセージに 14 の言語をサポートしています。

英語

スペイン語

ロシア

ドイツ語

イタリア語

フランス語

ポルトガル語

トルコ語

マレー語

中国語

日本語

韓国語

アラブ

ヒンディー語

翻訳は、特にあなたのチャンネルに送信されるメッセージに関係します。

メッセージブロードキャスト機能

このユーティリティを使用すると、次の内容に関するメッセージをブロードキャストできます。

注文を開く

注文の終了

注文の変更

部分的な閉鎖

損切りと利益確定のレベルを変更する

保留注文の有効化

日ごとにレポートを送信するスケジュールを選択できる取引レポートの送信機能

ユーザーフレンドリーなグラフィカルインターフェース

このユーティリティは、ユーザーの利便性を高めるグラフィカルインターフェースを備えています。常に改善と改良が続けられています。Discordシグナル用MT4ユーティリティをご活用いただければ幸いです。

