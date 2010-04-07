Chart Auto Flow Player MT4
- Utilità
- Masamitsu Takahashi
- Versione: 1.0
Un semplice player di grafici
per la riproduzione dei grafici storici.
Consente di analizzare il mercato
avanzando le candele una alla volta.
La riproduzione può essere messa in pausa
e ripresa in qualsiasi momento.
[Caratteristiche]
・Riproduzione automatica dal passato al futuro
・Avanzamento di una candela a intervalli fissi
・Pausa disponibile durante la riproduzione
[Specifiche di riproduzione]
・Direzione di riproduzione: Passato → Futuro
・Velocità di riproduzione: Fissa
・Barre per movimento: 1 barra
・Pausa / Ripresa della riproduzione
・END per terminare la riproduzione
[Comandi]
・Pause / Restart: Mettere in pausa o riprendere la riproduzione
・END: Terminare la riproduzione e arrestare il programma