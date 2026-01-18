Focus Time Line Player

Puoi spostarti istantaneamente sul punto temporale selezionato nel grafico, indipendentemente dai movimenti del grafico.

【Funzionalità】
・Focus Mode: SingleLine (visualizzazione predefinita)
・Crt FocusLine: Crea una linea di focus in un momento a scelta
・Position: Cambia posizione visualizzazione
・Focus: Sposta la vista del grafico sulla linea di focus creata
・Pulsante X: Chiudi il programma

【Istruzioni】
・Usa Focus Mode come SingleLine predefinito
・Premi Crt FocusLine per creare una FocusTimeLine
・Usa il pulsante Position per selezionare la posizione di visualizzazione
・Premi Focus per spostare il grafico sul punto di focus selezionato
・Premi il pulsante X per chiudere il programma

