Chart Auto Flow Focus Edition Player MT4

Non importa come muovi il grafico, puoi spostarti istantaneamente sui punti temporali selezionati.

Chart Auto Flow Focus Edition Player è uno strumento pratico che integra la riproduzione del grafico e lo spostamento del focus.

[Funzioni]

  • Riproduzione del grafico (funzione Chart Auto Flow)
    Riproduce automaticamente il grafico barra per barra per osservare le tendenze del mercato
  • Spostamento del focus sui punti temporali selezionati (funzione Focus Time Line)
    Sposta istantaneamente il grafico ai punti temporali selezionati per migliorare l'efficienza dell'analisi

[Specifiche]

■ Funzione Chart Auto Flow (Riproduzione del grafico)

  • Direzione di riproduzione: Futuro
  • Velocità di riproduzione: Fissa (0,5 sec / barra)
  • Barre per movimento: 1 barra fissa
  • Pausa / Riprendi riproduzione
  • Pulsante END per chiudere il programma

■ Funzione Focus Time Line (Spostamento del focus)

  • Focus Mode: SingleLine (predefinito)
  • Crt FocusLine: Crea una linea di focus sul punto temporale selezionato
  • Position: Cambia posizione di visualizzazione
  • Focus: Sposta il grafico sulla linea di focus creata

[Come usare]

  • Mantieni Focus Mode su SingleLine predefinito
  • Premi Crt FocusLine per creare una linea di focus
  • Usa il pulsante Position per cambiare la posizione di visualizzazione (destra, centro, sinistra)
  • Premi Focus per spostare il grafico sulla linea di focus creata
  • La riproduzione è automatica con i controlli di Chart Auto Flow
  • Premi END per chiudere il programma

Sviluppiamo solo prodotti veramente necessari e utili. Ti invitiamo a darci un’occhiata.
Prodotti consigliati
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicatori
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Position Selective Close MT4
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilità
The Position Selective Close is a multi-symbol multi-timeframe script used to close simultaneously various positions.  General Description   The Position Selective Close   possesses   three operation modes (Intersection,   Union   and All) that control the way   as   four position features (symbol, magic number,   type   and profit) are used. The modes, available through the Selection Mode input parameter, relate to the features, available through the “Select by Feature” and “Feature” input pa
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
Indicatori
This indicator help to mark the high and low of the session Asian,London,Newyork , with custom hour setting This indicator is set to count from minute candle so it will move with the current market and stop at the designated hour and create a accurate line for the day. below is the customization that you can adjust : Input Descriptions EnableAsian Enables or disables the display of Asian session high and low levels. EnableLondon Enables or disables the display of London session high and
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicatori
Se ti piace questo progetto, lascia una recensione a 5 stelle. Questo indicatore disegna i prezzi aperti, alti, bassi e di chiusura per i specificati periodo e può essere regolato per un determinato fuso orario. Questi sono livelli importanti guardati da molti istituzionali e professionali commercianti e può essere utile per voi per conoscere i luoghi dove potrebbero essere più attivo. I periodi disponibili sono: Giorno precedente. Settimana precedente. Mese precedente. Precedente trimestre. A
FREE
DF Fibonacci Trader Pro MT4
Mark David Griffin
Utilità
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro è un sistema di trading automatizzato progettato per MetaTrader 4. Utilizza livelli di prezzo basati su Fibonacci combinati con analisi di trend e struttura per definire punti di ingresso e di uscita. L'EA supporta posizioni sia lunghe che corte e include parametri di gestione del rischio integrati. Caratteristiche principali: • Utilizza la logica di ritracciamento ed estensione di Fibonacci per tracciare punti di ingresso, SL e TP. • Dimensione del lotto e
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicatori
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
Period Change Button
Rainer Albrecht
3 (1)
Utilità
Fastest way to change the period. Suitable for traders who use many charts and timeframes. Size, shape and color can be customized. Inputs Parameters Corner — Choose corner placement Standart is "Right lower chart corner" Color — Background color of the button ColorText — Text color of the button ColorOn — Background color of the button for the current period ColorOnText — Text color of the button for the current period Font — Arial, Verdana... FontSize — Size of the font in pixels DistanceX —
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indicatori
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
Mr Beast Indicator
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicatori
Indicador Gratuito desarrollado por Mr Beast Inversiones Mr Beast : Gestión de riesgo profesional. Brindo a la comunidad la entrada a productos de M Beast. Echar un vistazo a mis señales y expert advisors. Descuentos de hasta 70% Diclaimer: La negociación en Forex, CFD y Opciones conlleva un riesgo de pérdida sustancial y no es adecuada para todos los inversores. El alto grado de apalancamiento puede actuar en su contra y también en su favor, Antes de decidirse a operar en productos tan apalanca
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicatori
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicatori
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Arrow Drawing Tool
Mikhail Ostashov
Utilità
Индикатор "Стрелки" (Arrow Drawing Tool) Краткое описание: Удобный инструмент для рисования стрелок на графике с помощью кнопки и мыши. Позволяет визуально отмечать направления движения цены, уровни поддержки/сопротивления и важные ценовые зоны. Основные возможности: Простое управление   - кнопка "Стрелка" для активации режима рисования Автоматическая окраска   - зеленые стрелки для движения вверх, красные для движения вниз Настраиваемый дизайн   - регулируемая длина и угол наконечника стрелки Г
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indicatori
Questo indicatore informativo sarà utile per coloro che vogliono essere sempre informati sulla situazione attuale del conto. L'indicatore mostra dati come profitto in punti, percentuale e valuta, nonché lo spread per la coppia corrente e il tempo fino alla chiusura della barra nell'intervallo di tempo corrente. VERSIONE MT5 -   Indicatori più utili Esistono diverse opzioni per posizionare la linea delle informazioni sulla carta: A destra del prezzo (corre dietro al prezzo); Come commento (nell'
FREE
Draw Vertical Lines Utility MT4
Ynal Al Khalil
Utilità
this EA draws vertical lines on the chart, either consecutive or alternating lines, depending on the input settings. Since vertical lines often represent time events, timing is important in trading. StartTime = D'2025.03.12 23:00';  // Starting point (time and date) NumberOfLines = 10;                    // Total number of lines to draw IntervalCandles = 1;                   // Interval in candles (must be > 0) IntervalMinutes = 30;                  // Interval in minutes (0 to disable) Directi
FREE
Minutes and Seconds on Chart
Saranjit Dosanjh
5 (1)
Utilità
The Saz_Timer indicator belongs to the Saz_Forex suite of professional indicators designed by Traders, for Traders. This indicator will show minutes and seconds of real time on the chart window. The indicator uses the OnTimer() event so it can update even while no ticks received on the chart. The text is shown toward the bottom right of the chart, encircled red in the screenshot. Inputs: Text Colour, allows selection of the colour for the text.
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicatori
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
Tracing Spreads
Rustam Zaytsev
Utilità
Real-time spread tracking and monitoring software Displays spread values in form of histograms on current timeframe of chart Convenient for analyzing spread changes, as well as for comparing trading conditions of different brokers By placing on desired chart, the spread changes at different trading times are displayed Additionally Fully customizable Works on any instrument Works with any broker
FREE
Session Shade
Shunsuke Kanaya
Indicatori
Session Shade (MT4) – Non-Trading Hours Background Shading Overview Session Shade is a lightweight MT4 chart utility indicator that visually highlights non-trading hours by shading the chart background. It is designed to help you confirm your daily time-filter window at a glance. This is a visualization tool only. It does not generate trading signals and it does not place, modify, or close any orders. Key features Shades non-trading hours (NG) on the chart background Keeps trading hours (OK) cl
FREE
Auto double push limited
Yasunao Koyama
Utilità
Update:ver1.53 (2023/08/16) ・概要と必要環境 手動発注もしくは他ツール等からの発注に対し、指値発注予約の複製を生成します。こちらは「発注操作の簡易化」に特化したものになります。発注判断となる分析は、資料を漁る、経験則を導く、他の分析ツールやEAを併用する等、利用者ご自身で頑張ってください。なお、ver1.28より、「決済後、自動で再発注する」機能が実装されました。(有償版でのみ有効化できます) ・導入と導入後の操作 導入そのものは簡単です。「自動売買可能なEA」として、適当なチャートにて動作させるだけです。(チャートの対象相場は問いません。このEAは、チャートを見ていません)。あとは、「このEAでのローカルコピー以外の発注」があれば、それに応じて「損失が出た場合に備えての追加取引の予約」という形で、指値発注が自動生成されます。 導入操作上の注意として、「本EAを、複数のチャートで動作」はできません。EAがチャート自体を見ておらず、注文状況だけを見ているため、複数のチャートで動かす意味もありません。また、ターミナルとEAの設定として「自動売買」を許可しない
FREE
Candle Time MT4
Danrlei Hornke
Utilità
Free indicator, that displays the remaining time until the current candle closes directly on the chart. Designed for traders who demand precision and timing, this lightweight and fully customizable tool enhances your trading experience. It is easy to install, compatible with all assets, markets, and timeframes, and provides real-time updates to support smarter decision-making.
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Indicatori
The Auto Fibonacci Indicator is a professional technical analysis tool that automatically draws Fibonacci retracement levels based on the most recent closed Daily (D1) or 4-Hour (H4) candle. These levels are widely used by traders to identify key support , resistance , and trend reversal zones . This version is designed for manual trading and supports a powerful trading strategy using Fibonacci levels combined with a 50-period EMA (Exponential Moving Average) , which you can easily add from MT4
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicatori
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Zigzag Extremum points
Oleg Popov
4.81 (32)
Experts
New version 8.00 is available. In this version, I tried to take into account the wishes of the user. Each of you can also take part in the improvement of this advisor. In the default settings, the adviser opens trades when the extremum point is broken       standard indicator       Zigzag. When the upper point of the zigzag extremum is broken, it opens a buy deal, and when the lower point of the zigzag extremum is broken, it opens a sell deal. In addition to the standard ZigZag indicator, which
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Experts
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
Propfirm Equity Protector Pro
Abdulkadir Yusuf Ali
Utilità
Smart Equity Protector (PropFirm Edition) Smart Equity Protector (PropFirm Edition) is a professional account equity protection and risk-management utility for MetaTrader 4. This Expert Advisor is designed to protect trading accounts from excessive losses by monitoring account equity in real time and automatically closing trades when predefined risk limits are reached. ️ This product does NOT open trades and does NOT generate trading signals . It works as a safety and protection system for manu
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicatori
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Night Scalper EA Lite
Robots4Forex Ltd
2.33 (3)
Experts
The Night Scalper EA Lite is a fully automated Expert Advisor that trades at night and relies on price reversion. The EA trades using market orders and has the option to use time averaging to improve performance. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe, but will also work on AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF and likely many more. A VPS is advisable when trading this system and a low spread and commission based broker is best. Check the comments for back test results and optimiz
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicatori
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
SX Theme Setter MT4
Mojtaba Sarikhani
5 (1)
Utilità
SX Theme Setter is intended for changing chart appearance in 2 modes: - Gradient background mode: In this mode, the indicator creates a gradient background for your chart. Colors, steps and gradient type can be selected by user. - Color theme: Color theme mode provides more than 50 built-in different color themes which can be selected from a list. Most of these themes are converted from official color themes of real trading platforms of the past and present. Try them out and see if they suit
FREE
NeuroExtMT4
Dmytryi Voitukhov
Experts
https://t.me/mql5_neuroExt   actual version Signal  https://www.mql5.com/ru/signals/1516213 You can use any tool. The bases will be automatically created at the start of the Learn. If you need to start learning from 0 - just delete the base files. Initial deposit - from 200 ye. Options: DO NOT ATTEMPT TO TEST WITHOUT NEURAL NETWORK TRAINING! it is enough for the balance graph after training to be horizontal. generating a training base is extremely simple.  there is a ready-made training for
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (105)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il Local Trade Copier EA MT4 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista, Local Trade Copier EA MT4 offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze specifiche.
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilità
Copiatore commerciale per MetaTrader 4.       Copia le operazioni, le posizioni e gli ordini forex da qualsiasi conto. È uno dei migliori copiatori commerciali       MT4 - MT4, MT5 - MT4       per il       COPYLOT MT4       versione (o       MT4 - MT5 MT5 - MT5       per il       COPYLOT MT5       versione). Versione MT5 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Versione
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (425)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilità
Il MT4 to Telegram Signal Provider è uno strumento facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali a Telegram, trasformando il tuo account in un fornitore di segnali. Il formato dei messaggi è completamente personalizzabile! Tuttavia, per un uso semplice, puoi anche optare per un modello predefinito e abilitare o disabilitare parti specifiche del messaggio. [ Dimostrativo ]  [ Manuale ] [ Versione MT5 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilità
Trade Copier è un'utilità professionale progettata per copiare e sincronizzare le transazioni tra conti di trading. La copiatura avviene dal conto/terminale del fornitore al conto/terminale del destinatario, che sono installati sullo stesso computer o vps. Prima di acquistare, puoi testare la versione demo su un account demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Funzionalità e vantaggi principali: Supporta la copia degli ordini: MT4> MT4, MT4> MT5, MT5> MT4, inclusi i conti di compensaz
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilità
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
Discord To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (   senza la necessità di un Token Bot o Permessi di Amministratore  direttamente nel tuo MT4. È stato progettato con l'utente in mente offrendo molte delle funzionalità di cui hai bisogno Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente attraente. Personalizza le tue impostazioni e inizia ad utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida Utente + Demo  | Versione MT5 | Versione Telegram Se desideri provar
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilità
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilità
Questo prodotto filtra tutti gli esperti consulenti e i grafici manuali durante il periodo delle notizie, così non dovrai preoccuparti di improvvisi picchi di prezzo che potrebbero distruggere le tue impostazioni di trading manuali o le negoziazioni effettuate da altri esperti consulenti. Questo prodotto viene fornito anche con un sistema completo di gestione degli ordini che può gestire le tue posizioni aperte e gli ordini in sospeso prima della pubblicazione di qualsiasi notizia. Una volta che
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilità
Visualizza immediatamente la cronologia delle tue operazioni chiuse per giorno e settimana, le tue operazioni aperte correnti e l'esposizione forex su un grafico! Utilizza la mappa di calore per identificare le operazioni redditizie e dove si trova il tuo drawdown attuale all'interno del tuo portafoglio di trading. Pulsanti di chiusura rapida Utilizza i pulsanti di chiusura rapida per chiudere ogni operazione su un singolo simbolo, chiudere singole operazioni per intero o ottenere profitti o p
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (59)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Utilizzando il nostro pannello di trading, puoi fare trading con un clic dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. Calcoli automatici di parametri e funzioni che semplificano la vita di un trader e lo aiutano a condurre le proprie attività di trading in modo molto più rapido e conveniente. Suggerimenti gra
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilità
Custom Alerts: Monitora più mercati e non perdere mai un setup importante Panoramica Custom Alerts è una soluzione dinamica per i trader che desiderano monitorare più strumenti da un unico punto centrale. Integrando i dati dei nostri strumenti principali — come FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power — Custom Alerts ti avvisa automaticamente degli sviluppi cruciali del mercato, senza dover passare continuamente da un grafico all'altro o rischiare di perdere opportunità importanti
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.87 (31)
Utilità
Chiusura delle posizioni in MetaTrader 4 al raggiungimento del profitto/perdita totale con la funzione di trailing del profitto. Puoi abilitare le fermate virtuali (ordine separato) . Calcolo e chiusura per le posizioni ACQUISTA e VENDI separatamente (Separate BUY SELL) . Chiusura e calcolo di tutti i simboli o solo del simbolo corrente (Tutti i simboli) . Abilita il trailing per il profitto ( Trailing Profit ). Chiudi su profitti e perdite totali su valuta di deposito, punti, o percentuale del
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gatto MT4) non è solo un semplice copiatore locale di operazioni; è un quadro completo di gestione del rischio ed esecuzione, progettato per le sfide del trading moderno. Dai challenge delle prop firm alla gestione dei conti personali, si adatta a ogni situazione grazie a una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata delle operazioni. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (53)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilità
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilità
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilità
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
Telegram Signal pro
Sara Sabaghi
4.86 (7)
Utilità
What is it? Think about it, you can send all the orders/positions info to your telegram channel or group to create your community or VIP signals on telegram. Position info means this EA forward all of your new positions open details (Open price, Open time, Position Type, position Symbol and volume), positions changes ( SL or TP modifying or pending price changes) and position close (Close price, profit or loss, position duration time) and also EA Send NEWS alert (Economic calendar event) on you
Smart Keys Sniper Entry
Stephen Sanjeeve Sahayam
Utilità
Questo gestore commerciale 2 in 1 è l'ideale per il trading di breakout di candele. Può costare in media un'operazione inserendo ulteriori ordini limite sui pullback. Questo ti assicura di ottenere il miglior prezzo su tutte le tue posizioni e un RR più alto sulle tue vincite. Il rischio è calcolato dall'altezza della candela chiusa più di recente. I pulsanti dell'assistente commerciale aiutano a gestire tutti gli ordini inseriti manualmente. Usalo con qualsiasi metodo di inserimento; azione d
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 4. Suppo
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.5 (22)
Utilità
L'Expert Advisor   ripete   operazioni e posizioni un numero prestabilito di volte sul tuo conto   MetaTrader 4   . Copia tutte le operazioni aperte manualmente o da un altro Expert Advisor. Copia i segnali e aumenta il lotto dai segnali   ! Aumenta il numero di altri EA. Sono supportate le seguenti funzioni: lotto personalizzato per operazioni copiate, copia di Stop Loss, Take Profit, utilizzo di trailing stop. Versione MT5 Descrizione completa +DEMO +PDF Come comprare Come installare     C
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Utilità
Basket EA MT4 è un potente strumento per la presa di profitto e un sistema completo di protezione del conto, tutto in una soluzione semplice e intuitiva. Il suo scopo principale è quello di offrire un controllo totale sul profitto e la perdita complessiva del conto, gestendo tutte le posizioni aperte a livello di "cestino" (basket) e non singolarmente. L’EA offre una serie completa di funzionalità a livello di basket, come take profit, stop loss, break even e trailing stop. Questi possono essere
Hedge Trade
Mothusi Malau
1 (1)
Utilità
️ Hedge Trade — Smart Fixed-Offset Hedging EA Turn adverse moves into controlled recovery cycles. Hedge Trade is a professional-grade MetaTrader 4 Expert Advisor that protects any open trade by automatically placing and managing one intelligent hedge order. It’s built for traders who prefer to open their own base position but want an automated, disciplined hedging system to manage drawdown and capture counter-moves — safely, transparently, and without martingale. Key Features Automatic Hedg
Trade Reverse Copie4
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Utilità
Feel free to contact me for any extra features :) [SEE MT5 VERSION  https://www.mql5.com/en/market/product/128846 The Local Reverse Copier is an Expert Advisor designed to synchronize positions between a Master account and a Slave account with a twist: it reverses the trades. When a buy position is opened on the Master account, the EA opens a sell position on the Slave account, and vice versa. This allows for a unique form of trade copying where positions are mirrored in opposite directions bet
Alert Msg to Market Order
Nguyen Quoc Hung
5 (3)
Utilità
This EA is fully automated , it is built based on  the method of catching the pop-up Alert event and Open Market Orders (BUY/SELL) . Download trial version here:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/751340 ***NOTE:   It is recommended to remove the available filter settings, only install the filter for your indicator. Parameters of the EA: -------- <EA Settings> -------- Magic Number:   The identifying (magic) number of the currently selected order. Allow Open trade:   Enable/ Disable Open Trade
Second Chart the Time Frame in Seconds
Boris Sedov
4.83 (6)
Utilità
Seconds Chart — uno strumento unico per creare grafici in secondi su MetaTrader 4 . Con Seconds Chart , puoi generare grafici con timeframe definiti in secondi, ottenendo una flessibilità e una precisione d'analisi ideali, non disponibili nei grafici standard in minuti o ore. Ad esempio, il timeframe S15 indica un grafico con candele di 15 secondi. Puoi utilizzare qualsiasi indicatore, expert advisor e script. È facile utilizzarli proprio come nei grafici standard. A differenza degli strumenti s
Practice Simulator w VirtualRepetitiveTraining MT4
Sajiro Yoshizaki
Utilità
Practice Simulator è un simulatore di trading all-in-one per il backtesting, l'allenamento al trading e il trading in tempo reale. Che tu sia un principiante che ha bisogno di pratica o un trader esperto che analizza i mercati, questo strumento è adatto a tutti i livelli. Concentrati sul trading Forex, l'analisi del mercato o l'ottimizzazione delle strategie. Practice Simulator consente di fare trading in qualsiasi momento, anche nei giorni festivi, con un'interfaccia semplice ma ricca di funzio
Altri dall’autore
BuySell Average Line MT5
Masamitsu Takahashi
Utilità
Ti è mai capitato di continuare a mediare le posizioni e perdere il riferimento del prezzo medio reale? Questo EA ti aiuta a mantenere una visione oggettiva mostrando costantementei prezzi medi di ingresso delle posizioni Buy e Sell direttamente sul grafico. Questo EA per MT5 visualizza i prezzi medi di apertura Buy e Sellcome linee orizzontali separate, utili anche in caso di hedging. [Visualizzazione predefinita]- Prezzo medio Buy: linea rossa tratteggiata- Prezzo medio Sell: linea blu tratteg
FREE
Candle Confirm Alert
Masamitsu Takahashi
Utilità
Ti sei mai lasciato influenzare dai movimenti immediati del mercato quando un trend continua da molto tempo? Fare trading controtrend basandosi sulla sensazione che "stia per invertire". Presa di profitto prematura dovuta all'ansia di "non voler perdere i guadagni". Tutti questi sono rimpianti che avrebbero potuto essere evitati se avessi solo aspettato la chiusura della candela. Questo strumento è stato creato per eliminare lo stress di fissare il monitor e per supportare un trading disciplina
FREE
MTF MA Cross Alert MT5
Masamitsu Takahashi
Utilità
Quando il mercato si trova al di sopra della MA a 4 ore o a 1 ora, considerare l'acquisto, mentre quando si trova al di sotto, considerare la vendita: questo riduce il rischio di grandi perdite e aumenta la percentuale di successo. Lo strumento ti avvisa nel momento esatto in cui la chiusura della candela a 5 minuti incrocia la 20MA a 1 ora (H1) o a 4 ore (H4). Questa utility è progettata per i trader che attribuiscono grande importanza alla conferma su timeframe superiori. Monitora il mercato
FREE
Chart Auto Flow Player
Masamitsu Takahashi
Utilità
Un semplice player di grafici per la riproduzione dei grafici storici. Consente di analizzare il mercato avanzando le candele una alla volta. La riproduzione può essere messa in pausa e ripresa in qualsiasi momento. [Caratteristiche] Riproduzione automatica dal passato al futuro Avanzamento di una candela a intervalli fissi Pausa disponibile durante la riproduzione [Specifiche di riproduzione] Direzione di riproduzione: Passato → Futuro Velocità di riproduzione: Fissa Barre per movimento: 1 b
FREE
Focus Time Line Player
Masamitsu Takahashi
Utilità
Puoi spostarti istantaneamente sul punto temporale selezionato nel grafico, indipendentemente dai movimenti del grafico. 【Funzionalità】 ・Focus Mode: SingleLine (visualizzazione predefinita) ・Crt FocusLine: Crea una linea di focus in un momento a scelta ・Position: Cambia posizione visualizzazione ・Focus: Sposta la vista del grafico sulla linea di focus creata ・Pulsante X: Chiudi il programma 【Istruzioni】 ・Usa Focus Mode come SingleLine predefinito ・Premi Crt FocusLine per creare una FocusTimeL
FREE
Candle Confirm Alert MT4
Masamitsu Takahashi
Utilità
Ti sei mai lasciato influenzare dai movimenti immediati del mercato quando un trend continua da molto tempo? Fare trading controtrend basandosi sulla sensazione che "stia per invertire". Presa di profitto prematura dovuta all'ansia di "non voler perdere i guadagni". Tutti questi sono rimpianti che avrebbero potuto essere evitati se avessi solo aspettato la chiusura della candela. Questo strumento è stato creato per eliminare lo stress di fissare il monitor e per supportare un trading disciplinat
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition Player
Masamitsu Takahashi
Utilità
Non importa come muovi il grafico, puoi spostarti istantaneamente sui punti temporali selezionati. Chart Auto Flow Focus Edition Player è uno strumento pratico che integra la riproduzione del grafico e lo spostamento del focus. [Funzioni] Riproduzione del grafico (funzione Chart Auto Flow) Riproduce automaticamente il grafico barra per barra per osservare le tendenze del mercato Spostamento del focus sui punti temporali selezionati (funzione Focus Time Line) Sposta istantaneamente il grafico ai
FREE
MTF MA Cross Alert M4
Masamitsu Takahashi
Utilità
Quando il mercato si trova al di sopra della MA a 4 ore o a 1 ora, considerare l'acquisto, mentre quando si trova al di sotto, considerare la vendita: questo riduce il rischio di grandi perdite e aumenta la percentuale di successo. Lo strumento ti avvisa nel momento esatto in cui la chiusura della candela a 5 minuti incrocia la 20MA a 1 ora (H1) o a 4 ore (H4). Questa utility è progettata per i trader che attribuiscono grande importanza alla conferma su timeframe superiori. Monitora il mercat
FREE
Chart Auto Flow Player MT4
Masamitsu Takahashi
Utilità
Un semplice player di grafici per la riproduzione dei grafici storici. Consente di analizzare il mercato avanzando le candele una alla volta. La riproduzione può essere messa in pausa e ripresa in qualsiasi momento. [Caratteristiche] Riproduzione automatica dal passato al futuro Avanzamento di una candela a intervalli fissi Pausa disponibile durante la riproduzione [Specifiche di riproduzione] Direzione di riproduzione: Passato → Futuro Velocità di riproduzione: Fissa Barre per movimento: 1 b
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition MT4
Masamitsu Takahashi
Utilità
Offerta di lancio: solo per i primi 10. Prezzo speciale: $ 45   (Regolare: $90). Rimasti: 10 Per aumentare la visibilità, offro questo sconto ai primi 10 acquirenti. Successivamente, il prezzo tornerà a $90. Passi troppo tempo a cercare grafici passati e configurazioni di prezzo? Scorri il grafico più e più volte per trovare una configurazione specifica. Quando finalmente pensi di averla trovata, non sai più dove si trovi su un timeframe inferiore. Basta un piccolo spostamento o uno zoom del gr
Focus Time Line MT4
Masamitsu Takahashi
Utilità
Offerta di lancio: solo per i primi 10. Prezzo speciale: $30 (Regolare: $40). Rimasti: 10 Per aumentare la visibilità, offro questo sconto ai primi 10 acquirenti. Successivamente, il prezzo tornerà a $40. Cattura facilmente il "momento desiderato" in un istante. Sincronizzazione definitiva per l'analisi multi-timeframe. Dove si trova esattamente sul timeframe inferiore quel punto che avevi individuato su quello superiore? Non è più necessario perdere tempo a scorrere il grafico per cercarlo di
Chart Auto Flow MT4
Masamitsu Takahashi
Utilità
Offerta di lancio: solo per i primi 10. Prezzo speciale: $30 (Regolare: $40). Rimasti: 10 Per aumentare la visibilità, offro questo sconto ai primi 10 acquirenti. Successivamente, il prezzo tornerà a $40. "Riproduci i grafici passati con movimento in tempo reale" Chart Auto Flow è uno strumento di supporto alla verifica che consente di   riprodurre e riavvolgere   i grafici passati su   base candlestick   con   velocità variabile . Invece di guardare semplicemente grafici statici, puoi riprodu
Focus Time Line Player MT4
Masamitsu Takahashi
Utilità
Puoi spostarti istantaneamente sul punto temporale selezionato nel grafico, indipendentemente dai movimenti del grafico. 【Funzionalità】 ・Focus Mode: SingleLine (visualizzazione predefinita) ・Crt FocusLine: Crea una linea di focus in un momento a scelta ・Position: Cambia posizione visualizzazione ・Focus: Sposta la vista del grafico sulla linea di focus creata ・Pulsante X: Chiudi il programma 【Istruzioni】 ・Usa Focus Mode come SingleLine predefinito ・Premi Crt FocusLine per creare una FocusTimeL
FREE
Chart Auto Flow
Masamitsu Takahashi
Utilità
Offerta di lancio: solo per i primi 10. Prezzo speciale: $30 (Regolare: $40). Rimasti: 10 Per aumentare la visibilità, offro questo sconto ai primi 10 acquirenti. Successivamente, il prezzo tornerà a $40. "Riproduci i grafici passati con movimento in tempo reale" Chart Auto Flow è uno strumento di supporto alla verifica che consente di riprodurre e riavvolgere i grafici passati su base candlestick con velocità variabile . Invece di guardare semplicemente grafici statici, puoi riprodurre movime
Focus Time Line
Masamitsu Takahashi
Utilità
Offerta di lancio: solo per i primi 10. Prezzo speciale: $30 (Regolare: $40). Rimasti: 10 Per aumentare la visibilità, offro questo sconto ai primi 10 acquirenti. Successivamente, il prezzo tornerà a $40. Cattura facilmente il "momento desiderato" in un istante. Sincronizzazione definitiva per l'analisi multi-timeframe. Dove si trova esattamente sul timeframe inferiore quel punto che avevi individuato su quello superiore? Non è più necessario perdere tempo a scorrere il grafico per cercarlo di
Chart Auto Flow Focus Edition
Masamitsu Takahashi
Utilità
Offerta di lancio: solo per i primi 10. Prezzo speciale: $ 45   (Regolare: $90). Rimasti: 10 Per aumentare la visibilità, offro questo sconto ai primi 10 acquirenti. Successivamente, il prezzo tornerà a $90. Passi troppo tempo a cercare grafici passati e configurazioni di prezzo? Scorri il grafico più e più volte per trovare una configurazione specifica. Quando finalmente pensi di averla trovata, non sai più dove si trovi su un timeframe inferiore. Basta un piccolo spostamento o uno zoom del g
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione