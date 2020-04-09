MTF MA Cross Alert MT5

Quando il mercato si trova al di sopra della MA a 4 ore o a 1 ora, considerare l'acquisto, mentre quando si trova al di sotto, considerare la vendita: questo riduce il rischio di grandi perdite e aumenta la percentuale di successo.

Lo strumento ti avvisa nel momento esatto in cui la chiusura della candela a 5 minuti incrocia la 20MA a 1 ora (H1) o a 4 ore (H4).
Questa utility è progettata per i trader che attribuiscono grande importanza alla conferma su timeframe superiori. Monitora il mercato in background, permettendoti di concentrarti su qualsiasi grafico senza perdere i cambiamenti di tendenza cruciali. Utilizzando la chiusura della candela M5 per la conferma, elimina efficacemente il "rumore" e i falsi segnali causati da picchi temporanei di prezzo (wick).


Caratteristiche principali:

  • Monitoraggio in tempo reale delle medie mobili a 20 periodi su H1 e H4.
  • Gli avvisi si attivano solo alla chiusura confermata della candela M5.
  • Funziona su qualsiasi simbolo e rimane attivo anche se stai visualizzando altri grafici.
  • Messaggi di avviso semplici, leggeri e professionali.
Questo prodotto è fornito come una semplice utility.Altri prodotti dello stesso sviluppatore sono disponibili anche nel Market.
Prodotti consigliati
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experts
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
AZ ATR indicator with volume correlation bonus
Yurii Shvechikov
5 (1)
Indicatori
AZ ATR indicator (with volume correlation bonus) Standard ATR indicator, you can enable ignoring abnormally large candles. It is possible to change the location of the displayed text in 4 corners of the chart. You can change the calculation period (days ago). Bonus - the indicator has a correlation with volumes. Can be enabled to display a possible priority at the current moment in the market. What do the values ​​mean: Positive correlation (0.3 - 1.0): 0.3-0.7 - moderate connection
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.65 (26)
Indicatori
Questo indicatore informativo sarà utile per coloro che vogliono essere sempre informati sulla situazione attuale del conto. -   Indicatori più utili L'indicatore mostra dati come profitto in punti, percentuale e valuta, nonché lo spread per la coppia corrente e il tempo fino alla chiusura della barra nell'intervallo di tempo corrente. Esistono diverse opzioni per posizionare la linea delle informazioni sulla carta: A destra del prezzo (corre dietro al prezzo); Come commento (nell'angolo in alt
FREE
Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (4)
Indicatori
Il Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT5 è un componente aggiuntivo gratuito e una grande risorsa per il tuo Matrix Arrow Indicator MT5 . Mostra l'attuale segnale Matrix Arrow Indicator MT5 per 5 timeframe personalizzati dall'utente e per 16 simboli/strumenti modificabili in totale. L'utente ha la possibilità di abilitare/disabilitare uno qualsiasi dei 10 indicatori standard di cui è composto il Matrix Arrow Indicator MT5 . Anche tutti i 10 attributi degli indicatori standard sono re
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicatori
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Daily Levels Indicator
Aissam Atti
5 (1)
Indicatori
Daily Support and Resistance Levels è un indicatore professionale che calcola e mostra automaticamente i livelli chiave di prezzo per il trading intraday basato sui Punti Pivot classici. Caratteristiche: Calcolo automatico Pivot (PP) 3 resistenze (R1–R3) 3 supporti (S1–S3) Massimo/Minimo del giorno precedente Pannello informativo in tempo reale Bias di mercato (Rialzista/Ribassista) Distanza ai livelli più vicini Colori e stile personalizzabili Aggiornamento automatico giornaliero Funziona su tu
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicatori
Friend of the Trend: Your Trend Tracker Master the market with Friend of the Trend , the indicator that simplifies trend analysis and helps you identify the best moments to buy, sell, or wait. With an intuitive and visually striking design, Friend of the Trend analyzes price movements and delivers signals through a colorful histogram: Green Bars : Signal an uptrend, indicating buying opportunities. Red Bars : Alert to a downtrend, suggesting potential selling points. Orange Bars : Represent cons
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
Indicatori
Cybertrade Keltner Channels - MT5 Created by Chester Keltner, this is a volatility indicator used by technical analysis. It is possible to follow the trend of financial asset prices and generate support and resistance patterns. In addition, envelopes are a way of tracking volatility in order to identify opportunities to buy and sell these assets. It works on periods longer than the period visible on the chart. All values ​​are available in the form of buffers to simplify possible automations.
FREE
Candle Detector by Mahefa Rav
Mahefa Raveloson
Indicatori
Candle Detector By Mahefa R. General Description Candle Detector is an advanced technical indicator for MetaTrader 5 , designed to automatically detect and highlight the most important Japanese candlestick patterns directly on the price chart . It allows traders to quickly identify market reversal and continuation setups without visual clutter. The indicator recolors only the candles that match the selected pattern , ensuring a clear, accurate, and professional chart analysis . ️ How It Work
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicatori
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
MT5 Python Indicator Exporter Free
Joao Paulo Euko
Utilità
Hi you, I need your help! Be my Patron, let's make it possible! https://www.patreon.com/joaopeuko https://github.com/Joaopeuko/Mql5-Python-Integration Channel: English version - Versão Inglês: https://www.mql5.com/en/channels/Mql5_Python_Integration_EN Portuguese version - Versão Português: https://www.mql5.com/en/channels/Mql5_Python_Integration_PT Paid version with 38 indicator: https://www.mql5.com/en/market/product/58056 I believe that development in PYTHON is easier and simpler
FREE
Alert Waves for mt5
Zhi Xian Hou
4.5 (2)
Indicatori
Indicator introduction: The indicator draws wave lines and histograms, It has small price lag, and the signal will not drift. The indicator can send emails, alerts and notifications to you when previous k line has an up arrow and it is under the histogram sections or it has a down arrow. you can choose whether or not to send the two kind of alerts, the alerts repetition times can also be changed. If the indicator appears red and green histograms, this is a buy zone. It can be used to analyze mar
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indicatori
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Gann Triangle Pro Multi Layer Filter System
Nguyen Van Kien
Indicatori
GANN TRIANGLE PRO v4.0 - OPTIMIZATION ANALYSIS REPORT CURRENT VERSION ASSESSMENT (v3.8) Strengths Feature Evaluation Swing Point Detection Clear logic using Left/Right bars Fibonacci/Gann Ratios Properly applied 61.8%, 100%, 161.8% Dashboard Real-time updates with visual indicators Code Structure Clean, maintainable architecture Critical Limitations Issue Impact Win Rate Effect No Trend Filter Signals against major trend -20% to -30% Missing Volume Confirmation False breakouts not filt
FREE
Retracement MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
Indicatori
The   Retracement indicator   shows the current and historical high, low and mid values. Optionally, it can also display major retracement levels. All these levels together form the significant levels of support and resistance. Therefore, it is essential to know them for every kind of trader. Levels High Low Midpoint 76,4 % 61,8 % 38,2 % 23,6 % Main features The indicator shows the actual levels of High, Low, Mid and selected retracements. Four optional retracement levels. Alert notifications
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicatori
RSI ABCD Pattern Finder: Strategia Tecnica 1. Come Funziona l'Indicatore Combina il RSI classico con il rilevamento automatico di pattern armonici ABCD . Componenti Principali RSI standard (periodo regolabile) Marcatori di massimi e minimi (frecce) Pattern ABCD (linee verdi/rosse) Filtri ipercomprato (70) e ipervenduto (30) 2. Configurazione su MT5 period = 14 ; // Periodo RSI size = 4 ; // Dimensione massima del pattern OverBought = 70 ; // Livello ipercomprato OverSold = 30 ; // Livello iperve
FREE
Trade Panel R3
Eduardo Terra
5 (1)
Utilità
Simple and easy-to-use trading panel. Replaces the standard Meta Trader 5 panel. This new panel allows you to add stop loss and take profit (in points). It also allows you to click and drag it to any place on the screen, making it easier to view and operate. Redesigned to focus on risk control, with a limit on the margin that can be used and a limit on possible loss per stop loss. With the facility to place only the stop loss and the EA automatically calculates the allowed lot size, in order to
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indicatori
Indicator and Expert Adviser  EA Available in the comments section of this product. Download with Indicator must have indicator installed for EA to work. Mt5 indicator alerts for bollinger band and envelope extremes occurring at the same time. Buy signal alerts occur when A bullish candle has formed below both the lower bollinger band and the lower envelope  Bar must open and close below both these indicators. Sell signal occur when A bear bar is formed above the upper bollinger band and upper
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicatori
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicatori
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Breakeven Bot
Gabriel Paul Ange Perrin
Utilità
Optimize your trading management with Breakeven Bot, the essential tool for active traders managing multiple positions at once. No more wasting time manually adjusting your stops—one click is all it takes to secure your profits! Main Feature: ️ "BREAKEVEN" Button – Instantly set all profitable positions to breakeven and protect your gains quickly. ️ Customization Options: Set breakeven in pips or currency, depending on your preference. Choose whether breakeven should be at the entr
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicatori
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Previous High Low Daily Weekly
Marc Guy Verzotti
5 (4)
Indicatori
Understanding the levels of the previous day or week is very important information for your trading. This indicateur allow to draw Previous day High/Low Previous week High/Low Congifuration High & Low for: Previous day, week Line Style, color Label position, size, color Any questions or comments, send me a direct message here  https://www.mql5.com/en/users/mvonline
FREE
Candle Time MT5
Danrlei Hornke
Utilità
Free indicator that displays the remaining time until the current candle closes directly on the chart. Designed for traders who demand precision and timing, this lightweight and fully customizable tool enhances your trading experience. It is easy to install, compatible with all assets, markets, and timeframes, and provides real-time updates to support smarter decision-making.
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicatori
Se ti piace questo progetto, lascia una recensione a 5 stelle. Questo indicatore disegna i prezzi aperti, alti, bassi e di chiusura per i specificati periodo e può essere regolato per un determinato fuso orario. Questi sono livelli importanti guardati da molti istituzionali e professionali commercianti e può essere utile per voi per conoscere i luoghi dove potrebbero essere più attivo. I periodi disponibili sono: Giorno precedente. Settimana precedente. Mese precedente. Precedente trimestre. A
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indicatori
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Indicatori
VWAP_PC_MQL5 — a simple home-built VWAP indicator showing real-time volume-weighted price levels directly on your MT5 chart. TF: Works on all timeframes. Pair: Compatible with all symbols — Forex, indices, commodities, and stocks. Settings: Applied Price – price type used for VWAP calculation (Close, Typical, Weighted, etc.) Line Color / Width / Style – customize VWAP line appearance Session Reset – optional reset per day or continuous mode How it works (VWAP principle): VWAP (Volume Weighted
FREE
LT Agression Indicator
Thiago Duarte
5 (3)
Indicatori
This is a buyer and seller aggression indicator that analyzes the shape of each candle and project this data in a histogram form. There are 4 histograms in one. On the front we have two: Upper - Buyer force. Lower - Seller force. At the background we also have two histogram, both with same color. They measure the combined strenght of buyers and sellers. This histograms can be turned off in Input Parameters. It is also possible to have the real or tick volume to help on this force measurement. IN
FREE
Period separators
Mykola Demko
5 (6)
Indicatori
The Period separators indicator separates time periods, specified by user. It supports all timeframes, greater or aliquot to current timeframe. In case of the incorect timeframe, the indicator modifies it to closest correct value. Additional bonus - the separation of non-standard time periods - MOON, MOON/2, MOON/4 (moon phases). The separators are plotted using the indicator's buffers. The indicator uses one graphic object for information about the progress and current bar properties. The graph
FREE
PZ Turtle Trading EA MT5
PZ TRADING SLU
2 (4)
Experts
This expert advisor implements the original Dennis and Eckhardt trading system, commonly known as The Turtle Trader. It trades exactly like the original turtles did, and can be used by experienced traders to capture trends in up or down markets. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise Fully configurable strategy settings Fully configurable trading settings Works for ECN/Non-ECN brokers and 2-3-4-5 digit symbols Works for CFDs and for
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilità
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Utilità
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
Utilità
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il   Local Trade Copier EA MT5 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista,   Local Trade Copier EA MT5   offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze speci
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilità
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (16)
Utilità
Versione Beta Telegram to MT5 Signal Trader è quasi pronto per il rilascio ufficiale in versione alpha. Alcune funzionalità sono ancora in fase di sviluppo e potresti riscontrare piccoli bug. Se riscontri problemi, ti preghiamo di segnalarli, il tuo feedback aiuta a migliorare il software per tutti. Il prezzo aumenterà dopo 20 vendite. Copie rimanenti a $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader è uno strumento potente che copia automaticamente segnali di trading da canali o gruppi Telegram a
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (108)
Utilità
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Utilità
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. Check out Ultimate Extractor Cloud on mql5 for the Cloud version****** Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with inte
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilità
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilità
Smart Stop Scanner – Analisi multi-asset degli stop-loss basata sulla reale struttura di mercato Panoramica Smart Stop Scanner offre un monitoraggio professionale dei livelli di stop-loss su più mercati. Il sistema identifica automaticamente le zone di stop più rilevanti basandosi sulla reale struttura di mercato, sulle rotture significative e sulla logica del price action, presentando tutte le informazioni in un pannello chiaro, coerente e ottimizzato per schermi ad alta risoluzione (DPI-awar
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Utilità
Trade Copier è un'utilità professionale progettata per copiare e sincronizzare le transazioni tra conti di trading. La copiatura avviene dal conto/terminale del fornitore al conto/terminale del destinatario, che sono installati sullo stesso computer o vps. Prima di acquistare, puoi testare la versione demo su un account demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Funzionalità e vantaggi principali: Supporta la copia degli ordini: MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, inclusi i conti di compensaz
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Utilità
MT5 to Telegram Signal Provider è un'utilità facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali specificati a una chat, canale o gruppo Telegram, rendendo il tuo account un fornitore di segnali. A differenza della maggior parte dei prodotti concorrenti, non utilizza importazioni DLL. [ Dimostrativo ] [ Manuale ] [ Versione MT4 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configurazione Una guida utente passo-passo è disponibile. Nessuna cono
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilità
Trade Manager per aiutarti a entrare e uscire rapidamente dalle operazioni calcolando automaticamente il tuo rischio. Incluse funzionalità che ti aiutano a prevenire l'eccessivo trading, il vendetta trading e il trading emotivo. Le operazioni possono essere gestite automaticamente e i parametri di performance del conto possono essere visualizzati in un grafico. Queste caratteristiche rendono questo pannello ideale per tutti i trader manuali e aiuta a migliorare la piattaforma MetaTrader 5. Suppo
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilità
Smart Stop Manager – Esecuzione automatica dello stop-loss con precisione professionale Panoramica Smart Stop Manager è il livello di esecuzione della linea Smart Stop, progettato per i trader che richiedono una gestione dello stop-loss strutturata, affidabile e completamente automatizzata su più posizioni aperte. Monitora continuamente tutte le operazioni attive, calcola il livello di stop ottimale utilizzando la logica di struttura di mercato Smart Stop e aggiorna gli stop automaticamente se
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilità
Trade copyr per MT5 è un trade copyr per la piattaforma МetaТrader 5   . Copia le negoziazioni forex   tra       eventuali conti   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 per la versione COPYLOT MT5 (o MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 per la versione COPYLOT MT4) Fotocopiatrice affidabile! Versione MT4 Descrizione completa   +DEMO +PDF Come comprare Come installare     Come ottenere i file di registro     Come testare e ottimizzare     Tutti i prodotti di Expforex Puoi anche copiare le operazioni nel termina
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilità
Copia i segnali da qualsiasi canale di cui sei membro (compresi quelli privati e ristretti) direttamente sul tuo MT5.  Questo strumento è stato progettato con l'utente in mente offrendo molte funzionalità necessarie per gestire e monitorare gli scambi. Questo prodotto è presentato in un'interfaccia grafica facile da usare e visivamente accattivante. Personalizza le tue impostazioni e inizia ad utilizzare il prodotto in pochi minuti! Guida per l'utente + Demo  | Versione MT4 | Versione Discord
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilità
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss and take-profit  functions - Invalidation leves - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Works with any assets and account types Really feels
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilità
EASY Insight AIO – La soluzione all-in-one per un trading intelligente e senza sforzo Panoramica Immagina di poter analizzare l’intero mercato — Forex, Oro, Cripto, Indici e persino Azioni — in pochi secondi, senza dover controllare manualmente i grafici, installare indicatori o affrontare configurazioni complicate. EASY Insight AIO è il tuo strumento definitivo di esportazione per il trading alimentato dall’IA, pronto all’uso. Offre una panoramica completa del mercato in un unico file CSV pul
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilità
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilità
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gatto Copiatore MT5) è un copiatore di trade locale e un framework completo di gestione del rischio ed esecuzione progettato per le sfide di trading odierne. Dalle sfide delle prop firm alla gestione di portafogli personali, si adatta a ogni situazione con una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata dei trade. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che Slave (ricevente), con sincro
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilità
Grid Manual è un pannello di trading per lavorare con una griglia di ordini. L'utilità è universale, ha impostazioni flessibili e un'interfaccia intuitiva. Funziona con una griglia di ordini non solo nella direzione delle perdite, ma anche nella direzione dell'aumento dei profitti. Il trader non ha bisogno di creare e mantenere una griglia di ordini, lo farà l'utilità. È sufficiente aprire un ordine e il manuale di Grid creerà automaticamente una griglia di ordini per esso e lo accompagnerà fino
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilità
Presentazione del   OrderManager : un rivoluzionario strumento per MT5 Gestisci le tue operazioni come un professionista con il nuovissimo utility Order Manager per MetaTrader 5. Progettato pensando alla semplicità e alla facilità d'uso, Order Manager ti permette di definire e visualizzare senza sforzo il rischio associato a ogni operazione, consentendoti di prendere decisioni informate e ottimizzare la tua strategia di trading. Per ulteriori informazioni sull'OrderManager, si prega di consultar
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilità
Proteggi facilmente il tuo capitale di trading Proteggere il tuo capitale è importante tanto quanto farlo crescere. KT Equity Protector è il tuo gestore del rischio personale: monitora costantemente l’equity del conto e interviene automaticamente per prevenire perdite o bloccare i profitti chiudendo tutti gli ordini attivi e pendenti quando vengono raggiunti i livelli di profitto o perdita predefiniti. Niente più decisioni emotive o congetture: solo protezione affidabile dell’equity che lavora p
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilità
Da Telegram a MT5:   la soluzione definitiva per la copia del segnale Semplifica il tuo trading con Telegram su MT5, il moderno strumento che copia i segnali di trading direttamente dai canali e dalle chat di Telegram sulla tua piattaforma MetaTrader 5, senza bisogno di DLL. Questa potente soluzione garantisce un'esecuzione precisa dei segnali, ampie opzioni di personalizzazione, fa risparmiare tempo e aumenta la tua efficienza. [ Instructions and DEMO ] Caratteristiche principali Integrazione d
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilità
Questo prodotto filtra tutti gli esperti consulenti e i grafici manuali durante il periodo delle notizie, così non dovrai preoccuparti di improvvisi picchi di prezzo che potrebbero distruggere le tue impostazioni di trading manuali o le negoziazioni effettuate da altri esperti consulenti. Questo prodotto viene fornito anche con un sistema completo di gestione degli ordini che può gestire le tue posizioni aperte e gli ordini in sospeso prima della pubblicazione di qualsiasi notizia. Una volta che
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilità
Seconds Chart — uno strumento unico per creare grafici in secondi su MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puoi generare grafici con timeframe definiti in secondi, ottenendo una flessibilità e una precisione d'analisi ideali, non disponibili nei grafici standard in minuti o ore. Ad esempio, il timeframe S15 indica un grafico con candele di 15 secondi. Puoi utilizzare qualsiasi indicatore e Expert Advisor con supporto per simboli personalizzati. Lavorare con loro è comodo quanto operare sui grafici
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilità
Cerberus the Equity Watcher è uno strumento di gestione del rischio che monitora costantemente il valore della tua equity ed evita grosse perdite causate da EA difettosi o dall'emotivitá. È estremamente utile per i trader sistematici che si affidano a EA che potrebbero contenere bug o che potrebbero non funzionare bene in condizioni di mercato impreviste. Cerberus ti consente di impostare un valore minimo della equity e (opzionalmente) un valore massimo, se uno di questi valori viene raggiunto,
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilità
Pannello di trading per il trading in 1 clic.   Lavorare con posizioni e ordini!   Trading dal grafico o dalla tastiera. Con il nostro pannello di trading, puoi eseguire operazioni con un solo clic direttamente dal grafico ed eseguire operazioni di trading 30 volte più velocemente rispetto al controllo MetaTrader standard. I calcoli automatici di parametri e funzioni rendono il trading più veloce e conveniente per i trader. Suggerimenti grafici, etichette informative e informazioni complete sugl
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Utilità
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilità
DashPlus è uno strumento avanzato di gestione delle operazioni progettato per migliorare l'efficienza e l'efficacia del trading sulla piattaforma MetaTrader 5. Offre una suite completa di funzionalità, tra cui calcolo del rischio, gestione degli ordini, sistemi di griglia avanzati, strumenti basati su grafici e analisi delle prestazioni. Caratteristiche Principali 1. Griglia di Recupero Implementa un sistema di griglia flessibile e di media per gestire le operazioni in condizioni di mercato avve
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilità
Indicatore di sincronizzazione del grafico: progettato per sincronizzare gli oggetti grafici nelle finestre del terminale. Può essere utilizzato come aggiunta a TradePanel . Prima dell'acquisto, puoi testare la versione Demo su un account demo. Demo qui . Per funzionare, installa l'indicatore sul grafico da cui desideri copiare gli oggetti. Gli oggetti grafici creati su questo grafico verranno automaticamente copiati su tutti i grafici con lo stesso simbolo. L'indicatore copierà anche eventuali
Altri dall’autore
BuySell Average Line MT5
Masamitsu Takahashi
Utilità
Ti è mai capitato di continuare a mediare le posizioni e perdere il riferimento del prezzo medio reale? Questo EA ti aiuta a mantenere una visione oggettiva mostrando costantementei prezzi medi di ingresso delle posizioni Buy e Sell direttamente sul grafico. Questo EA per MT5 visualizza i prezzi medi di apertura Buy e Sellcome linee orizzontali separate, utili anche in caso di hedging. [Visualizzazione predefinita]- Prezzo medio Buy: linea rossa tratteggiata- Prezzo medio Sell: linea blu tratteg
FREE
Candle Confirm Alert
Masamitsu Takahashi
Utilità
Ti sei mai lasciato influenzare dai movimenti immediati del mercato quando un trend continua da molto tempo? Fare trading controtrend basandosi sulla sensazione che "stia per invertire". Presa di profitto prematura dovuta all'ansia di "non voler perdere i guadagni". Tutti questi sono rimpianti che avrebbero potuto essere evitati se avessi solo aspettato la chiusura della candela. Questo strumento è stato creato per eliminare lo stress di fissare il monitor e per supportare un trading disciplina
FREE
MTF MA Cross Alert M4
Masamitsu Takahashi
Utilità
Quando il mercato si trova al di sopra della MA a 4 ore o a 1 ora, considerare l'acquisto, mentre quando si trova al di sotto, considerare la vendita: questo riduce il rischio di grandi perdite e aumenta la percentuale di successo. Lo strumento ti avvisa nel momento esatto in cui la chiusura della candela a 5 minuti incrocia la 20MA a 1 ora (H1) o a 4 ore (H4). Questa utility è progettata per i trader che attribuiscono grande importanza alla conferma su timeframe superiori. Monitora il mercat
FREE
Chart Auto Flow Focus Edition MT4
Masamitsu Takahashi
Utilità
Passi troppo tempo a cercare grafici passati e configurazioni di prezzo? Scorri il grafico più e più volte per trovare una configurazione specifica. Quando finalmente pensi di averla trovata, non sai più dove si trovi su un timeframe inferiore. Basta un piccolo spostamento o uno zoom del grafico per perderla di nuovo. Con questo strumento: Puoi esplorare automaticamente e rapidamente i grafici passati in modo efficiente. Una volta impostato un punto temporale di interesse, puoi sempre tornarci i
Focus Time Line MT4
Masamitsu Takahashi
Utilità
Cattura facilmente il "momento desiderato" in un istante. Sincronizzazione definitiva per l'analisi multi-timeframe. Dove si trova esattamente sul timeframe inferiore quel punto che avevi individuato su quello superiore? Non è più necessario perdere tempo a scorrere il grafico per cercarlo di nuovo. Focalizza con alta precisione il punto temporale desiderato, non solo su un singolo grafico, ma sincronizzando più grafici contemporaneamente. Elimina lo "stress della ricerca" e porta la precisione
Chart Auto Flow MT4
Masamitsu Takahashi
Utilità
$40 → $34 (Offerta a tempo limitato) "Riproduci i grafici passati con movimento in tempo reale" Chart Auto Flow è uno strumento di supporto alla verifica che consente di   riprodurre e riavvolgere   i grafici passati su   base candlestick   con   velocità variabile . Invece di guardare semplicemente grafici statici, puoi riprodurre movimenti   più vicini al tempo reale , consentendo un   allenamento più vicino alla pratica . Inoltre, con la   riproduzione ad alta velocità , puoi   trovare i pat
Chart Auto Flow
Masamitsu Takahashi
Utilità
$40 → $34 (Offerta a tempo limitato) "Riproduci i grafici passati con movimento in tempo reale" Chart Auto Flow è uno strumento di supporto alla verifica che consente di riprodurre e riavvolgere i grafici passati su base candlestick con velocità variabile . Invece di guardare semplicemente grafici statici, puoi riprodurre movimenti più vicini al tempo reale , consentendo un allenamento più vicino alla pratica . Inoltre, con la riproduzione ad alta velocità , puoi trovare i pattern grafici desid
Focus Time Line
Masamitsu Takahashi
Utilità
Cattura facilmente il "momento desiderato" in un istante. Sincronizzazione definitiva per l'analisi multi-timeframe. Dove si trova esattamente sul timeframe inferiore quel punto che avevi individuato su quello superiore? Non è più necessario perdere tempo a scorrere il grafico per cercarlo di nuovo. Focalizza con alta precisione il punto temporale desiderato, non solo su un singolo grafico, ma sincronizzando più grafici contemporaneamente. Elimina lo "stress della ricerca" e porta la precisione
Chart Auto Flow Focus Edition
Masamitsu Takahashi
Utilità
Passi troppo tempo a cercare grafici passati e configurazioni di prezzo? Scorri il grafico più e più volte per trovare una configurazione specifica. Quando finalmente pensi di averla trovata, non sai più dove si trovi su un timeframe inferiore. Basta un piccolo spostamento o uno zoom del grafico per perderla di nuovo. Con questo strumento: Puoi esplorare automaticamente e rapidamente i grafici passati in modo efficiente. Una volta impostato un punto temporale di interesse, puoi sempre tornarci i
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione