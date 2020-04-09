MTF MA Cross Alert MT5
- Utilità
- Masamitsu Takahashi
- Versione: 1.0
Quando il mercato si trova al di sopra della MA a 4 ore o a 1 ora, considerare l'acquisto, mentre quando si trova al di sotto, considerare la vendita: questo riduce il rischio di grandi perdite e aumenta la percentuale di successo.
Lo strumento ti avvisa nel momento esatto in cui la chiusura della candela a 5 minuti incrocia la 20MA a 1 ora (H1) o a 4 ore (H4).
Questa utility è progettata per i trader che attribuiscono grande importanza alla conferma su timeframe superiori. Monitora il mercato in background, permettendoti di concentrarti su qualsiasi grafico senza perdere i cambiamenti di tendenza cruciali. Utilizzando la chiusura della candela M5 per la conferma, elimina efficacemente il "rumore" e i falsi segnali causati da picchi temporanei di prezzo (wick).
Caratteristiche principali:
- Monitoraggio in tempo reale delle medie mobili a 20 periodi su H1 e H4.
- Gli avvisi si attivano solo alla chiusura confermata della candela M5.
- Funziona su qualsiasi simbolo e rimane attivo anche se stai visualizzando altri grafici.
- Messaggi di avviso semplici, leggeri e professionali.