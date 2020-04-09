Chart Auto Flow Player

Un semplice player di grafici
per la riproduzione dei grafici storici.

Consente di analizzare il mercato
avanzando le candele una alla volta.
La riproduzione può essere messa in pausa
e ripresa in qualsiasi momento.

[Caratteristiche]
・Riproduzione automatica dal passato al futuro
・Avanzamento di una candela a intervalli fissi
・Pausa disponibile durante la riproduzione

[Specifiche di riproduzione]
・Direzione di riproduzione: Passato → Futuro
・Velocità di riproduzione: Fissa
・Barre per movimento: 1 barra
・Pausa / Ripresa della riproduzione
・END per terminare la riproduzione

[Comandi]
・Pause / Restart: Mettere in pausa o riprendere la riproduzione
・END: Terminare la riproduzione e arrestare il programma

