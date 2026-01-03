Focus Time Line MT4

Passi troppo tempo a cercare grafici passati e configurazioni di prezzo? Scorri il grafico più e più volte per trovare una configurazione specifica. Quando finalmente pensi di averla trovata, non sai più dove si trovi su un timeframe inferiore. Basta un piccolo spostamento o uno zoom del grafico per perderla di nuovo. Con questo strumento: Puoi esplorare automaticamente e rapidamente i grafici passati in modo efficiente. Una volta impostato un punto temporale di interesse, puoi sempre tornarci i