Chart Auto Flow Focus Edition integra le funzionalità di Chart Auto Flow e Focus Time Line, offrendo uno strumento potente per i grafici MT5.

  1. Riproduzione e riavvolgimento dei grafici a velocità variabile
    Rivedi i movimenti dei prezzi ad alta velocità o simula operazioni al rallentatore.

  2. Focalizzazione istantanea sui punti temporali desiderati
    Spostati istantaneamente in qualsiasi momento e analizza i grafici in modo efficiente senza perdere punti chiave.

  3. Operazione intuitiva e semplice
    Controlla pausa, ripresa, regolazione della velocità e spostamento delle candele con semplici pulsanti.

Adatto per Forex, azioni, oro, criptovalute e altro.
Ideale per rivedere i movimenti passati, rilevare schemi, testare strategie e praticare trading.

Per chi desidera provare prima
Questo prodotto è una versione integrata di Chart Auto Flow e Focus Time Line.
Prova individualmente le versioni di prova gratuite di 7 giorni dei prodotti seguenti.

Chart Auto Flow Mini
👉 https://www.mql5.com/it/market/product/151226
Focus Time Line Mini
👉 https://www.mql5.com/it/market/product/154878

Caratteristiche e vantaggi

  • Riproduzione e riavvolgimento a velocità variabile
    Controlla liberamente il movimento del grafico con intervallo di velocità da 50ms a 10 minuti.

  • Focalizzazione istantanea sui punti chiave
    Salta istantaneamente in qualsiasi momento. La posizione del focus può essere cambiata tra bordo destro, centro e bordo sinistro dello schermo.

  • Operazione intuitiva
    Pausa, ripresa, regolazione velocità e spostamento candele controllati tramite pulsanti.

  • Compatibile con tutti i timeframe e strumenti finanziari
    Utile per day trading, swing e analisi a lungo termine.

Immagine operativa

Pulsante/Etiqueta Funzione Descrizione
Pause / Restart Pausa / Riprendi Controllo della riproduzione del grafico
Reset Resettare velocità e spostamento candele Reset Speed:1s, Bar:1 (resettare)
Slow / Fast Regolare velocità Impostazione libera da 50ms a 10min
Bar+ / Bar- Regolare spostamento candele Regolabile da 1 a 480 barre
Past / Future Cambiare direzione Alternare riproduzione avanti/indietro
Speed / Bars (Etichetta) Mostrare velocità e spostamento attuali Controllare impostazioni correnti
FocusTimeLine Impostare punto focus Impostare il tempo di focus desiderato
Position Cambiare posizione visualizzazione Tra bordo destro, centro, bordo sinistro
Focus Muovere focus Saltare istantaneamente al punto focus
END Uscire dal programma -

Installazione

  1. Accedi a MT5, cerca questo prodotto nel Market, clicca “Compra” e “Download” per installazione automatica.

  2. Apparirà in Navigatore → Expert Advisors → Market.

  3. Trascina sul grafico o doppio clic per aggiungere.

Ambiente raccomandato

  • OS: Windows 11

  • MT5: Build 5320 / Build 5260

  • CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 core / 8 thread)

  • Memoria: 8GB

※Dovrebbe funzionare anche su Mac e altri ambienti, ma non testato – provare a proprio rischio.

Dichiarazione di rischio

Questo prodotto non include funzioni di trading, quindi non c’è rischio finanziario.


