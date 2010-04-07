Candle Confirm Alert MT4
- Utilità
- Masamitsu Takahashi
- Versione: 1.0
Ti sei mai lasciato influenzare dai movimenti immediati del mercato quando un trend continua da molto tempo?
Tutti questi sono rimpianti che avrebbero potuto essere evitati se avessi solo aspettato la chiusura della candela.
- Fare trading controtrend basandosi sulla sensazione che "stia per invertire".
- Presa di profitto prematura dovuta all'ansia di "non voler perdere i guadagni".
Questo strumento è stato creato per eliminare lo stress di fissare il monitor e per supportare un trading disciplinato.
Questo strumento è un semplice EA di monitoraggio che ti avvisa nel momento in cui viene confermata una candela rialzista o ribassista.
- Operazione: Basta selezionare "Rialzista" o "Ribassista" e premere il pulsante SET.
- Notifica: Notifica di avviso nel momento in cui la candela specificata si chiude.
- Multilingua: Supporta 11 lingue (commutabile tramite il pulsante Language).
