Candle Confirm Alert MT4

Ti sei mai lasciato influenzare dai movimenti immediati del mercato quando un trend continua da molto tempo?
  • Fare trading controtrend basandosi sulla sensazione che "stia per invertire".
  • Presa di profitto prematura dovuta all'ansia di "non voler perdere i guadagni".

Tutti questi sono rimpianti che avrebbero potuto essere evitati se avessi solo aspettato la chiusura della candela.
Questo strumento è stato creato per eliminare lo stress di fissare il monitor e per supportare un trading disciplinato.

Questo strumento è un semplice EA di monitoraggio che ti avvisa nel momento in cui viene confermata una candela rialzista o ribassista.

  1. Operazione: Basta selezionare "Rialzista" o "Ribassista" e premere il pulsante SET.
  2. Notifica: Notifica di avviso nel momento in cui la candela specificata si chiude.
  3. Multilingua: Supporta 11 lingue (commutabile tramite il pulsante Language).
